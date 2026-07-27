Pyramiding Entry Master MT5

Обзор продукта

Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу), Add (пирамидальное добавление на следующий день) и Dip Buy (ловля дна в глубокой перепроданности), охватывая три типичных сценария входа: погоня за ускорением тренда, добавление на просадке следующего дня и разворот из глубокой перепроданности. Благодаря строгой логике сигналов, чёткой визуальной иерархии, а также независимому фильтру охлаждения и многоканальному механизму оповещений, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы пирамидальной торговли.

Ключевые функции

Система четырёх скользящих средних и метки справа Система отображает на главном графике четыре скользящие средние: белая линия MA5 отражает сверхкраткосрочный центр тяжести цены, жёлтая линия MA10 отражает краткосрочное направление тренда, пурпурная толстая линия MA20 служит водоразделом кратко‑ и среднесрочного тренда, а зелёная толстая линия MA60 служит среднесрочным и долгосрочным ориентиром тренда. Каждая скользящая средняя снабжена одноцветной текстовой меткой справа для быстрого распознавания. Когда скользящие средние выстроены в бычьем порядке (MA5 > MA10 > MA20 > MA60), это указывает на здоровый восходящий тренд, что является оптимальным фоном для максимальной эффективности сигналов Chase и Add. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей сигналов : свечи, вызвавшие сигнал Chase, окрашиваются в жёлтый, Add — в оранжевый, Dip Buy — в красный, благодаря чему момент входа наглядно отображается цветом свечи.

Сигналы на покупку

Chase (Попутный вход по импульсу): Срабатывает, когда 55‑периодный индикатор трендового импульса V3 пересекает вверх значение V4 предыдущей свечи (что означает превышение импульса цены закрытия над импульсом цены открытия, подтверждая ускорение тренда), объём текущей свечи превышает 20‑периодный средний объём в заданное число раз (по умолчанию 1,1x, подтверждая расширение объёма) и текущая свеча закрывается бычьей; под свечой отображается жёлтая стрелка вверх с текстом "Chase". Это означает, что цена продемонстрировала резонанс ускорения импульса и притока капитала во время движения тренда, что делает сигнал классическим сигналом входа по продолжению тренда, подходящим для добавления к существующей позиции или открытия новой по тренду.

Add (Пирамидальное добавление): Срабатывает автоматически на текущей свече, когда предыдущая свеча уже вызвала сигнал Chase; под свечой отображается оранжевая стрелка вверх с текстом "Add". Это означает окно для покупки на просадке на следующий день после сигнала попутного входа; если цена слегка откатывается, это представляет оптимальный момент для пирамидального добавления, служа продолжением сигнала Chase.

Dip Buy (Ловля дна): Срабатывает, когда выполнены любые три из пяти условий перепроданности: краткосрочный коэффициент импульса ниже 30 (истощение импульса падения), положение цены относительно 60‑периодного диапазона максимум‑минимум глубоко отрицательное (далеко от максимума), минимум цены вблизи 10‑периодного минимума (касание недавней поддержки), закрытие ниже MA20, но текущая свеча бычья (стабилизационная бычья свеча под скользящей средней) и 20‑периодное отклонение ниже -5% (сильное перепроданное отклонение). При срабатывании под свечой отображается красная стрелка вверх с текстом "Dip Buy". Это означает, что цена глубоко ушла в зону перепроданности и множество технических условий резонируют, подтверждая признаки формирования дна, что делает сигнал агрессивным сигналом входа слева для ловли дна.

Практическое применение

В повседневной пирамидальной торговле три сигнала формируют полную иерархию входа. Сигнал Chase — основной сигнал входа, представляющий резонанс ускорения тренда и расширения объёма, подходящий как главная основа для начального набора позиции или добавления при бычьем порядке скользящих средних; сигнал Add — продолжение Chase на следующий день, подходящий для выполнения второго добавления при небольшом откате цены после попутного входа, реализуя пошаговое пирамидальное наращивание; сигнал Dip Buy независим от логики погони за трендом и относится к входу слева на отскоке из перепроданности, подходящему для ловли разворота дна, когда цена сильно отклонилась от скользящих средних и множество индикаторов перепроданности резонируют.

Рекомендуется использовать сигналы Chase и Add для операций по тренду в восходящем движении, где надёжность максимальна при бычьем порядке MA5 > MA10 > MA20 > MA60; сигнал Dip Buy лучше подходит для использования в конце нисходящего тренда или на нижней границе консолидации, а сочетание с расширением объёма или подтверждением ключевой поддержки может значительно повысить успешность ловли дна. Все три сигнала следует сочетать с управлением стоп‑лоссами: стопы для Chase и Add можно размещать под минимумом сигнальной свечи, а стопы для Dip Buy должны быть строже, рекомендуется под недавним минимумом.

Настройки параметров

Параметры основного алгоритма: Signal cooldown по умолчанию равен 5 свечам и является общим для сигналов Chase и Dip Buy, эффективно предотвращая повторные сигналы в экстремальных условиях и сохраняя их дефицитность и практическую ценность. Volume Ratio по умолчанию равен 1,1 и управляет порогом подтверждения расширения объёма для сигнала Chase, то есть текущий объём должен превышать 20‑периодный средний объём в 1,1 раза для срабатывания; более высокое значение делает сигнал строже, но реже. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.

Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из трёх сигналов — Chase, Add и Dip Buy; по умолчанию все три включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.

Рекомендации по использованию

Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы трендового импульса на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает уровень ложных сигналов в боковике.

Рекомендуется сочетать индикатор с инструментами определения направления тренда. Сигнал Chase имеет наивысшую надёжность при бычьем порядке скользящих средних и цене выше MA20; сигнал Dip Buy имеет значительно повышенную успешность при касании ценой долгосрочной линии поддержки или зоны предыдущей высокой концентрации объёма. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание. Суть пирамидальной торговли — «по тренду, поэтапно, со стопом»; никогда не гонитесь вслепую при неясном тренде и не входите тяжёлой позицией в ловлю дна до подтверждения сигналов перепроданности.

Заключение