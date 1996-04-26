Black Horse Finder

Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле
Введение в индикатор
Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/сопротивления, множественные сигналы на покупку (такие как Insider и Dark Horse) и обнаружение дивергенции непосредственно на основном графике. Ключевая ценность этого индикатора заключается в использовании мультиалгоритмической фильтрации и механизма периода ожидания (cooldown), чтобы помочь трейдерам точно фиксировать высоковероятные возможности разворота и пробоя в сложных рыночных условиях.
Объяснение основных сигналов
1. Тренд и динамическая система поддержки/сопротивления
Индикатор рисует на основном графике ключевые линии тренда и динамические каналы для определения текущего состояния рынка:
● MA8 и MA12 (Синие сплошные линии): Представляют краткосрочный и среднесрочный ценовые тренды. Направление интуитивно определяется их взаимным расположением (например, MA8 > MA12 указывает на бычий тренд).
● Линия сопротивления (Голубая линия): Динамически рассчитывается на основе максимальной цены за последние 30 свечей, представляя верхний уровень сопротивления.
● Линия поддержки (Зеленая линия): Динамически рассчитывается на основе минимальной цены за последние 30 свечей, представляя нижний уровень поддержки.
2. Обнаружение множественных сигналов на покупку
Индикатор включает в себя различные высокоэффективные алгоритмы покупок и автоматически отмечает стрелки вверх (лаймового цвета) на основном графике:
● Insider (Инсайдер): Срабатывает, когда большая медвежья свеча или определенное падение на низкой цене сопровождается бычьей свечой, поглощающей её на следующий день, что сопровождается аномальным объемом, указывая на потенциальную активность институционалов.
● Бычья дивергенция (Bull Div): Срабатывает, когда цена обновляет минимум, но краткосрочная и долгосрочная EMA не обновляют минимум и формируют золотой крест в зоне низких цен, сигнализируя об истощении нисходящего импульса.
● Краткосрочная покупка (ST Buy): Основана на перепроданности индикатора KDJ (значение J < 0) с последующим разворотом через золотой крест, в сочетании с сигналом «Обратите внимание на покупку», подходит для захвата краткосрочных отскоков.
● Ready (Готовность): Основана на бычьей дивергенции индикатора импульса MTM, сопровождающейся появлением бычьей свечи, что указывает на то, что рынок蓄势待发 (готов к движению).
● Dark Horse (Темная лошадка): Срабатывает, когда линия тренда пробивает ось 0 вверх, а линия Dark Horse находится на низком уровне (<40), представляя потенциально взрывные рыночные условия.
● 45 Up (Рост под 45 градусов): Подтверждает сильный восходящий тренд, когда угол наклона конкретной скользящей средней больше 45 градусов, а цена находится выше неё.
3. Сигналы на продажу и медвежья дивергенция
Индикатор подсказывает потенциальные возможности для продажи или разворота с помощью стрелок вниз (красного цвета):
● Медвежья дивергенция (Bear Div): Срабатывает, когда индикатор RSI пересекает линию вниз из зоны перекупленности (>88), а цена находится в зоне высоких цен. Это указывает на недостаточный восходящий импульс и служит потенциальным сигналом к продаже или открытию короткой позиции.
Практические рекомендации по стратегии
Принцип фильтрации периода ожидания (Cooldown): Индикатор устанавливает период ожидания сигнала по умолчанию, равный 15 свечам. На практике трейдерам следует в полной мере использовать этот механизм, чтобы избежать частой торговли в одной и той же позиции, тем самым отфильтровывая рыночный шум и ложные сигналы.
Комбинирование тренда с сигналами:
Стратегия для лонгов: Когда цена движется выше MA8 и MA12 (бычье выравнивание) и появляются сигналы на покупку, такие как «Insider» или «Бычья дивергенция», это можно рассматривать как сильную возможность для открытия лонга в направлении тренда.
Стратегия для шортов: Когда цена касается голубой линии сопротивления и появляется красный сигнал «Медвежья дивергенция», это можно рассматривать как возможность для открытия шорта в направлении тренда или для фиксации прибыли и выхода.
Подтверждение статуса на правой панели: Используйте панель статуса реального времени в правой части графика для вторичного подтверждения. Перед открытием лонга убедитесь, что тренд отображается как «Long» или «Break Res» (пробой сопротивления); перед открытием шорта убедитесь, что тренд отображается как «Short» или «Break Sup» (пробой поддержки). Одновременно ориентируйтесь на статус перекупленности (OB) или перепроданности (OS) по RSI, чтобы повысить надежность сигнала.
Руководство по настройке параметров
Трейдеры могут гибко настраивать следующие ключевые параметры в соответствии со своим торговым циклом и стилем:
Cooldown Bars (Период ожидания сигнала): Значение по умолчанию — 15. Используется для предотвращения частых сигналов в одной и той же позиции. Если сигналов слишком много, вы можете соответствующим образом увеличить это значение, чтобы отфильтровать шум; для ультракороткосрочной торговли его можно соответствующим образом уменьшить.
Text Gap ATR (Интервал текста): Автоматически регулирует расстояние между аннотированным текстом и свечами на основе ATR, чтобы обеспечить чистоту графика. Обычно частая модификация не требуется.
Alerts (Настройки уведомлений): Поддерживает всплывающие окна, звук, электронную почту и push-уведомления на мобильный телефон. Рекомендуется включить соответствующие функции уведомлений в соответствии с личными привычками наблюдения за графиком, чтобы не пропустить ключевые сигналы.
Резюме
Black Horse Finder — это комплексный аналитический инструмент, объединяющий «Тренд + Поддержку/Сопротивление + Множественные сигналы». Его наиболее надежное практическое применение заключается в следующем: терпеливо ждите появления высококачественных сигналов, таких как «Insider», «Бычья дивергенция» или «Dark Horse», и торгуйте в направлении тренда в сочетании с направлением тренда скользящих средних MA и панелью статуса на правой стороне. Благодаря разумной настройке параметров и строгому соблюдению дисциплины, этот индикатор может значительно повысить процент побед и соотношение риска к прибыли трейдеров в сложных рыночных условиях.
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Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
RFI levels PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
Индикатор точно показывает точки разворота и зоны возврата цены, где входят крупные игроки . Вы видите, где формируется новый тренд, и принимаете решения с максимальной точностью, держа контроль над каждой сделкой. VERSION MT5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  TREND LINES PRO Что показывает индикатор: Разворотные конструкции и разворотные уровни с активацией в начале нового тренда. Отображение уровней  TAKE PROFIT  и  STOP LOSS  с минимальным соотношением
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Индикаторы
TREND LINES PRO помогает понять, где рынок действительно меняет направление. Индикатор показывает реальные развороты тренда и места, где крупные участники входят повторно. Вы видите BOS-линии смены тренда и ключевые уровни старших таймфреймов — без сложных настроек и лишнего шума. Сигналы не перерисовываются и остаются на графике после закрытия бара. VERSION MT 5     -     Раскрывает свой максимальный потенциал в связке с индикатором  RFI LEVELS PRO Что показывает индикатор: Реальные смены   тр
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Индикаторы
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 20%! Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор специализирован для отображения силы валюты для любых символов, таких как экзотические пары, товары, индексы или фьючерсы. Впервые в своем роде, любой символ может быть добавлен в 9-ю строку, чтобы показать истинную силу валюты золота, серебра, нефти, DAX, US30, MXN, TRY, CNH и т.д. Это уникальный, высококачественный и доступный торговый инструмент, потому что мы включили в него ряд собственных функци
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Сложно найти и дефицит по частоте, дивергенции являются одним из самых надежных торговых сценариев. Этот индикатор автоматически находит и сканирует регулярные и скрытые расхождения, используя ваш любимый осциллятор. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Легко торговать Находит регулярные и скрытые расхождения Поддерживает много известных генераторов Реализует торговые сигналы на основе прорывов Отображает подходящие уровни стоп-
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор Miraculous – 100% ненарисовывающийся инструмент для Форекс и бинарных опционов, основанный на Квадрате Девяти Ганна Это видео представляет индикатор Miraculous – высокоточный и мощный торговый инструмент, специально разработанный для трейдеров Форекс и бинарных опционов. Что делает этот индикатор уникальным, так это его основа на легендарном Квадрате Девяти Ганна и Законе вибрации Ганна , что делает его одним из самых точных инструментов прогнозирования, доступных в современном трейдин
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You Long Guo
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Обзор продукта Bottom Picker Pro — это индикатор бычьих/медвежьих волн в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Интегрируя многопериодные алгоритмы экстремальных значений с техниками множественного сглаживания, он создает высокочувствительную систему линий бычьего/медвежьего тренда и отслеживания волн. Этот индикатор точно идентифицирует развороты импульса в зонах экстремальной перекупленности и перепроданности, предоставляя четкие сигналы для покупки на дне, п
Dual Swing Breakout System MT5
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Liquidity Pool Hunter MT4
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Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу),
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Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
Индикаторы
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TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
Индикаторы
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Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
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FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса д
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного в
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в б
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