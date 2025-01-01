DokümantasyonBölümler
InitSpread

Spread (alış satış farkı) serisini başlatır.

bool  InitSpread(
   CIndicators*  indicators    // işaretçi
   )

Parametreler

indicators

[in]  Göstergelerin ve zaman-serilerinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Uzman Danışman başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa Spread serisi başlatılır.