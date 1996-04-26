Color Trend Master MT4

Обзор продукта

Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу импульса в сложных рынках через изменения цвета, сигналы покупки/продажи и маркеры сильного тренда, обеспечивая комплексный мониторинг статуса в реальном времени и многоканальные оповещения.

Основные функции

6-слойная сглаженная трендовая линия WMA и окрашивание свечей Система использует 6 периодов Фибоначчи: 3, 5, 8, 13, 21 и 34, выполняя пошаговые вложенные вычисления взвешенной скользящей средней по ценам закрытия для генерации чрезвычайно гладкой линии тренда MAVW. Эта линия тренда автоматически меняет цвет в зависимости от направления: синий для восходящих трендов , красный для нисходящих трендов и желтый для боковой консолидации , делая состояния тренда мгновенно узнаваемыми. В правой части графика в реальном времени отображается статус Rising Trend (Восходящий тренд) или Falling Trend (Нисходящий тренд) вместе со значениями MAVW. Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду , делая смену импульса еще более интуитивной благодаря изменению цвета.

Маркеры сильного тренда Когда направление линии тренда вверх и цена закрытия находится выше линии тренда, под линией тренда рисуются зеленые точки, представляющие сильный бычий контроль; когда направление линии тренда вниз и цена закрытия находится ниже линии тренда, над линией тренда рисуются светло-красные точки, представляющие сильный медвежий контроль. Они служат мощными подтверждающими сигналами для удержания позиций по тренду.

Сигналы на покупку

Long (Длинная позиция) : Срабатывает, когда линия тренда MAVW переходит из падающего или плоского состояния на предыдущем баре в растущее (т.е. появляется точка разворота вверх). Это указывает на смену рыночного импульса с медвежьего на бычий, с началом разворота тренда вверх, служа классическим сигналом для входа или добавления позиций с правой стороны.

Сигналы на продажу

Short (Короткая позиция) : Срабатывает, когда линия тренда MAVW переходит из растущего или плоского состояния на предыдущем баре в падающее (т.е. появляется точка разворота вниз). Это указывает на смену рыночного импульса с бычьего на медвежий, с началом разворота тренда вниз, служа классическим сигналом для коротких продаж или выхода с правой стороны.

Практическое применение

При четком восходящем тренде (линия тренда отображается синим) фокусируйтесь на возможностях покупки на откатах после сигналов Long . Когда под линией тренда появляются последовательные зеленые сильные точки, это представляет стабильный бычий контроль, служа мощным подтверждением для удержания или добавления позиций.

При нисходящем тренде (линия тренда отображается красным), когда появляются сигналы Short , это представляет потенциальное ускоренное движение вниз, служа четким временем для коротких продаж или сокращения позиций. Если над линией тренда появляются последовательные светло-красные сильные точки, это представляет стабильный медвежий контроль, и короткие позиции следует твердо удерживать.

Когда линия тренда отображается желтым (боковое движение), это представляет, что рынок находится в ненаправленном состоянии, и рекомендуется ждать и наблюдать до появления синих или красных линий тренда перед принятием мер.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR для обеспечения аккуратного макета на всех таймфреймах; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов. 6-слойные периоды WMA (3/5/8/13/21/34) этого индикатора являются классическими последовательностями Фибоначчи, встроенными в алгоритм, и не требуют дополнительных настроек.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Long и Short , удовлетворяя персонализированные торговые потребности.

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. Многослойный алгоритм сглаживания WMA особенно хорошо работает на таймфреймах H1 и выше, что делает его идеальным для свинг-трейдеров.

Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или индикаторами объема. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение