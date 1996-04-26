Confluence System 6 in 1 MT4

Обзор продукта
6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ MT4 и MT5. Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой вероятностью, помогая трейдерам быстро идентифицировать консенсус тренда в сложных рынках и выявлять возможности торговли с высокой определенностью.
Основные функции
Визуальная матрица 6 индикаторов Система рисует 6 строк матрицы точек в дополнительном окне, соответствующих индикаторам MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM. 6 точек для каждого бара меняют цвет в реальном времени в зависимости от бычьего/медвежьего состояния каждого индикатора: красные точки представляют, что индикатор в настоящее время бычий, зеленые точки представляют, что индикатор в настоящее время медвежий. Этот дизайн позволяет трейдерам видеть консенсус всех индикаторов с первого взгляда без переключения между несколькими дополнительными окнами, значительно повышая эффективность принятия решений. В правой части отображаются метки названий индикаторов для удобства справки.
Сигналы на покупку
  • All Bull (Полный бычий резонанс): Срабатывает, когда все 6 индикаторов (MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI, MTM) одновременно бычьи, отображая красную стрелку вверх и текст "All Bull" в верхней части дополнительного окна. Это указывает на то, что импульс, тренд и состояния перекупленности/перепроданности во всех измерениях рынка указывают на бычий настрой, служа сигналом входа или добавления позиций с правой стороны с чрезвычайно высокой вероятностью. Система имеет встроенный механизм охлаждения (по умолчанию 10 баров) для избежания повторяющихся сигналов в сильных односторонних рынках.
Сигналы на продажу
  • All Bear (Полный медвежий резонанс): Срабатывает, когда все 6 индикаторов одновременно медвежьи, отображая зеленую стрелку вниз и текст "All Bear" в нижней части дополнительного окна. Это указывает на то, что импульс, тренд и состояния перекупленности/перепроданности во всех измерениях рынка указывают на медвежий настрой, служа сигналом коротких продаж или выхода с правой стороны с чрезвычайно высокой вероятностью. Система также имеет встроенный механизм охлаждения для обеспечения редкости и эффективности сигналов.
Практическое применение
В ежедневной торговле наблюдение за изменениями цвета в матрице точек является основным использованием. Когда красные точки постепенно увеличиваются (например, с 2 до 4 или 5), это указывает на накопление бычьей силы и возможное формирование тренда. И наоборот, когда зеленые точки постепенно увеличиваются, это указывает на усиление медвежьей силы.
Когда появляется сигнал All Bull, это представляет, что все 6 индикаторов достигли полного консенсуса, служа самым сильным бычьим сигналом. Рекомендуется комбинировать с индикаторами тренда на главном графике или уровнями поддержки/сопротивления для подтверждения. Если главный график также находится в восходящем тренде, можно решительно открывать длинные позиции.
Когда появляется сигнал All Bear, это представляет, что все 6 индикаторов достигли полного медвежьего консенсуса, служа самым сильным сигналом коротких продаж или закрытия позиций. При удержании длинных позиций рекомендуется немедленно выйти или развернуться в короткую.
Руководство по параметрам
Параметры основного алгоритма: Cooldown Bars по умолчанию 10, управляет периодом охлаждения для сигналов All Bull/All Bear для избежания частых сигналов резонанса в сильных трендах; Max Dot Bars по умолчанию 500, управляет максимальным диапазоном просмотра для матрицы точек (более высокие значения показывают более полную историю, но загружаются немного медленнее).
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включено по умолчанию. Настоятельно рекомендуется оставить эту настройку включенной, чтобы оповещения срабатывали только после подтверждения закрытия бара, избегая ложных сигналов из-за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию; Push и Email отключены.
Индивидуальные переключатели оповещений: Система позволяет независимо включать или отключать оповещения для All Bull и All Bear, удовлетворяя персонализированные торговые потребности.
Рекомендации по использованию
Этот индикатор подходит для основных торговых инструментов, включая Форекс, Металлы, Индексы и Криптовалюты. Он полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M15 и выше для получения более стабильных сигналов резонанса. Резонанс 6 индикаторов особенно хорошо работает на таймфреймах H1 и выше, что делает его идеальным для свинг-трейдеров и дневных трейдеров.
Рекомендуется использовать этот индикатор как инструмент подтверждения в дополнительном окне в сочетании с индикаторами тренда на главном графике. Ни один индикатор не гарантирует 100% выигрыша; пожалуйста, строго устанавливайте стоп-лоссы и управляйте рисками позиций.
Заключение
6in1 Confluence System идеально интегрирует 6 классических технических индикаторов в визуальную матрицу. Это не только интуитивный инструмент для построения графиков, но и практичная торговая система со строгой фильтрацией резонанса, механизмами охлаждения и комплексными оповещениями, подходящая для трейдеров всех уровней для построения собственных торговых правил.

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Индикатор All-in-One Trade (AOTI) определяет дневные цели для пар EURUSD, EURJPY, GBPUSD, USDCHF, EURGBP, EURCAD, EURAUD, AUDJPY, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPJPY, AUDUSD и USDJPY. Все остальные модули работают на любых финансовых инструментах. Индикатор включает в себя множество функций: двойной канал для определения тренда, ценовой канал, полосы МА, построение уровней Фибо, определение точки кульминации и др. Индикатор создан для упрощения анализа рынка и основан на нескольких торговых стратегия
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.85 (60)
Индикаторы
Currency Strength Wizard — очень мощный индикатор, предоставляющий вам комплексное решение для успешной торговли. Индикатор рассчитывает силу той или иной форекс-пары, используя данные всех валют на нескольких тайм фреймах. Эти данные представлены в виде простых в использовании индексов валют и линий силы валют, которые вы можете использовать, чтобы увидеть силу той или иной валюты. Все, что вам нужно, это прикрепить индикатор к графику, на котором вы хотите торговать, и индикатор покажет вам ре
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
4.71 (7)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Trend Trading System сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Smart Trend Trading System отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Smart Trend в автоматические сделки. Smart Trend Trading System — это полноценная торговая система без перерисов
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (21)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (37)
Индикаторы
Scalper Vault — это профессиональная торговая система, которая дает вам все необходимое для успешного скальпинга. Этот индикатор представляет собой полную торговую систему, которую могут использовать трейдеры форекс и бинарных опционов. Рекомендуемый тайм фрейм М5. Система дает точные стрелочные сигналы в направлении тренда. Она также предоставляет вам сигналы выхода и рассчитывает рыночные уровни Ганна. Индикатор дает все типы оповещений, включая PUSH-уведомления. Пожалуйста, напишите мне после
Trend Reader Indicator
Lachezar Krastev
Индикаторы
BUY 1 and GET 1 FREE - Promotion! Buy Trend Reader Indicator with a huge –60% discount and GET 1 FREE EA by your choice! Promo Price: $117 (Regular Price: $297 — You Save $180! Don't Miss!) After purchase contact me to get your GIFT EA! You can also contact me to get the list of available GIFT EAs! Trend Reader Indicator is a revolutionary trading indicator designed to empower forex traders with the tools they need to make informed trading decisions. This cutting-edge indicator utilizes compl
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Индикаторы
Volatility Trend System - торговая система дающая сигналы для входов.  Система волатильности дает линейные и точечные сигналы в направлении тренда, а также сигналы выхода из него, без перерисовки и запаздываний. Трендовый индикатор следит за направлением среднесрочной тенденции, показывает направление и ее изменение. Сигнальный индикатор основан на изменении волатильности, показывает входы в рынок. Индикатор снабжен несколькими типами оповещений. Может применяться к различным торговым инструмен
Volume Break Oscillator MT4
Roberto Bonati
Индикаторы
Volume Break Oscillator — это индикатор, который сопоставляет движение цены с тенденциями объема в форме осциллятора. Я хотел интегрировать анализ объема в свои стратегии, но меня всегда разочаровывали большинство индикаторов объема, таких как OBV, Money Flow Index, A/D, а также Volume Weighted Macd и многие другие. Поэтому я написал этот индикатор для себя, я доволен его полезностью, и поэтому я решил опубликовать его на рынке. Основные характеристики: Он выделяет фазы, в которых цена движе
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (11)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Color Trend FX
Alexey Minkov
4 (4)
Индикаторы
Color Trend FX – индикатор, отображающий на графике точные точки входа в сделку, точные точки выхода, максимально возможную прибыль в сделке (для тех, кто фиксирует прибыль по своей системе выхода из сделки), точки трейлинга открытых позиции, а также подробную статистику. Статистика сделок позволяет помочь с выбором наиболее прибыльных торговых инструментов, а также определить потенциальную прибыль. Индикатор не перерисовывает свои сигналы! Индикатор прост в настройке и управлении и подойдет для
Linear Trend Predictor
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Linear Trend Predictor - Трендовый индикатор сочетающий в себе точки для входа и линии поддержки направления. Работает по принципу пробития ценового канала High/Low. Алгоритм индикатора фильтрует рыночный шум, учитывает волатильность и рыночную динамику. Возможности индикатора Методами сглаживания показывает рыночную тенденцию и точки входа для открытия ордеров BUY или SELL. Подходит для определения краткосрочных и долгосрочных движений рынка, анализируя графики на любых таймфреймах. Адаптивн
Market Reversal Alerts Dashboard
Lee Samson
5 (9)
Индикаторы
Эта информационная панель представляет собой инструмент оповещения для использования с индикатором разворота структуры рынка. Его основная цель - предупредить вас о возможностях разворота на определенных временных рамках, а также о повторных проверках предупреждений (подтверждении), как это делает индикатор. Панель инструментов предназначена для самостоятельного размещения на графике и работы в фоновом режиме, чтобы отправлять вам оповещения о выбранных вами парах и таймфреймах. Он был разработ
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You Long Guo
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Dynamic Fibonacci Deviation MT5
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
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You Long Guo
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Обзор продукта TD Sequential Pro — это индикатор последовательности TD на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 , глубоко разработанный на основе классической теории последовательности Тома ДеМарка. Путем статистического анализа соотношения между ценами закрытия 9 последовательных баров и их 4 предшествующими барами, этот индикатор точно определяет точки истощения рыночного импульса. Он помогает трейдерам выявлять возможности разворота с высокой вероятностью на конц
FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
Black Horse Finder
You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
Channel Breakout Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
Индикаторы
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
Auto Trend Bands MT4
You Long Guo
Индикаторы
Auto Trend Bands — это адаптивный индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он динамически строит трендовые каналы на основе алгоритмов линейной регрессии и стандартного отклонения, автоматически определяя направление рыночного тренда и меняя цвет в реальном времени в зависимости от изменений наклона. Благодаря сигналам пробоя канала и маркерам сильного тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять возможности начала и ускор
Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Color Trend Master — это многослойный индикатор сглаженной трендовой линии WMA на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Основанный на классическом алгоритме MavilimW, он создает чрезвычайно гладкую, но отзывчивую систему следования за трендом посредством 6 слоев вложенных вычислений взвешенной скользящей средней с периодами Фибоначчи. Этот индикатор точно определяет точки разворота тренда и помогает трейдерам четко понимать направление тренда и силу
Triple Divergence Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Triple Divergence Hunter — это индикатор обнаружения дивергенции нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он глубоко интегрирует три классических индикатора импульса — MACD, KDJ и RSI — используя строгие алгоритмы сравнения пересечений и экстремальных значений для точного выявления верхней и нижней дивергенции между ценой и индикаторами. Кроме того, индикатор оснащен встроенной пользовательской системой тренда импульса K88/
Five Dimension Resonance System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Five Dimension Resonance System — это индикатор пятимерного резонанса на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 5 независимых торговых систем — следование за трендом, прорыв волатильности, прорыв диапазона, разворот дивергенции и оценку импульса — в единую структуру. Благодаря строгому механизму фильтрации резонанса, оповещения о входе с высокой вероятностью срабатывают только тогда, когда как минимум 2 из 5 систем одновре
Peak Valley Hunter MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Peak Valley Hunter (HZ88) — это комплексный индикатор следования за трендом и разворота свинга на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Построив систему тройной составной скользящей средней (Линия торговли и Линия тренда) в сочетании с алгоритмами отслеживания динамической поддержки/сопротивления и технологией распознавания свечных паттернов, он предоставляет трейдерам комплексные торговые сигналы, начиная от подтверждения тренда и взрыва импульса д
Multi Dimensional Bottom Finder MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Low Buy High Sell Radar MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Low Buy High Sell Radar — это универсальный индикатор трендового сопровождения и свинг‑трейдинга для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Построив систему динамической трендовой линии со сменой цвета и объединив многопериодные осцилляторные алгоритмы (TSI и RSI), модель объёмно‑ценового импульса и фильтр охлаждения сигналов, он предоставляет полный набор торговых сигналов: от подтверждения тренда и выявления перекупленности/перепроданности до точного в
MACD Trend Visualizer System MT4
You Long Guo
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Auto Trading Plan Generator Ultra MT4
You Long Guo
Индикаторы
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