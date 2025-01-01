DokümantasyonBölümler
CiOpen

CiOpen sınıfı, geçmiş çubukların açılış fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.

Açıklama

CiOpen sınıfı, geçmiş çubukların açılış fiyatlarına erişim sağlar.

Bildirim

   class CiOpen: public CPriceSeries

Başlık

   #include <Indicators\TimeSeries.mqh>

Kalıtım hiyerarşisi

  CObject

      CArray

          CArrayObj

              CSeries

                  CPriceSeries

                      CiOpen

Sınıf Yöntemleri

Oluşturma Yöntemleri

 

Create

Bir zaman-serisi oluşturur

Veri Erişim Yöntemleri

 

GetData

Veriyi alır

Sınıftan türetilen yöntemler CObject

Prev, Prev, Next, Next, Compare

Sınıftan türetilen yöntemler CArray

Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort

Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj

FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast

Sınıftan türetilen yöntemler CSeries

Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent

Sınıftan türetilen yöntemler CPriceSeries

BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh