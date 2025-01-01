MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBasePriceLevelUnit InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic PriceLevelUnit Fiyat seviye birimini alır virtual double PriceLevelUnit() Dönüş değeri Fiyat seviye biriminin değeri. Not Temel sınıfın yöntemi 2/4 basamaklı noktanın "ağırlığına" dönüş yapar. InitRealVolume StartIndex