Dual Swing Breakout System MT4

Обзор продукта

Dual Swing Breakout System — это индикатор машины состояний двойного прорыва свинга на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Построив две полностью независимые быструю и медленную системы отслеживания экстремумов свинга, он преобразует рыночную структуру в четкую модель машины состояний. Когда цена пробивает ключевые экстремумы свинга, система меняет цвет линии состояния и выдает торговые сигналы. Этот индикатор помогает трейдерам фильтровать рыночный шум, точно идентифицировать взрывы краткосрочного импульса и развороты среднесрочного и долгосрочного тренда, предоставляя логически строгое и визуально интуитивное решение для следования за трендом на главном графике.

Основные функции

Быстрые/медленные двухпутные линии состояния и метки цен в реальном времени Система рисует 4 линии состояния на главном графике: быстрая линия состоит из красной (бычье состояние) и зеленой (медвежье состояние), отслеживая краткосрочные 12-периодные прорывы экстремумов свинга; медленная линия состоит из фиолетовой (бычье состояние) и бирюзовой (медвежье состояние), отслеживая среднесрочную и долгосрочную структуру тренда на основе алгоритмов взвешенной комбинации нескольких периодов. Цвета линий автоматически переключаются в зависимости от состояния рынка, позволяя трейдерам видеть текущую бычью/медвежью фазу с первого взгляда. Система отображает оранжевые (быстрая линия) и фиолетовые (медленная линия) числа ключевых уровней цены в реальном времени с правой стороны последнего бара, облегчая установку стоп-лоссов или отложенных ордеров. Версия для MT5 дополнительно поддерживает окрашивание свечей , делая состояния консолидации и прорыва интуитивно представленными через цвета свечей.

Сигналы на покупку

Long (Быстрая линия Long) : Срабатывает, когда состояние быстрой линии переключается с медвежьего (зеленый) на бычье (красный), т.е. цена пробивает краткосрочный ключевой максимум свинга, отображая красную стрелку вверх и текст "Long" под минимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочная нисходящая структура сломлена и бычий импульс начинает взрываться, служа проворным сигналом покупки по тренду с правой стороны или захвата краткосрочного отскока.

Buy (Медленная линия Buy) : Срабатывает, когда состояние медленной линии переключается с медвежьего (бирюзовый) на бычье (фиолетовый), т.е. цена пробивает среднесрочный и долгосрочный взвешенный максимум свинга, отображая фиолетовую стрелку вверх и текст "Buy" под баром (дальше, чем сигнал Long). Это указывает на то, что среднесрочная и долгосрочная структура тренда фундаментально развернулась, служа сигналом входа в свинг с высоким процентом побед и высоким соотношением риск/прибыль.

Сигналы на продажу

Short (Быстрая линия Short) : Срабатывает, когда состояние быстрой линии переключается с бычьего (красный) на медвежье (зеленый), т.е. цена пробивает краткосрочный ключевой минимум свинга, отображая зеленую стрелку вниз и текст "Short" над максимумом бара. Это указывает на то, что краткосрочная восходящая структура сломлена и медвежий импульс начинает взрываться, служа проворным сигналом продажи по тренду с правой стороны или краткосрочной продажи на откате.

Sell (Медленная линия Sell) : Срабатывает, когда состояние медленной линии переключается с бычьего (фиолетовый) на медвежье (бирюзовый), т.е. цена пробивает среднесрочный и долгосрочный взвешенный минимум свинга, отображая бирюзовую стрелку вниз и текст "Sell" над баром (дальше, чем сигнал Short). Это указывает на то, что среднесрочная и долгосрочная структура тренда достигла пика и откатилась, служа четким сигналом выхода из свинга или разворота в короткие продажи.

Практическое применение

В ежедневной торговле сигналы Long / Short крайне отзывчивы, подходят для дневных трейдеров или скальперов для захвата краткосрочных ценовых взрывов. Когда быстрая линия выдает сигнал, это указывает на то, что краткосрочная поддержка или сопротивление сломлены, и трейдеры могут немедленно следовать за трендом.

Сигналы Buy / Sell более стабильны и запаздывают, подходят для свинг-трейдеров или трендовых трейдеров. Когда медленная линия выдает сигнал Buy , это обычно указывает на то, что крупномасштабное дно установлено, служа отличной возможностью для тяжелых длинных позиций; наоборот, сигнал Sell указывает на то, что крупномасштабная вершина установлена, и длинные позиции должны быть твердо ликвидированы и развернуты в короткие.

Когда сигналы Long и Buy появляются в резонансе в相近ное время, это указывает на то, что краткосрочный и среднесрочный/долгосрочный тренды достигли идеального консенсуса, и входы в это время имеют крайне высокую определенность. Рекомендуется использовать сами линии состояния как динамические трейлинг-стопы—пока цвет линии не развернется, позиции можно удерживать непрерывно.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном просмотра для исторических аннотаций сигналов.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов прорыва из-за внутрибарных ценовых шипов. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Long , Short , Buy и Sell , удовлетворяя персонализированные торговые потребности.

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как сигналы прорыва свинга на более крупных таймфреймах более стабильны и практичны, чем на более мелких.

Рекомендуется использовать этот индикатор как независимую систему следования за трендом на главном графике. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение