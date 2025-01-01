CiOpen
CiOpen sınıfı, geçmiş çubukların açılış fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiOpen sınıfı, geçmiş çubukların açılış fiyatlarına erişim sağlar.
Bildirim
class CiOpen: public CPriceSeries
Başlık
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
Kalıtım hiyerarşisi
CiOpen
Sınıf Yöntemleri
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
Sınıftan türetilen yöntemler CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh