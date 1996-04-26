Liquidity Pool Hunter MT4

Обзор продукта
Liquidity Pool Hunter — это индикатор пулов ликвидности на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Основанный на теории институционального потока ордеров, он строит зоны накопления ликвидности путем статистического анализа недавних максимумов и минимумов, точно идентифицируя поведение снятия, ложного прорыва и истинного прорыва на рынке. Этот индикатор помогает трейдерам смотреть на рынок с институциональной точки зрения, распознавая поведение умных денег по охоте за ликвидностью, тем самым выявляя возможности торговли с высокой вероятностью в разворотных движениях после ложных прорывов, обеспечивая комплексные многоканальные оповещения.
Основные функции
Зоны пулов ликвидности и оповещения о высокой ликвидности Система строит медвежьи пулы ликвидности (красные граничные линии) и бычьи пулы ликвидности (зеленые граничные линии) путем статистического анализа самых высоких и самых низких цен в течение указанного периода, а также самых высоких и самых низких точек тел свечей. Эти зоны представляют ценовые диапазоны, где плотно накоплены стоп-лосс ордера и отложенные ордера. Когда цена часто касается определенной зоны в последнее время (3 или более раз в течение 10 баров), в правой части графика отображаются оповещения High Liq Zone (Зона высокой ликвидности) или Low Liq Zone (Зона низкой ликвидности), представляя большое количество ликвидности, ожидающей охоты в этом направлении. Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду, делая поведение снятия ликвидности еще более интуитивным благодаря изменению цвета.
Сигналы на покупку
  • Bull Sweep (Бычье снятие): Срабатывает, когда цена пробивает вниз нижнюю границу бычьего пула ликвидности, но закрывается обратно внутри пула. Это указывает на то, что умные деньги охотятся за стопами вниз, затем быстро разворачиваются, служа классическим институциональным сигналом входа, подходящим для длинных позиций с правой стороны.
  • Fake Break Dn (Ложный прорыв вниз): Срабатывает, когда цена делает новый минимум (касается недавней самой низкой точки), но закрывается бычьей свечой. Это указывает на формирование медвежьей ловушки с высокой вероятностью отскока цены, представляя потенциальную возможность покупки.
  • Strong Buy (Сильная покупка): Срабатывает, когда происходит ложный прорыв вниз и тело свечи больше недавнего среднего тела. Это усиленная версия сигнала ложного прорыва, представляющая сильный импульс разворота, служащая сигналом входа с высоким процентом побед.
  • Break Up (Прорыв вверх): Срабатывает, когда цена закрывается вверх через верхнюю границу медвежьего пула ликвидности. Это указывает на сильную бычью силу, которая сняла верхнюю медвежью ликвидность и начала новую восходящую волну, служа сигналом следования за трендом для длинных позиций.
Сигналы на продажу
  • Bear Sweep (Медвежье снятие): Срабатывает, когда цена пробивает вверх верхнюю границу медвежьего пула ликвидности, но закрывается обратно внутри пула. Это указывает на то, что умные деньги охотятся за стопами вверх, затем быстро разворачиваются, служа классическим институциональным сигналом выхода, подходящим для коротких позиций с правой стороны.
  • Fake Break Up (Ложный прорыв вверх): Срабатывает, когда цена делает новый максимум (касается недавней самой высокой точки), но закрывается медвежьей свечой. Это указывает на формирование бычьей ловушки с высокой вероятностью отката цены, представляя потенциальную возможность коротких продаж.
  • Strong Sell (Сильная продажа): Срабатывает, когда происходит ложный прорыв вверх и тело свечи больше недавнего среднего тела. Это усиленная версия сигнала ложного прорыва, представляющая сильный импульс разворота, служащая сигналом коротких продаж с высоким процентом побед.
  • Break Dn (Прорыв вниз): Срабатывает, когда цена закрывается вниз через нижнюю границу бычьего пула ликвидности. Это указывает на сильную медвежью силу, которая сняла нижнюю бычью ликвидность и начала новую нисходящую волну, служа сигналом следования за трендом для коротких позиций.
Практическое применение
В боковых или разворотных рынках фокусируйтесь на сигналах Sweep (Снятие) и Fake Break (Ложный прорыв). Когда цена касается High Liq Zone и появляется Bear Sweep или Strong Sell, это указывает на то, что верхняя ликвидность была снята, служа отличной возможностью для коротких продаж. И наоборот, когда цена касается Low Liq Zone и появляется Bull Sweep или Strong Buy, это служит отличной возможностью для покупки.
В трендовых рынках фокусируйтесь на сигналах Break Up/Dn (Прорыв вверх/вниз). Когда цена сильно прорывает медвежьи пулы или пробивает бычьи пулы, это указывает на подтверждение новой трендовой волны, и позиции могут быть добавлены следуя за трендом.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: Lookback Period по умолчанию 20, управляет статистическим периодом для границ пулов ликвидности (более высокие значения делают зоны более стабильными, но медленнее реагирующими); Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Bear Sweep, Bull Sweep, Fake Break Up, Fake Break Down, Strong Sell, Strong Buy, Break Up и Break Dn, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. Теория пулов ликвидности особенно хорошо работает на таймфреймах H1 и выше, что делает его идеальным для свинг-трейдеров и дневных трейдеров.
Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или индикаторами блоков ордеров. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Liquidity Pool Hunter идеально инкапсулирует логику охоты за ликвидностью из теории институционального потока ордеров. Это не только визуально понятный инструмент для построения графиков, но и практичная торговая система со строгим распознаванием снятия, фильтрацией ложных прорывов и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения собственных торговых правил.

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Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bottom Picker Pro — это индикатор бычьих/медвежьих волн в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Интегрируя многопериодные алгоритмы экстремальных значений с техниками множественного сглаживания, он создает высокочувствительную систему линий бычьего/медвежьего тренда и отслеживания волн. Этот индикатор точно идентифицирует развороты импульса в зонах экстремальной перекупленности и перепроданности, предоставляя четкие сигналы для покупки на дне, п
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dual Swing Breakout System — это индикатор машины состояний двойного прорыва свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив две полностью независимые быструю и медленную системы отслеживания экстремумов свинга, он преобразует рыночную структуру в четкую модель машины состояний. Когда цена пробивает ключевые экстремумы свинга, система меняет цвет линии состояния и выдает торговые сигналы. Этот индикатор помогает трейдерам фильтровать рыночн
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Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
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Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу),
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
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Dual Swing Breakout System MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
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Обзор продукта Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу),
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
FREE
Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса д
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного в
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в б
Auto Trading Plan Generator Ultra MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Auto Trading Plan Generator Ultra — это генератор торговых планов по отскоку от скользящих средних для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построенный на многопериодной системе скользящих средних, он создаёт многомерную модель обнаружения отскока, которая автоматически генерирует сигналы Buy или Sell, когда цена касается скользящей средней и производит направленный отскок. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового
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