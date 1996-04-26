TD Sequential Pro MT4
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 июля 2026
Обзор продукта
TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5, глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на концах трендов, обеспечивая комплексное отслеживание последовательности, числовую маркировку и многоканальные функции оповещения.
Основные функции
Числовая маркировка последовательности и окрашивание свечей Система автоматически подсчитывает последовательные восходящие и нисходящие последовательности. Когда счет достигает 5-9, соответствующие числа отмечаются вблизи максимумов/минимумов свечей. Числа восходящей последовательности 5-8 отображаются пурпурным цветом, 9 — зеленым; числа нисходящей последовательности 5-8 отображаются голубым цветом, 9 — красным. Числовые отметки 5-8 используют механизм ретроспективного подтверждения, отображаясь только когда последовательность в конечном итоге завершает 9, обеспечивая достоверность сигнала. Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду, делая процесс последовательности мгновенно узнаваемым благодаря изменению цвета.
Сигналы на покупку
- Low 9 (Низкая 9): Срабатывает, когда цены закрытия 9 последовательных баров все ниже, чем цены закрытия их соответствующих 4 предшествующих баров. Это представляет крайнее истощение медвежьего импульса, указывая на сигнал разворота дна с высокой вероятностью, служа классическим временем для входа или добавления позиций с левой стороны.
- TD Track Down (Отслеживание вниз): Срабатывает, когда счет нисходящей последовательности достигает 8, и следующий бар успешно завершает 9. Это опережающий предупреждающий сигнал, представляющий, что рынок вот-вот завершит нисходящий счет 9, и трейдеры должны заранее подготовиться к ловле дна.
Сигналы на продажу
- High 9 (Высокая 9): Срабатывает, когда цены закрытия 9 последовательных баров все выше, чем цены закрытия их соответствующих 4 предшествующих баров. Это представляет крайнее истощение бычьего импульса, указывая на сигнал разворота вершины с высокой вероятностью, служа классическим временем для выхода с вершины или коротких продаж с левой стороны.
- TD Track Up (Отслеживание вверх): Срабатывает, когда счет восходящей последовательности достигает 8, и следующий бар успешно завершает 9. Это опережающий предупреждающий сигнал, представляющий, что рынок вот-вот завершит восходящий счет 9, и трейдеры должны заранее подготовиться к фиксации прибыли или коротким продажам.
Практическое применение
После длительного восходящего тренда, если на графике появляется сигнал High 9, это представляет истощение бычьей силы, и трейдеры должны быть внимательны к рискам разворота тренда, рекомендуется частичная фиксация прибыли или легкие пробные короткие позиции. Если появляется сигнал TD Track Up, позиции следует сократить заранее, ожидая подтверждения разворота после завершения счета 9.
После длительного нисходящего тренда, если на графике появляется сигнал Low 9, это представляет истощение медвежьей силы, служа отличной возможностью ловли дна с левой стороны, подходящей для легких пробных позиций. Если появляется сигнал TD Track Down, средства следует подготовить заранее, ожидая входа при развороте после завершения счета 9.
Что касается управления позициями, сигналы счета 9 подходят для пробных позиций малым объемом с левой стороны, в то время как стандартные позиции подходят после подтверждения другими индикаторами тренда.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR для обеспечения аккуратного макета на всех таймфреймах; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для High 9, Low 9, TD Track Up и TD Track Down, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. TD Sequential особенно хорошо работает на таймфреймах H1 и выше, что делает его идеальным для свинг-трейдеров.
Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или индикаторами тренда. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
TD Sequential Pro идеально инкапсулирует классическую теорию последовательности Тома ДеМарка. Это не только визуально понятный инструмент для построения графиков, но и практичная торговая система со строгим отслеживанием последовательности, распознаванием истощения импульса и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения собственных торговых правил.