Pattern Recognition Master System MT5

Обзор продукта

Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории моделей задан независимый период охлаждения, подавляющий повторные сигналы в самом источнике. Благодаря компактной визуализации, чёткому разделению сигналов по уровням и независимым переключателям оповещений для каждой модели, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы торговли по моделям.

Ключевые функции

Автоматическое распознавание моделей и компактная разметка Система автоматически рисует текст названия модели и стрелку направления возле подходящих свечей. Медвежьи модели (двойная вершина, голова и плечи — вершина, повешенный, медвежье поглощение, доджи, вечерняя звезда) размечаются над свечой, а бычьи модели (двойное основание, голова и плечи — основание, молот, бычье поглощение, утренняя звезда) — под свечой; при появлении нескольких моделей на одной свече они автоматически компактно смещаются, чтобы избежать наложения текста. Двойные вершины и головы‑плечи‑вершины сопровождаются красной стрелкой вниз, а двойные основания и головы‑плечи‑основания — зелёной стрелкой вверх, что делает направление мгновенно понятным. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей моделей , окрашивая ключевые свечи, вызвавшие модель, в соответствии с их бычьей или медвежьей природой, благодаря чему расположение моделей наглядно отображается цветом свечи.

Сигналы медвежьих моделей

M Top (Двойная вершина): Срабатывает, когда текущая свеча является локальным пиком, в последних 10–25 свечах существует схожая вершина сопоставимой высоты и текущая свеча закрывается медвежьей; над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "M Top". Это означает, что цена дважды не смогла пробить одну и ту же зону сопротивления и бычий импульс исчерпан, что делает сигнал классическим сигналом разворота вершины для шорта или выхода.

HS Top (Голова и плечи — вершина): Срабатывает при подтверждении структуры «голова и плечи — вершина» (центральная голова выше обоих плеч, плечи сопоставимы по высоте, текущая свеча — локальный пик, а закрытие ниже 10‑периодной скользящей средней); над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "HS Top". Это означает, что сформировалась полная разворотная структура вершины, что делает сигнал чрезвычайно надёжным сигналом разворота тренда для шорта.

Hanging (Повешенный): Срабатывает, когда нижняя тень свечи не меньше удвоенной длины тела, верхняя тень меньше тела, а закрытие выше 10‑периодной скользящей средней; над свечой отображается оранжевый текст "Hanging". Это означает, что на вершине восходящего тренда появляются признаки ослабления поддержки снизу, что делает сигнал краткосрочным предупреждением о формировании вершины.

Engulf- (Медвежье поглощение): Срабатывает, когда текущая медвежья свеча полностью поглощена предыдущей бычьей свечой (открытие выше предыдущего закрытия и закрытие ниже предыдущего открытия); над свечой отображается красный текст "Engulf-". Это означает, что медведи полностью отыграли весь предыдущий рост и продавили цену, что делает сигнал сильным краткосрочным разворотным сигналом для шорта.

Doji (Доджи): Срабатывает, когда тело свечи меньше 10% от общего диапазона свечи; над свечой отображается белый текст "Doji". Это означает, что бычьи и медвежьи силы достигли кратковременного баланса внутри свечи, что делает сигнал нейтральным предупреждением о возможной остановке или развороте тренда; рекомендуется подтверждение соседними свечами.

E-Star (Вечерняя звезда): Срабатывает, когда комбинация из трёх свечей удовлетворяет условию «свеча двумя барами ранее бычья, средняя свеча имеет явно меньшее тело, а текущая свеча закрывается медвежьей ниже середины тела свечи двумя барами ранее»; над свечой отображается бирюзовый текст "E-Star". Это означает, что на вершине восходящего тренда появилась чёткая трёхсвечная разворотная структура, что делает сигнал классическим сигналом разворота вершины для выхода.

Сигналы бычьих моделей

W Bot (Двойное основание): Срабатывает, когда текущая свеча является локальным дном, в последних 10–25 свечах существует схожее основание сопоставимой глубины и текущая свеча закрывается бычьей; под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "W Bot". Это означает, что цена дважды нашла поддержку на одном уровне и медвежий импульс исчерпан, что делает сигнал классическим сигналом разворота основания для лонга.

HS Bot (Голова и плечи — основание): Срабатывает при подтверждении структуры «голова и плечи — основание» (центральная голова ниже обоих плеч, плечи сопоставимы по глубине, текущая свеча — локальное дно, а закрытие выше 10‑периодной скользящей средней); под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "HS Bot". Это означает, что сформировалась полная разворотная структура основания, что делает сигнал чрезвычайно надёжным сигналом разворота тренда для лонга.

Hammer (Молот): Срабатывает, когда нижняя тень свечи не меньше удвоенной длины тела, верхняя тень меньше тела, а закрытие ниже 10‑периодной скользящей средней; под свечой отображается жёлтый текст "Hammer". Это означает, что на дне нисходящего тренда появилась сильная поддержка снизу, что делает сигнал краткосрочным сигналом отскока от дна.

Engulf+ (Бычье поглощение): Срабатывает, когда текущая бычья свеча полностью поглощена предыдущей медвежьей свечой (открытие ниже предыдущего закрытия и закрытие выше предыдущего открытия); под свечой отображается зелёный текст "Engulf+". Это означает, что быки полностью отыграли всё предыдущее падение и продавили цену вверх, что делает сигнал сильным краткосрочным разворотным сигналом для лонга.

M-Star (Утренняя звезда): Срабатывает, когда комбинация из трёх свечей удовлетворяет условию «свеча двумя барами ранее медвежья, средняя свеча имеет явно меньшее тело, а текущая свеча закрывается бычьей выше середины тела свечи двумя барами ранее»; под свечой отображается пурпурный текст "M-Star". Это означает, что на дне нисходящего тренда появилась чёткая трёхсвечная разворотная структура, что делает сигнал классическим сигналом разворота основания для входа.

Практическое применение

В повседневной торговле по моделям рекомендуется использовать сигналы послойно по уровню структуры. Двойные вершины/основания и головы‑плечи — это многосвечные структурные разворотные сигналы с наивысшей надёжностью, подходящие как основная база для входа или выхода главной позицией; молот, повешенный и поглощение — это одно‑ или двухсвечные импульсные разворотные сигналы, быстро реагирующие и подходящие для краткосрочного тайминга и пробных позиций; доджи — нейтральный сигнал баланса, сам по себе не дающий направленного вывода, его следует рассматривать как подсказку «дождаться подтверждения следующей свечой»; утренняя и вечерняя звезда — трёхсвечные комбинационные разворотные сигналы со структурной полнотой между двумя предыдущими, подходящие как подтверждающие сигналы для свинг‑входов.

При появлении медвежьих моделей (M Top, HS Top, Hanging, Engulf-, E-Star) держателям лонгов стоит рассмотреть сокращение или выход, а трейдерам без позиции — искать возможности для шорта; при появлении бычьих моделей (W Bot, HS Bot, Hammer, Engulf+, M-Star) держателям шортов стоит рассмотреть закрытие, а трейдерам без позиции — искать возможности для лонга. Все сигналы моделей лучше использовать в сочетании с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления: надёжность значительно возрастает, когда модель появляется возле предыдущего максимума или минимума, трендовой линии или скользящей средней.

Настройки параметров

Параметры фильтра охлаждения: система задаёт независимые периоды охлаждения для четырёх категорий моделей. Double Top/Bot cooldown по умолчанию равен 10 свечам и управляет частотой повторения сигналов двойных вершин и оснований; Head-Shoulder cooldown по умолчанию равен 20 свечам и управляет частотой повторения моделей головы и плеч; Candle pattern cooldown по умолчанию равен 3 свечам и управляет частотой повторения односвечных моделей, таких как молот, повешенный, поглощение и доджи; Star pattern cooldown по умолчанию равен 5 свечам и управляет частотой повторения утренней и вечерней звезды. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с разметкой моделей, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов моделей из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.

Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из одиннадцати сигналов моделей — M Top, W Bot, HS Top, HS Bot, Hammer, Hanging, Engulf+, Engulf-, Doji, M-Star и E-Star. По умолчанию оповещения включены для двойных вершин/оснований, голов‑плеч, поглощения и утренней/вечерней звезды, а молот, повешенный и доджи по умолчанию выключены из‑за их более высокой частоты, чтобы вы получали только качественные сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии.

Рекомендации по использованию

Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: структуры моделей на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает уровень шумовых моделей.

Рекомендуется сочетать индикатор с трендовыми индикаторами (например, скользящими средними) или индикаторами объёма. Например, сигнал Hammer или Engulf+, появившийся внутри восходящего тренда, является возможностью покупки на попутном откате с более высокой надёжностью, чем встречный сигнал; сигнал Hanging или Engulf-, появившийся внутри нисходящего тренда, является возможностью шорта на попутном отскоке. Ни одно распознавание моделей не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание.

Заключение