CPriceSeries
CPriceSeries は価格データアクセスの基本クラスです。
説明
CSeries クラスは派生クラスの MQL5 価格データ関数への容易化されたアクセスを提供します。
宣言
class CPriceSeries: public CSeries
タイトル
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
クラスメソッド
作成メソッド
|
virtual BufferResize
バッファサイズを設定します。
データアクセスメソッド
|
virtual GetData
指定されたバッファ要素をインデックスで取得します。
データ更新メソッド
|
virtual Refresh
|
時系列データを更新します。
データ検索メソッド
|
virtual MinIndex
指定された範囲内の最小要素のインデックスを取得します。
virtual MinValue
指定された範囲内の最小要素の値とインデックスを取得します。
virtual MaxIndex
指定された範囲内の最大要素のインデックスを取得します。
virtual MaxValue
指定された範囲内の最大要素の値とインデックスを取得します。
クラスから継承されたメソッド CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
クラスから継承されたメソッド CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
クラスから継承されたメソッド CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
クラスから継承されたメソッド CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent