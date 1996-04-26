MACD Trend Visualizer System MT4

Обзор продукта
MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5. Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в бычьем или медвежьем тренде, генерируя сигналы Long и Short в критических точках переключения тренда. Кроме того, система включает механизм предупреждения о выходе на основе расстояния до цели прибыли: когда нереализованная прибыль достигает установленного порога и цена проявляет признаки краткосрочного отката, автоматически срабатывают предупреждения Exit Long или Exit Short. Благодаря строгой логике сигналов, чёткой визуальной иерархии, независимым переключателям оповещений и многоканальному механизму уведомлений, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы трендового сопровождения и защиты прибыли.
Ключевые функции
Система четырёх скользящих средних и слияние с трендом MACD Система отображает на главном графике четыре скользящие средние: белая линия MA5 отражает сверхкраткосрочный центр тяжести цены, жёлтая линия MA10 отражает краткосрочное направление тренда, пурпурная линия MA30 служит среднесрочным ориентиром тренда, а зелёная толстая линия MA60 служит среднесрочным и долгосрочным ориентиром тренда и бычьим/медвежьим водоразделом. Система одновременно внутренне вычисляет значение гистограммы MACD с параметрами 12/26/9 и выполняет тройную резонансную проверку с расположением скользящих средних и положением цены: когда закрытие выше MA60, гистограмма MACD положительна, MA10 выше MA60 и закрытие выше MA10, бычье условие подтверждается; когда закрытие ниже MA60, гистограмма MACD отрицательна, MA10 ниже MA60 и закрытие ниже MA10, медвежье условие подтверждается. Система отслеживает расстояние с момента последнего подтверждения каждого условия и динамически определяет принадлежность текущего тренда — сторона, подтверждённая более недавно, является доминирующим трендом. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей тренда: свечи в бычьем тренде окрашиваются в красный, в медвежьем — в бирюзовый, при отсутствии чёткого тренда — в серый, благодаря чему состояние тренда мгновенно видно по цвету свечи.
Сигнал на покупку
  • Long (В лонг): Срабатывает, когда система определяет, что текущий тренд переключился с медвежьего на бычий (то есть расстояние с момента последнего подтверждения бычьего условия впервые становится меньше расстояния медвежьего условия); под свечой отображается красная стрелка вверх с текстом "Long". Это означает, что импульс MACD стал положительным, расположение скользящих средних сменилось на бычье, а цена пересекла вверх среднесрочный и долгосрочный водораздел — все три условия одновременно выполнены и тренд только что завершил переключение с медвежьего на бычий, что делает сигнал классическим сигналом входа в лонг по развороту тренда, подходящим для открытия длинной позиции на ранней стадии тренда.
Сигналы на продажу и выход
  • Short (В шорт): Срабатывает, когда система определяет, что текущий тренд переключился с бычьего на медвежий (то есть расстояние с момента последнего подтверждения медвежьего условия впервые становится меньше расстояния бычьего условия); над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "Short". Это означает, что импульс MACD стал отрицательным, расположение скользящих средних сменилось на медвежье, а цена пересекла вниз среднесрочный и долгосрочный водораздел — все три условия одновременно выполнены и тренд только что завершил переключение с бычьего на медвежий, что делает сигнал классическим сигналом входа в шорт по развороту тренда, подходящим для открытия короткой позиции или закрытия длинной на ранней стадии тренда.
  • Exit Long (Сокращение лонга): Срабатывает впервые, когда при удержании длинной позиции закрытие опускается ниже MA5, а расстояние между закрытием и MA60 всё ещё больше или равно установленному расстоянию до цели прибыли (по умолчанию 450 пунктов); над свечой отображается красный текст "Exit Long". Это означает, что хотя цена накопила значительную нереализованную прибыль, краткосрочный импульс проявляет признаки отката (пробой ниже MA5), что делает сигнал предупреждением о сокращении позиции или фиксации прибыли для длинных позиций, побуждая трейдера зафиксировать часть прибыли и снизить риск удержания.
  • Exit Short (Сокращение шорта): Срабатывает впервые, когда при удержании короткой позиции закрытие отскакивает выше MA5, а расстояние между MA60 и закрытием всё ещё больше или равно установленному расстоянию до цели прибыли (по умолчанию 450 пунктов); под свечой отображается зелёный текст "Exit Short". Это означает, что хотя цена накопила значительную нереализованную прибыль, краткосрочный импульс проявляет признаки отскока (пересечение выше MA5), что делает сигнал предупреждением о сокращении позиции или фиксации прибыли для коротких позиций, побуждая трейдера зафиксировать часть прибыли и снизить риск удержания.
Практическое применение
В повседневном трендовом сопровождении сигналы Long и Short формируют полную систему входа по переключению тренда. Сигнал Long представляет точку разворота с медвежьего на бычий тренд, подходящую для открытия длинной позиции на ранней стадии, когда гистограмма MACD переходит из отрицательной в положительную зону и скользящие средние сменяются с медвежьего на бычье расположение; сигнал Short представляет точку разворота с бычьего на медвежий тренд, подходящую для открытия короткой позиции или закрытия длинной на ранней стадии, когда гистограмма MACD переходит из положительной в отрицательную зону и скользящие средние сменяются с бычьего на медвежье расположение. Оба сигнала являются первым подтверждением переключения тренда и характеризуются «ранностью», что делает их подходящими для трендовых трейдеров, стремящихся захватить крупный начальный сегмент трендового движения.
Сигналы Exit Long и Exit Short формируют систему защиты прибыли. После того как тренд прошёл некоторое расстояние, расстояние между ценой и MA60 постепенно увеличивается и нереализованная прибыль накапливается; когда затем цена проявляет краткосрочный откат (лонги пробивают ниже MA5 или шорты пересекают выше MA5), система срабатывает предупреждение о выходе. Это не сигнал разворота тренда, а подсказка о сокращении позиции в ситуации «тренд ещё цел, но краткосрочно перегрет», подходящая для трейдеров, выполняющих стратегию поэтапной фиксации прибыли: сначала сократить часть позиции для фиксации прибыли, удерживать остаток для продолжения тренда и полностью выйти только при появлении обратного сигнала Short/Long.
Рекомендуется использовать сигналы Long/Short как основную базу для входа, а сигналы Exit Long/Exit Short как базу для управления позицией; при совместном использовании они реализуют полный торговый цикл «вход по тренду, поэтапная фиксация прибыли, выход по обратному сигналу».
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Profit Target ZZ по умолчанию равен 450 пунктам и управляет порогом расстояния до цели прибыли для сигналов Exit Long и Exit Short. Это значение в «пунктах» внутренне умножается на Point для преобразования в ценовое расстояние. Большее значение делает предупреждение о выходе более консервативным (требуется большая нереализованная прибыль для срабатывания), что подходит для долгосрочного трендового удержания; меньшее значение делает предупреждение более чувствительным, что подходит для краткосрочного свинг‑трейдинга. Трейдеру следует гибко настраивать в зависимости от волатильности инструмента и собственного периода удержания. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из четырёх сигналов — Long, Short, Exit Long и Exit Short; по умолчанию все четыре включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы переключения тренда MACD на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает помехи от частых переключений в боковике.
Рекомендуется сочетать индикатор с индикаторами объёма или инструментами поддержки/сопротивления. Сигнал Long, сопровождающийся расширением объёма и пробоем выше предыдущего уровня сопротивления, имеет значительно повышенную надёжность; сигнал Exit Long, появившийся вблизи предыдущего максимума при сужении объёма, является возможностью фиксации прибыли с высокой достоверностью. Параметр Profit Target ZZ следует настраивать по инструменту: для основных валютных пар форекс рекомендуется 300–500 пунктов, для золота — 800–1500 пунктов, для криптовалют — в соответствии с фактической волатильностью. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание.
Заключение
MACD Trend Visualizer System идеально объединяет четыре механизма: идентификацию тренда по четырём скользящим средним, резонанс бычьего/медвежьего импульса MACD, первое подтверждение переключения тренда и предупреждение о выходе на основе расстояния до цели прибыли. Это не только визуально чёткий, иерархически структурированный инструмент тренда по скользящим средним на главном графике, но и практичная система трендового сопровождения с входом по переключению бычьих/медвежьих, выходом с защитой прибыли и всесторонним управлением оповещениями, подходящая трейдерам любого уровня для построения устойчивых правил следования тренду и защиты прибыли, захватывая крупные трендовые движения при эффективной фиксации нереализованной прибыли и контроле просадок.

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SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
M1 Arrow
Oleg Rodin
4.81 (21)
Индикаторы
Индикатор M1 Arrow основан на естественных принципах торговли на рынке, включая анализ волатильности и объема. Индикатор можно использовать с любым таймфреймом и валютной парой. Один простой в использовании параметр индикатора позволит вам адаптировать сигналы к любой валютной паре и таймфрейму, на котором вы хотите торговать. Помимо основного алгоритма, основанного на сигналах на покупку и продажу, индикатор также имеет множество встроенных дополнительных стратегий, которые вы можете выбрать в
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
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FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
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