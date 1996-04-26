Ultimate Signal Hub MT4

Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу
Введение в индикатор
Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ MT4/MT5. Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую Базовую линию тренда MA60, Алгоритм импульсного прорыва на основе модификации MACD, Осциллятор типа KDJ и Распознавание паттернов прорыва/следования за трендом. В сочетании с определением состояния тренда и механизмами многослойной фильтрации сигналов, индикатор наглядно отображает направление рыночного тренда, точки взрыва импульса и ключевые предупреждения о развороте непосредственно на главном графике. Его основная ценность заключается в использовании слияния многомерных алгоритмов и механизмов задержки сигналов, чтобы помочь трейдерам точно выявлять высоковероятные возможности следования за трендом и разворота в сложных рыночных условиях.
1. Основная система сигналов
1.1 Базовая линия тренда (MA60)
● Отображает Простую скользящую среднюю за 60 периодов (белая пунктирная линия) для определения основного направления рыночного тренда.
 Торговое значение: Когда цена находится выше MA60, приоритет отдается сигналам на покупку; когда цена ниже MA60, приоритет отдается сигналам на продажу. MA60 служит «Якорем направления» для всей системы индикатора.
1.2 Сигналы импульсного прорыва (Алгоритм модификации MACD)
 Ignite (Воспламенение) — Салатовый цвет: Срабатывает, когда разница гистограммы модифицированного MACD пересекает уровень 15 сверху. Представляет начальную точку взрывного импульса, обычно сопровождается крупными бычьими свечами, являясь одним из самых ранних сигналов начала тренда.
 Start (Старт) — Голубой цвет: Срабатывает, когда осциллятор типа KDJ формирует золотой крест ниже уровня 22. Это ранний сигнал разворота, указывающий на истощение медвежьего импульса и усиление быков, предлагая высокую надежность.
 Rise (Рост) — Светло-зеленый цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 30 снизу, а быстрая линия находится выше медленной. Означает подтверждение восходящего тренда и переход рынка в фазу ускорения, служа подтверждающим сигналом после Start.
1.3 Сигналы следования за трендом и прорыва
 Buy (Покупка) — Пурпурный цвет: Срабатывает, когда вторая группа типа KDJ формирует золотой крест ниже уровня 25. Это возможность покупки на низкой позиции, подходящая для трейдеров, торгующих на опережение (левая сторона).
 Chase (Погоня) — Желтый цвет: Срабатывает, когда MA10 формирует золотой крест с MA5 после предыдущего мертвого креста, при условии MA5 > MA30 и MA10 > MA30. Это сигнал подтверждения продолжения тренда, указывающий на то, что быки вернули контроль после кратковременного отката.
 Bull (Бык) — Салатовый цвет: Срабатывает, когда 5-периодная EMA пересекает сглаженный порог 90-периодной EMA снизу. Это знаковый сигнал установления среднесрочного и долгосрочного бычьего тренда.
 Strong Buy (Сильная покупка) — Оранжевый цвет: Срабатывает, когда одна свеча растет более чем на 5% с верхней тенью менее 1%, используя фиксированный период задержки в 35 свечей. Это сигнал экстремального бычьего настроения, обычно появляющийся во время прорывов крупными бычьими свечами.
 Breakout (Прорыв) — Светло-синий цвет: Срабатывает, когда цена закрывается ниже среднего максимума за 40 периодов в течение предыдущих 5 дней, а затем пробивает его бычьей свечой сегодня. Это эффективный сигнал прорыва после консолидации.
1.4 Сигналы предупреждения о перекупленности и продажи
 Peak (Пик) — Золотой цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 65 снизу. Это предупреждение о краткосрочном максимуме, побуждающее трейдеров рассмотреть возможность фиксации прибыли.
 Caution (Осторожно) — Темно-оранжевый цвет: Срабатывает, когда осциллятор пересекает уровень 75 снизу. Это предупреждение о зоне высокого риска, где погоня за максимумами может легко привести к ловушке.
 Top (Вершина) — Красный цвет: Срабатывает, когда осциллятор формирует мертвый крест выше уровня 75. Это важный сигнал разворота, указывающий на формирование вершины.
 Sell (Продажа) — Красный цвет: Срабатывает, когда вторая группа типа KDJ формирует мертвый крест выше уровня 70. Это сигнал продажи на высокой позиции, подходящий для фиксации прибыли на правой стороне или открытия коротких позиций.
2. Практические торговые стратегии
2.1 Фильтр подтверждения тренда
● Принимать сигналы на покупку (Ignite / Buy / Chase / Breakout) только тогда, когда цена находится выше MA60.
● Рассматривать сигналы на продажу (Peak / Top / Sell) только тогда, когда цена находится ниже MA60.
 Сигналы против тренда могут служить ориентиром для сокращения позиций или хеджирования, но не рекомендуются в качестве основной базы для направления торговли.
2.2 Многосигнальный резонанс
● Когда на одной свече появляются 2 или более сигналов на покупку (например, одновременное срабатывание Ignite + Rise + Breakout), надежность сигнала значительно возрастает.
● Индикатор поддерживает до 8 слоев наложения текста на одну свечу, что облегчает идентификацию зон с высокой плотностью сигналов.
 Ключевой фокус: Резонанс Strong Buy + Breakout представляет собой точку начала тренда с экстремально высокой вероятностью.
2.3 Рекомендации по многослойному управлению позициями
 Пробная позиция (10-20%): Подходит для ранних сигналов, таких как Start и Rise, легкое пробное позиционирование.
 Стандартная позиция (30-50%): Подходит для подтверждающих сигналов, таких как Buy, Ignite и Breakout, нормальный размер позиции.
 Добавление позиции (50-80%): Подходит для сигналов продолжения тренда, таких как Chase и Bull, добавление позиций по тренду.
 Сокращение/Фиксация прибыли: Начинайте частичную фиксацию прибыли при появлении Peak или Caution, сохраняя базовую позицию.
 Закрытие/Разворот: Решительно закрывайте все позиции или открывайте короткие при появлении Top или Sell.
3. Руководство по настройке параметров
3.1 Основные параметры
 Cooldown Bars (Период задержки): По умолчанию 10. Минимальный интервал свечей для сигналов одного направления для предотвращения чрезмерной плотности сигналов. Может быть уменьшен до 5 для краткосрочной торговли или увеличен до 20 для долгосрочной.
 Text Gap ATR (Отступ текста): По умолчанию 0.35. Расстояние между текстом сигнала и свечами (рассчитывается в мультипликаторах ATR), автоматически адаптируясь к различным уровням волатильности.
 Max Lookback Bars (Максимальный период поиска): По умолчанию 2000. Максимальное количество свечей для аннотации исторических сигналов; более высокие значения отображают больше исторических сигналов.
3.2 Настройки оповещений
 Popup Alert (Всплывающее окно): Включено по умолчанию.
 Push Notification (Push-уведомление): Отключено по умолчанию. Обратите внимание, что push-уведомления MT4/MT5 имеют ограничение по частоте — примерно 10 в минуту.
 Email Alert (Email-оповещение): Отключено по умолчанию.
 Sound Alert (Звуковое оповещение): Включено по умолчанию; звуковые файлы находятся в директории Sounds MT4/MT5.
 Alert On Bar Close (Оповещение при закрытии свечи): Включено по умолчанию. Оповещения срабатывают только после подтверждения закрытия свечи, чтобы избежать ложных сигналов внутри свечи.
3.3 Индивидуальные переключатели оповещений
● Каждый сигнал может независимо управлять срабатыванием оповещений, включая Ignite, Start, Rise, Buy, Chase, Bull, Strong Buy, Breakout, а также Peak, Caution, Top и Sell.
● Трейдеры могут включать оповещения только для интересующих сигналов в зависимости от их стиля торговли, чтобы избежать информационной перегрузки.
4. Справочник цветов и стрелок сигналов
4.1 Сигналы на покупку (Отображаются ниже свечей)
 Ignite — Салатовый цвет — Начальная точка взрыва импульса
 Start — Голубой цвет — Ранний разворот
 Rise — Светло-зеленый цвет — Подтверждение тренда
 Buy — Пурпурный цвет — Золотой крест на низкой позиции
 Chase — Желтый цвет — Продолжение тренда
 Bull — Салатовый цвет — Установление долгосрочного бычьего тренда
 Strong Buy — Оранжевый цвет — Экстремальный бычий настрой
 Breakout — Светло-синий цвет — Прорыв консолидации
4.2 Сигналы на продажу (Отображаются выше свечей)
 Peak — Золотой цвет — Предупреждение о краткосрочном максимуме
 Caution — Темно-оранжевый цвет — Зона высокого риска
 Top — Красный цвет — Разворот вершины
 Sell — Красный цвет — Мертвый крест на высокой позиции
4.3 Описание сигналов стрелок
 Стрелка вверх (Салатовый цвет): Отображается ниже минимума свечи при срабатывании любого сигнала на покупку.
 Стрелка вниз (Красный цвет): Отображается выше максимума свечи при срабатывании любого сигнала на продажу.
● Сигналы стрелок облегчают быстрое сканирование графика, оставаясь четко видимыми даже при значительном уменьшении масштаба графика MT4/MT5.
5. Резюме
 Ultimate Signal Hub — это комплексный индикатор главного графика MT4/MT5, интегрирующий «Базовую линию тренда + Импульсный прорыв + Перекупленность/Перепроданность + Прорыв/Погоня».
 Основная формула: MA60 задает направление, сигналы прорыва фиксируют время, многосигнальный резонанс повышает процент побед, фильтрация задержки устраняет шум.
● Цена выше MA60 → Только длинные позиции, фокус на сигналах Ignite, Buy и Breakout.
● Цена ниже MA60 → Осторожность с длинными позициями, следите за сигналами Peak, Top и Sell для возможностей коротких продаж.
● Одновременное срабатывание нескольких сигналов → Высоковероятная торговая возможность, рассмотрите увеличение размера позиции.
● Появление Peak/Caution → Начинайте частичную фиксацию прибыли; появление Top/Sell → Решительно выходите из позиции.

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SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
Cycle Sniper
Elmira Memish
4.39 (36)
Индикаторы
Please contact us after your purchase and we will send you the complimentary indicators to complete the system Cycle Sniper is not a holy grail but when you use it in a system which is explained in the videos, you will feel the difference. If you are not willing to focus on the charts designed with Cycle Sniper and other free tools we provide, we recommend not buying this indicator. We recommend watching the videos about the indiactor and system before purchasing. Videos, settings  and descri
PZ Trend Trading
PZ TRADING SLU
4.8 (5)
Индикаторы
Trend Trading - это индикатор, предназначенный для получения максимальной прибыли от трендов, происходящих на рынке, путем определения времени отката и прорыва. Он находит торговые возможности, анализируя, что делает цена во время установленных тенденций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Торгуйте на финансовых рынках с уверенностью и эффективностью Прибыль от устоявшихся тенденций без проволочек Признать прибыльные откаты, пр
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.26 (38)
Индикаторы
При торговле по тренду основная сложность — не в том, чтобы найти уровень, а в том, чтобы понять, где вход действительно имеет смысл. Цена часто реагирует на уровни, но не даёт продолжения — из-за этого появляются ложные входы или пропущенные движения. Owl Smart Levels показывает не просто уровни , а зоны, сформированные с учётом структуры движения и отката. Это позволяет по-другому смотреть на точки входа и избегать части ложных сигналов. Что входит в систему Owl Smart Levels? Owl Smart Levels
MTF Supply Demand Zones
Georgios Kalomoiropoulos
4.82 (22)
Индикаторы
Следующее поколение автоматизированных зон спроса и предложения. Новый инновационный алгоритм, работающий на любом графике. Все зоны создаются динамически в соответствии с ценовым действием рынка. ДВА ТИПА СИГНАЛОВ --> 1) ПРИ ПОПАДАНИИ ЦЕНЫ В ЗОНУ 2) ПРИ ФОРМИРОВАНИИ НОВОЙ ЗОНЫ Вы не получите еще один бесполезный индикатор. Вы получаете полную торговую стратегию с проверенными результатами.     Новые особенности:     Оповещения, когда цена достигает зоны спроса/предложения     Оповещения
Automated Actual Support Resistance A2SR
Yohana Parmi
4.85 (62)
Индикаторы
А. Что такое A2SR?   * Это опережающий технический индикатор (без перерисовки, без запаздывания) . -- Учебники : -- на https://www.mql5.com/ru/blogs/post/734748/page4#comment_16532516   -- и https://www.mql5.com/ru/users/yohana/blog .. MT5 version:  https://www.mql5.com/en/market/product/140111 A2SR имеет особую технику определения уровней Поддержки (спроса) и Сопротивления (предложения). В отличие от обычного способа, который мы видели в сети, A2SR имеет оригинальную концепцию определения фак
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL MT4
Genki Andou
Индикаторы
Gold Signal Swing Pro XAUUSD with Auto TP SL (MT4) — Система из 7 фильтров + Гарантия RR для свинг-трейдинга XAUUSD Без перерисовки. Без перерисовки. Без задержек. Все сигналы фиксируются после подтверждения. Бонус для покупателей: Получите AI Zone Radar (стоимость $59) + PDF-руководство бесплатно при покупке. Напишите мне сообщение на MQL5 после покупки. AI Zone Radar: https://www.mql5.com/en/market/product/175834 Версия MT5 также доступна:  https://www.mql5.com/ja/market/product/177643?source=
Quant Direction
Georgios Kalomoiropoulos
Индикаторы
Quant Direction — это инструмент трехмерного анализа рынка. Он обеспечивает полностью объективный, основанный на алгоритмах анализ рынка, одновременно вычисляя точные процентные отклонения по нескольким параметрам. Разработанный с использованием передовых инструментов моделирования на основе искусственного интеллекта и тщательно протестированный, алгоритм предназначен для интерпретации рынка с уникальной точностью. Он может анализировать любую валютную пару или финансовый инструмент на вашей пла
PipFinite Breakout EDGE
Karlo Wilson Vendiola
4.93 (488)
Индикаторы
Преимущество, которого вам не хватает, чтобы стать профессионалом. Следуйте за пошаговой системой, которая обнаруживает самые мощные прорывы! Изучите рыночные модели, которые дают возможность получить значительную прибыль на основе проверенной и протестированной стратегии. Воспользуйтесь своим важным преимуществом Получите его здесь www.mql5.com/en/blogs/post/723208 Версия надежного советника Автоматизируйте сигналы Breakout EDGE с помощью "EA Breakout EDGE" ссылка У вас есть доступ к уник
Congestioni
Stefano Frisetti
5 (1)
Индикаторы
This indicator is very usefull to TRADE Trading Ranges and helps identify the following TREND. Every Trader knows that any market stay 80% of the time in trading ranges and only 20% of the time in TREND; this indicator has been built to help traders trade trading ranges. Now instead of waiting for the next TREND, You can SWING TRADE on trading ranges with this simple yet very effective indicator. TRADING with CONGESTIONI INDICATOR: The CONGESTIONI Indicator identify a new trading range and ale
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You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
FREE
Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
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Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
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Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
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