Bull Bear Decision Maker MT4

Обзор продукта

Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вершины в сложных рыночных условиях, обеспечивая комплексный мониторинг статуса в реальном времени и многоканальные оповещения.

Основные функции

Отслеживание тренда и окрашивание свечей Встроенные основные скользящие средние MA17, EMA55 и MA30 наглядно отображают среднесрочные и долгосрочные направления тренда. В правой части графика в реальном времени отображается статус Bull (Бычий) или Bear (Медвежий) . Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду , что делает смену бычьего и медвежьего импульса мгновенно узнаваемой благодаря автоматическому изменению цвета.

Многомерные сигналы на покупку Предоставляет 6 различных уровней сигналов на покупку. B (Базовая покупка) фиксирует развороты тренда на основе варианта Williams; Buy In (Вход) представляет собой прорыв резонанса множественных MA; Attack (Атака) указывает на взрыв краткосрочного импульса; Bull (Бык) срабатывает при идеальном бычьем выравнивании MA, предлагая крайне высокую надежность.

Точный механизм определения вершины Включает сигналы на продажу: S (Базовая продажа) , Esc Top (Уход с вершины) и Top (Вершина) . Сигнал Esc Top сочетает в себе пересечение KDJ60 на высоких уровнях с фильтрацией экстремальных значений, а сигнал Top основан на развороте RSI6 в зоне перекупленности, помогая трейдерам фиксировать прибыль на исходе тренда.

Умное охлаждение сигналов Встроенный механизм фильтрации Cooldown. Устанавливая период охлаждения, система автоматически блокирует частые однотипные сигналы в краткосрочной перспективе, эффективно снижая шум ложных сигналов на флэтовом рынке и повышая процент выигрышей на практике.

Практическое применение

При четком одностороннем тренде рекомендуется фокусироваться на сигналах Bull и Attack , комбинируя их с поддержкой MA17 и цветом свечей в версии MT5 для добавления позиций по тренду. Когда в правой части графика отображается статус Bear , следует избегать операций на покупку.

Когда рынок находится в фазе консолидации после длительного нисходящего тренда, появление сигнала Bottom (Дно) в сочетании с сигналом Buy In обычно указывает на высокую вероятность разворота, что подходит для пробных позиций небольшим объемом. И наоборот, если после непрерывного роста срабатывает Esc Top , рекомендуется частичная фиксация прибыли.

Что касается управления позициями, ранние сигналы разворота (такие как B или S) подходят для пробных позиций малым объемом, в то время как сигналы множественного резонанса (такие как Buy In или Bull) подходят для открытия стандартных позиций.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: MA Period по умолчанию 17, управляет периодом главной трендовой MA; Cooldown Bars по умолчанию 10, управляет минимальным интервалом баров для аналогичных сигналов (более высокие значения означают более сильную фильтрацию); Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR для обеспечения аккуратного макета на всех таймфреймах.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для всех 9 сигналов (B, Buy In, Attack, Launch, Bottom, Bull, S, Esc Top, Top), удовлетворяя персонализированные торговые потребности.

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. Обратите внимание, что сигнал Launch содержит логику «изменение цены > 9.5%», заимствованную из правил лимита на фондовом рынке; он редко срабатывает на Форексе/Криптовалютах и сохранен для целостности оригинальной системы.

Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или фундаментальным анализом. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение