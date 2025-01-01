MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseInitSpread InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitSpread Spread (alış satış farkı) serisini başlatır. bool InitSpread( CIndicators* indicators // işaretçi ) Parametreler indicators [in] Göstergelerin ve zaman-serilerinin işaretçisi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Not Uzman Danışman başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa Spread serisi başlatılır. InitClose InitTime