ドキュメントセクション
MQL5 リファレンス標準ライブラリ指標基本クラスCPriceSeries 

CPriceSeries

CPriceSeries は価格データアクセスの基本クラスです。

説明

CSeries クラスは派生クラスの MQL5 価格データ関数への容易化されたアクセスを提供します。

宣言

  class CPriceSeries: public CSeries

タイトル

  #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

継承階層

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

直接子孫

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

クラスメソッド

作成メソッド

 

virtual BufferResize

バッファサイズを設定します。

データアクセスメソッド

 

virtual GetData

指定されたバッファ要素をインデックスで取得します。

データ更新メソッド

 

virtual Refresh

時系列データを更新します。

データ検索メソッド

 

virtual MinIndex

指定された範囲内の最小要素のインデックスを取得します。

virtual MinValue

指定された範囲内の最小要素の値とインデックスを取得します。

virtual MaxIndex

指定された範囲内の最大要素のインデックスを取得します。

virtual MaxValue

指定された範囲内の最大要素の値とインデックスを取得します。

クラスから継承されたメソッド CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

クラスから継承されたメソッド CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

クラスから継承されたメソッド CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

クラスから継承されたメソッド CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent