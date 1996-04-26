Pyramiding Entry Master MT4

Обзор продукта
Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5. Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу), Add (пирамидальное добавление на следующий день) и Dip Buy (ловля дна в глубокой перепроданности), охватывая три типичных сценария входа: погоня за ускорением тренда, добавление на просадке следующего дня и разворот из глубокой перепроданности. Благодаря строгой логике сигналов, чёткой визуальной иерархии, а также независимому фильтру охлаждения и многоканальному механизму оповещений, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы пирамидальной торговли.
Ключевые функции
Система четырёх скользящих средних и метки справа Система отображает на главном графике четыре скользящие средние: белая линия MA5 отражает сверхкраткосрочный центр тяжести цены, жёлтая линия MA10 отражает краткосрочное направление тренда, пурпурная толстая линия MA20 служит водоразделом кратко‑ и среднесрочного тренда, а зелёная толстая линия MA60 служит среднесрочным и долгосрочным ориентиром тренда. Каждая скользящая средняя снабжена одноцветной текстовой меткой справа для быстрого распознавания. Когда скользящие средние выстроены в бычьем порядке (MA5 > MA10 > MA20 > MA60), это указывает на здоровый восходящий тренд, что является оптимальным фоном для максимальной эффективности сигналов Chase и Add. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов: свечи, вызвавшие сигнал Chase, окрашиваются в жёлтый, Add — в оранжевый, Dip Buy — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.
Сигналы на покупку
  • Chase (Попутный вход по импульсу): Срабатывает, когда 55‑периодный индикатор трендового импульса V3 пересекает вверх значение V4 предыдущей свечи (что означает превышение импульса цены закрытия над импульсом цены открытия, подтверждая ускорение тренда), объём текущей свечи превышает 20‑периодный средний объём в заданное число раз (по умолчанию 1,1x, подтверждая расширение объёма) и текущая свеча закрывается бычьей; под свечой отображается жёлтая стрелка вверх с текстом "Chase". Это означает, что цена продемонстрировала резонанс ускорения импульса и притока капитала во время движения тренда, что делает сигнал классическим сигналом входа по продолжению тренда, подходящим для добавления к существующей позиции или открытия новой по тренду.
  • Add (Пирамидальное добавление): Срабатывает автоматически на текущей свече, когда предыдущая свеча уже вызвала сигнал Chase; под свечой отображается оранжевая стрелка вверх с текстом "Add". Это означает окно для покупки на просадке на следующий день после сигнала попутного входа; если цена слегка откатывается, это представляет оптимальный момент для пирамидального добавления, служа продолжением сигнала Chase.
  • Dip Buy (Ловля дна): Срабатывает, когда выполнены любые три из пяти условий перепроданности: краткосрочный коэффициент импульса ниже 30 (истощение импульса падения), положение цены относительно 60‑периодного диапазона максимум‑минимум глубоко отрицательное (далеко от максимума), минимум цены вблизи 10‑периодного минимума (касание недавней поддержки), закрытие ниже MA20, но текущая свеча бычья (стабилизационная бычья свеча под скользящей средней) и 20‑периодное отклонение ниже -5% (сильное перепроданное отклонение). При срабатывании под свечой отображается красная стрелка вверх с текстом "Dip Buy". Это означает, что цена глубоко ушла в зону перепроданности и множество технических условий резонируют, подтверждая признаки формирования дна, что делает сигнал агрессивным сигналом входа слева для ловли дна.
Практическое применение
В повседневной пирамидальной торговле три сигнала формируют полную иерархию входа. Сигнал Chase — основной сигнал входа, представляющий резонанс ускорения тренда и расширения объёма, подходящий как главная основа для начального набора позиции или добавления при бычьем порядке скользящих средних; сигнал Add — продолжение Chase на следующий день, подходящий для выполнения второго добавления при небольшом откате цены после попутного входа, реализуя пошаговое пирамидальное наращивание; сигнал Dip Buy независим от логики погони за трендом и относится к входу слева на отскоке из перепроданности, подходящему для ловли разворота дна, когда цена сильно отклонилась от скользящих средних и множество индикаторов перепроданности резонируют.
Рекомендуется использовать сигналы Chase и Add для операций по тренду в восходящем движении, где надёжность максимальна при бычьем порядке MA5 > MA10 > MA20 > MA60; сигнал Dip Buy лучше подходит для использования в конце нисходящего тренда или на нижней границе консолидации, а сочетание с расширением объёма или подтверждением ключевой поддержки может значительно повысить успешность ловли дна. Все три сигнала следует сочетать с управлением стоп‑лоссами: стопы для Chase и Add можно размещать под минимумом сигнальной свечи, а стопы для Dip Buy должны быть строже, рекомендуется под недавним минимумом.
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Signal cooldown по умолчанию равен 5 свечам и является общим для сигналов Chase и Dip Buy, эффективно предотвращая повторные сигналы в экстремальных условиях и сохраняя их дефицитность и практическую ценность. Volume Ratio по умолчанию равен 1,1 и управляет порогом подтверждения расширения объёма для сигнала Chase, то есть текущий объём должен превышать 20‑периодный средний объём в 1,1 раза для срабатывания; более высокое значение делает сигнал строже, но реже. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из трёх сигналов — Chase, Add и Dip Buy; по умолчанию все три включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы трендового импульса на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает уровень ложных сигналов в боковике.
Рекомендуется сочетать индикатор с инструментами определения направления тренда. Сигнал Chase имеет наивысшую надёжность при бычьем порядке скользящих средних и цене выше MA20; сигнал Dip Buy имеет значительно повышенную успешность при касании ценой долгосрочной линии поддержки или зоны предыдущей высокой концентрации объёма. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание. Суть пирамидальной торговли — «по тренду, поэтапно, со стопом»; никогда не гонитесь вслепую при неясном тренде и не входите тяжёлой позицией в ловлю дна до подтверждения сигналов перепроданности.
Заключение
Pyramiding Entry Master идеально объединяет четыре механизма: идентификацию тренда по четырём скользящим средним, 55‑периодную модель ускорения импульса, подтверждение расширения объёма и множественную фильтрацию резонанса перепроданности. Это не только визуально чёткий, иерархически структурированный инструмент тренда по скользящим средним на главном графике, но и практичная система пирамидальной торговли с трёхуровневой логикой входа — погоня, добавление, ловля дна — и всесторонней фильтрацией, подходящая трейдерам любого уровня для построения устойчивых правил попутного пирамидального наращивания и захвата перепроданности, чтобы достигать ступенчатого роста прибыли при контроле риска.

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Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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You Long Guo
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FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
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You Long Guo
Индикаторы
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Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
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You Long Guo
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You Long Guo
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