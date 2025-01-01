DokümantasyonBölümler
MaxIndex

Belirtilen aralıkta yer alan maksimal elemanın indisini alır

virtual int  MaxIndex(
   const int  start,     // başlangıç indisi
   const int  count      // taranacak elemanların sayısı
   ) const

Parametreler

start

[in]  Başlangıç indisi.

count

[in]  İşlenecek elemanların sayısı.

Dönüş değeri

Belirtilen tamponun belirtilen aralığındaki maksimal elemanın indisine, hata durumunda ise -1 değerine dönüş yapar.