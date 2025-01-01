DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseInitIndicators 

InitIndicators

Tüm göstergeleri ve zaman-serilerini başlatır.

virtual bool  InitIndicators(
   CIndicators*  indicators=NULL    // işaretçi
   )

Parametreler

indicators

[in]  Göstergelerin ve zaman-serilerinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Nesne, başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa, zaman-serileri başlatılır.