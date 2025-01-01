DokümantasyonBölümler
PriceLevelUnit

Fiyat seviye birimini alır

virtual double  PriceLevelUnit()

Dönüş değeri

Fiyat seviye biriminin değeri.

Not

Temel sınıfın yöntemi 2/4 basamaklı noktanın "ağırlığına" dönüş yapar.