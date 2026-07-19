Dynamic Trend Follower MT5

Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение
Введение в индикатор
Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформы MT4、5. Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя Систему изменения цвета двойной MA в тренде, Маркеры пересечения "+" с процентом спреда, Стрелки сигналов покупки/продажи, Индикаторы смены тренда и Распознавание сильного пересечения, в сочетании с определением состояния MA и механизмами многослойной аннотации сигналов, для наглядного отображения направления рыночного тренда, точек взрыва пересечения и ключевых предупреждений о развороте непосредственно на главном графике. Его основная ценность заключается в использовании слияния многомерных алгоритмов MA и механизмов фильтрации сигналов, чтобы помочь трейдерам точно выявлять высоковероятные возможности следования за трендом и разворота в сложных рыночных условиях.
1. Основная система сигналов
1.1 Система изменения цвета двойной MA
 Короткая MA — Ширина 2: Рост = Салатовый / Падение = Красный / Плоская = Синий
 Длинная MA — Ширина 3: Рост = Салатовый / Падение = Красный / Плоская = Синий
 Торговое значение: Визуально определять направление MA по цвету — зеленый означает бычий тренд, красный означает медвежий тренд, синий означает консолидацию. Обе линии одного цвета = четкий тренд; разные цвета = переходное или боковое состояние.
1.2 Система маркеров пересечения
 Золотое пересечение "+" — Зеленый: Отображает зеленый "+" когда короткая MA пересекает длинную MA снизу вверх, с процентом спреда MA аннотированным ниже (белый мелкий текст).
 Мертвое пересечение "+" — Красный: Отображает красный "+" когда короткая MA пересекает длинную MA сверху вниз, с процентом спреда MA аннотированным выше (белый мелкий текст).
 Процент спреда: Рассчитывается как (Короткая MA - Длинная MA) / Длинная MA × 100%, используется для количественной оценки силы пересечения.
1.3 Сигналы покупки/продажи (Buy / Sell)
 Buy (Покупка) — Зеленая стрелка + текст: Срабатывает когда золотое пересечение активировано И текущее закрытие > предыдущее закрытие. Представляет подтвержденный сигнал покупки при золотом пересечении, фильтрующий ложные пересечения.
 Sell (Продажа) — Красная стрелка + текст: Срабатывает когда мертвое пересечение активировано И текущее закрытие < предыдущее закрытие. Представляет подтвержденный сигнал продажи при мертвом пересечении, фильтрующий ложные пересечения.
1.4 Сигналы смены тренда (Trend Up / Trend Down)
 Trend Up (Смена на бычий) — Зеленый текст: Срабатывает когда короткая MA выше длинной MA в текущем периоде И была ниже в предыдущем периоде. Это знаковый сигнал смены тренда с медвежьего на бычий.
 Trend Down (Смена на медвежий) — Красный текст: Срабатывает когда короткая MA ниже длинной MA в текущем периоде И была выше в предыдущем периоде. Это знаковый сигнал смены тренда с бычьего на медвежий.
1.5 Сильное пересечение (Strong GC / Strong DC)
 Strong GC (Сильное золотое пересечение) — Желтый текст: Срабатывает когда золотое пересечение активировано И цена закрытия выше обеих MA (короткой и длинной). Представляет чрезвычайно сильное золотое пересечение с ценой выше обеих линий, указывающее на обильный бычий импульс.
 Strong DC (Сильное мертвое пересечение) — Желтый текст: Срабатывает когда мертвое пересечение активировано И цена закрытия ниже обеих MA (короткой и длинной). Представляет чрезвычайно сильное мертвое пересечение с ценой ниже обеих линий, указывающее на обильный медвежий импульс.
2. Практические торговые стратегии
2.1 Фильтр подтверждения тренда
● Принимать сигналы на покупку (Buy / Trend Up / Strong GC) только когда обе MA (короткая и длинная) одновременно зеленые.
● Принимать сигналы на продажу (Sell / Trend Down / Strong DC) только когда обе MA (короткая и длинная) одновременно красные.
● Когда MA показывают синий (плоская), рынок находится в боковом движении — надежность сигналов снижается, рекомендуется наблюдение или легкие позиции.
2.2 Мультисигнальный резонанс
● Когда на одной свече появляются 2 или более сигналов на покупку (напр., Buy + Trend Up + Strong GC срабатывают одновременно), надежность сигнала значительно возрастает.
● Индикатор поддерживает многослойное наложение текста на одну свечу (Маркер пересечения + % Спреда + Buy + Trend Up + Strong GC), облегчая идентификацию зон с высокой плотностью сигналов.
 Ключевой фокус: Резонанс Strong GC + Buy представляет собой точку начала тренда с экстремально высокой вероятностью.
2.3 Рекомендации по многослойному управлению позициями
 Пробная позиция (10-20%): Подходит для ранних сигналов, таких как Trend Up / Trend Down, легкое пробное позиционирование.
 Стандартная позиция (30-50%): Подходит для подтверждающих сигналов, таких как Buy / Sell, нормальный размер позиции.
 Добавление позиции (50-80%): Подходит для сильных сигналов, таких как Strong GC / Strong DC, добавление позиций по тренду.
 Сокращение/Фиксация прибыли: Начинать частичную фиксацию прибыли при появлении противоположных сигналов, сохраняя базовую позицию.
 Закрытие/Разворот: Решительно закрывать позиции или разворачиваться при появлении сильных противоположных сигналов.
3. Руководство по настройке параметров
3.1 Основные параметры
 Short MA Period (Период короткой MA): По умолчанию 50. Период расчета короткой скользящей средней.
 Long MA Period (Период длинной MA): По умолчанию 100. Период расчета длинной скользящей средней.
 MA Type (Тип MA): По умолчанию EMA. Варианты: SMA (Простая MA), EMA (Экспоненциальная MA), WMA (Взвешенная MA), LRF (Прогноз линейной регрессии).
 Text Gap ATR (Отступ текста ATR): По умолчанию 0.35. Расстояние между текстом сигнала и свечами (в мультипликаторах ATR), автоматическая адаптация к различным уровням волатильности.
 Max Lookback Bars (Максимальный период поиска): По умолчанию 2000. Максимальное количество свечей для аннотации исторических сигналов.
3.2 Настройки оповещений
 Popup Alert (Всплывающее окно): Включено по умолчанию.
 Push Notification (Push-уведомление): Отключено по умолчанию. Примечание: push-уведомления MT4 имеют ограничение по частоте — примерно 10 в минуту.
 Email Alert (Email-оповещение): Отключено по умолчанию.
 Sound Alert (Звуковое оповещение): Включено по умолчанию; звуковые файлы находятся в директории Sounds MT4.
 Alert On Bar Close (Оповещение при закрытии свечи): Включено по умолчанию. Оповещения срабатывают только после подтверждения закрытия свечи, чтобы избежать ложных сигналов внутри свечи.
3.3 Индивидуальные переключатели оповещений
● Каждый сигнал может независимо управлять срабатыванием оповещений, включая Buy, Sell, Trend Up, Trend Down, Strong GC, Strong DC.
● Трейдеры могут включать оповещения только для интересующих сигналов в зависимости от их стиля торговли, чтобы избежать информационной перегрузки.
