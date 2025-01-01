MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseInitHigh InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitHigh High (yüksek fiyat) serisini başlatır. bool InitHigh( CIndicators* indicators // işaretçi ) Parametreler indicators [in] Göstergelerin ve zaman-serilerinin işaretçisi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Not Uzman Danışman başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa High serisi başlatılır. InitOpen InitLow