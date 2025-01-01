CPriceSeries
CPriceSeries는 가격 데이터에 액세스하기 위한 기본 클래스입니다.
Description
Cseries 클래스는 모든 하위 항목에 대한 가격 데이터 작업을 위한 MQL5 API 일반 기능에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.
Declaration
class CPriceSeries: public CSeries
Title
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
그룹별 클래스 메서드
Create
virtual BufferResize
시리즈 버퍼의 사이즈를 설정합니다
데이터 액세스
virtual GetData
지정된 시계열 버퍼 요소를 가져옵니다
데이타 업데이트
virtual Refresh
시계열 데이터 업데이트
극단적 값 탐색
virtual MinIndex
지정된 범위에서 최소 값의 색인을 가져옵니다
virtual MinValue
지정된 범위의 최소값을 가져옵니다
virtual MaxIndex
지정된 범위에서 최대값 색인을 가져옵니다
virtual MaxValue
지정된 범위의 최대값을 가져옵니다
클래스 CObject에서 상속된 메서드
Prev, Prev, Next, Next, Compare
클래스 CArray에서 상속된 메서드
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
클래스 CSeries에서 상속된 메서드
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent