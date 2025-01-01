CiLow
CiLow sınıfı, geçmiş çubukların düşük fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiLow sınıfı, geçmiş çubukların düşük fiyatlarına erişim sağlar.
Bildirim
class CiLow: public CPriceSeries
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiLow
Sınıf Yöntemleri
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh