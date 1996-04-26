Triple Divergence Hunter MT4

Обзор продукта
Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/D88, помогая трейдерам идентифицировать сигналы разворота при истощении тренда и выявлять возможности торговли с высоким процентом побед на левой или правой стороне в сложных рынках.
Основные функции
Система тренда импульса K88/D88 и контрольные линии перекупленности/перепроданности Система строит пользовательскую модель KDJ на основе расчетов экстремальных значений за 34 периода, генерируя основную линию K88 и вспомогательную линию D88. Линия K88 автоматически меняет цвет в зависимости от бычьего/медвежьего состояния: красный для бычьих состояний, зеленый для медвежьих состояний. Дополнительное окно использует фиксированную систему координат 0-100 со встроенными горизонтальными контрольными линиями 80 и 20 для определения зон перекупленности и перепроданности. Версия для MT5 дополнительно поддерживает отображение гистограммы заполнения K88/D88, делая сдвиги импульса и сравнения бычьей/медвежьей силы еще более интуитивными и трехмерными.
Сигналы на покупку (Нижняя дивергенция)
  • MACD Bot: Срабатывает, когда цена делает новый минимум, но линия MACD DIF не делает новый минимум, подтверждается, когда DIF пересекает DEA снизу вверх (золотой крест), отображая красную стрелку вверх. Это указывает на истощение среднесрочного и долгосрочного нисходящего импульса, служа весьма практичным сигналом покупки при развороте тренда.
  • KDJ Bot: Срабатывает, когда цена делает новый минимум, но значение KDJ K не делает новый минимум, подтверждается, когда K пересекает D снизу вверх (золотой крест), отображая фиолетовую стрелку вверх. Это указывает на накопление импульса отскока после краткосрочных условий перепроданности, подходит для выявления краткосрочных возможностей покупки на отскоке.
  • RSI Bot: Срабатывает, когда цена делает новый минимум, но индикатор RSI не делает новый минимум, подтверждается, когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх (золотой крест), отображая желтую стрелку вверх. Это указывает на разворот относительной силы рынка, служа потенциальным сигналом входа на дне.
Сигналы на продажу (Верхняя дивергенция)
  • MACD Top: Срабатывает, когда цена делает новый максимум, но линия MACD DIF не делает новый максимум, подтверждается, когда DIF пересекает DEA сверху вниз (мертвый крест), отображая зеленую стрелку вниз. Это указывает на истощение среднесрочного и долгосрочного восходящего импульса, служа весьма практичным сигналом коротких продаж или выхода при развороте тренда.
  • KDJ Top: Срабатывает, когда цена делает новый максимум, но значение KDJ K не делает новый максимум, подтверждается, когда K пересекает D сверху вниз (мертвый крест), отображая оранжевую стрелку вниз. Это указывает на усиление риска отката после краткосрочных условий перекупленности, подходит для выявления краткосрочных возможностей коротких продаж на откате.
  • RSI Top: Срабатывает, когда цена делает новый максимум, но индикатор RSI не делает новый максимум, подтверждается, когда быстрая линия пересекает медленную линию сверху вниз (мертвый крест), отображая белую стрелку вниз. Это указывает на то, что относительная сила рынка достигает пика и падает, служа потенциальным сигналом коротких продаж на вершине.
Практическое применение
Дивергенция является одним из самых надежных сигналов в техническом анализе для выявления разворотов тренда. Когда линия K88 входит в зону перекупленности выше 80 или зону перепроданности ниже 20, трейдеры должны быть крайне бдительны в отношении рисков изменения тренда.
Если в дополнительном окне одновременно появляются несколько сигналов нижней дивергенции (например, резонанс MACD Bot и KDJ Bot), и линия K88 формирует золотой крест, расходящийся вверх ниже 20, это представляет крайне высокую вероятность разворота на дне, и можно решительно открывать длинные позиции. И наоборот, если резонируют несколько сигналов верхней дивергенции и линия K88 формирует мертвый крест, расходящийся вниз выше 80, это представляет подтверждение вершины, и следует твердо открывать короткие позиции или закрывать длинные.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: RSI Period 1 по умолчанию 7, RSI Period 2 по умолчанию 14, управляет периодами расчета двухдорожечного RSI; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов дивергенции из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для 6 сигналов: верхней и нижней дивергенции MACD, KDJ и RSI, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше, так как сигналы дивергенции на более крупных таймфреймах более стабильны и точны, чем на более мелких.
Сигналы дивергенции относятся к сигналам разворота на левой стороне или ранней правой стороне. Рекомендуется комбинировать их с индикаторами тренда на главном графике или уровнями поддержки/сопротивления для вторичного подтверждения. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Triple Divergence Hunter идеально интегрирует логику обнаружения дивергенции трех классических индикаторов с пользовательской системой импульса. Это не только визуально понятный инструмент анализа в дополнительном окне, но и практичная торговая система со строгим подтверждением пересечений, многомерной фильтрацией дивергенции и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения собственных правил торговли на разворот.

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Специальное предложение – скидка 30% Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и пре
Zoryk Gold mt4
Reda El Koutbane
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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You Long Guo
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You Long Guo
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TD Sequential Pro MT4
You Long Guo
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FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
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Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
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You Long Guo
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You Long Guo
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Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
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