CPriceSeries

CPriceSeries는 가격 데이터에 액세스하기 위한 기본 클래스입니다.

Description

Cseries 클래스는 모든 하위 항목에 대한 가격 데이터 작업을 위한 MQL5 API 일반 기능에 대한 단순화된 액세스를 제공합니다.

Declaration

   class CPriceSeries: public CSeries

Title

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

상속 계층

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

직계 종속

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

그룹별 클래스 메서드

Create

 

virtual BufferResize

시리즈 버퍼의 사이즈를 설정합니다

데이터 액세스

 

virtual GetData

지정된 시계열 버퍼 요소를 가져옵니다

데이타 업데이트

 

virtual Refresh

시계열 데이터 업데이트

극단적 값 탐색

 

virtual MinIndex

지정된 범위에서 최소 값의 색인을 가져옵니다

virtual MinValue

지정된 범위의 최소값을 가져옵니다

virtual MaxIndex

지정된 범위에서 최대값 색인을 가져옵니다

virtual MaxValue

지정된 범위의 최대값을 가져옵니다

클래스 CObject에서 상속된 메서드

Prev, Prev, Next, Next, Compare

클래스 CArray에서 상속된 메서드

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

CArrayObj 클래스에서 상속된 메서드

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

클래스 CSeries에서 상속된 메서드

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent