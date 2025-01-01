CiClose
CiClose sınıfı, geçmiş çubukların kapanış fiyatlarına kolay erişim sağlamak için tasarlanmıştır.
Açıklama
CiClose sınıfı, geçmiş çubukların kapanış fiyatlarına kolay erişim sağlar.
Bildirim
|
class CiClose: public CPriceSeries
Başlık
|
#include <Indicators\TimeSeries.mqh>
|
Kalıtım hiyerarşisi
CiClose
Sınıf Yöntemleri
|
Sınıftan türetilen yöntemler CObject
Prev, Prev, Next, Next, Compare
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArray
Step, Step, Total, Available, Max, IsSorted, SortMode, Clear, Sort
|
Sınıftan türetilen yöntemler CArrayObj
FreeMode, FreeMode, Type, Save, Load, CreateElement, Reserve, Resize, Shutdown, Add, AddArray, Insert, InsertArray, AssignArray, At, Update, Shift, Detach, Delete, DeleteRange, Clear, CompareArray, InsertSort, Search, SearchGreat, SearchLess, SearchGreatOrEqual, SearchLessOrEqual, SearchFirst, SearchLast
|
Sınıftan türetilen yöntemler CSeries
Name, BuffersTotal, BufferSize, Timeframe, Symbol, Period, PeriodDescription, RefreshCurrent
|
Sınıftan türetilen yöntemler CPriceSeries
BufferResize, MinIndex, MinValue, MaxIndex, MaxValue, GetData, Refresh