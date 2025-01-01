MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseInitTickVolume InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic InitTickVolume TickVolume (tik hacmi) serisini başlatır. bool InitTickVolume( CIndicators* indicators // işaretçi ) Parametreler indicators [in] Göstergelerin ve zaman-serilerinin işaretçisi. Dönüş değeri Başarılı ise 'true', aksi durumda 'false'. Not Uzman Danışman başlatma sırasında tanımlanan sembol veya zaman diliminden farklı sembol veya zaman dilimi kullanıyorsa TickVolume serisi başlatılır. InitTime InitRealVolume