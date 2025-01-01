MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCPriceSeriesMaxIndex BufferResizeGetDataRefreshMinIndexMinValueMaxIndexMaxValue MaxIndex Belirtilen aralıkta yer alan maksimal elemanın indisini alır virtual int MaxIndex( const int start, // başlangıç indisi const int count // taranacak elemanların sayısı ) const Parametreler start [in] Başlangıç indisi. count [in] İşlenecek elemanların sayısı. Dönüş değeri Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki maksimal elemanın indisine, hata durumunda ise -1 değerine dönüş yapar. MinValue MaxValue