4. Справочник цветов и стрелок сигналов
4.1 Сигналы на покупку (Отображаются ниже свечей)
 Buy — Зеленая стрелка + текст — Подтвержденная покупка при золотом пересечении
 Trend Up — Зеленый текст — Тренд меняется с медвежьего на бычий
 Strong GC — Желтый текст — Сильное золотое пересечение (цена выше обеих линий)
 Золотое пересечение "+" — Зеленый "+" — Маркер золотого пересечения MA + % спреда
4.2 Сигналы на продажу (Отображаются выше свечей)
 Sell — Красная стрелка + текст — Подтвержденная продажа при мертвом пересечении
 Trend Down — Красный текст — Тренд меняется с бычьего на медвежий
 Strong DC — Желтый текст — Сильное мертвое пересечение (цена ниже обеих линий)
 Мертвое пересечение "+" — Красный "+" — Маркер мертвого пересечения MA + % спреда
4.3 Описание цветов MA
 Зеленая линия: MA растет (бычье направление)
 Красная линия: MA падает (медвежье направление)
 Синяя линия: MA плоская (состояние консолидации)
5. Архитектура исходного кода
5.1 Буферы отрисовки (8)
● Буферы 0-2: Сегменты короткой MA Рост/Падение/Плоская
● Буферы 3-5: Сегменты длинной MA Рост/Падение/Плоская
● Буферы 6-7: Стрелки сигналов покупки/продажи
5.2 Реализация алгоритмов MA
 SMA: Пользовательская функция  MaAt()  для простой скользящей средней
 EMA: Пользовательская функция  EmaStep()  для рекурсивной экспоненциальной скользящей средней по каждой свече
 WMA: Пользовательская функция  WmaAt()  для взвешенной скользящей средней (убывающие веса)
 LRF: Пользовательская функция  LrfAt()  для прогноза линейной регрессии (аппроксимация методом наименьших квадратов)
5.3 Система текстовой аннотации
● Отрисовка с использованием объектов  OBJ_TEXT , поддержка шрифта Arial и множественных размеров
● Сигналы на покупку отображаются в три слоя ниже минимума свечи (Buy / Trend Up / Strong GC)
● Сигналы на продажу отображаются в три слоя выше максимума свечи (Sell / Trend Down / Strong DC)
● Маркеры пересечения "+" включают % спреда MA, интервал автоматически адаптируется через мультипликаторы ATR
5.4 Система оповещений
● Максимум одно оповещение на свечу на направление, предотвращение дублирования
● Режим подтверждения закрытия свечи проверяет bar[1] (только что закрывшуюся свечу)
● Поддержка всплывающих окон, push-уведомлений, email и звуковых оповещений
● Статические переменные  lastBuyAlert  /  lastSellAlert  предотвращают дублирование оповещений на одной свече
6. Резюме
 Dynamic Trend Follower — это комплексный индикатор главного графика MT4, интегрирующий «Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Подтверждение покупки/продажи + Смену тренда + Сильное пересечение».
 Основная формула: Цвет MA задает направление, маркеры пересечения фиксируют время, мультисигнальный резонанс повышает процент побед, подтверждение закрытия свечи фильтрует шум.
● Обе линии зеленые → Уклон на длинные позиции, фокус на сигналах Buy, Trend Up и Strong GC.
● Обе линии красные → Уклон на короткие позиции, фокус на сигналах Sell, Trend Down и Strong DC.
● Одновременное срабатывание нескольких сигналов → Высоковероятная торговая возможность, рассмотрите увеличение размера позиции.
● Больший процент спреда → Более сильное пересечение, более обильный импульс тренда.

