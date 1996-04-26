Multi Dimensional Bottom Finder MT4

Обзор продукта

Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно фиксирует развороты импульса в зонах экстремальной перепроданности и фильтрует стратегические сигналы покупки на дне с чрезвычайно высоким процентом побед благодаря многомерному резонансу, что делает его незаменимым инструментом в дополнительном окне для свинг-трейдеров и трейдеров, торгующих с левой стороны.

Основные функции

Многомерная гистограмма осциллятора и система линий сглаживания тренда Система рисует богатые визуальные элементы в дополнительном окне для отражения микроструктуры рынка: многоцветная гистограмма KHLD7 интуитивно отображает силу импульса и переключения бычьего/медвежьего состояния через четыре цвета (пурпурный, красный, синий, бирюзовый) и сегментацию по средней оси 50; гистограмма низких позиций KHLD13 (красный/зеленый) специально используется для усиления и захвата слабого импульса разворота в зонах дна; бирюзовая линия KHLD22 и коричневая линия KHLD23 служат линиями отслеживания сглаживания краткосрочного и среднесрочного тренда, помогая судить о направлениях прорыва зон консолидации. Дополнительное окно имеет встроенные горизонтальные контрольные линии 0, 50 и 100 для определения зон перепроданности, средней оси и перекупленности. Версия для MT5 дополнительно поддерживает более точную сегментированную раскраску гистограммы, пунктирные линии перекупленности/перепроданности и пунктирную контрольную линию 80 , делая микроизменения импульса еще более трехмерными и точными.

Сигналы на покупку

Buy (Покупка) : Срабатывает, когда краткосрочный осциллятор (KHLD17) пересекает экстремально слабый порог (3) снизу вверх, отображая красную стрелку вверх в нижней части дополнительного окна. Это указывает на то, что цена испытала быстрое и глубокое падение, медвежий импульс начинает иссякать и появляются первоначальные признаки отскока от перепроданности, служа проворным сигналом захвата краткосрочного отскока или ранней пробной покупки с правой стороны.

Low Buy (Низкая покупка) : Срабатывает, когда долгосрочный осциллятор пересекает вверх (золотой крест), находясь в зоне глубокой перепроданности (ниже 25), отображая желтую стрелку вверх и текст "Low Buy" в дополнительном окне. Это указывает на то, что среднесрочная и долгосрочная структура дна существенно установлена и рынок завершил достаточный обмен фишками на низких уровнях, служа сигналом входа в свинг с высоким процентом побед и высоким соотношением риск/прибыль.

Sure Win (Верная победа) : Это главный резонансный сигнал этого индикатора. Срабатывает, когда система одновременно обнаруживает несколько признаков формирования дна, таких как регрессия экстремальных значений CCI, нижняя дивергенция KDJ, аномальное расширение объема (накопление институционалами) или восстановление экстремального отклонения коэффициента смещения, отображая красную звезду и текст "Sure Win" в средне-высокой области дополнительного окна. Это указывает на то, что рынок достиг идеального резонанса дна по нескольким измерениям, включая цену, импульс и капитал, служа высокопрактичным стратегическим сигналом тяжелой покупки.

Сигналы на продажу и выход

Sell (Продажа) : Срабатывает, когда долгосрочный осциллятор пересекает вниз (мертвый крест), находясь в зоне глубокой перекупленности (выше 75), отображая белую стрелку вниз и текст "Sell" в верхней части дополнительного окна. Это указывает на то, что бычий импульс на высоких уровнях сильно перерастянут и тренд вот-вот достигнет пика и откатится, служа четким сигналом фиксации прибыли, ликвидации или разворота в короткие продажи при уходе с вершины.

Практическое применение

В ежедневной консолидации или свинг-торговле сигнал Buy высоко отзывчив, подходит для дневных трейдеров для захвата краткосрочных возможностей отскока от перепроданности; сигнал Low Buy более стабилен, подходит для свинг-трейдеров для входа в позиции following the trend после подтверждения структуры дна.

Сигнал Sure Win является главной душой этого индикатора. Из-за строгих многомерных условий фильтрации, интегрированных в этот сигнал, он появляется относительно редко, но после срабатывания часто соответствует крупномасштабному дну рынка. Рекомендуется использовать Sure Win в качестве основной базы для среднесрочного и долгосрочного планирования, комбинируя с линиями тренда или уровнями поддержки на главном графике для установки стоп-лоссов. Когда в дополнительном окне появляется сигнал Sell , независимо от тренда на главном графике, приоритет должен отдаваться сокращению или закрытию длинных позиций, чтобы избежать рисков отката.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Система имеет встроенные строгие механизмы охлаждения сигналов. Buy cooldown , Low Buy cooldown и Sell cooldown по умолчанию 10 баров, а Sure Win cooldown по умолчанию 15, эффективно избегая частых повторяющихся сигналов в экстремальных односторонних трендах. Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном просмотра для исторических аннотаций сигналов.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов пересечения из-за сильных внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для 4 основных сигналов: Buy , Low Buy , Sell и Sure Win .

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как многомерные резонансные сигналы на более крупных таймфреймах более стабильны и практичны, чем на более мелких.

Рекомендуется комбинировать этот индикатор с индикаторами тренда на главном графике (такими как системы скользящих средних), фокусируясь на длинных входах (Buy и Low Buy) в восходящих трендах и соблюдая осторожность при поиске дна (фокусируясь только на Sure Win) в нисходящих трендах. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение