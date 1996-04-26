Dual Swing Breakout System MT4

Обзор продукта
Dual Swing Breakout System — это индикатор машины состояний двойного прорыва свинга на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Построив две полностью независимые быструю и медленную системы отслеживания экстремумов свинга, он преобразует рыночную структуру в четкую модель машины состояний. Когда цена пробивает ключевые экстремумы свинга, система меняет цвет линии состояния и выдает торговые сигналы. Этот индикатор помогает трейдерам фильтровать рыночный шум, точно идентифицировать взрывы краткосрочного импульса и развороты среднесрочного и долгосрочного тренда, предоставляя логически строгое и визуально интуитивное решение для следования за трендом на главном графике.
Основные функции
Быстрые/медленные двухпутные линии состояния и метки цен в реальном времени Система рисует 4 линии состояния на главном графике: быстрая линия состоит из красной (бычье состояние) и зеленой (медвежье состояние), отслеживая краткосрочные 12-периодные прорывы экстремумов свинга; медленная линия состоит из фиолетовой (бычье состояние) и бирюзовой (медвежье состояние), отслеживая среднесрочную и долгосрочную структуру тренда на основе алгоритмов взвешенной комбинации нескольких периодов. Цвета линий автоматически переключаются в зависимости от состояния рынка, позволяя трейдерам видеть текущую бычью/медвежью фазу с первого взгляда. Система отображает оранжевые (быстрая линия) и фиолетовые (медленная линия) числа ключевых уровней цены в реальном времени с правой стороны последнего бара, облегчая установку стоп-лоссов или отложенных ордеров. Версия для MT5 дополнительно поддерживает окрашивание свечей, делая состояния консолидации и прорыва интуитивно представленными через цвета свечей.
Сигналы на покупку
  • Long (Быстрая линия Long): Срабатывает, когда состояние быстрой линии переключается с медвежьего (зеленый) на бычье (красный), т.е. цена пробивает краткосрочный ключевой максимум свинга, отображая красную стрелку вверх и текст "Long" под минимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочная нисходящая структура сломлена и бычий импульс начинает взрываться, служа проворным сигналом покупки по тренду с правой стороны или захвата краткосрочного отскока.
  • Buy (Медленная линия Buy): Срабатывает, когда состояние медленной линии переключается с медвежьего (бирюзовый) на бычье (фиолетовый), т.е. цена пробивает среднесрочный и долгосрочный взвешенный максимум свинга, отображая фиолетовую стрелку вверх и текст "Buy" под баром (дальше, чем сигнал Long). Это указывает на то, что среднесрочная и долгосрочная структура тренда фундаментально развернулась, служа сигналом входа в свинг с высоким процентом побед и высоким соотношением риск/прибыль.
Сигналы на продажу
  • Short (Быстрая линия Short): Срабатывает, когда состояние быстрой линии переключается с бычьего (красный) на медвежье (зеленый), т.е. цена пробивает краткосрочный ключевой минимум свинга, отображая зеленую стрелку вниз и текст "Short" над максимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочная восходящая структура сломлена и медвежий импульс начинает взрываться, служа проворным сигналом продажи по тренду с правой стороны или краткосрочной продажи на откате.
  • Sell (Медленная линия Sell): Срабатывает, когда состояние медленной линии переключается с бычьего (фиолетовый) на медвежье (бирюзовый), т.е. цена пробивает среднесрочный и долгосрочный взвешенный минимум свинга, отображая бирюзовую стрелку вниз и текст "Sell" над баром (дальше, чем сигнал Short). Это указывает на то, что среднесрочная и долгосрочная структура тренда достигла пика и откатилась, служа четким сигналом выхода из свинга или разворота в короткие продажи.
Практическое применение
В ежедневной торговле сигналы Long / Short крайне отзывчивы, подходят для дневных трейдеров или скальперов для захвата краткосрочных ценовых взрывов. Когда быстрая линия выдает сигнал, это указывает на то, что краткосрочная поддержка или сопротивление сломлены, и трейдеры могут немедленно следовать за трендом.
Сигналы Buy / Sell более стабильны и запаздывают, подходят для свинг-трейдеров или трендовых трейдеров. Когда медленная линия выдает сигнал Buy, это обычно указывает на то, что крупномасштабное дно установлено, служа отличной возможностью для тяжелых длинных позиций; наоборот, сигнал Sell указывает на то, что крупномасштабная вершина установлена, и длинные позиции должны быть твердо ликвидированы и развернуты в короткие.
Когда сигналы Long и Buy появляются в резонансе в相近ное время, это указывает на то, что краткосрочный и среднесрочный/долгосрочный тренды достигли идеального консенсуса, и входы в это время имеют крайне высокую определенность. Рекомендуется использовать сами линии состояния как динамические трейлинг-стопы—пока цвет линии не развернется, позиции можно удерживать непрерывно.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном просмотра для исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов прорыва из-за внутрибарных ценовых шипов. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Long, Short, Buy и Sell, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как сигналы прорыва свинга на более крупных таймфреймах более стабильны и практичны, чем на более мелких.
Рекомендуется использовать этот индикатор как независимую систему следования за трендом на главном графике. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Dual Swing Breakout System преобразует сложный анализ рыночной структуры в интуитивную модель машины состояний. Это не только визуально понятный инструмент для главного графика, но и практичная трендовая торговая система с двухпутным резонансом, фильтрацией состояний и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения надежных правил следования за трендом.

Рекомендуем также
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Индикаторы
Are you tired of drawing trendlines every time you're analyzing charts? Or perhaps you would like more consistency in your technical analysis. Then this is for you. This indicator will draw trend lines automatically when dropped on a chart. How it works Works similar to standard deviation channel found on mt4 and mt5. It has 2 parameters: 1. Starting Bar 2. Number of bars for calculation The   starting bar   is the bar which drawing of the trend lines will begin, while the   number of bars for c
FREE
Tipu Heikin Ashi Panel
Kaleem Haider
4.56 (18)
Индикаторы
Tipu Heikin-Ashi Panel - это модифицированная версия оригинального индикатора Heiken Ashi, опубликованного MetaQuotes здесь . Профессиональная версия индикатора доступна здесь . Особенности Это простая в использовании панель, которая отображает тренд Heiken Ashi на выбранном таймфрейме. Настраиваемые алерты Buy/Sell, push-уведомления, сообщения по email и визуальные оповещения на экране. Настраиваемая Панель. Панель можно разместить в любом месте графика или свернуть, чтобы освободить пространс
FREE
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Discover the power of precision and efficiency in your trading with the " Super Auto Fibonacci " MT4 indicator. This cutting-edge tool is meticulously designed to enhance your technical analysis, providing you with invaluable insights to make informed trading decisions. Key Features: Automated Fibonacci Analysis: Say goodbye to the hassle of manual Fibonacci retracement and extension drawing. "Super Auto Fibonacci" instantly identifies and plots Fibonacci levels on your MT4 chart, saving you tim
FREE
QualifiedEngulfing
Ashkan Hazegh Nikrou
Индикаторы
QualifiedEngulfing - это бесплатная версия индикатора ProEngulfing ProEngulfing - это платная версия индикатора Advance Engulf, загрузите ее здесь. В чем разница между бесплатной и платной версией ProEngulfing ? Бесплатная версия имеет ограничение в один сигнал в день. Представляем QualifiedEngulfing - ваш профессиональный индикатор для распознавания паттернов Engulf для MT4. Разблокируйте мощь точности с QualifiedEngulfing, передовым индикатором, разработанным для выявления и выделения квалиф
FREE
Color Macd Tf
Syarif Nur Arief
5 (1)
Индикаторы
MACD is well known indicator that still can be use for prediction where price will go next few minutes, hours or even weekly  With colored bar of Macd, your eyes can easily catch when color is changed based what market price movement to find any early trend on market. here is the parameter of the indicator: TF_MACD , default is 1 Hour , this mean you can see clearly MACD of 1 Hour TimeFrame on Lower TimeFrame. InpPrice , default is Price Close , this is original MACD parameter from Metaquotes st
FREE
Hull Trend Flip
Luke Anthony Caras
5 (1)
Индикаторы
Hull Trend Flip   identifies the moment the Hull Moving Average changes direction — giving you a clean, visual signal exactly when momentum shifts. The HMA is one of the fastest trend-following moving averages available, minimising lag while remaining smooth. Hull Trend Flip builds on this by splitting the line into two colours —   lime when rising, red when falling   — and firing an   arrow on every confirmed flip , so you never miss a trend change at a glance. Features Hull Moving Average wit
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Индикаторы
FlatBreakout (Бесплатная версия) Детектор флэта и пробоев для MT4 — только для GBPUSD FlatBreakout — это бесплатная версия профессионального индикатора FlatBreakoutPro, специально предназначенная для анализа флэта и поиска точек пробоя только по паре GBPUSD . Идеально для трейдеров, которые хотят познакомиться с уникальной фрактальной логикой FlatBreakout и протестировать сигналы пробоя диапазона на реальном рынке. Для кого этот продукт Для трейдеров, предпочитающих торговать на пробой флэта (br
FREE
One Minutes Scalper
David Jumbo
Индикаторы
Perfect for one minutes high trading and scalping. This indicator is very effective for trading on one minutes, in the hour. A combination of moving averages and STOCHASTICS calculation to produce a very convincing signal every hour. Blue colour signals a buy opportunity. Follow the X signs for possible buy points. The Blue average line serves as possible trend direction and support. Red colour signals a sell opportunity. Follow the X signs for possible sell points. The Red average line serves a
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Индикаторы
Rainbow MT4 is a technical indicator based on Moving average with period 34 and very easy to use. When price crosses above MA and MA changes color to green, it’s a signal to buy. When price crosses below MA and MA changes color to red, it’s a signal to sell. The Expert advisor ( Rainbow EA MT4) based on Rainbow MT4 indicator, as you can see in the short video below is now available here .
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.68 (50)
Индикаторы
Free automatic fibonacci - это индикатор, который автоматически строит коррекции Фибоначчи, основываясь на количестве баров, выбранных в параметре BarsToScan. Линии Фибоначчи автоматически обновляются в реальном времени при появлении новых максимальных и минимальных значений среди выбранных баров. В настройках индикатора можно выбрать уровни, значения которых будут отображены. Также можно выбрать цвет уровней, что позволяет трейдеру прикреплять индикатор несколько раз с разными настройками и цве
FREE
Candle Countdown MT4
Sergey Ermolov
Индикаторы
Candle Countdown — Accurate Time to Close for MT4 Candle Countdown — это простой и точный инструмент, который показывает оставшееся время до закрытия текущей свечи прямо на графике. Когда вход зависит от момента закрытия свечи, даже несколько секунд имеют значение. Этот индикатор позволяет видеть точное время и принимать решения без спешки и догадок. Индикатор для точного контроля времени закрытия свечи. Индикатор показывает: время до закрытия текущей свечи текущее серверное время спред Stop Le
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Индикаторы
Индикатор отображает на графике сигналы согласно стратегии Билла Вильямса. Демо версия индикатора имеет такие же функции, как и платная, за исключением того, что может работать только на демо-счете. Сигнал "Первый мудрец" формируется, когда появляется разворотный бар с ангуляцией. Бычий разворотный бар - у которого более низкий минимум и цена закрытия в верхней его половине. Медвежий разворотный бар - более высокий максимум и цена закрытия в нижней его половине. Ангуляция образуется, когда все
FREE
WAD Stoch
Yonny Pascal Ekwa Mezui
Индикаторы
WAD Дивергенция + Стохастик Обзор WAD Дивергенция + Стохастик — это технический индикатор, предназначенный для помощи трейдерам в определении потенциальных точек разворота рынка. Он сочетает поведение цены с подтверждением импульса, чтобы выделить зоны изменения давления покупателей и продавцов. Индикатор работает непосредственно на графике и предоставляет понятные визуальные сигналы для принятия решений на быстро меняющихся рынках. Как это работает Индикатор анализирует взаимосвязь движения це
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Индикаторы
This indicator alerts you when/before new 1 or 5 minute bar candle formed. In other words,this indicator alerts you every 1/5 minutes. This indicator is especially useful for traders who trade when new bars formed. *This indicator don't work propery in strategy tester.Use this in live trading to check functionality. There is more powerful Pro version .In Pro version,you can choose more timeframe and so on. Input Parameters Alert_Or_Sound =Sound ----- Choose alert or sound or both to notify y
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Индикаторы
FOLLOW THE LINE GET THE FULL VERSION HERE: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 This indicator obeys the popular maxim that: "THE TREND IS YOUR FRIEND" It paints a GREEN line for BUY and also paints a RED line for SELL.  It gives alarms and alerts of all kinds. IT DOES NOT REPAINT and can be used for all currency pairs and timeframes. Yes, as easy and simple as that. Even a newbie can use it to make great and reliable trades. NB: For best results, get my other premium indicators for more
FREE
OrderBlock TS Roman
Vladislav Vlastovskii
4 (6)
Индикаторы
Индикатор строит блоки заказов (БЗ) по торговой системе (ТС) Романа. Поиск блоков осуществляется одновременно на двух таймфремах: текущем и старшем (определяемым в настройках). Для оптимизации и игнорирования устаревших блоков в настройках задается ограничение количества дней в пределах которых осуществляется поиск блоков. Блоки строятся по правилам ТС состоящем из трех шагов: какую свечу вынесли (что?); какой свечой вынесли (чем?); правило отрисовки (как?).
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Индикаторы
Индикатор MACD в MetaTrader 4/5 отличается от аналогичных индикаторов в других программах. Это связано с тем, что в версии MetaTrader 4/5 линия MACD отображается в виде гистограммы, тогда как традиционно она отображается в виде линии. Также, в версии MetaTrader 4/5 сигнальная линия строится с использованием SMA, тогда как по определению она должна быть построена по EMA. В версии MetaTrader 4/5 также отличается гистограмма (разница между линией MACD и сигнальной линией). Это может быть непривычно
FREE
Heiken Ashi Button
Lee Teik Hong
4.75 (4)
Индикаторы
Heiken Ashi Button Heiken-Ashi , often spelled Heikin-Ashi, is a Japanese word that means "Average Bar." The Heiken-Ashi approach can be used in conjunction with candlestick charts to spot market trends and forecast future prices. It's useful for making candlestick charts easier to read and analysing patterns. Traders can use Heiken-Ashi charts to determine when to stay in trades while the trend continues and close trades when the trend reverses. The majority of earnings are made when markets a
FREE
SuperTrend V
Muhammad Hassaan
Индикаторы
*This is TradingView indicator converted to mql4* The SuperTrend V indicator is a popular technical analysis tool used to identify trends and potential trend reversals in financial markets. It is based on the concept of the SuperTrend indicator but incorporates additional features and variations. The SuperTrend V indicator uses a combination of price action and volatility to determine the trend direction and generate trading signals. Here are the key components and features of the indicator: Ca
FREE
Double MA With Fibonacci and Fan
Mir Mostofa Kamal
Индикаторы
Описание индикатора «Двойные скользящие средние с веером Фибоначчи» — это мощный инструмент MetaTrader 4 (MT4), разработанный для улучшения анализа тренда путем объединения: Двух настраиваемых скользящих средних (MA1 и MA2) для динамических сигналов пересечения. Уровней коррекции Фибоначчи для определения ключевых зон поддержки/сопротивления. Веер Фибоначчи для прогнозирования направления тренда и потенциальных углов разворота. Основные характеристики: Система двойной скользящей средней — отсл
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Индикаторы
The Penta-O is a 6-point retracement harmonacci pattern which usually precedes big market movements. Penta-O patterns can expand and repaint quite a bit. To make things easier this indicator implements a twist: it waits for a donchian breakout in the right direction before signaling the trade. The end result is an otherwise repainting indicator with a very reliable trading signal. The donchian breakout period is entered as an input. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | A
FREE
Forex Market Profile and Vwap
Lorentzos Roussos
4.86 (7)
Индикаторы
Профиль рынка Форекс (сокращенно FMP) Чем это не является: FMP не является классическим отображением TPO с буквенным кодом, не отображает общий расчет профиля данных диаграммы и не сегментирует диаграмму на периоды и не вычисляет их. Что оно делает : Что наиболее важно, индикатор FMP будет обрабатывать данные, которые находятся между левым краем спектра, определяемого пользователем, и правым краем спектра, определяемого пользователем. Пользователь может определить спектр, просто потянув мышь
FREE
Double HMA lines MTF
Pavel Zamoshnikov
5 (2)
Индикаторы
Мультитаймфреймовая версия скользящей средней Хала (Hull Moving Average - HMA). Индикатор Double HMA MTF Light совмещает на одном графике два таймфрейма. HMA старшего таймфрейма определяет тренд, а HMA текущего таймфрейма - краткосрочные ценовые движения. Индикатор распространяется свободно и не имеет звуковых сигналов и сообщений. Основная его функция – это визуализация ценовых движений. Если вам нужны продвинутые функциональные возможности мультитаймфреймного индикатора HMA (информация о пок
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
4.8 (5)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
MACD Arrows indicator
Nedyalka Zhelyazkova
Индикаторы
MACD Crossover Arrows & Alert is a MT4 (MetaTrader 4) indicator and it can be used with any forex trading systems / strategies for additional confirmation of trading entries or exits on the stocks and currencies market. This mt4 indicator provides a   BUY signal   if the MACD main line crosses above the MACD   signal  line . It also displays a   Sell signal   if the   MACD main line crosses  below the MACD   signal  line . STRATEGY Traders can use the MACD signal alerts from a higher time frame
FREE
PZ Three Drives
PZ TRADING SLU
5 (2)
Индикаторы
Вы торгуете по гармоническим паттернам? Паттерн "Три движения" (Three Drives) представляет собой шеститочечный паттерн разворота, состоящий из серии повышающихся максимумов или понижающихся минимумов, завершающейся на уровнях Фибоначчи 127% или 161.8%. Он сигнализирует о том, что движение слабеет и высока вероятность разворота. Паттерн легко обнаруживается Позволяет изучить основы гармонических паттернов Полезен при поиске дешевых и дорогих зон Бычьи откаты отображаются синим цветом Медвежьи отк
FREE
SX Supply Demand Zones MT4
Mojtaba Sarikhani
Индикаторы
SX Supply Demand Zones accurately identifies and draws high-probability Supply and Demand zones using a sophisticated algorithm. Unlike traditional indicators that clutter your chart, this indicator is designed with a focus on performance and a clean user experience. New Unique Feature: Interactive Legend System What truly sets this indicator apart from everything else is the Interactive Control Legend. You have a professional dashboard directly on your chart that allows you to: Show/Hide: Ins
FREE
Auto Fibonacci With EMA
Md Atiqul Islam
Индикаторы
The Auto Fibonacci Indicator is a professional technical analysis tool that automatically draws Fibonacci retracement levels based on the most recent closed Daily (D1) or 4-Hour (H4) candle. These levels are widely used by traders to identify key support , resistance , and trend reversal zones . This version is designed for manual trading and supports a powerful trading strategy using Fibonacci levels combined with a 50-period EMA (Exponential Moving Average) , which you can easily add from MT4
FREE
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Индикаторы
Индикатор Стрелки (Сигналы на Покупку/Продажу) – простой, но мощный инструмент! Версия продукта : 1.01 Тип индикатора : Сигналы разворота тренда Поддерживаемые таймфреймы : Все (Рекомендуется: H1, H4, D1) Ключевые особенности : Сигнал на покупку : Зелёная стрелка вверх () под свечой Сигнал на продажу : Красная стрелка вниз () над свечой Точное определение разворотов тренда – основано на проверенной стратегии SMA. ️ Чистый график – минималистичный, ненавязчивый стиль ото
FREE
MTF Stochastic and RSI
Georgiy Gazaryan
5 (2)
Индикаторы
Простой, но эффективный помощник, который позволит Вам отслеживать, как глобальные, так и локальные тенденции рынка. Индикатор совмещается в себе работу двух осцилляторов: Stochastic и RSI. Оба индикатора можно настроить на любой таймфрейм. Преимущества использования Мультитаймфреймовость - Вы сможете настроить оба индикатора на нужные таймфреймы. Для получения точек входа можно использовать систему трех экранов Элдера. Гибкая настройка - Вы сможете настроить не только параметры индикаторов, но
FREE
С этим продуктом покупают
Neuro Poseidon MT4
Daria Rezueva
4.8 (45)
Индикаторы
Neuro Poseidon - новый индикатор от Дарьи Резуевой. Он сочетает точные торговые сигналы с адаптивными уровнями TP/SL , в результате создавая максимально выгодные сделки! TO SWITCH TO   ENG   PLEASE CHOOSE IT IN THE UPPER-RIGHT CORNER OF THE WEBSITE Напишите мне после покупки и получите Neuro Poseidon Assistant в подарок для автоматизации вашей торговли! Что отличает его от других индикаторов? 1. Доказанная прибыльность на всех активах и таймфреймах 2. На графике присутствуют только подтвержденн
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.84 (171)
Индикаторы
Gann Made Easy - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только н
M1 Sniper
Oleg Rodin
5 (27)
Индикаторы
M1 SNIPER — это простая в использовании торговая система. Это стрелочный индикатор, разработанный для тайм фрейма M1. Индикатор можно использовать как отдельную систему для скальпинга на тайм фрейме M1, а также как часть вашей существующей торговой системы. Хотя эта торговая система была разработана специально для торговли на M1, ее можно использовать и с другими тайм фреймами. Первоначально я разработал этот метод для торговли XAUUSD и BTCUSD. Но я считаю этот метод полезным и для торговли на д
Prop Firm Sniper
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Индикаторы
Prop Firm Sniper MT4  is a professional market structure indicator that automatically identifies high-probability BUY and SELL opportunities using BOS and CHoCH analysis. Recommended Timeframes: For backtesting, use the indicator on   M5 or M15   for Gold (XAUUSD), and   M15 or H1   for more volatile Forex pairs such as   GBPUSD, USDJPY, EURGBP , and similar markets. CONTACT ME AFTER PURCHASE TO CLAIM YOUR FREE BONUSES! Prop Firm Sniper  is a professional market structure indicator designed t
BTMM State Engine Pro MT4
Garry James Goodchild
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 4. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status,
Gold Signal Pro XAUUSD with Auto TP SL
Genki Andou
5 (2)
Индикаторы
KURAMA GOLD SIGNAL PRO (MT4) — 7-уровневый фильтр · Автоматический TP/SL · Оценка качества · Сохранение истории сигналов | Полная торговая система для XAUUSD Без перерисовки в реальном времени. В момент появления сигнала стрелка, вход, TP и SL фиксируются на месте и больше никогда не смещаются. Вы торгуете именно этот сигнал в реальном времени. А в версии 7.20 каждый фактически отправленный сигнал автоматически сохраняется и точно восстанавливается после перезапуска. БОНУС ДЛ
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (68)
Индикаторы
Scalper Inside PRO помогает читать внутридневной тренд и планировать сделку до входа в рынок. Индикатор использует эксклюзивные встроенные алгоритмы для оценки направления рынка и расчёта ключевых целевых уровней в момент появления сигнала, поэтому вы всегда заранее видите потенциальный вход, стоп-лосс и цели по прибыли. Индикатор также показывает подробную статистику эффективности на исторических данных, чтобы вы могли увидеть, как вели себя разные инструменты и стратегии, и выбрать то, что под
DayTrader PRO MT4
Davit Beridze
5 (1)
Индикаторы
DayTrader PRO DayTrader PRO — это передовой торговый индикатор, сочетающий фильтр Лагерра (Laguerre Filter) Джона Элерса с мощным движком автоматической оптимизации. Вместо использования фиксированных параметров индикатор автоматически подбирает оптимальные настройки на основе недавних рыночных условий, что позволяет адаптироваться к изменяющейся волатильности без необходимости ручной корректировки. Индикатор генерирует четкие сигналы на ПОКУПКУ и ПРОДАЖУ, а также адаптивные уровни Stop Loss и T
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Индикаторы
Dynamic Forex28 Navigator — инструмент для торговли на рынке Форекс нового поколения. В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СКИДКА 49%. Dynamic Forex28 Navigator — это эволюция наших популярных индикаторов, объединяющая мощь трех в одном: Advanced Currency Strength28 Indicator (695 отзывов) + Advanced Currency IMPULSE with ALERT (520 отзывов) + CS28 Combo Signals (бонус). Подробности об индикаторе https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 Что предлагает индикатор Strength нового поколения?  Все, что вам нравило
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.81 (21)
Индикаторы
В настоящее время скидка 30%! Эта приборная панель - очень мощное программное обеспечение, работающее на нескольких символах и до 9 таймфреймов. Он основан на нашем основном индикаторе (Лучшие отзывы: Advanced Supply Demand ).   Приборная панель дает отличный обзор. Она показывает:  Отфильтрованные значения спроса и предложения, включая рейтинг силы зон, расстояния между пунктами в зонах и внутри зон, Выделяются вложенные зоны, Выдает 4 вида предупреждений для выбранных символов на всех (9) та
SR Liquidity
Oleg Rodin
5 (1)
Индикаторы
SR Liquidity — это торговый индикатор, предназначенный для выявления скрытых зон, где концентрируется рыночная ликвидность и наблюдается наиболее сильная реакция цены. Эти особые зоны ликвидности выступают в качестве мощных уровней поддержки и сопротивления, предоставляя вам четкую картину того, где с наибольшей вероятностью произойдет разворот рынка. Вместо построения стандартных линий поддержки и сопротивления, индикатор SR Liquidity анализирует реальное поведение цены, выявляя зоны концентрац
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработанная командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет,   Quantum Breakout PRO   предназначена для того, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря своей инновационной и динамичной стратегии зон прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса
Trend Catcher ind
Ramil Minniakhmetov
5 (11)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
Super Signal Skyblade Edition MT4
Shengzu Zhong
5 (2)
Индикаторы
Super Signal – Skyblade Edition Профессиональная система трендовых сигналов без перерисовки и без задержек с исключительным процентом выигрышей | Для MT4 / MT5 Лучше всего работает на младших таймфреймах, таких как 1 минута, 5 минут и 15 минут. Основные характеристики: Super Signal – Skyblade Edition — это интеллектуальная система сигналов, специально разработанная для трендовой торговли. Она использует многоуровневую фильтрацию, чтобы выявлять только сильные направленные движения, подкреплённ
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (302)
Индикаторы
Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Другие продукты этого автора
Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bottom Picker Pro — это индикатор бычьих/медвежьих волн в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Интегрируя многопериодные алгоритмы экстремальных значений с техниками множественного сглаживания, он создает высокочувствительную систему линий бычьего/медвежьего тренда и отслеживания волн. Этот индикатор точно идентифицирует развороты импульса в зонах экстремальной перекупленности и перепроданности, предоставляя четкие сигналы для покупки на дне, п
Dual Swing Breakout System MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dual Swing Breakout System — это индикатор машины состояний двойного прорыва свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив две полностью независимые быструю и медленную системы отслеживания экстремумов свинга, он преобразует рыночную структуру в четкую модель машины состояний. Когда цена пробивает ключевые экстремумы свинга, система меняет цвет линии состояния и выдает торговые сигналы. Этот индикатор помогает трейдерам фильтровать рыночн
FREE
Liquidity Pool Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Liquidity Pool Hunter — это индикатор пулов ликвидности на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на теории институционального потока ордеров, он строит зоны накопления ликвидности путем статистического анализа недавних максимумов и минимумов, точно идентифицируя поведение снятия, ложного прорыва и истинного прорыва на рынке. Этот индикатор помогает трейдерам смотреть на рынок с институциональной точки зрения, распознавая поведение умных д
Pattern Recognition Master System MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Pyramiding Entry Master MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу),
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
TD Sequential Pro MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Pyramiding Entry Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pyramiding Entry Master — это индикатор трендового сопровождения по скользящим средним и пирамидального входа для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA20, MA60) и на основе 55‑периодной модели трендового импульса, подтверждения расширения объёма и множества условий перепроданности автоматически генерирует три типа сигналов на покупку: Chase (попутный вход по импульсу),
FREE
TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
FREE
Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
FREE
Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
FREE
Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса д
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного в
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в б
Auto Trading Plan Generator Ultra MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Auto Trading Plan Generator Ultra — это генератор торговых планов по отскоку от скользящих средних для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построенный на многопериодной системе скользящих средних, он создаёт многомерную модель обнаружения отскока, которая автоматически генерирует сигналы Buy или Sell, когда цена касается скользящей средней и производит направленный отскок. В момент срабатывания сигнала система мгновенно рисует полную панель торгового
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв