文档部分
MQL5参考标准程序库指标基准类CPriceSeries 

CPriceSeries

CPriceSeries 是访问价格数据的基准类。

描述

CSeries 类可供其所有子类简便地访问 MQL5 函数来操作价格数据。

声明

   class CPriceSeries: public CSeries

标称库文件

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

继承体系

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

直接分支

CiClose, CiHigh, CiLow, CiOpen

类方法

创建方法

 

virtual BufferResize

设置缓存区大小

数据访问方法

 

virtual GetData

获取缓存区指定索引处的元素

数据更新方法

 

virtual Refresh

更新时间序列数据

数据搜索方法

 

virtual MinIndex

获取指定范围最小元素索引

virtual MinValue

获取指定范围最小元素值和索引

virtual MaxIndex

获取指定范围最大元素索引

virtual MaxValue

获取指定范围最大元素值和索引