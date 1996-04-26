Dynamic Trend Follower MT4
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- Версия: 1.10
- Обновлено: 30 июля 2026
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение
Введение в индикатор
Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформы MT4. Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя Систему изменения цвета двойной MA в тренде, Маркеры пересечения "+" с процентом спреда, Стрелки сигналов покупки/продажи, Индикаторы смены тренда и Распознавание сильного пересечения, в сочетании с определением состояния MA и механизмами многослойной аннотации сигналов, для наглядного отображения направления рыночного тренда, точек взрыва пересечения и ключевых предупреждений о развороте непосредственно на главном графике. Его основная ценность заключается в использовании слияния многомерных алгоритмов MA и механизмов фильтрации сигналов, чтобы помочь трейдерам точно выявлять высоковероятные возможности следования за трендом и разворота в сложных рыночных условиях.
1. Основная система сигналов
1.1 Система изменения цвета двойной MA
● Короткая MA — Ширина 2: Рост = Салатовый / Падение = Красный / Плоская = Синий
● Длинная MA — Ширина 3: Рост = Салатовый / Падение = Красный / Плоская = Синий
● Торговое значение: Визуально определять направление MA по цвету — зеленый означает бычий тренд, красный означает медвежий тренд, синий означает консолидацию. Обе линии одного цвета = четкий тренд; разные цвета = переходное или боковое состояние.
1.2 Система маркеров пересечения
● Золотое пересечение "+" — Зеленый: Отображает зеленый "+" когда короткая MA пересекает длинную MA снизу вверх, с процентом спреда MA аннотированным ниже (белый мелкий текст).
● Мертвое пересечение "+" — Красный: Отображает красный "+" когда короткая MA пересекает длинную MA сверху вниз, с процентом спреда MA аннотированным выше (белый мелкий текст).
● Процент спреда: Рассчитывается как (Короткая MA - Длинная MA) / Длинная MA × 100%, используется для количественной оценки силы пересечения.
1.3 Сигналы покупки/продажи (Buy / Sell)
● Buy (Покупка) — Зеленая стрелка + текст: Срабатывает когда золотое пересечение активировано И текущее закрытие > предыдущее закрытие. Представляет подтвержденный сигнал покупки при золотом пересечении, фильтрующий ложные пересечения.
● Sell (Продажа) — Красная стрелка + текст: Срабатывает когда мертвое пересечение активировано И текущее закрытие < предыдущее закрытие. Представляет подтвержденный сигнал продажи при мертвом пересечении, фильтрующий ложные пересечения.
1.4 Сигналы смены тренда (Trend Up / Trend Down)
● Trend Up (Смена на бычий) — Зеленый текст: Срабатывает когда короткая MA выше длинной MA в текущем периоде И была ниже в предыдущем периоде. Это знаковый сигнал смены тренда с медвежьего на бычий.
● Trend Down (Смена на медвежий) — Красный текст: Срабатывает когда короткая MA ниже длинной MA в текущем периоде И была выше в предыдущем периоде. Это знаковый сигнал смены тренда с бычьего на медвежий.
1.5 Сильное пересечение (Strong GC / Strong DC)
● Strong GC (Сильное золотое пересечение) — Желтый текст: Срабатывает когда золотое пересечение активировано И цена закрытия выше обеих MA (короткой и длинной). Представляет чрезвычайно сильное золотое пересечение с ценой выше обеих линий, указывающее на обильный бычий импульс.
● Strong DC (Сильное мертвое пересечение) — Желтый текст: Срабатывает когда мертвое пересечение активировано И цена закрытия ниже обеих MA (короткой и длинной). Представляет чрезвычайно сильное мертвое пересечение с ценой ниже обеих линий, указывающее на обильный медвежий импульс.
2. Практические торговые стратегии
2.1 Фильтр подтверждения тренда
● Принимать сигналы на покупку (Buy / Trend Up / Strong GC) только когда обе MA (короткая и длинная) одновременно зеленые.
● Принимать сигналы на продажу (Sell / Trend Down / Strong DC) только когда обе MA (короткая и длинная) одновременно красные.
● Когда MA показывают синий (плоская), рынок находится в боковом движении — надежность сигналов снижается, рекомендуется наблюдение или легкие позиции.
2.2 Мультисигнальный резонанс
● Когда на одной свече появляются 2 или более сигналов на покупку (напр., Buy + Trend Up + Strong GC срабатывают одновременно), надежность сигнала значительно возрастает.
● Индикатор поддерживает многослойное наложение текста на одну свечу (Маркер пересечения + % Спреда + Buy + Trend Up + Strong GC), облегчая идентификацию зон с высокой плотностью сигналов.
● Ключевой фокус: Резонанс Strong GC + Buy представляет собой точку начала тренда с экстремально высокой вероятностью.
2.3 Рекомендации по многослойному управлению позициями
● Пробная позиция (10-20%): Подходит для ранних сигналов, таких как Trend Up / Trend Down, легкое пробное позиционирование.
● Стандартная позиция (30-50%): Подходит для подтверждающих сигналов, таких как Buy / Sell, нормальный размер позиции.
● Добавление позиции (50-80%): Подходит для сильных сигналов, таких как Strong GC / Strong DC, добавление позиций по тренду.
● Сокращение/Фиксация прибыли: Начинать частичную фиксацию прибыли при появлении противоположных сигналов, сохраняя базовую позицию.
● Закрытие/Разворот: Решительно закрывать позиции или разворачиваться при появлении сильных противоположных сигналов.
3. Руководство по настройке параметров
3.1 Основные параметры
● Short MA Period (Период короткой MA): По умолчанию 50. Период расчета короткой скользящей средней.
● Long MA Period (Период длинной MA): По умолчанию 100. Период расчета длинной скользящей средней.
● MA Type (Тип MA): По умолчанию EMA. Варианты: SMA (Простая MA), EMA (Экспоненциальная MA), WMA (Взвешенная MA), LRF (Прогноз линейной регрессии).
● Text Gap ATR (Отступ текста ATR): По умолчанию 0.35. Расстояние между текстом сигнала и свечами (в мультипликаторах ATR), автоматическая адаптация к различным уровням волатильности.
● Max Lookback Bars (Максимальный период поиска): По умолчанию 2000. Максимальное количество свечей для аннотации исторических сигналов.
3.2 Настройки оповещений
● Popup Alert (Всплывающее окно): Включено по умолчанию.
● Push Notification (Push-уведомление): Отключено по умолчанию. Примечание: push-уведомления MT4 имеют ограничение по частоте — примерно 10 в минуту.
● Email Alert (Email-оповещение): Отключено по умолчанию.
● Sound Alert (Звуковое оповещение): Включено по умолчанию; звуковые файлы находятся в директории Sounds MT4.
● Alert On Bar Close (Оповещение при закрытии свечи): Включено по умолчанию. Оповещения срабатывают только после подтверждения закрытия свечи, чтобы избежать ложных сигналов внутри свечи.
3.3 Индивидуальные переключатели оповещений
● Каждый сигнал может независимо управлять срабатыванием оповещений, включая Buy, Sell, Trend Up, Trend Down, Strong GC, Strong DC.
● Трейдеры могут включать оповещения только для интересующих сигналов в зависимости от их стиля торговли, чтобы избежать информационной перегрузки.
4. Справочник цветов и стрелок сигналов
4.1 Сигналы на покупку (Отображаются ниже свечей)
● Buy — Зеленая стрелка + текст — Подтвержденная покупка при золотом пересечении
● Trend Up — Зеленый текст — Тренд меняется с медвежьего на бычий
● Strong GC — Желтый текст — Сильное золотое пересечение (цена выше обеих линий)
● Золотое пересечение "+" — Зеленый "+" — Маркер золотого пересечения MA + % спреда
4.2 Сигналы на продажу (Отображаются выше свечей)
● Sell — Красная стрелка + текст — Подтвержденная продажа при мертвом пересечении
● Trend Down — Красный текст — Тренд меняется с бычьего на медвежий
● Strong DC — Желтый текст — Сильное мертвое пересечение (цена ниже обеих линий)
● Мертвое пересечение "+" — Красный "+" — Маркер мертвого пересечения MA + % спреда
4.3 Описание цветов MA
● Зеленая линия: MA растет (бычье направление)
● Красная линия: MA падает (медвежье направление)
● Синяя линия: MA плоская (состояние консолидации)
5. Архитектура исходного кода
5.1 Буферы отрисовки (8)
● Буферы 0-2: Сегменты короткой MA Рост/Падение/Плоская
● Буферы 3-5: Сегменты длинной MA Рост/Падение/Плоская
● Буферы 6-7: Стрелки сигналов покупки/продажи
5.2 Реализация алгоритмов MA
● SMA: Пользовательская функция MaAt() для простой скользящей средней
● EMA: Пользовательская функция EmaStep() для рекурсивной экспоненциальной скользящей средней по каждой свече
● WMA: Пользовательская функция WmaAt() для взвешенной скользящей средней (убывающие веса)
● LRF: Пользовательская функция LrfAt() для прогноза линейной регрессии (аппроксимация методом наименьших квадратов)
5.3 Система текстовой аннотации
● Отрисовка с использованием объектов OBJ_TEXT , поддержка шрифта Arial и множественных размеров
● Сигналы на покупку отображаются в три слоя ниже минимума свечи (Buy / Trend Up / Strong GC)
● Сигналы на продажу отображаются в три слоя выше максимума свечи (Sell / Trend Down / Strong DC)
● Маркеры пересечения "+" включают % спреда MA, интервал автоматически адаптируется через мультипликаторы ATR
5.4 Система оповещений
● Максимум одно оповещение на свечу на направление, предотвращение дублирования
● Режим подтверждения закрытия свечи проверяет bar[1] (только что закрывшуюся свечу)
● Поддержка всплывающих окон, push-уведомлений, email и звуковых оповещений
● Статические переменные lastBuyAlert / lastSellAlert предотвращают дублирование оповещений на одной свече
6. Резюме
● Dynamic Trend Follower — это комплексный индикатор главного графика MT4, интегрирующий «Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Подтверждение покупки/продажи + Смену тренда + Сильное пересечение».
● Основная формула: Цвет MA задает направление, маркеры пересечения фиксируют время, мультисигнальный резонанс повышает процент побед, подтверждение закрытия свечи фильтрует шум.
● Обе линии зеленые → Уклон на длинные позиции, фокус на сигналах Buy, Trend Up и Strong GC.
● Обе линии красные → Уклон на короткие позиции, фокус на сигналах Sell, Trend Down и Strong DC.
● Одновременное срабатывание нескольких сигналов → Высоковероятная торговая возможность, рассмотрите увеличение размера позиции.
● Больший процент спреда → Более сильное пересечение, более обильный импульс тренда.