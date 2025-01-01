MQL5 ReferansıStandart KütüphaneStrateji ModülleriUzman Danışmanlar için temel sınıflarCExpertBaseStartIndex InitPhaseTrendTypeUsedSeriesEveryTickOpenHighLowCloseSpreadTimeTickVolumeRealVolumeInitSymbolPeriodMagicValidationSettingsSetPriceSeriesSetOtherSeriesInitIndicatorsInitOpenInitHighInitLowInitCloseInitSpreadInitTimeInitTickVolumeInitRealVolumePriceLevelUnitStartIndexCompareMagic StartIndex Analiz edilecek başlangıç çubuğunun indisini alır. virtual int StartIndex() Dönüş değeri Analiz edilecek başlangıç çubuğunun indisi. Not Mevcut çubuğu analiz etme bayrağı 'true' olarak ayarlanmışsa (analize mevcut çubuktan başla), yöntem 0 dönüşü yapar. Bayrak aarlı değilse 1 dönüşü yapar (analize tamamlanan son çubuktan başla). PriceLevelUnit CompareMagic