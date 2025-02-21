Meravith

5

Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема.

Он состоит из трех линий:

  • Линия истощения бычьего объема
  • Линия истощения медвежьего объема
  • Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим.

Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа.

Можно анализировать что угодно — тренды и коррекции. Хороший подход — перемещать индикатор каждый раз, когда он достигает трендовой линии или когда появляется вершина или дно. Чем больше расстояние между трендовой линией и одной из линий истощения объема, тем больше объем в этом направлении. Трендовая линия может быть использована как место для открытия ордеров, а линии истощения — для сбора прибыли. Система действительно уникальна, но при этом чрезвычайно интуитивно понятна. Нет аналогичных продуктов на рынке.

Нет ограничений на использование. Применяйте его на всех рынках и всех временных интервалах.

Важно: при проверке в тестере MetaTrader4 дважды щелкните на фиолетовой линии, а затем переместите её влево или вправо, чтобы проанализировать рынок.

Не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами.


one of the best tools i have ever used, highly recommend it. Ivan spends a lot time improving it consistently and is highly supportive!

