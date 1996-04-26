Low Buy High Sell Radar MT4

Обзор продукта

Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного входа и выхода. Благодаря строгой логике, чистому визуальному оформлению, а также продуманному механизму охлаждения и многоканальных оповещений, он является идеальным выбором для построения торговой системы на главном графике.

Ключевые функции

Система динамической трендовой линии и скользящих средних На главном графике система отображает два ключевых элемента определения тренда: пурпурную линию MA60 , 60‑периодную простую скользящую среднюю, служащую среднесрочным и долгосрочным ориентиром тренда, и динамическую трендовую линию , основанную на белой центральной оси, которая автоматически становится толстой красной линией , когда краткосрочный импульс продолжает расти, и толстой зелёной линией , когда краткосрочный и среднесрочный импульсы слабеют одновременно, наглядно отражая смену доминирования быков и медведей. Трейдеру достаточно наблюдать за цветом трендовой линии, чтобы быстро определить преобладающее направление рынка. Система отображает белую метку цены закрытия в реальном времени справа от последней свечи. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей : растущие свечи окрашиваются в синий, падающие — в красный, плоские — в серый, а свечи разворота в сторону роста — в жёлтый, благодаря чему состояние тренда и разворотные фигуры наглядно отображаются цветом свечи.

Сигналы на покупку

Low Buy (Покупка на просадке): Срабатывает, когда краткосрочный осциллятор пересекает свою сигнальную линию вверх, а его значение ниже 30 (зона перепроданности); под минимумом свечи отображается светло‑красная стрелка вверх с текстом "Low Buy". Это означает, что цена глубоко ушла в зону перепроданности, медвежий импульс начинает истощаться и появляются первые признаки разворота, что делает сигнал ловким входом пробной позицией слева на низах или сигналом ловли отскока от перепроданности.

Buy (Покупка): Многоусловный сигнал конвергенции на основе TSI (индекс истинной силы), срабатывает, когда значение TSI находится в самой низкой точке за последние 7 свечей и TSI пересекает свою скользящую среднюю вверх из отрицательной зоны; под свечой отображается жёлтая стрелка вверх с текстом "Buy". Это означает, что после глубокого падения индикатор импульса подтвердил ранний сигнал разворота тренда, что делает его сигналом входа в лонг по развороту тренда справа с более высокой вероятностью успеха.

Сигналы на продажу и выход

High Sell (Продажа на росте): Срабатывает, когда краткосрочный осциллятор пересекает свою сигнальную линию вниз, а его значение выше 85 (зона перекупленности); над максимумом свечи отображается зелёная стрелка вниз с текстом "High Sell". Это означает, что цена глубоко ушла в зону перекупленности и бычий импульс серьёзно исчерпан, что делает сигнал чётким сигналом фиксации прибыли на краткосрочном максимуме или входа в шорт.

Sell (Продажа): Многоусловный сигнал конвергенции на основе индикатора TSI, срабатывает, когда значение TSI находится в самой высокой точке за последние 7 свечей и TSI пересекает свою скользящую среднюю вниз из верхней зоны; над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "Sell". Это означает, что после быстрого роста индикатор импульса подтвердил ранний сигнал разворота тренда, что делает его чётким сигналом входа в шорт по развороту тренда справа или полного выхода из позиции.

Top (Вершина): Срабатывает, когда индикатор RSI опускается ниже 84 из зоны перекупленности (выше 84); над свечой отображается жёлтая стрелка вниз с текстом "Top". Это означает, что сформировалась краткосрочная вершинная структура и сила быков существенно ослабевает, что делает сигнал предупреждающим сигналом выхода для частичного закрытия лонгов, фиксации прибыли или установки защитного стоп‑лосса.

Практическое применение

В повседневном свинг‑трейдинге цвет динамической трендовой линии служит главным основанием для принятия решений. На фазах толстой красной линии учитывайте только сигналы на покупку (Low Buy и Buy), на фазах толстой зелёной линии — только сигналы на продажу и выход (High Sell, Sell и Top). Это в корне исключает операции против тренда и удерживает каждую сделку в направлении преобладающего движения рынка.

Сигнал Low Buy подходит трейдерам, работающим слева, для ловли отскоков в зоне перепроданности; его лучше применять, когда цена приближается к предыдущему минимуму или уровню поддержки, где соотношение риск/прибыль зачастую наиболее выгодно. Сигнал Buy — это подтверждающий сигнал справа с более высокой вероятностью успеха, подходящий трендовым трейдерам для набора позиции в начале разворота и служащий основанием для доливки или открытия основной позиции. Сигналы High Sell и Sell соответствуют выходу из зоны перекупленности и шорту по развороту тренда соответственно: первый более агрессивен и подходит для краткосрочной фиксации прибыли, второй более надёжен и подходит для трендового шорта или полного закрытия. Будучи предупреждающим сигналом, Top лучше дополнительно подтверждать свечными фигурами (например, длинными верхними тенями или фигурами поглощения) перед частичным закрытием или фиксацией прибыли.

Настройки параметров

Параметры основного алгоритма: в систему встроен единый механизм охлаждения сигналов; Signal cooldown по умолчанию равен 10 свечам и является общим для всех пяти типов сигналов, что эффективно предотвращает повторные сигналы в экстремальных условиях и сохраняет их дефицитность и ценность. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов пересечения из‑за резких внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.

Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из пяти основных сигналов — Low Buy, High Sell, Buy, Sell и Top, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.

Рекомендации по использованию

Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: многофакторные сигналы конвергенции на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает уровень шума.

Рекомендуется сочетать индикатор с линиями поддержки/сопротивления на главном графике или с индикатором объёма. Сигнал Low Buy вблизи предыдущего минимума при растущем объёме значительно повышает надёжность; сигнал Sell вблизи предыдущего максимума при падающем объёме является высоконадёжным сигналом ухода с вершины. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание.

Заключение