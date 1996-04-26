Peak Valley Hunter MT4

Обзор продукта

Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса до локальных разворотов. Этот индикатор отличается строгой логикой, четкой визуализацией и оснащен полными механизмами охлаждения сигналов и многоканальных оповещений, что делает его идеальным выбором для построения торговой системы на главном графике.

Основные функции

Тройные составные скользящие средние и динамическая система поддержки/сопротивления Система рисует две основные составные скользящие средние на главном графике: Линия торговли (состоящая из EMA3, MA9, MA15) высокочувствительна для захвата краткосрочных торговых возможностей, отображаясь белым, когда цена закрывается выше, и голубым, когда ниже; Линия тренда (состоящая из EMA8, MA14, MA24) определяет среднесрочное направление тренда, отображаясь красным, когда цена закрывается выше, и зеленым, когда ниже. Дополнительно система динамически рисует серые линии Сопротивления (Shang0) и Поддержки (Xia0) на основе 8-периодного алгоритма экстремальных значений, отслеживая структуры пиков и впадин рынка в реальном времени. Система отображает белую метку цены закрытия в реальном времени с правой стороны последнего бара. Версия для MT5 дополнительно поддерживает окрашивание свечей , делая паттерны разворота интуитивно представленными через цвета свечей.

Сигналы на покупку

Open Long (Открыть Long) : Срабатывает, когда счетчик длительности минимумов рынка пересекает счетчик максимумов снизу вверх, отображая розовую стрелку вверх и текст "Open Long" под минимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочный нисходящий импульс исчерпан и бычьи силы начинают доминировать, служа четким сигналом входа в покупку по тренду с правой стороны.

Rise (Рост) : Срабатывает, когда цена пробивает ключевой локальный уровень сопротивления (H2q), построенный на основе недавних свечных паттернов, отображая розовый текст "Rise" под баром. Это указывает на то, что цена пробила недавнюю структуру консолидации или снижения и бычий импульс взрывается, служа сигналом ускорения тренда или прорыва в покупку.

Minor Bottom (Малое дно) : Срабатывает, когда цена испытывает последовательные снижения, за которыми следует паттерн разворота, где закрытие выше предыдущего бара в течение двух последовательных баров, отображая желтый текст "Minor Bot" под баром. Это указывает на то, что локальное дно после краткосрочных условий перепроданности установлено, служа сигналом захвата отскока или раннего входа с левой стороны с высоким процентом побед.

Сигналы на продажу

Open Short (Открыть Short) : Срабатывает, когда счетчик длительности максимумов рынка пересекает счетчик минимумов снизу вверх, отображая зеленую стрелку вниз и текст "Open Short" над максимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочный восходящий импульс исчерпан и медвежьи силы начинают доминировать, служа четким сигналом входа в продажу по тренду с правой стороны.

Fall (Падение) : Срабатывает, когда цена пробивает ключевой локальный уровень поддержки (L2v), построенный на основе недавних свечных паттернов, отображая зеленый текст "Fall" над баром. Это указывает на то, что цена пробила недавнюю структуру консолидации или роста и медвежий импульс взрывается, служа сигналом ускорения тренда или пробоя в продажу.

Minor Top (Малая вершина) : Срабатывает, когда цена испытывает последовательные повышения, за которыми следует паттерн разворота, где закрытие ниже предыдущего бара в течение двух последовательных баров, отображая бледно-зеленый текст "Minor Top" над баром. Это указывает на то, что локальная вершина после краткосрочных условий перекупленности установлена, служа сигналом ухода с вершины или раннего входа в продажу с левой стороны с высоким процентом побед.

Практическое применение

В ежедневной торговле Open Long / Open Short являются основными сигналами разворота тренда, подходящими для свинг-трейдеров в качестве основных баз для входа. Когда цвета Линии торговли и Линии тренда одновременно становятся бычьими (белый/красный) и появляется сигнал Open Long , процент побед в покупках крайне высок.

Сигналы Rise / Fall представляют взрыв импульса и структурный прорыв, подходят для трейдеров на прорывах или для добавления позиций. Когда цена пробивает серую линию сопротивления (Shang0) в сопровождении сигнала Rise , это указывает на то, что пространство для роста полностью открылось.

Сигналы Minor Bottom / Minor Top крайне отзывчивы, подходят для дневных трейдеров или скальперов для захвата локальных возможностей разворота, а также могут служить ранними предупреждающими сигналами для трендовых трейдеров.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Система имеет встроенные строгие механизмы охлаждения сигналов. Open Long/Short cooldown по умолчанию 5 баров, Rise/Fall cooldown по умолчанию 10, и Minor Top/Bottom cooldown по умолчанию 5, эффективно избегая частых повторяющихся сигналов в экстремальных односторонних трендах. Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном просмотра для исторических аннотаций сигналов.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов прорыва из-за внутрибарных ценовых шипов. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Open Long , Open Short , Rise , Fall , Minor Bottom и Minor Top .

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как сигналы тренда и разворота на более крупных таймфреймах более стабильны и практичны, чем на более мелких.

Рекомендуется использовать этот индикатор как независимую торговую систему на главном графике или комбинировать с индикаторами в дополнительном окне для вторичного подтверждения. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение