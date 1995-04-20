Adjustable Fractals mt

"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли!





- Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров.

- Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки:

- Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7).

- Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены.

- Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок.

- Индикатор имеет встроенные оповещения на мобильных устройствах и ПК.

Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.