MQL5 ReferansıStandart KütüphaneGöstergelerTemel sınıflarCPriceSeriesMinIndex BufferResizeGetDataRefreshMinIndexMinValueMaxIndexMaxValue MinIndex Belirtilen aralıkta yer alan minimal elemanın indisini alır. virtual int MinIndex( const int start, // başlangıç indisi const int count // taranacak elemanların sayısı ) const Parametreler start [in] Başlangıç indisi. count [in] İşlenecek elemanların sayısı. Dönüş değeri Belirtilen aralıktaki minimal elemanın indisine, hata durumunda ise -1 değerine dönüş yapar. Refresh MinValue