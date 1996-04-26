Liquidity Pool Hunter MT4

Обзор продукта

Liquidity Pool Hunter — это индикатор пулов ликвидности на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Основанный на теории институционального потока ордеров, он строит зоны накопления ликвидности путем статистического анализа недавних максимумов и минимумов, точно идентифицируя поведение снятия, ложного прорыва и истинного прорыва на рынке. Этот индикатор помогает трейдерам смотреть на рынок с институциональной точки зрения, распознавая поведение умных денег по охоте за ликвидностью, тем самым выявляя возможности торговли с высокой вероятностью в разворотных движениях после ложных прорывов, обеспечивая комплексные многоканальные оповещения.

Основные функции

Зоны пулов ликвидности и оповещения о высокой ликвидности Система строит медвежьи пулы ликвидности (красные граничные линии) и бычьи пулы ликвидности (зеленые граничные линии) путем статистического анализа самых высоких и самых низких цен в течение указанного периода, а также самых высоких и самых низких точек тел свечей. Эти зоны представляют ценовые диапазоны, где плотно накоплены стоп-лосс ордера и отложенные ордера. Когда цена часто касается определенной зоны в последнее время (3 или более раз в течение 10 баров), в правой части графика отображаются оповещения High Liq Zone (Зона высокой ликвидности) или Low Liq Zone (Зона низкой ликвидности) , представляя большое количество ликвидности, ожидающей охоты в этом направлении. Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду , делая поведение снятия ликвидности еще более интуитивным благодаря изменению цвета.

Сигналы на покупку

Bull Sweep (Бычье снятие) : Срабатывает, когда цена пробивает вниз нижнюю границу бычьего пула ликвидности, но закрывается обратно внутри пула. Это указывает на то, что умные деньги охотятся за стопами вниз, затем быстро разворачиваются, служа классическим институциональным сигналом входа, подходящим для длинных позиций с правой стороны.

Fake Break Dn (Ложный прорыв вниз) : Срабатывает, когда цена делает новый минимум (касается недавней самой низкой точки), но закрывается бычьей свечой. Это указывает на формирование медвежьей ловушки с высокой вероятностью отскока цены, представляя потенциальную возможность покупки.

Strong Buy (Сильная покупка) : Срабатывает, когда происходит ложный прорыв вниз и тело свечи больше недавнего среднего тела. Это усиленная версия сигнала ложного прорыва, представляющая сильный импульс разворота, служащая сигналом входа с высоким процентом побед.

Break Up (Прорыв вверх) : Срабатывает, когда цена закрывается вверх через верхнюю границу медвежьего пула ликвидности. Это указывает на сильную бычью силу, которая сняла верхнюю медвежью ликвидность и начала новую восходящую волну, служа сигналом следования за трендом для длинных позиций.

Сигналы на продажу

Bear Sweep (Медвежье снятие) : Срабатывает, когда цена пробивает вверх верхнюю границу медвежьего пула ликвидности, но закрывается обратно внутри пула. Это указывает на то, что умные деньги охотятся за стопами вверх, затем быстро разворачиваются, служа классическим институциональным сигналом выхода, подходящим для коротких позиций с правой стороны.

Fake Break Up (Ложный прорыв вверх) : Срабатывает, когда цена делает новый максимум (касается недавней самой высокой точки), но закрывается медвежьей свечой. Это указывает на формирование бычьей ловушки с высокой вероятностью отката цены, представляя потенциальную возможность коротких продаж.

Strong Sell (Сильная продажа) : Срабатывает, когда происходит ложный прорыв вверх и тело свечи больше недавнего среднего тела. Это усиленная версия сигнала ложного прорыва, представляющая сильный импульс разворота, служащая сигналом коротких продаж с высоким процентом побед.

Break Dn (Прорыв вниз) : Срабатывает, когда цена закрывается вниз через нижнюю границу бычьего пула ликвидности. Это указывает на сильную медвежью силу, которая сняла нижнюю бычью ликвидность и начала новую нисходящую волну, служа сигналом следования за трендом для коротких позиций.

Практическое применение

В боковых или разворотных рынках фокусируйтесь на сигналах Sweep (Снятие) и Fake Break (Ложный прорыв) . Когда цена касается High Liq Zone и появляется Bear Sweep или Strong Sell , это указывает на то, что верхняя ликвидность была снята, служа отличной возможностью для коротких продаж. И наоборот, когда цена касается Low Liq Zone и появляется Bull Sweep или Strong Buy , это служит отличной возможностью для покупки.

В трендовых рынках фокусируйтесь на сигналах Break Up/Dn (Прорыв вверх/вниз) . Когда цена сильно прорывает медвежьи пулы или пробивает бычьи пулы, это указывает на подтверждение новой трендовой волны, и позиции могут быть добавлены следуя за трендом.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Lookback Period по умолчанию 20, управляет статистическим периодом для границ пулов ликвидности (более высокие значения делают зоны более стабильными, но медленнее реагирующими); Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Bear Sweep , Bull Sweep , Fake Break Up , Fake Break Down , Strong Sell , Strong Buy , Break Up и Break Dn , удовлетворяя персонализированные торговые потребности.

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. Теория пулов ликвидности особенно хорошо работает на таймфреймах H1 и выше, что делает его идеальным для свинг-трейдеров и дневных трейдеров.

Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или индикаторами блоков ордеров. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение