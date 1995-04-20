Adjustable Fractals mt
- Индикаторы
- DMITRII GRIDASOV
- Версия: 1.57
- Активации: 10
"Adjustable Fractals" - это расширенная версия индикатора фракталов, очень полезный инструмент для торговли!
- Как мы знаем, стандартный индикатор fractals mt4 вообще не имеет настроек - это очень неудобно для трейдеров.
- Adjustable Fractals решил эту проблему - в нем есть все необходимые настройки:
- Настраиваемый период индикатора (рекомендуемые значения - выше 7).
- Настраиваемое расстояние от максимумов/минимумов цены.
- Настраиваемый дизайн фрактальных стрелок.
- Индикатор имеет встроенные оповещения на мобильных устройствах и ПК.
Это оригинальный продукт, который предлагается только на этом сайте MQL5.