Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема.

Он состоит из трех линий:

Линия истощения бычьего объема

Линия истощения медвежьего объема

Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим.

Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа.

Можно анализировать что угодно — тренды и коррекции. Хороший подход — перемещать индикатор каждый раз, когда он достигает трендовой линии или когда появляется вершина или дно. Чем больше расстояние между трендовой линией и одной из линий истощения объема, тем больше объем в этом направлении. Трендовая линия может быть использована как место для открытия ордеров, а линии истощения — для сбора прибыли. Система действительно уникальна, но при этом чрезвычайно интуитивно понятна. Нет аналогичных продуктов на рынке.

Нет ограничений на использование. Применяйте его на всех рынках и всех временных интервалах.

Важно: при проверке в тестере MetaTrader4 дважды щелкните на фиолетовой линии, а затем переместите её влево или вправо, чтобы проанализировать рынок.

Не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами.