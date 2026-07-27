Pattern Recognition Master System MT5

Обзор продукта
Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5. Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории моделей задан независимый период охлаждения, подавляющий повторные сигналы в самом источнике. Благодаря компактной визуализации, чёткому разделению сигналов по уровням и независимым переключателям оповещений для каждой модели, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы торговли по моделям.
Ключевые функции
Автоматическое распознавание моделей и компактная разметка Система автоматически рисует текст названия модели и стрелку направления возле подходящих свечей. Медвежьи модели (двойная вершина, голова и плечи — вершина, повешенный, медвежье поглощение, доджи, вечерняя звезда) размечаются над свечой, а бычьи модели (двойное основание, голова и плечи — основание, молот, бычье поглощение, утренняя звезда) — под свечой; при появлении нескольких моделей на одной свече они автоматически компактно смещаются, чтобы избежать наложения текста. Двойные вершины и головы‑плечи‑вершины сопровождаются красной стрелкой вниз, а двойные основания и головы‑плечи‑основания — зелёной стрелкой вверх, что делает направление мгновенно понятным. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей моделей, окрашивая ключевые свечи, вызвавшие модель, в соответствии с их бычьей или медвежьей природой, благодаря чему расположение моделей наглядно отображается цветом свечи.
Сигналы медвежьих моделей
  • M Top (Двойная вершина): Срабатывает, когда текущая свеча является локальным пиком, в последних 10–25 свечах существует схожая вершина сопоставимой высоты и текущая свеча закрывается медвежьей; над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "M Top". Это означает, что цена дважды не смогла пробить одну и ту же зону сопротивления и бычий импульс исчерпан, что делает сигнал классическим сигналом разворота вершины для шорта или выхода.
  • HS Top (Голова и плечи — вершина): Срабатывает при подтверждении структуры «голова и плечи — вершина» (центральная голова выше обоих плеч, плечи сопоставимы по высоте, текущая свеча — локальный пик, а закрытие ниже 10‑периодной скользящей средней); над свечой отображается красная стрелка вниз с текстом "HS Top". Это означает, что сформировалась полная разворотная структура вершины, что делает сигнал чрезвычайно надёжным сигналом разворота тренда для шорта.
  • Hanging (Повешенный): Срабатывает, когда нижняя тень свечи не меньше удвоенной длины тела, верхняя тень меньше тела, а закрытие выше 10‑периодной скользящей средней; над свечой отображается оранжевый текст "Hanging". Это означает, что на вершине восходящего тренда появляются признаки ослабления поддержки снизу, что делает сигнал краткосрочным предупреждением о формировании вершины.
  • Engulf- (Медвежье поглощение): Срабатывает, когда текущая медвежья свеча полностью поглощена предыдущей бычьей свечой (открытие выше предыдущего закрытия и закрытие ниже предыдущего открытия); над свечой отображается красный текст "Engulf-". Это означает, что медведи полностью отыграли весь предыдущий рост и продавили цену, что делает сигнал сильным краткосрочным разворотным сигналом для шорта.
  • Doji (Доджи): Срабатывает, когда тело свечи меньше 10% от общего диапазона свечи; над свечой отображается белый текст "Doji". Это означает, что бычьи и медвежьи силы достигли кратковременного баланса внутри свечи, что делает сигнал нейтральным предупреждением о возможной остановке или развороте тренда; рекомендуется подтверждение соседними свечами.
  • E-Star (Вечерняя звезда): Срабатывает, когда комбинация из трёх свечей удовлетворяет условию «свеча двумя барами ранее бычья, средняя свеча имеет явно меньшее тело, а текущая свеча закрывается медвежьей ниже середины тела свечи двумя барами ранее»; над свечой отображается бирюзовый текст "E-Star". Это означает, что на вершине восходящего тренда появилась чёткая трёхсвечная разворотная структура, что делает сигнал классическим сигналом разворота вершины для выхода.
Сигналы бычьих моделей
  • W Bot (Двойное основание): Срабатывает, когда текущая свеча является локальным дном, в последних 10–25 свечах существует схожее основание сопоставимой глубины и текущая свеча закрывается бычьей; под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "W Bot". Это означает, что цена дважды нашла поддержку на одном уровне и медвежий импульс исчерпан, что делает сигнал классическим сигналом разворота основания для лонга.
  • HS Bot (Голова и плечи — основание): Срабатывает при подтверждении структуры «голова и плечи — основание» (центральная голова ниже обоих плеч, плечи сопоставимы по глубине, текущая свеча — локальное дно, а закрытие выше 10‑периодной скользящей средней); под свечой отображается зелёная стрелка вверх с текстом "HS Bot". Это означает, что сформировалась полная разворотная структура основания, что делает сигнал чрезвычайно надёжным сигналом разворота тренда для лонга.
  • Hammer (Молот): Срабатывает, когда нижняя тень свечи не меньше удвоенной длины тела, верхняя тень меньше тела, а закрытие ниже 10‑периодной скользящей средней; под свечой отображается жёлтый текст "Hammer". Это означает, что на дне нисходящего тренда появилась сильная поддержка снизу, что делает сигнал краткосрочным сигналом отскока от дна.
  • Engulf+ (Бычье поглощение): Срабатывает, когда текущая бычья свеча полностью поглощена предыдущей медвежьей свечой (открытие ниже предыдущего закрытия и закрытие выше предыдущего открытия); под свечой отображается зелёный текст "Engulf+". Это означает, что быки полностью отыграли всё предыдущее падение и продавили цену вверх, что делает сигнал сильным краткосрочным разворотным сигналом для лонга.
  • M-Star (Утренняя звезда): Срабатывает, когда комбинация из трёх свечей удовлетворяет условию «свеча двумя барами ранее медвежья, средняя свеча имеет явно меньшее тело, а текущая свеча закрывается бычьей выше середины тела свечи двумя барами ранее»; под свечой отображается пурпурный текст "M-Star". Это означает, что на дне нисходящего тренда появилась чёткая трёхсвечная разворотная структура, что делает сигнал классическим сигналом разворота основания для входа.
Практическое применение
В повседневной торговле по моделям рекомендуется использовать сигналы послойно по уровню структуры. Двойные вершины/основания и головы‑плечи — это многосвечные структурные разворотные сигналы с наивысшей надёжностью, подходящие как основная база для входа или выхода главной позицией; молот, повешенный и поглощение — это одно‑ или двухсвечные импульсные разворотные сигналы, быстро реагирующие и подходящие для краткосрочного тайминга и пробных позиций; доджи — нейтральный сигнал баланса, сам по себе не дающий направленного вывода, его следует рассматривать как подсказку «дождаться подтверждения следующей свечой»; утренняя и вечерняя звезда — трёхсвечные комбинационные разворотные сигналы со структурной полнотой между двумя предыдущими, подходящие как подтверждающие сигналы для свинг‑входов.
При появлении медвежьих моделей (M Top, HS Top, Hanging, Engulf-, E-Star) держателям лонгов стоит рассмотреть сокращение или выход, а трейдерам без позиции — искать возможности для шорта; при появлении бычьих моделей (W Bot, HS Bot, Hammer, Engulf+, M-Star) держателям шортов стоит рассмотреть закрытие, а трейдерам без позиции — искать возможности для лонга. Все сигналы моделей лучше использовать в сочетании с ключевыми уровнями поддержки и сопротивления: надёжность значительно возрастает, когда модель появляется возле предыдущего максимума или минимума, трендовой линии или скользящей средней.
Настройки параметров
Параметры фильтра охлаждения: система задаёт независимые периоды охлаждения для четырёх категорий моделей. Double Top/Bot cooldown по умолчанию равен 10 свечам и управляет частотой повторения сигналов двойных вершин и оснований; Head-Shoulder cooldown по умолчанию равен 20 свечам и управляет частотой повторения моделей головы и плеч; Candle pattern cooldown по умолчанию равен 3 свечам и управляет частотой повторения односвечных моделей, таких как молот, повешенный, поглощение и доджи; Star pattern cooldown по умолчанию равен 5 свечам и управляет частотой повторения утренней и вечерней звезды. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с разметкой моделей, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов моделей из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из одиннадцати сигналов моделей — M Top, W Bot, HS Top, HS Bot, Hammer, Hanging, Engulf+, Engulf-, Doji, M-Star и E-Star. По умолчанию оповещения включены для двойных вершин/оснований, голов‑плеч, поглощения и утренней/вечерней звезды, а молот, повешенный и доджи по умолчанию выключены из‑за их более высокой частоты, чтобы вы получали только качественные сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: структуры моделей на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает уровень шумовых моделей.
Рекомендуется сочетать индикатор с трендовыми индикаторами (например, скользящими средними) или индикаторами объёма. Например, сигнал Hammer или Engulf+, появившийся внутри восходящего тренда, является возможностью покупки на попутном откате с более высокой надёжностью, чем встречный сигнал; сигнал Hanging или Engulf-, появившийся внутри нисходящего тренда, является возможностью шорта на попутном отскоке. Ни одно распознавание моделей не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание.
Заключение
Pattern Recognition Master System идеально объединяет три механизма: автоматическое распознавание одиннадцати классических свечных моделей, послойную фильтрацию охлаждения и независимое управление оповещениями. Это не только визуально компактный инструмент разметки моделей на главном графике с чёткими сигналами, но и практичная система торговли по моделям со структурной градацией, направленным разделением и всесторонней фильтрацией, подходящая трейдерам любого уровня для построения устойчивых правил захвата разворотов и следования моделям, чтобы ловить высоковероятные разворотные возможности при контроле риска.

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Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
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Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
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Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
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Confluence System 6 in 1 MT4
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Triple Divergence Hunter MT4
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You Long Guo
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You Long Guo
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