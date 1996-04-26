Global Session Zones System MT4

Обзор продукта

Global Session Zones System — это вспомогательный индикатор, разработанный для платформ MT4 и MT5 . Он преобразует временные циклы в наглядный язык графика, автоматически рисуя фоновые рамки, ключевые ценовые линии и статистическую панель для четырех основных торговых сессий (Нью-Йорк, Лондон, Токио, Сидней). Это помогает трейдерам точно определять диапазоны волатильности и силу тренда, предоставляя надежные сигналы пробоя.

Основные функции

Визуализация сессий : Поддержка настройки времени начала/окончания и цветов для четырех основных сессий.

Многомерный анализ : Опциональное отображение линий линейной регрессии, скользящих средних, VWAP и линий экстремумов сессий.

Панель состояния : Отображает статус активности сессий, силу тренда (R²) и стандартное отклонение (σ).

Система пробоя : Автоматический мониторинг пробоев с отображением стрелок и различными типами оповещений.

Торговые сигналы

Пробой вверх (Breakout Buy) : Когда цена закрытия свечи пробивает максимум сессии, система рисует стрелку вверх, указывая на бычий тренд.

Пробой вниз (Breakout Sell) : Когда цена закрытия свечи пробивает минимум сессии, система рисует стрелку вниз, указывая на медвежий тренд.

Практическое применение

Идеально подходит для стратегии "пробоя сессий" на рынках Forex, золота и нефти.

Ловля пробоев на открытии : Следите за пробоем диапазона азиатской сессии на открытии Лондона или Нью-Йорка.

Фильтр по силе тренда : Используйте значение R² для фильтрации ложных сигналов. Высокий R² (>0.7) повышает вероятность успешной сделки.

Уровни поддержки и сопротивления : Линии экстремумов сессий служат уровнями поддержки/сопротивления. Отскок цены от этих уровней после пробоя — отличная точка входа.

Настройка оповещений

Всплывающие окна : Уведомления на экране при срабатывании сигнала.

Звуковые файлы : Поддержка пользовательских звуков.

Push-уведомления : Отправка сообщений в мобильное приложение MT4/MT5.

Email-рассылка : Отправка сигналов на электронную почту.

Защита от шума : Опция ожидания закрытия свечи для подтверждения пробоя.

Параметры

Конфигурация сессий : Названия, время (серверное), цвета.

Отображение : Включение/выключение фона, линий тренда, VWAP.

Панель : Позиция, размер шрифта, отображаемые данные.

Рекомендации по использованию

Рекомендуется использовать на таймфреймах H1 или M15.重点关注重叠时段.

Заключение