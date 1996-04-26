Dynamic Fibonacci Deviation MT4

Обзор продукта
Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам отката/отскока, этот индикатор помогает трейдерам точно выявлять возможности торговли с высокой вероятностью на рынках с возвратом к среднему, обеспечивая комплексный мониторинг статуса в реальном времени и многоканальные оповещения.
Основные функции
Адаптивный канал Фибоначчи и окрашивание свечей Система использует EMA в качестве динамической средней линии в сочетании со стандартным отклонением для расчета текущего диапазона рыночной волатильности и динамически корректирует коэффициенты Фибоначчи через сглаженные EMA множители максимального отклонения. Шесть горизонтальных линий рисуются выше и ниже канала, охватывая классические коэффициенты Фибоначчи 0.191, 0.5, 0.75, 1.0, 1.382 и 1.618, с цветами, постепенно переходящими от зеленого (нижние уровни) к фиолетовому (верхние уровни), делая диапазон волатильности цены мгновенно узнаваемым. В правой части графика в реальном времени отображаются цена средней линии и значения стандартного отклонения. Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду, делая состояния перекупленности/перепроданности еще более интуитивными благодаря изменению цвета.
Сигналы на покупку
  • Oversold (Перепроданность): Срабатывает, когда цена закрывается ниже 4-й нижней линии уровня (Dn4, 1.0 стандартное отклонение). Это указывает на то, что цена слишком сильно отклонилась от среднего, входя в статистически перепроданную зону, представляя потенциальную возможность покупки при возврате к среднему.
  • Bounce (Отскок): Срабатывает, когда цена восстанавливается из перепроданной зоны предыдущего бара (ниже Dn4), и текущее закрытие поднимается выше Dn4. Это указывает на истощение медвежьей силы и начало возврата цены к среднему, служа четким сигналом для входа с правой стороны.
Сигналы на продажу
  • Overbought (Перекупленность): Срабатывает, когда цена закрывается выше 4-й верхней линии уровня (Up4, 1.0 стандартное отклонение). Это указывает на то, что цена слишком сильно отклонилась от среднего, входя в статистически перекупленную зону, представляя потенциальную возможность коротких продаж при возврате к среднему.
  • Fall Back (Откат): Срабатывает, когда цена падает из перекупленной зоны предыдущего бара (выше Up4), и текущее закрытие опускается ниже Up4. Это указывает на истощение бычьей силы и начало возврата цены к среднему, служа четким сигналом для коротких продаж или выхода с правой стороны.
Практическое применение
В боковых рынках, когда цена касается Up4 или внешних линий уровня и появляется сигнал Overbought, это указывает на то, что цена находится на статистическом максимуме, и можно рассмотреть легкие пробные короткие позиции. Если впоследствии появляется сигнал Fall Back, это указывает на начало отката цены, служа временем для добавления позиций или подтверждения коротких продаж, с целями, направленными на среднюю линию или нижние полосы.
Когда цена касается Dn4 или внешних линий уровня и появляется сигнал Oversold, это указывает на то, что цена находится на статистическом минимуме, и можно рассмотреть легкие пробные длинные позиции. Если впоследствии появляется сигнал Bounce, это указывает на начало отскока цены, служа временем для добавления позиций или подтверждения длинных позиций, с целями, направленными на среднюю линию или верхние полосы.
В рынках с сильным трендом цена может двигаться выше Up4 или ниже Dn4 в течение длительных периодов. В таких случаях стратегии возврата к среднему следует использовать с осторожностью, и рекомендуется фильтровать их с помощью индикаторов тренда.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: EMA Period по умолчанию 100, управляет периодом расчета средней линии и стандартного отклонения (более высокие значения делают канал более гладким, но медленнее реагирующим); Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR для обеспечения аккуратного макета на всех таймфреймах; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для Overbought, Oversold, Fall Back и Bounce, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. Уровни Фибоначчи особенно хорошо работают на таймфреймах H1 и выше, что делает их идеальными для свинг-трейдеров.
Рекомендуется комбинировать этот индикатор с индикаторами тренда или фундаментальным анализом. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
Dynamic Fibonacci Deviation идеально инкапсулирует сложные адаптивные алгоритмы Фибоначчи и логику возврата к среднему. Это не только визуально понятный инструмент для построения графиков, но и практичная торговая система со строгой фильтрацией сигналов, распознаванием волатильности и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения собственных

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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ограниченное количество копий по стартовой цене ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 4 Вам знакомо это чувство. Вы анализируете золото, ждёте вход и наконец открываете сделку. Цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, переносите Stop Loss или сомневаетесь несколько секунд. А затем рынок без вас достигает именно той цели, которую вы ожидали с самого начала. Проблема не всегд
Neo Wave PRO
Nikolay Raykov
5 (1)
Индикаторы
Price & Time Market Structure Indicator A professional market structure tool that analyzes waves through both price and time — not price alone. Main Description NeoWave PRO is a professional market structure indicator for MetaTrader 4 designed for traders who want to move beyond traditional one-dimensional wave tools such as ZigZag, swing indicators, and basic high/low systems. Most wave indicators analyze only one thing: Price. But a real market wave is not only a price movement. A true wave de
AW Candle Patterns MT4
AW Trading Software Limited
Индикаторы
Индикатор AW Candle Patterns является комбинацией из продвинутого трендового индикатора в сочетании с мощным сканером свечных паттернов. Это полезный инструмент для распознания и выделения тридцати наиболее надежных свечных паттернов. Помимо этого это анализатор текущего тренда по окрашенным барам с  подключаемой мультитаймфреймовой трендовой панелью, изменяемой по размеру и положению. Уникальная возможность регулировки отображения паттернов в зависимости от трендовой фильтрации.  Преимущества: 
All in One Trade
Alexey Minkov
4.5 (28)
Индикаторы
Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
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Bottom Picker Pro MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bottom Picker Pro — это индикатор бычьих/медвежьих волн в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Интегрируя многопериодные алгоритмы экстремальных значений с техниками множественного сглаживания, он создает высокочувствительную систему линий бычьего/медвежьего тренда и отслеживания волн. Этот индикатор точно идентифицирует развороты импульса в зонах экстремальной перекупленности и перепроданности, предоставляя четкие сигналы для покупки на дне, п
Dual Swing Breakout System MT5
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Обзор продукта Dual Swing Breakout System — это индикатор машины состояний двойного прорыва свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив две полностью независимые быструю и медленную системы отслеживания экстремумов свинга, он преобразует рыночную структуру в четкую модель машины состояний. Когда цена пробивает ключевые экстремумы свинга, система меняет цвет линии состояния и выдает торговые сигналы. Этот индикатор помогает трейдерам фильтровать рыночн
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You Long Guo
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You Long Guo
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You Long Guo
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FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
Bull Bear Decision Maker MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Bull Bear Decision Maker — это комплексный индикатор тренда и разворота на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классической торговой системе NXMMA, он глубоко интегрирует варианты индикатора Williams, KDJ, RSI и систему множественных скользящих средних. Благодаря многомерному алгоритмическому резонансу, этот индикатор помогает трейдерам точно определять высоковероятные возможности следования за трендом, разворота на дне и ухода с вер
Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса д
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Multi Dimensional Bottom Finder — это продвинутый индикатор осциллятора и многомерного резонанса в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Преодолевая ограничения традиционных одиночных индикаторов KDJ или RSI, он создает глубокую систему поиска дна, интегрируя алгоритмы стохастического осциллятора нескольких периодов, анализ экстремальных значений CCI, обнаружение аномалий объема и модели восстановления коэффициента смещения. Этот индикатор точно
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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You Long Guo
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