Dynamic Trend Follower MT5

Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение

Введение в индикатор

Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя Систему изменения цвета двойной MA в тренде , Маркеры пересечения "+" с процентом спреда , Стрелки сигналов покупки/продажи , Индикаторы смены тренда и Распознавание сильного пересечения , в сочетании с определением состояния MA и механизмами многослойной аннотации сигналов, для наглядного отображения направления рыночного тренда, точек взрыва пересечения и ключевых предупреждений о развороте непосредственно на главном графике. Его основная ценность заключается в использовании слияния многомерных алгоритмов MA и механизмов фильтрации сигналов, чтобы помочь трейдерам точно выявлять высоковероятные возможности следования за трендом и разворота в сложных рыночных условиях.

1. Основная система сигналов

1.1 Система изменения цвета двойной MA

● Короткая MA — Ширина 2: Рост = Салатовый / Падение = Красный / Плоская = Синий

● Длинная MA — Ширина 3: Рост = Салатовый / Падение = Красный / Плоская = Синий

● Торговое значение : Визуально определять направление MA по цвету — зеленый означает бычий тренд, красный означает медвежий тренд, синий означает консолидацию. Обе линии одного цвета = четкий тренд; разные цвета = переходное или боковое состояние.

1.2 Система маркеров пересечения

● Золотое пересечение "+" — Зеленый: Отображает зеленый "+" когда короткая MA пересекает длинную MA снизу вверх, с процентом спреда MA аннотированным ниже (белый мелкий текст).

● Мертвое пересечение "+" — Красный: Отображает красный "+" когда короткая MA пересекает длинную MA сверху вниз, с процентом спреда MA аннотированным выше (белый мелкий текст).

● Процент спреда : Рассчитывается как (Короткая MA - Длинная MA) / Длинная MA × 100%, используется для количественной оценки силы пересечения.

1.3 Сигналы покупки/продажи (Buy / Sell)

● Buy (Покупка) — Зеленая стрелка + текст: Срабатывает когда золотое пересечение активировано И текущее закрытие > предыдущее закрытие. Представляет подтвержденный сигнал покупки при золотом пересечении , фильтрующий ложные пересечения.

● Sell (Продажа) — Красная стрелка + текст: Срабатывает когда мертвое пересечение активировано И текущее закрытие < предыдущее закрытие. Представляет подтвержденный сигнал продажи при мертвом пересечении , фильтрующий ложные пересечения.

1.4 Сигналы смены тренда (Trend Up / Trend Down)

● Trend Up (Смена на бычий) — Зеленый текст: Срабатывает когда короткая MA выше длинной MA в текущем периоде И была ниже в предыдущем периоде. Это знаковый сигнал смены тренда с медвежьего на бычий .

● Trend Down (Смена на медвежий) — Красный текст: Срабатывает когда короткая MA ниже длинной MA в текущем периоде И была выше в предыдущем периоде. Это знаковый сигнал смены тренда с бычьего на медвежий .

1.5 Сильное пересечение (Strong GC / Strong DC)

● Strong GC (Сильное золотое пересечение) — Желтый текст: Срабатывает когда золотое пересечение активировано И цена закрытия выше обеих MA (короткой и длинной). Представляет чрезвычайно сильное золотое пересечение с ценой выше обеих линий , указывающее на обильный бычий импульс.

● Strong DC (Сильное мертвое пересечение) — Желтый текст: Срабатывает когда мертвое пересечение активировано И цена закрытия ниже обеих MA (короткой и длинной). Представляет чрезвычайно сильное мертвое пересечение с ценой ниже обеих линий , указывающее на обильный медвежий импульс.

2. Практические торговые стратегии

2.1 Фильтр подтверждения тренда

● Принимать сигналы на покупку (Buy / Trend Up / Strong GC) только когда обе MA (короткая и длинная) одновременно зеленые .

● Принимать сигналы на продажу (Sell / Trend Down / Strong DC) только когда обе MA (короткая и длинная) одновременно красные .

● Когда MA показывают синий (плоская) , рынок находится в боковом движении — надежность сигналов снижается, рекомендуется наблюдение или легкие позиции.

2.2 Мультисигнальный резонанс

● Когда на одной свече появляются 2 или более сигналов на покупку (напр., Buy + Trend Up + Strong GC срабатывают одновременно), надежность сигнала значительно возрастает.

● Индикатор поддерживает многослойное наложение текста на одну свечу (Маркер пересечения + % Спреда + Buy + Trend Up + Strong GC), облегчая идентификацию зон с высокой плотностью сигналов.

● Ключевой фокус : Резонанс Strong GC + Buy представляет собой точку начала тренда с экстремально высокой вероятностью.

2.3 Рекомендации по многослойному управлению позициями

● Пробная позиция (10-20%) : Подходит для ранних сигналов, таких как Trend Up / Trend Down, легкое пробное позиционирование.

● Стандартная позиция (30-50%) : Подходит для подтверждающих сигналов, таких как Buy / Sell, нормальный размер позиции.

● Добавление позиции (50-80%) : Подходит для сильных сигналов, таких как Strong GC / Strong DC, добавление позиций по тренду.

● Сокращение/Фиксация прибыли : Начинать частичную фиксацию прибыли при появлении противоположных сигналов, сохраняя базовую позицию.

● Закрытие/Разворот : Решительно закрывать позиции или разворачиваться при появлении сильных противоположных сигналов.

