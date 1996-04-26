Confluence System 6 in 1 MT4

Обзор продукта

6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой вероятностью, помогая трейдерам быстро идентифицировать консенсус тренда в сложных рынках и выявлять возможности торговли с высокой определенностью.

Основные функции

Визуальная матрица 6 индикаторов Система рисует 6 строк матрицы точек в дополнительном окне, соответствующих индикаторам MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM . 6 точек для каждого бара меняют цвет в реальном времени в зависимости от бычьего/медвежьего состояния каждого индикатора: красные точки представляют, что индикатор в настоящее время бычий , зеленые точки представляют, что индикатор в настоящее время медвежий . Этот дизайн позволяет трейдерам видеть консенсус всех индикаторов с первого взгляда без переключения между несколькими дополнительными окнами, значительно повышая эффективность принятия решений. В правой части отображаются метки названий индикаторов для удобства справки.

Сигналы на покупку

All Bull (Полный бычий резонанс) : Срабатывает, когда все 6 индикаторов (MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI, MTM) одновременно бычьи, отображая красную стрелку вверх и текст "All Bull" в верхней части дополнительного окна. Это указывает на то, что импульс, тренд и состояния перекупленности/перепроданности во всех измерениях рынка указывают на бычий настрой, служа сигналом входа или добавления позиций с правой стороны с чрезвычайно высокой вероятностью. Система имеет встроенный механизм охлаждения (по умолчанию 10 баров) для избежания повторяющихся сигналов в сильных односторонних рынках.

Сигналы на продажу

All Bear (Полный медвежий резонанс) : Срабатывает, когда все 6 индикаторов одновременно медвежьи, отображая зеленую стрелку вниз и текст "All Bear" в нижней части дополнительного окна. Это указывает на то, что импульс, тренд и состояния перекупленности/перепроданности во всех измерениях рынка указывают на медвежий настрой, служа сигналом коротких продаж или выхода с правой стороны с чрезвычайно высокой вероятностью. Система также имеет встроенный механизм охлаждения для обеспечения редкости и эффективности сигналов.

Практическое применение

В ежедневной торговле наблюдение за изменениями цвета в матрице точек является основным использованием. Когда красные точки постепенно увеличиваются (например, с 2 до 4 или 5), это указывает на накопление бычьей силы и возможное формирование тренда. И наоборот, когда зеленые точки постепенно увеличиваются, это указывает на усиление медвежьей силы.

Когда появляется сигнал All Bull , это представляет, что все 6 индикаторов достигли полного консенсуса, служа самым сильным бычьим сигналом. Рекомендуется комбинировать с индикаторами тренда на главном графике или уровнями поддержки/сопротивления для подтверждения. Если главный график также находится в восходящем тренде, можно решительно открывать длинные позиции.

Когда появляется сигнал All Bear , это представляет, что все 6 индикаторов достигли полного медвежьего консенсуса, служа самым сильным сигналом коротких продаж или закрытия позиций. При удержании длинных позиций рекомендуется немедленно выйти или развернуться в короткую.

Руководство по параметрам

Параметры основного алгоритма: Cooldown Bars по умолчанию 10, управляет периодом охлаждения для сигналов All Bull/All Bear для избежания частых сигналов резонанса в сильных трендах; Max Dot Bars по умолчанию 500, управляет максимальным диапазоном просмотра для матрицы точек (более высокие значения показывают более полную историю, но загружаются немного медленнее).

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.

Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для All Bull и All Bear , удовлетворяя персонализированные торговые потребности.

Рекомендации по использованию

Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов резонанса. Резонанс 6 индикаторов особенно хорошо работает на таймфреймах H1 и выше, что делает его идеальным для свинг-трейдеров и дневных трейдеров.

Рекомендуется использовать этот индикатор как инструмент подтверждения в дополнительном окне в сочетании с индикаторами тренда на главном графике. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.

Заключение