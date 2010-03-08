Pattern Recognition Master System MT4

Обзор продукта
Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5. Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории моделей задан независимый период охлаждения, подавляющий повторные сигналы в самом источнике. Благодаря компактной визуализации, чёткому разделению сигналов по уровням и независимым переключателям оповещений для каждой модели, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы торговли по моделям.
Ключевые функции
Автоматическое распознавание моделей и компактная разметка Система автоматически рисует текст названия модели и стрелку направления возле подходящих свечей. Медвежьи модели (двойная вершина, голова и плечи — вершина, повешенный, медвежье поглощение, доджи, вечерняя звезда) размечаются над свечой, а бычьи модели (двойное основание, голова и плечи — основание, молот, бычье поглощение, утренняя звезда) — под свечой; при появлении нескольких моделей на одной свече они автоматически компактно смещаются, чтобы избежать наложения текста. Двойные вершины и головы‑плечи‑вершины сопровождаются красной стрелкой вниз, а двойные основания и головы‑плечи‑основания — зелёной стрелкой вверх, что делает направление мгновенно понятным. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей моделей, окрашивая ключевые свечи, вызвавшие модель, в соответствии с их бычьей или медвежьей природой, благодаря чему расположение моделей наглядно отображается цветом свечи.
Сигналы медвежьих моделей
  • M Top (Двойная вершина): Срабатывает, когда текущая свеча является локальным пиком, в последних 10–25 свечах существует схожая вершина сопоставимой высоты и текущая свеча закрывается медвежьей; над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "M Top". Это означает, что цена дважды не смогла пробить одну и ту же зону сопротивления и бычий импульс исчерпан, что делает сигнал классическим сигналом разворота вершины для шорта или выхода.
  • HS Top (Голова и плечи — вершина): Срабатывает при подтверждении структуры «голова и плечи — вершина» (центральная голова выше обоих плеч, плечи сопоставимы по высоте, текущая свеча — локальный пик, а закрытие ниже 10‑периодной скользящей средней); над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "HS Top". Это означает, что сформировалась полная разворотная структура вершины, что делает сигнал чрезвычайно надёжным сигналом разворота тренда для шорта.
  • Hanging (Повешенный): Срабатывает, когда нижняя тень свечи не меньше удвоенной длины тела, верхняя тень меньше тела, а закрытие выше 10‑периодной скользящей средней; над свечой отображается оранжевый текст "Hanging". Это означает, что на вершине восходящего тренда появляются признаки ослабления поддержки снизу, что делает сигнал краткосрочным предупреждением о формировании вершины.
  • Engulf- (Медвежье поглощение): Срабатывает, когда текущая медвежья свеча полностью поглощена предыдущей бычьей свечой (открытие выше предыдущего закрытия и закрытие ниже предыдущего открытия); над свечой отображается красный текст "Engulf-". Это означает, что медведи полностью отыграли весь предыдущий рост и продавили цену, что делает сигнал сильным краткосрочным разворотным сигналом для шорта.
  • Doji (Доджи): Срабатывает, когда тело свечи меньше 10% от общего диапазона свечи; над свечой отображается белый текст "Doji". Это означает, что бычьи и медвежьи силы достигли кратковременного баланса внутри свечи, что делает сигнал нейтральным предупреждением о возможной остановке или развороте тренда; рекомендуется подтверждение соседними свечами.
  • E-Star (Вечерняя звезда): Срабатывает, когда комбинация из трёх свечей удовлетворяет условию «свеча двумя барами ранее бычья, средняя свеча имеет явно меньшее тело, а текущая свеча закрывается медвежьей ниже середины тела свечи двумя барами ранее»; над свечой отображается бирюзовый текст "E-Star". Это означает, что на вершине восходящего тренда появилась чёткая трёхсвечная разворотная структура, что делает сигнал классическим сигналом разворота вершины для выхода.
Сигналы бычьих моделей
  • W Bot (Двойное основание): Срабатывает, когда текущая свеча является локальным дном, в последних 10–25 свечах существует схожее основание сопоставимой глубины и текущая свеча закрывается бычьей; под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "W Bot". Это означает, что цена дважды нашла поддержку на одном уровне и медвежий импульс исчерпан, что делает сигнал классическим сигналом разворота основания для лонга.
  • HS Bot (Голова и плечи — основание): Срабатывает при подтверждении структуры «голова и плечи — основание» (центральная голова ниже обоих плеч, плечи сопоставимы по глубине, текущая свеча — локальное дно, а закрытие выше 10‑периодной скользящей средней); под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "HS Bot". Это означает, что сформировалась полная разворотная структура основания, что делает сигнал чрезвычайно надёжным сигналом разворота тренда для лонга.
