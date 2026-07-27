Pyramiding Entry Master MT5

Обзор продукта
Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5. Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу), Add (пирамидальное добавление на следующий день) и Dip Buy (ловля дна в глубокой перепроданности), охватывая три типичных сценария входа: погоня за ускорением тренда, добавление на просадке следующего дня и разворот из глубокой перепроданности. Благодаря строгой логике сигналов, чёткой визуальной иерархии, а также независимому фильтру охлаждения и многоканальному механизму оповещений, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы пирамидальной торговли.
Ключевые функции
Система четырёх скользящих средних и метки справа Система отображает на главном графике четыре скользящие средние: белая линия MA5 отражает сверхкраткосрочный центр тяжести цены, жёлтая линия MA10 отражает краткосрочное направление тренда, пурпурная толстая линия MA20 служит водоразделом кратко‑ и среднесрочного тренда, а зелёная толстая линия MA60 служит среднесрочным и долгосрочным ориентиром тренда. Каждая скользящая средняя снабжена одноцветной текстовой меткой справа для быстрого распознавания. Когда скользящие средние выстроены в бычьем порядке (MA5 > MA10 > MA20 > MA60), это указывает на здоровый восходящий тренд, что является оптимальным фоном для максимальной эффективности сигналов Chase и Add. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов: свечи, вызвавшие сигнал Chase, окрашиваются в жёлтый, Add — в оранжевый, Dip Buy — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.
Сигналы на покупку
  • Chase (Попутный вход по импульсу): Срабатывает, когда 55‑периодный индикатор трендового импульса V3 пересекает вверх значение V4 предыдущей свечи (что означает превышение импульса цены закрытия над импульсом цены открытия, подтверждая ускорение тренда), объём текущей свечи превышает 20‑периодный средний объём в заданное число раз (по умолчанию 1,1x, подтверждая расширение объёма) и текущая свеча закрывается бычьей; под свечой отображается жёлтая стрелка вверх с текстом "Chase". Это означает, что цена продемонстрировала резонанс ускорения импульса и притока капитала во время движения тренда, что делает сигнал классическим сигналом входа по продолжению тренда, подходящим для добавления к существующей позиции или открытия новой по тренду.
  • Add (Пирамидальное добавление): Срабатывает автоматически на текущей свече, когда предыдущая свеча уже вызвала сигнал Chase; под свечой отображается оранжевая стрелка вверх с текстом "Add". Это означает окно для покупки на просадке на следующий день после сигнала попутного входа; если цена слегка откатывается, это представляет оптимальный момент для пирамидального добавления, служа продолжением сигнала Chase.
  • Dip Buy (Ловля дна): Срабатывает, когда выполнены любые три из пяти условий перепроданности: краткосрочный коэффициент импульса ниже 30 (истощение импульса падения), положение цены относительно 60‑периодного диапазона максимум‑минимум глубоко отрицательное (далеко от максимума), минимум цены вблизи 10‑периодного минимума (касание недавней поддержки), закрытие ниже MA20, но текущая свеча бычья (стабилизационная бычья свеча под скользящей средней) и 20‑периодное отклонение ниже -5% (сильное перепроданное отклонение). При срабатывании под свечой отображается красная стрелка вверх с текстом "Dip Buy". Это означает, что цена глубоко ушла в зону перепроданности и множество технических условий резонируют, подтверждая признаки формирования дна, что делает сигнал агрессивным сигналом входа слева для ловли дна.
Практическое применение
В повседневной пирамидальной торговле три сигнала формируют полную иерархию входа. Сигнал Chase — основной сигнал входа, представляющий резонанс ускорения тренда и расширения объёма, подходящий как главная основа для начального набора позиции или добавления при бычьем порядке скользящих средних; сигнал Add — продолжение Chase на следующий день, подходящий для выполнения второго добавления при небольшом откате цены после попутного входа, реализуя пошаговое пирамидальное наращивание; сигнал Dip Buy независим от логики погони за трендом и относится к входу слева на отскоке из перепроданности, подходящему для ловли разворота дна, когда цена сильно отклонилась от скользящих средних и множество индикаторов перепроданности резонируют.
Рекомендуется использовать сигналы Chase и Add для операций по тренду в восходящем движении, где надёжность максимальна при бычьем порядке MA5 > MA10 > MA20 > MA60; сигнал Dip Buy лучше подходит для использования в конце нисходящего тренда или на нижней границе консолидации, а сочетание с расширением объёма или подтверждением ключевой поддержки может значительно повысить успешность ловли дна. Все три сигнала следует сочетать с управлением стоп‑лоссами: стопы для Chase и Add можно размещать под минимумом сигнальной свечи, а стопы для Dip Buy должны быть строже, рекомендуется под недавним минимумом.
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Signal cooldown по умолчанию равен 5 свечам и является общим для сигналов Chase и Dip Buy, эффективно предотвращая повторные сигналы в экстремальных условиях и сохраняя их дефицитность и практическую ценность. Volume Ratio по умолчанию равен 1,1 и управляет порогом подтверждения расширения объёма для сигнала Chase, то есть текущий объём должен превышать 20‑периодный средний объём в 1,1 раза для срабатывания; более высокое значение делает сигнал строже, но реже. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из трёх сигналов — Chase, Add и Dip Buy; по умолчанию все три включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы трендового импульса на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает уровень ложных сигналов в боковике.
Рекомендуется сочетать индикатор с инструментами определения направления тренда. Сигнал Chase имеет наивысшую надёжность при бычьем порядке скользящих средних и цене выше MA20; сигнал Dip Buy имеет значительно повышенную успешность при касании ценой долгосрочной линии поддержки или зоны предыдущей высокой концентрации объёма. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание. Суть пирамидальной торговли — «по тренду, поэтапно, со стопом»; никогда не гонитесь вслепую при неясном тренде и не входите тяжёлой позицией в ловлю дна до подтверждения сигналов перепроданности.
Заключение
Pyramiding Entry Master идеально объединяет четыре механизма: идентификацию тренда по четырём скользящим средним, 55‑периодную модель ускорения импульса, подтверждение расширения объёма и множественную фильтрацию резонанса перепроданности. Это не только визуально чёткий, иерархически структурированный инструмент тренда по скользящим средним на главном графике, но и практичная система пирамидальной торговли с трёхуровневой логикой входа — погоня, добавление, ловля дна — и всесторонней фильтрацией, подходящая трейдерам любого уровня для построения устойчивых правил попутного пирамидального наращивания и захвата перепроданности, чтобы достигать ступенчатого роста прибыли при контроле риска.

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Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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You Long Guo
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FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
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