Bull Bear Decision Maker MT4
- Индикаторы
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 июля 2026
- Активации: 20
Обзор продукта
Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вершины в сложных рыночных условиях, обеспечивая комплексный мониторинг статуса в реальном времени и многоканальные оповещения.
Основные функции
Отслеживание тренда и окрашивание свечей Встроенные основные скользящие средние MA17, EMA55 и MA30 наглядно отображают среднесрочные и долгосрочные направления тренда. В правой части графика в реальном времени отображается статус Bull (Бычий) или Bear (Медвежий). Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду, что делает смену бычьего и медвежьего импульса мгновенно узнаваемой благодаря автоматическому изменению цвета.
Многомерные сигналы на покупку Предоставляет 6 различных уровней сигналов на покупку. B (Базовая покупка) фиксирует развороты тренда на основе варианта Williams; Buy In (Вход) представляет собой прорыв резонанса множественных MA; Attack (Атака) указывает на взрыв краткосрочного импульса; Bull (Бык) срабатывает при идеальном бычьем выравнивании MA, предлагая крайне высокую надежность.
Точный механизм определения вершины Включает сигналы на продажу: S (Базовая продажа), Esc Top (Уход с вершины) и Top (Вершина). Сигнал Esc Top сочетает в себе пересечение KDJ60 на высоких уровнях с фильтрацией экстремальных значений, а сигнал Top основан на развороте RSI6 в зоне перекупленности, помогая трейдерам фиксировать прибыль на исходе тренда.
Умное охлаждение сигналов Встроенный механизм фильтрации Cooldown. Устанавливая период охлаждения, система автоматически блокирует частые однотипные сигналы в краткосрочной перспективе, эффективно снижая шум ложных сигналов на флэтовом рынке и повышая процент выигрышей на практике.
Практическое применение
При четком одностороннем тренде рекомендуется фокусироваться на сигналах Bull и Attack, комбинируя их с поддержкой MA17 и цветом свечей в версии MT5 для добавления позиций по тренду. Когда в правой части графика отображается статус Bear, следует избегать операций на покупку.
Когда рынок находится в фазе консолидации после длительного нисходящего тренда, появление сигнала Bottom (Дно) в сочетании с сигналом Buy In обычно указывает на высокую вероятность разворота, что подходит для пробных позиций небольшим объемом. И наоборот, если после непрерывного роста срабатывает Esc Top, рекомендуется частичная фиксация прибыли.
Что касается управления позициями, ранние сигналы разворота (такие как B или S) подходят для пробных позиций малым объемом, в то время как сигналы множественного резонанса (такие как Buy In или Bull) подходят для открытия стандартных позиций.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: MA Period по умолчанию 17, управляет периодом главной трендовой MA; Cooldown Bars по умолчанию 10, управляет минимальным интервалом баров для аналогичных сигналов (более высокие значения означают более сильную фильтрацию); Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR для обеспечения аккуратного макета на всех таймфреймах.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для всех 9 сигналов (B, Buy In, Attack, Launch, Bottom, Bull, S, Esc Top, Top), удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. Обратите внимание, что сигнал Launch содержит логику «изменение цены > 9.5%», заимствованную из правил лимита на фондовом рынке; он редко срабатывает на Форексе/Криптовалютах и сохранен для целостности оригинальной системы.
Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или фундаментальным анализом. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Bull Bear Decision Maker идеально инкапсулирует сложную логику левостороннего разворота и правостороннего подтверждения тренда. Это не только визуально понятный инструмент для построения графиков, но и практичная торговая система со строгой фильтрацией сигналов и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения собственных торговых правил.