3. Руководство по настройке параметров

3.1 Основные параметры

● Short MA Period (Период короткой MA) : По умолчанию 50. Период расчета короткой скользящей средней.

● Long MA Period (Период длинной MA) : По умолчанию 100. Период расчета длинной скользящей средней.

● MA Type (Тип MA) : По умолчанию EMA. Варианты: SMA (Простая MA), EMA (Экспоненциальная MA), WMA (Взвешенная MA), LRF (Прогноз линейной регрессии).

● Text Gap ATR (Отступ текста ATR) : По умолчанию 0.35. Расстояние между текстом сигнала и свечами (в мультипликаторах ATR), автоматическая адаптация к различным уровням волатильности.

● Max Lookback Bars (Максимальный период поиска) : По умолчанию 2000. Максимальное количество свечей для аннотации исторических сигналов.

3.2 Настройки оповещений

● Popup Alert (Всплывающее окно) : Включено по умолчанию.

● Push Notification (Push-уведомление) : Отключено по умолчанию. Примечание: push-уведомления MT4 имеют ограничение по частоте — примерно 10 в минуту.

● Email Alert (Email-оповещение) : Отключено по умолчанию.

● Sound Alert (Звуковое оповещение) : Включено по умолчанию; звуковые файлы находятся в директории Sounds MT4.

● Alert On Bar Close (Оповещение при закрытии свечи) : Включено по умолчанию. Оповещения срабатывают только после подтверждения закрытия свечи , чтобы избежать ложных сигналов внутри свечи.

3.3 Индивидуальные переключатели оповещений

● Каждый сигнал может независимо управлять срабатыванием оповещений, включая Buy, Sell, Trend Up, Trend Down, Strong GC, Strong DC.

● Трейдеры могут включать оповещения только для интересующих сигналов в зависимости от их стиля торговли, чтобы избежать информационной перегрузки.

4. Справочник цветов и стрелок сигналов

4.1 Сигналы на покупку (Отображаются ниже свечей)

● Buy — Зеленая стрелка + текст — Подтвержденная покупка при золотом пересечении

● Trend Up — Зеленый текст — Тренд меняется с медвежьего на бычий

● Strong GC — Желтый текст — Сильное золотое пересечение (цена выше обеих линий)

● Золотое пересечение "+" — Зеленый "+" — Маркер золотого пересечения MA + % спреда

4.2 Сигналы на продажу (Отображаются выше свечей)

● Sell — Красная стрелка + текст — Подтвержденная продажа при мертвом пересечении

● Trend Down — Красный текст — Тренд меняется с бычьего на медвежий

● Strong DC — Желтый текст — Сильное мертвое пересечение (цена ниже обеих линий)

● Мертвое пересечение "+" — Красный "+" — Маркер мертвого пересечения MA + % спреда

4.3 Описание цветов MA

● Зеленая линия : MA растет (бычье направление)

● Красная линия : MA падает (медвежье направление)

● Синяя линия : MA плоская (состояние консолидации)

5. Архитектура исходного кода

5.1 Буферы отрисовки (8)

● Буферы 0-2: Сегменты короткой MA Рост/Падение/Плоская

● Буферы 3-5: Сегменты длинной MA Рост/Падение/Плоская

● Буферы 6-7: Стрелки сигналов покупки/продажи

5.2 Реализация алгоритмов MA

● SMA : Пользовательская функция MaAt() для простой скользящей средней

● EMA : Пользовательская функция EmaStep() для рекурсивной экспоненциальной скользящей средней по каждой свече

● WMA : Пользовательская функция WmaAt() для взвешенной скользящей средней (убывающие веса)

● LRF : Пользовательская функция LrfAt() для прогноза линейной регрессии (аппроксимация методом наименьших квадратов)

5.3 Система текстовой аннотации

● Отрисовка с использованием объектов OBJ_TEXT , поддержка шрифта Arial и множественных размеров

● Сигналы на покупку отображаются в три слоя ниже минимума свечи (Buy / Trend Up / Strong GC)

● Сигналы на продажу отображаются в три слоя выше максимума свечи (Sell / Trend Down / Strong DC)

● Маркеры пересечения "+" включают % спреда MA, интервал автоматически адаптируется через мультипликаторы ATR

5.4 Система оповещений

● Максимум одно оповещение на свечу на направление, предотвращение дублирования

● Режим подтверждения закрытия свечи проверяет bar[1] (только что закрывшуюся свечу)

● Поддержка всплывающих окон, push-уведомлений, email и звуковых оповещений

● Статические переменные lastBuyAlert / lastSellAlert предотвращают дублирование оповещений на одной свече

6. Резюме

● Dynamic Trend Follower — это комплексный индикатор главного графика MT4, интегрирующий «Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Подтверждение покупки/продажи + Смену тренда + Сильное пересечение».

● Основная формула : Цвет MA задает направление, маркеры пересечения фиксируют время, мультисигнальный резонанс повышает процент побед, подтверждение закрытия свечи фильтрует шум.

● Обе линии зеленые → Уклон на длинные позиции, фокус на сигналах Buy, Trend Up и Strong GC.

● Обе линии красные → Уклон на короткие позиции, фокус на сигналах Sell, Trend Down и Strong DC.

● Одновременное срабатывание нескольких сигналов → Высоковероятная торговая возможность, рассмотрите увеличение размера позиции.