  • Hammer (Молот): Срабатывает, когда нижняя тень свечи не меньше удвоенной длины тела, верхняя тень меньше тела, а закрытие ниже 10‑периодной скользящей средней; под свечой отображается жёлтый текст "Hammer". Это означает, что на дне нисходящего тренда появилась сильная поддержка снизу, что делает сигнал краткосрочным сигналом отскока от дна.
  • Engulf+ (Бычье поглощение): Срабатывает, когда текущая бычья свеча полностью поглощена предыдущей медвежьей свечой (открытие ниже предыдущего закрытия и закрытие выше предыдущего открытия); под свечой отображается зелёный текст "Engulf+". Это означает, что быки полностью отыграли всё предыдущее падение и продавили цену вверх, что делает сигнал сильным краткосрочным разворотным сигналом для лонга.
  • M-Star (Утренняя звезда): Срабатывает, когда комбинация из трёх свечей удовлетворяет условию «свеча двумя барами ранее медвежья, средняя свеча имеет явно меньшее тело, а текущая свеча закрывается бычьей выше середины тела свечи двумя барами ранее»; под свечой отображается пурпурный текст "M-Star". Это означает, что на дне нисходящего тренда появилась чёткая трёхсвечная разворотная структура, что делает сигнал классическим сигналом разворота основания для входа.
Практическое применение
В повседневной торговле по моделям рекомендуется использовать сигналы послойно по уровню структуры. Двойные вершины/основания и головы‑плечи — это многосвечные структурные разворотные сигналы с наивысшей надёжностью, подходящие как основная база для входа или выхода главной позицией; молот, повешенный и поглощение — это одно‑ или двухсвечные импульсные разворотные сигналы, быстро реагирующие и подходящие для краткосрочного тайминга и пробных позиций; доджи — нейтральный сигнал баланса, сам по себе не дающий направленного вывода, его следует рассматривать как подсказку «дождаться подтверждения следующей свечой»; утренняя и вечерняя звезда — трёхсвечные комбинационные разворотные сигналы со структурной полнотой между двумя предыдущими, подходящие как подтверждающие сигналы для свинг‑входов.
При появлении медвежьих моделей (M Top, HS Top, Hanging, Engulf-, E-Star) держателям лонгов стоит рассмотреть сокращение или выход, а трейдерам без позиции — искать возможности для шорта; при появлении бычьих моделей (W Bot, HS Bot, Hammer, Engulf+, M-Star) держателям шортов стоит рассмотреть закрытие, а трейдерам без позиции — искать возможности для лонга. Все сигналы моделей лучше использовать в сочетании с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления: надёжность значительно возрастает, когда модель появляется возле предыдущего максимума или минимума, трендовой линии или скользящей средней.
Настройки параметров
Параметры фильтра охлаждения: система задаёт независимые периоды охлаждения для четырёх категорий моделей. Double Top/Bot cooldown по умолчанию равен 10 свечам и управляет частотой повторения сигналов двойных вершин и оснований; Head-Shoulder cooldown по умолчанию равен 20 свечам и управляет частотой повторения моделей головы и плеч; Candle pattern cooldown по умолчанию равен 3 свечам и управляет частотой повторения односвечных моделей, таких как молот, повешенный, поглощение и доджи; Star pattern cooldown по умолчанию равен 5 свечам и управляет частотой повторения утренней и вечерней звезды. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с разметкой моделей, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов моделей из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из одиннадцати сигналов моделей — M Top, W Bot, HS Top, HS Bot, Hammer, Hanging, Engulf+, Engulf-, Doji, M-Star и E-Star. По умолчанию оповещения включены для двойных вершин/оснований, голов‑плеч, поглощения и утренней/вечерней звезды, а молот, повешенный и доджи по умолчанию выключены из‑за их более высокой частоты, чтобы вы получали только качественные сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: структуры моделей на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает уровень шумовых моделей.
Рекомендуется сочетать индикатор с трендовыми индикаторами (например, скользящими средними) или индикаторами объёма. Например, сигнал Hammer или Engulf+, появившийся внутри восходящего тренда, является возможностью покупки на попутном откате с более высокой надёжностью, чем встречный сигнал; сигнал Hanging или Engulf-, появившийся внутри нисходящего тренда, является возможностью шорта на попутном отскоке. Ни одно распознавание моделей не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание.
Заключение
Pattern Recognition Master System идеально объединяет три механизма: автоматическое распознавание одиннадцати классических свечных моделей, послойную фильтрацию охлаждения и независимое управление оповещениями. Это не только визуально компактный инструмент разметки моделей на главном графике с чёткими сигналами, но и практичная система торговли по моделям со структурной градацией, направленным разделением и всесторонней фильтрацией, подходящая трейдерам любого уровня для построения устойчивых правил захвата разворотов и следования моделям, чтобы ловить высоковероятные разворотные возможности при контроле риска.

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KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
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Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
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You Long Guo
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You Long Guo
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
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MACD Trend Visualizer System MT4
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