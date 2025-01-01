MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseInitIndicators InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitIndicators Tüm göstergeleri ve zaman-serilerini başlatır. virtual bool InitIndicators( CIndicators* indicators=NULL // işaretçi ) Parametreler indicators [in] Göstergelerin ve zaman-serilerinin işaretçisi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Not Nesne, başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa, zaman-serileri başlatılır. SetOtherSeries InitOpen