Рекомендуем также
Smart ZigZag Signal Statistics Monitor
Mykhailo Karpiuk
Индикаторы
ENGLISH VERSION (FREE INDICATOR) Smart ZigZag Signal & Statistics Monitor – FREE Multi‑Timeframe Indicator Free automated trading signals based on ZigZag peak ratios, live trade tracking, win/loss statistics, and one‑click signal inversion – designed to work with the commercial Smart Logic Executor PRO EA. This indicator is completely FREE.   Use it standalone or as a signal source for the paid Expert Advisor   Smart Logic Executor PRO   (sold separately). Key Features   6 Adjustable Ran
FREE
Candle Countdown MT5
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT5 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
4.5 (2)
Индикаторы
Общее описание Этот индикатор — усовершенствованная версия классического канала Дончия с добавлением практических функций для реальной торговли. Помимо стандартных трёх линий (верхняя, нижняя и средняя), система определяет пробои и отображает их на графике стрелками, показывая только линию, противоположную текущему направлению тренда для более чистого восприятия. Индикатор включает: Визуальные сигналы : цветные стрелки при пробое Автоматические уведомления : всплывающие окна, push и email Фильтр
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Индикаторы
Risk5Percent is a custom indicator for MetaTrader 5 designed to help you manage your risk exposure precisely. By entering the desired risk percentage and the number of lots used, it calculates and displays the corresponding price level on the chart that represents your maximum anticipated loss (e.g., 5%), automatically considering contract and tick size for the selected instrument. Key Features: Custom settings for trade direction (long/short), risk percentage, and lot size. Automatic adjus
FREE
Prometheus Analyst
Humphrey Mangera
Индикаторы
PROMETHEUS TECHNICAN VERSION Free | By THE SONS A gift from The Sons — no strings, no trial, no expiry. Every trader deserves access to professional-grade market intelligence. That belief is why Prometheus Technical Version exists, and why it costs nothing. Consider it our handshake to the trading community. What You're Getting This is not a simplified tool dressed up as a gift. Prometheus Technican Version is a fully built, institutional-quality technical analysis indicator running a dual-model
FREE
Reversal Candles MT5
Nguyen Thanh Cong
4.75 (8)
Индикаторы
Introduction Reversal Candles is a cutting-edge non-repainting   forex indicator designed to predict price reversals with remarkable accuracy through a sophisticated combination of signals. Signal Buy when the last closed candle has a darker color (customizable) and an up arrow is painted below it Sell when the last closed candle has a darker color (customizable) and a down arrow is painted above it
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Индикаторы
This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL. (you can change the colors). It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more powerful and reliable signals. Get them here: https://www.m
FREE
Easy GOLD MT5
Franck Martin
3.87 (45)
Эксперты
Easy Gold is the latest addition to the BotGPT family. It is surprising and very powerful. It is ideal for beginners due to its simplicity.  There is absolutely nothing to do, it's 100% automated, simply indicate the percentage of risk you want to take per trade and the EA is ready. Whatever your capital, the EA takes care of everything. Optimized on (XAUUSD).  Unleash all the power with the professional version (AGI Gold) and its connection to the neural network, available in my store. My othe
FREE
High Low Open Close
Alexandre Borela
4.98 (44)
Индикаторы
Если вам нравится этот проект, оставьте 5-звездочный обзор. Данный показатель рисует открытые, высокие, низкие и закрывающие цены на указанные период и его можно отрегулировать для специфического часового пояса. Это важные уровни, которые выглядят многие институциональные и профессиональные трейдеры и могут быть полезны для вас, чтобы знать места, где они могут быть больше активный. Доступные периоды: Предыдущий день. Предыдущая неделя. Предыдущий месяц. Предыдущий квартал. Предыдущий год. Или
FREE
Sc MTF Average True Range ATR MT5
Krisztian Kenedi
Индикаторы
