StartIndex

Analiz edilecek başlangıç çubuğunun indisini alır.

virtual int  StartIndex()

Dönüş değeri

Analiz edilecek başlangıç çubuğunun indisi.

Not

Mevcut çubuğu analiz etme bayrağı 'true' olarak ayarlanmışsa (analize mevcut çubuktan başla), yöntem 0 dönüşü yapar. Bayrak aarlı değilse 1 dönüşü yapar (analize tamamlanan son çubuktan başla).