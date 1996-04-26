Channel Breakout Master MT4

Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка

Введение

Channel Breakout Master — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе взвешенный канал EMA90 по максимумам/минимумам и двойные сглаженные каналы EMA (25/60 периодов) . В сочетании с определением состояния тренда и сигналами касания канала, индикатор наглядно отображает направление, силу и критические точки разворота рынка прямо на ценовом графике.

Анализ основных сигналов

1. Архитектура системы двойного канала

Взвешенный канал EMA90 по максимумам/минимумам

Рассчитывает экстремумы с использованием весовых коэффициентов 20,19,...,2,1 с последующим 90-периодным сглаживанием EMA.

Формирует расширенные верхнюю (SLTD8) и нижнюю (SLTD9) границы в качестве макро-ориентиров.

Двойные сглаженные каналы EMA (25/60 периодов)

25-периодный канал (белые пунктирные линии + желтая средняя линия) : Рассчитывается с помощью двойного сглаживания EMA (EMA, вложенная в EMA). Верхняя (SLTD10), нижняя (SLTD11) и средняя (SLTD19) линии образуют основной торговый канал.

60-периодный канал (зеленые сплошные линии) : Долгосрочный канал с верхней (SLTD15) и нижней (SLTD16) границами, обеспечивающими макро-поддержку и сопротивление.

2. Идентификация состояния канала

Сильный канал (Strong Channel, синий текст) : 25-канал полностью находится выше 90-канала, что указывает на сильный бычий рынок.

Слабый канал (Weak Channel, зеленый текст) : 25-канал полностью находится ниже 90-канала, указывая на слабый медвежий рынок.

Диапазонный канал (Range Channel, серый текст) : 25-канал находится внутри 90-канала, что свидетельствует о боковом движении (флэте).

3. Определение направления тренда (Алгоритм на базе MACD)

Бычий тренд (Bull Trend, красный текст) : Краткосрочная линия импульса загибается вверх, подтверждая восходящий тренд.

Медвежий тренд (Bear Trend, зеленый текст) : Линия импульса загибается вниз, подтверждая нисходящий тренд.

4. Сигналы касания канала

Сигнал касания нижней границы (Touch Low + ↑ стрелка)

Условие : Минимум бара ниже нижней границы, но максимум выше нее (пробой и возврат).

Значение : Цена находит поддержку. В восходящем тренде это возможность для покупки на откате; в нисходящем — начало отскока от перепроданности.

Сигнал касания верхней границы (Touch Up + ↓ стрелка)

Условие : Максимум бара выше верхней границы, но минимум ниже нее (пробой и отступление).

Значение : Цена встречает сопротивление. В восходящем тренде это признак перекупленности; в нисходящем — конец коррекционного отскока.

Практические торговые стратегии

Принцип следования тренду : В "Сильном канале" с "Бычьим трендом" ищите точки входа на покупку по сигналу Touch Low . В "Слабом канале" с "Медвежьим трендом" ищите продажи по сигналу Touch Up .

Торговля в диапазоне : В "Диапазонном канале" применяйте стратегию "купи на дне, продай на вершине" внутри 25-канала.

Конфлюэнция каналов : Если 25- и 60-каналы направлены в одну сторону и появляется сигнал касания, надежность сигнала резко возрастает.

Руководство по параметрам

Cooldown Bars (Период охлаждения) : По умолчанию 5. Предотвращает дублирование сигналов.

Text Gap ATR (Отступ текста) : По умолчанию 0.35 ATR. Автоматически регулирует расстояние между текстом и свечами.

Max Lookback Bars : По умолчанию 2000. Глубина истории для отображения сигналов.

Alerts (Оповещения) : Поддержка всплывающих окон, звука, email и push-уведомлений.

Заключение