Индикатор Average True Range (ATR) с поддержкой мультитаймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги по фриланс-программированию, обновления и другие продукты TrueTL доступны на моём профиле MQL5 . Отзывы и рецензии очень приветствуются! Что такое ATR? Average True Range (ATR), разработанный Дж. Уэллесом Уайлдером, — это технический индикатор, измеряющий рыночную волатильность. Он вычисляет среднее значение истинного диапазона (True Range) за ук
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
3 (1)
Индикаторы
FlatBreakout  MT5 (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT5 — только для GBPUSD FlatBreakout   MT5  — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro MT5, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре   GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout MT5  и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торгов
FREE
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Индикаторы
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Индикаторы
Indicator and Expert Adviser  EA Available in the comments section of this product. Download with Indicator must have indicator installed for EA to work. Mt5 indicator alerts for bollinger band and envelope extremes occurring at the same time. Buy signal alerts occur when A bullish candle has formed below both the lower bollinger band and the lower envelope  Bar must open and close below both these indicators. Sell signal occur when A bear bar is formed above the upper bollinger band and upper
FREE
Fractal Structure Auto Fibonacci
Vu Van Tien
Индикаторы
Fractal Structure Auto Fibonacci This tool is designed for price action traders and structural analysts who want to optimize their charting. It automatically identifies valid market swings using fractal logic, draws clear ZigZag lines, and automatically draws Fibonacci retracement levels for the most recent trading range. Key Features Dynamic Fractal Detection: Identifies valid swing peaks and troughs based on a user-defined review period (n). It filters out market noise and visually marks
FREE
RSI with alerts BDA
Laron Demetris Burrows
4.89 (28)
Индикаторы
Этот алгоритм предсказывает краткосрочные изменения цены с точностью 86%*. Когда происходит большое движение, определяемое ATR, во время состояния перекупленности или перепроданности, индикатор предупредит вас. Предсказывает, будет ли цена выше или ниже сигнальной свечи. Идеально подходит для торговли со средней реверсией, бинарными опционами или фьючерсными контрактами на больших временных рамках. Индикатор был протестирован на данных за 5 лет и имеет точность 90% для прогнозирования разворото
FREE
FX Clock
Abderrahmane Benali
Индикаторы
FXClock – Professional Clock Indicator for Traders Please leave a 5 star rating if you like this free tool! Thank you so much :) The FXClock indicator is a practical and simple tool that displays time directly on your trading platform, allowing you to track multiple key pieces of information at the same time. It is specially designed to help traders synchronize their trading with market hours and global sessions. Key Features: Displays the broker server time with precision. Displays your local c
FREE
Multi indicator divergence MT5
Jan Flodin
4.8 (44)
Индикаторы
Индикатор определяет, когда происходит расхождение между ценой и индикатором или осциллятором. Он выявляет как регулярные, так и скрытые расхождения. В сочетании с вашими собственными правилами и методами этот индикатор позволит вам создать (или улучшить) вашу собственную мощную систему. Функции Может обнаруживать дивергенции для следующих осцилляторов / индикаторов:       MACD, OsMA, Stochastics, RSI, CCI, RVI, Awesome, ADX, ATR, OBV, композитный индекс, MFI и моментум. Можно выбрать только од
FREE
Totz FVG SupplyDemand Liquidity Indicator
Dominador Bantillo Saturno
Индикаторы
Totz Smart Money Concepts (FVG + Supply/Demand + Liquidity) Totz SMC is an all-in-one Smart Money Concepts (SMC) visual indicator engineered to clean up your charts, standardise market structure identification, and highlight high-probability institutional entry zones automatically. Key Features Fair Value Gaps (FVG): Automatically plots bullish and bearish imbalance zones with custom opacity and minimum size filtering. Supply & Demand Zones: Pinpoints explosive institutional displacement b
FREE
Enhanced Volume Profile
Raka
5 (2)
Индикаторы
Enhanced Volume Profile: The Ultimate Order Flow & Liquidity Analysis Tool Overview Enhanced Volume Profile is an indicator for MetaTrader 5 that displays the traded volume at specific price levels over a defined period. It separates the total volume into buy and sell components, presenting them as a side-by-side histogram on the chart. This allows users to observe the volume distribution and the proportion of buy and sell volumes at each price level. Graphics Rendering The indicator uses the
FREE
Shadow Flare MT5
Kestutis Balciunas
Индикаторы
Индикатор Shadow Flare — это не перерисовывающийся инструмент для работы с трендом и ликвидностью в MetaTrader 5. Он строит настраиваемую базовую скользящую среднюю (HMA, EMA, SMA или RMA), обёрнутую в Envelope на основе Average True Range, и формирует «липкое» трендовое состояние, которое меняется только тогда, когда цена закрытия пробивает верхнюю или нижнюю границу диапазона. Та же тренд‑логика управляет автоматическим модулем зон спроса/предложения: он находит локальные максимумы и минимумы,
FREE
BKT Pro Tooco SR
Khac Thanh Bui
Индикаторы
BKT Pro Tooco Многофункциональный инструмент для определения уровней поддержки и сопротивления в MetaTrader 5, использующий четыре алгоритма обнаружения сигналов в режиме реального времени без перерисовки подтверждённых сигналов. BKT Pro Tooco — индикатор поддержки и сопротивления для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которым требуется надёжное определение зон в различных рыночных структурах. Индикатор предлагает четыре независимых метода обнаружения, позволяя подобрать алгоритм под пре
FREE
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Индикаторы
Tops & Bottoms Indicator FREE   Tops abd Bottoms:   An effective indicator for your trades The tops and bottoms indicator helps you to find  ascending and descending channel formations with indications of ascending and/or descending tops and bottoms. In addition, it  show possibles  opportunities with a small yellow circle when the indicator encounters an impulse formation. This indicator provide to you  more security and speed in making entry decisions. Also test our FREE advisor indicator:  
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.85 (52)
Индикаторы
Free automatic Fibonacci is an indicator that automatically plots a Fibonacci retracement based on the number of bars you select on the BarsToScan setting in the indicator. The Fibonacci is automatically updated in real time as new highest and lowest values appears amongst the selected bars. You can select which level values to be displayed in the indicator settings. You can also select the color of the levels thus enabling the trader to be able to attach the indicator several times with differe
FREE
Mitimom
Danil Poletavkin
Индикаторы
Индикатор основан на методике Роберта Майнера, описанной в его книге "Торговые стратегии с высокой вероятностью успеха" и отображает сигналы по моментуму двух таймфреймов. В качестве индикатора моментума используется Стохастический осциллятор.  Настройки говорят сами за себя period_1 - текущий таймфрейма, указывается 'current' period_2 - старший таймфрейм - в 4 или 5 раз больше текущего. Например если текущий 5-мин, то старший будет 20-мин остальные настройки - это настройки Стохастического осци
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (2)
Индикаторы
Индикатор Haiken Ashi для MT5 Улучшите свой торговый анализ с помощью индикатора Haiken Ashi для MT5. Этот мощный инструмент преобразует стандартные ценовые данные в более плавные, трендовые свечи, что упрощает идентификацию рыночных тенденций и потенциальных точек разворота. Ключевые особенности: Четкая идентификация тренда: Визуально различайте восходящие и нисходящие тренды по различным цветам свечей. Снижение шума: Фильтруйте ценовые колебания, обеспечивая более четкое представление об осно
FREE
SC MTF Balance of Power MT5
Krisztian Kenedi
Индикаторы
Индикатор Balance of Power (BOP) с поддержкой мультитаймфрейма, настраиваемыми визуальными сигналами и конфигурируемой системой оповещений. Услуги фриланс-программирования, обновления и другие продукты TrueTL доступны в моём профиле MQL5 . Отзывы и рецензии очень приветствуются! Что такое BOP? Balance of Power (BOP) — это осциллятор, который измеряет силу покупателей по сравнению с продавцами, сравнивая изменение цены с диапазоном бара. Индикатор рассчитывается как (Закрытие - Открытие) / (Ма
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
4 (4)
Индикаторы
Представляем   MACD  Enhanced  – усовершенствованный индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence), который предоставляет трейдерам расширенные возможности для анализа тренда и момента на финансовых рынках. Индикатор использует разницу между быстрой и медленной экспоненциальными скользящими средними для определения импульса, направления и силы тренда, создавая четкие визуальные сигналы для потенциальных точек входа и выхода. Внимание!   Для достижения наилучших результатов рекомендуется
FREE
Haven Key Levels PDH PDL
Maksim Tarutin
4.92 (12)
Индикаторы
Индикатор   "Haven Key Levels PDH PDL"   помогает трейдерам визуализировать ключевые уровни на графике. Он автоматически отмечает следующие уровни: DO (Daily Open)   — уровень открытия дня. NYM (New York Midnight)   — уровень полуночи Нью-Йорка. PDH (Previous Day High)   — максимум предыдущего дня. PDL (Previous Day Low)   — минимум предыдущего дня. WO (Weekly Open)   — уровень открытия недели. MO (Monthly Open)   — уровень открытия месяца. PWH (Previous Week High)   — максимум предыдущей недел
FREE
High and low points for MetaTrader 5 by BOToBRACIA
Jakub Wojciech Sularz
Индикаторы
Our offer also includes a free panel — Indicator Panel — which allows you to show or hide indicators created by BOToBRACIA. High and Low Points is a practical technical analysis indicator that plots levels corresponding to the highs and lows from previous periods (day / week / month) — levels that, in the Smart Money Concepts (SMC) and ICT approach, are treated as liquidity zones, while in classical technical analysis they serve as potential support and resistance levels. Indicator settings: •
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
3.86 (7)
Индикаторы
This is the famous Sunflower indicator for Metatrader5. This indicator marks possible tops and bottoms on price charts. The indicator identifies tops and bottoms in the asset's price history, keep in mind that the current sunflower of the last candle repaints, as it is not possible to identify a top until the market reverses and it is also not possible to identify a bottom without the market stop falling and start rising. If you are looking for a professional programmer for Metatrader5, please
FREE
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.76 (136)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
Trend Sniper X
Sarvarbek Abduvoxobov
5 (8)
Индикаторы
Trend Sniper X — это индикатор следования за трендом с несколькими таймфреймами для MetaTrader 5, который помогает трейдерам четко и точно определять направление тренда и потенциальные точки разворота. Информация о цене: Текущая цена является промо-ценой и может измениться по мере выпуска обновлений и новых функций. Канал Code2Profit Освойте рынок с помощью анализа нескольких таймфреймов! Технические характеристики Платформа MetaTrader 5 Тип индикатора Трендовый индикатор с несколькими таймфрейм
Superhero
Ihor Otkydach
5 (1)
Индикаторы
SUPERHERO индикатор - это мультивалютная торговая система, которая создана по принципу "Все включено". Индикатор самостоятельно анализирует рынок и дает сигналы когда открывать и когда закрывать сделки. Используются ордера Стоп Лосс и Тейк профит. Соотношение R:R = 1:1 Время от времени я торгую по сигналам этого индикатора лично, и вот какие результаты я получаю - LIVE SIGNAL Эта система может присылать на смартфон PUSH-уведомления, так что вы сможете делать сделки "на ходу" без привязки к ПК. О
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.94 (50)
Индикаторы
Welcome to ENTRY IN THE ZONE AND SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading opp
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
4.6 (30)
Индикаторы
SuperScalp Pro – Профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов SuperScalp Pro — это профессиональная многослойная скальпинговая система с подтверждением сигналов по нескольким факторам, разработанная для поиска торговых возможностей с более высокой вероятностью успеха. Она предоставляет более точные подтверждения входа, уровни Stop Loss и Take Profit на основе ATR, а также гибкую систему фильтрации сигналов для XAUUSD, BTCUSD и основных валютных пар Forex. Полная
SMC Intraday Formula
Kareem Abbas
5 (21)
Индикаторы
Давайте сначала будем честны. Ни один индикатор сам по себе не сделает вас прибыльным. Если кто-то говорит вам обратное — он продаёт вам мечту. Любой индикатор, который показывает идеальные стрелки покупки/продажи, можно сделать безупречным — просто увеличьте нужный участок истории и сделайте скриншот успешных сделок. Мы так делать не будем. SMC Intraday Formula — это инструмент. Он считывает структуру рынка за вас, определяет зоны с наивысшей вероятностью движения цены и точно показывает, как
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.51 (148)
Индикаторы
Легенда возвращается! Entry Points Pro 10. Перезапуск легендарного индикатора, который 3 года держался в Топ-3 MQL5 Market. Сотни восторженных отзывов (589 на две версии), тысячи трейдеров торгуют с его помощью каждый день, 31 000+ скачиваний демо MT4+MT5. Я прочитал каждый ваш отзыв за пять лет — и вместо обещаний встроил в версию 10 ответы. От автора, который в рынке с 1999 года и ценит честность, свою репутацию и своих клиентов . Стартовая цена $99 действует только на первые 10 копий.   Сразу
Neuro Poseidon MT5
Daria Rezueva
4.85 (54)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне и получите  Neuro Poseidon Assistant  в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденные сигналы н
M1 Sniper MT5
Oleg Rodin
5 (4)
Индикаторы
M1 SNIPER   — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на
GoldenX Entry MT5
Kareem Abbas
5 (15)
Индикаторы
GoldenX Entry — это индикатор для MT5 с адаптивным алгоритмом Smart Entry Trend, системой оценки сигналов, детектором рыночных режимов и фильтром волатильности. Каждый сигнал включает рассчитанный уровень входа, три уровня Take-Profit (TP1, TP2, TP3) и уровень Stop-Loss. Он построен на нескольких аналитических слоях, предназначенных для адаптации к различным рыночным условиям, объединяя многоуровневую аналитическую систему со встроенным оптимизатором и системой статистического отслеживания. Инди
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
Другие продукты этого автора
Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bottom Picker Pro — это индикатор бычьих/медвежьих волн в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Интегрируя многопериодные алгоритмы экстремальных значений с техниками множественного сглаживания, он создает высокочувствительную систему линий бычьего/медвежьего тренда и отслеживания волн. Этот индикатор точно идентифицирует развороты импульса в зонах экстремальной перекупленности и перепроданности, предоставляя четкие сигналы для покупки на дне, п
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dual Swing Breakout System — это индикатор машины состояний двойного прорыва свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив две полностью независимые быструю и медленную системы отслеживания экстремумов свинга, он преобразует рыночную структуру в четкую модель машины состояний. Когда цена пробивает ключевые экстремумы свинга, система меняет цвет линии состояния и выдает торговые сигналы. Этот индикатор помогает трейдерам фильтровать рыночн
FREE
Liquidity Pool Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Liquidity Pool Hunter — это индикатор пулов ликвидности на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на теории институционального потока ордеров, он строит зоны накопления ликвидности путем статистического анализа недавних максимумов и минимумов, точно идентифицируя поведение снятия, ложного прорыва и истинного прорыва на рынке. Этот индикатор помогает трейдерам смотреть на рынок с институциональной точки зрения, распознавая поведение умных д
Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу),
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dual Swing Breakout System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dual Swing Breakout System — это индикатор машины состояний двойного прорыва свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив две полностью независимые быструю и медленную системы отслеживания экстремумов свинга, он преобразует рыночную структуру в четкую модель машины состояний. Когда цена пробивает ключевые экстремумы свинга, система меняет цвет линии состояния и выдает торговые сигналы. Этот индикатор помогает трейдерам фильтровать рыночн
FREE
Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу),
FREE
TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
FREE
Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
FREE
Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса д
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного в
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в б
Auto Trading Plan Generator Ultra MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Auto Trading Plan Generator Ultra — это генератор торговых планов по отскоку от скользящих средних для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построенный на многопериодной системе скользящих средних, он создаёт многомерную модель обнаружения отскока, которая автоматически генерирует сигналы Buy или Sell, когда цена касается скользящей средней и производит направленный отскок. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв