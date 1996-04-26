Dynamic Trend Follower MT4

Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение
Введение в индикатор
Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформы MT4. Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя Систему изменения цвета двойной MA в тренде, Маркеры пересечения "+" с процентом спреда, Стрелки сигналов покупки/продажи, Индикаторы смены тренда и Распознавание сильного пересечения, в сочетании с определением состояния MA и механизмами многослойной аннотации сигналов, для наглядного отображения направления рыночного тренда, точек взрыва пересечения и ключевых предупреждений о развороте непосредственно на главном графике. Его основная ценность заключается в использовании слияния многомерных алгоритмов MA и механизмов фильтрации сигналов, чтобы помочь трейдерам точно выявлять высоковероятные возможности следования за трендом и разворота в сложных рыночных условиях.
1. Основная система сигналов
1.1 Система изменения цвета двойной MA
 Короткая MA — Ширина 2: Рост = Салатовый / Падение = Красный / Плоская = Синий
 Длинная MA — Ширина 3: Рост = Салатовый / Падение = Красный / Плоская = Синий
 Торговое значение: Визуально определять направление MA по цвету — зеленый означает бычий тренд, красный означает медвежий тренд, синий означает консолидацию. Обе линии одного цвета = четкий тренд; разные цвета = переходное или боковое состояние.
1.2 Система маркеров пересечения
 Золотое пересечение "+" — Зеленый: Отображает зеленый "+" когда короткая MA пересекает длинную MA снизу вверх, с процентом спреда MA аннотированным ниже (белый мелкий текст).
 Мертвое пересечение "+" — Красный: Отображает красный "+" когда короткая MA пересекает длинную MA сверху вниз, с процентом спреда MA аннотированным выше (белый мелкий текст).
 Процент спреда: Рассчитывается как (Короткая MA - Длинная MA) / Длинная MA × 100%, используется для количественной оценки силы пересечения.
1.3 Сигналы покупки/продажи (Buy / Sell)
 Buy (Покупка) — Зеленая стрелка + текст: Срабатывает когда золотое пересечение активировано И текущее закрытие > предыдущее закрытие. Представляет подтвержденный сигнал покупки при золотом пересечении, фильтрующий ложные пересечения.
 Sell (Продажа) — Красная стрелка + текст: Срабатывает когда мертвое пересечение активировано И текущее закрытие < предыдущее закрытие. Представляет подтвержденный сигнал продажи при мертвом пересечении, фильтрующий ложные пересечения.
1.4 Сигналы смены тренда (Trend Up / Trend Down)
 Trend Up (Смена на бычий) — Зеленый текст: Срабатывает когда короткая MA выше длинной MA в текущем периоде И была ниже в предыдущем периоде. Это знаковый сигнал смены тренда с медвежьего на бычий.
 Trend Down (Смена на медвежий) — Красный текст: Срабатывает когда короткая MA ниже длинной MA в текущем периоде И была выше в предыдущем периоде. Это знаковый сигнал смены тренда с бычьего на медвежий.
1.5 Сильное пересечение (Strong GC / Strong DC)
 Strong GC (Сильное золотое пересечение) — Желтый текст: Срабатывает когда золотое пересечение активировано И цена закрытия выше обеих MA (короткой и длинной). Представляет чрезвычайно сильное золотое пересечение с ценой выше обеих линий, указывающее на обильный бычий импульс.
 Strong DC (Сильное мертвое пересечение) — Желтый текст: Срабатывает когда мертвое пересечение активировано И цена закрытия ниже обеих MA (короткой и длинной). Представляет чрезвычайно сильное мертвое пересечение с ценой ниже обеих линий, указывающее на обильный медвежий импульс.
2. Практические торговые стратегии
2.1 Фильтр подтверждения тренда
● Принимать сигналы на покупку (Buy / Trend Up / Strong GC) только когда обе MA (короткая и длинная) одновременно зеленые.
● Принимать сигналы на продажу (Sell / Trend Down / Strong DC) только когда обе MA (короткая и длинная) одновременно красные.
● Когда MA показывают синий (плоская), рынок находится в боковом движении — надежность сигналов снижается, рекомендуется наблюдение или легкие позиции.
2.2 Мультисигнальный резонанс
● Когда на одной свече появляются 2 или более сигналов на покупку (напр., Buy + Trend Up + Strong GC срабатывают одновременно), надежность сигнала значительно возрастает.
● Индикатор поддерживает многослойное наложение текста на одну свечу (Маркер пересечения + % Спреда + Buy + Trend Up + Strong GC), облегчая идентификацию зон с высокой плотностью сигналов.
 Ключевой фокус: Резонанс Strong GC + Buy представляет собой точку начала тренда с экстремально высокой вероятностью.
2.3 Рекомендации по многослойному управлению позициями
 Пробная позиция (10-20%): Подходит для ранних сигналов, таких как Trend Up / Trend Down, легкое пробное позиционирование.
 Стандартная позиция (30-50%): Подходит для подтверждающих сигналов, таких как Buy / Sell, нормальный размер позиции.
 Добавление позиции (50-80%): Подходит для сильных сигналов, таких как Strong GC / Strong DC, добавление позиций по тренду.
 Сокращение/Фиксация прибыли: Начинать частичную фиксацию прибыли при появлении противоположных сигналов, сохраняя базовую позицию.
 Закрытие/Разворот: Решительно закрывать позиции или разворачиваться при появлении сильных противоположных сигналов.
3. Руководство по настройке параметров
3.1 Основные параметры
 Short MA Period (Период короткой MA): По умолчанию 50. Период расчета короткой скользящей средней.
 Long MA Period (Период длинной MA): По умолчанию 100. Период расчета длинной скользящей средней.
 MA Type (Тип MA): По умолчанию EMA. Варианты: SMA (Простая MA), EMA (Экспоненциальная MA), WMA (Взвешенная MA), LRF (Прогноз линейной регрессии).
 Text Gap ATR (Отступ текста ATR): По умолчанию 0.35. Расстояние между текстом сигнала и свечами (в мультипликаторах ATR), автоматическая адаптация к различным уровням волатильности.
 Max Lookback Bars (Максимальный период поиска): По умолчанию 2000. Максимальное количество свечей для аннотации исторических сигналов.
3.2 Настройки оповещений
 Popup Alert (Всплывающее окно): Включено по умолчанию.
 Push Notification (Push-уведомление): Отключено по умолчанию. Примечание: push-уведомления MT4 имеют ограничение по частоте — примерно 10 в минуту.
 Email Alert (Email-оповещение): Отключено по умолчанию.
 Sound Alert (Звуковое оповещение): Включено по умолчанию; звуковые файлы находятся в директории Sounds MT4.
 Alert On Bar Close (Оповещение при закрытии свечи): Включено по умолчанию. Оповещения срабатывают только после подтверждения закрытия свечи, чтобы избежать ложных сигналов внутри свечи.
3.3 Индивидуальные переключатели оповещений
● Каждый сигнал может независимо управлять срабатыванием оповещений, включая Buy, Sell, Trend Up, Trend Down, Strong GC, Strong DC.
● Трейдеры могут включать оповещения только для интересующих сигналов в зависимости от их стиля торговли, чтобы избежать информационной перегрузки.
4. Справочник цветов и стрелок сигналов
4.1 Сигналы на покупку (Отображаются ниже свечей)
 Buy — Зеленая стрелка + текст — Подтвержденная покупка при золотом пересечении
 Trend Up — Зеленый текст — Тренд меняется с медвежьего на бычий
 Strong GC — Желтый текст — Сильное золотое пересечение (цена выше обеих линий)
 Золотое пересечение "+" — Зеленый "+" — Маркер золотого пересечения MA + % спреда
4.2 Сигналы на продажу (Отображаются выше свечей)
 Sell — Красная стрелка + текст — Подтвержденная продажа при мертвом пересечении
 Trend Down — Красный текст — Тренд меняется с бычьего на медвежий
 Strong DC — Желтый текст — Сильное мертвое пересечение (цена ниже обеих линий)
 Мертвое пересечение "+" — Красный "+" — Маркер мертвого пересечения MA + % спреда
4.3 Описание цветов MA
 Зеленая линия: MA растет (бычье направление)
 Красная линия: MA падает (медвежье направление)
 Синяя линия: MA плоская (состояние консолидации)
5. Архитектура исходного кода
5.1 Буферы отрисовки (8)
● Буферы 0-2: Сегменты короткой MA Рост/Падение/Плоская
● Буферы 3-5: Сегменты длинной MA Рост/Падение/Плоская
● Буферы 6-7: Стрелки сигналов покупки/продажи
5.2 Реализация алгоритмов MA
 SMA: Пользовательская функция  MaAt()  для простой скользящей средней
 EMA: Пользовательская функция  EmaStep()  для рекурсивной экспоненциальной скользящей средней по каждой свече
 WMA: Пользовательская функция  WmaAt()  для взвешенной скользящей средней (убывающие веса)
 LRF: Пользовательская функция  LrfAt()  для прогноза линейной регрессии (аппроксимация методом наименьших квадратов)
5.3 Система текстовой аннотации
● Отрисовка с использованием объектов  OBJ_TEXT , поддержка шрифта Arial и множественных размеров
● Сигналы на покупку отображаются в три слоя ниже минимума свечи (Buy / Trend Up / Strong GC)
● Сигналы на продажу отображаются в три слоя выше максимума свечи (Sell / Trend Down / Strong DC)
● Маркеры пересечения "+" включают % спреда MA, интервал автоматически адаптируется через мультипликаторы ATR
5.4 Система оповещений
● Максимум одно оповещение на свечу на направление, предотвращение дублирования
● Режим подтверждения закрытия свечи проверяет bar[1] (только что закрывшуюся свечу)
● Поддержка всплывающих окон, push-уведомлений, email и звуковых оповещений
● Статические переменные  lastBuyAlert  /  lastSellAlert  предотвращают дублирование оповещений на одной свече
6. Резюме
 Dynamic Trend Follower — это комплексный индикатор главного графика MT4, интегрирующий «Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Подтверждение покупки/продажи + Смену тренда + Сильное пересечение».
 Основная формула: Цвет MA задает направление, маркеры пересечения фиксируют время, мультисигнальный резонанс повышает процент побед, подтверждение закрытия свечи фильтрует шум.
● Обе линии зеленые → Уклон на длинные позиции, фокус на сигналах Buy, Trend Up и Strong GC.
● Обе линии красные → Уклон на короткие позиции, фокус на сигналах Sell, Trend Down и Strong DC.
● Одновременное срабатывание нескольких сигналов → Высоковероятная торговая возможность, рассмотрите увеличение размера позиции.
● Больший процент спреда → Более сильное пересечение, более обильный импульс тренда.

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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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You Long Guo
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
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FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
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You Long Guo
Индикаторы
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Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
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You Long Guo
Индикаторы
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
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You Long Guo
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Color Trend Master MT4
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Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
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Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
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Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
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Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
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Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
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You Long Guo
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MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
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Auto Trading Plan Generator Ultra MT4
You Long Guo
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Обзор продукта Auto Trading Plan Generator Ultra — это генератор торговых планов по отскоку от скользящих средних для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построенный на многопериодной системе скользящих средних, он создаёт многомерную модель обнаружения отскока, которая автоматически генерирует сигналы Buy или Sell, когда цена касается скользящей средней и производит направленный отскок. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового
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