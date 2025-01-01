MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseInitRealVolume InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitRealVolume RealVolume (işlem hacmi) serisini başlatır. bool InitRealVolume( CIndicators* indicators // işaretçi ) Parametreler indicators [in] Göstergelerin ve zaman-serilerinin işaretçisi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Not Uzman Danışman başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa RealVolume serisi başlatılır. InitTickVolume PriceLevelUnit