CPriceSeries
CPriceSeries 是访问价格数据的基准类。
描述
CSeries 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 函数来操作价格数据。
声明
class CPriceSeries: public CSeries
标称库文件
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
类方法
创建方法
virtual BufferResize
设置缓存区大小
数据访问方法
virtual GetData
获取缓存区指定索引处的元素
数据更新方法
virtual Refresh
|
更新时间序列数据
数据搜索方法
virtual MinIndex
获取指定范围最小元素索引
virtual MinValue
获取指定范围最小元素值和索引
virtual MaxIndex
获取指定范围最大元素索引
virtual MaxValue
获取指定范围最大元素值和索引
方法继承自类 CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
方法继承自类 CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
方法继承自类 CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
方法继承自类 CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent