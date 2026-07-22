TD Sequential Pro MT5

Обзор продукта

TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на концах трендов, обеспечивая комплексное отслеживание последовательности, числовую маркировку и многоканальные функции оповещения.

Основные функции

Числовая маркировка последовательности и окрашивание свечей Система автоматически подсчитывает последовательные восходящие и нисходящие последовательности. Когда счет достигает 5-9, соответствующие числа отмечаются вблизи максимумов/минимумов свечей. Числа восходящей последовательности 5-8 отображаются пурпурным цветом, 9 — зеленым; числа нисходящей последовательности 5-8 отображаются голубым цветом, 9 — красным. Числовые отметки 5-8 используют механизм ретроспективного подтверждения, отображаясь только когда последовательность в конечном итоге завершает 9, обеспечивая достоверность сигнала. Версия для MT5 дополнительно поддерживает функцию окрашивания свечей по тренду , делая процесс последовательности мгновенно узнаваемым благодаря изменению цвета.

Сигналы на покупку

Low 9 (Низкая 9) : Срабатывает, когда цены закрытия 9 последовательных баров все ниже, чем цены закрытия их соответствующих 4 предшествующих баров. Это представляет крайнее истощение медвежьего импульса, указывая на сигнал разворота дна с высокой вероятностью, служа классическим временем для входа или добавления позиций с левой стороны.

TD Track Down (Отслеживание вниз) : Срабатывает, когда счет нисходящей последовательности достигает 8, и следующий бар успешно завершает 9. Это опережающий предупреждающий сигнал, представляющий, что рынок вот-вот завершит нисходящий счет 9, и трейдеры должны заранее подготовиться к ловле дна.

Сигналы на продажу

High 9 (Высокая 9) : Срабатывает, когда цены закрытия 9 последовательных баров все выше, чем цены закрытия их соответствующих 4 предшествующих баров. Это представляет крайнее истощение бычьего импульса, указывая на сигнал разворота вершины с высокой вероятностью, служа классическим временем для выхода с вершины или коротких продаж с левой стороны.

TD Track Up (Отслеживание вверх) : Срабатывает, когда счет восходящей последовательности достигает 8, и следующий бар успешно завершает 9. Это опережающий предупреждающий сигнал, представляющий, что рынок вот-вот завершит восходящий счет 9, и трейдеры должны заранее подготовиться к фиксации прибыли или коротким продажам.

Практическое применение

После длительного восходящего тренда, если на графике появляется сигнал High 9 , это представляет истощение бычьей силы, и трейдеры должны быть внимательны к рискам разворота тренда, рекомендуется частичная фиксация прибыли или легкие пробные короткие позиции. Если появляется сигнал TD Track Up , позиции следует сократить заранее, ожидая подтверждения разворота после завершения счета 9.

После длительного нисходящего тренда, если на графике появляется сигнал Low 9 , это представляет истощение медвежьей силы, служа отличной возможностью ловли дна с левой стороны, подходящей для легких пробных позиций. Если появляется сигнал TD Track Down , средства следует подготовить заранее, ожидая входа при развороте после завершения счета 9.

Что касается управления позициями, сигналы счета 9 подходят для пробных позиций малым объемом с левой стороны, в то время как стандартные позиции подходят после подтверждения другими индикаторами тренда.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Text Gap (ATR) по умолчанию 0.35, динамически рассчитывает расстояние от текста до свечи на основе ATR для обеспечения аккуратного макета на всех таймфреймах; Max Lookback Bars по умолчанию 2000, управляет максимальным диапазоном исторических аннотаций сигналов.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для High 9 , Low 9 , TD Track Up и TD Track Down , удовлетворяя персонализированные торговые потребности.

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов. TD Sequential особенно хорошо работает на таймфреймах H1 и выше, что делает его идеальным для свинг-трейдеров.

Рекомендуется комбинировать этот индикатор с линиями поддержки/сопротивления или индикаторами тренда. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение