InitTime

Time (zaman) serisini başlatır.

bool InitTime(
CIndicators* indicators // işaretçi
)

Parametreler

indicators
[in] Göstergelerin ve zaman-serilerinin işaretçisi.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'.

Not

Uzman Danışman başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa Time serisi başlatılır.