MT5 Quantum Gold Pro

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2. MT QUANTUM GOLD PRO

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MT QUANTUM GOLD PRO — Абсолютная институциональная система для торговли золотом

Точность. Устойчивость. Подтвержденная эффективность.

Важная информация: После покупки отправьте личное сообщение на MQL5, чтобы получить оптимизированные set-файлы для XAUUSD M1, инструкции по установке и персональную поддержку 24/7.

Ограниченная стартовая акция: 49 $ (Обычная цена 499 $ после 3 продаж)

Цена будет постепенно увеличиваться в период акции.

Бонус: Свяжитесь со мной в личных сообщениях, чтобы получить дополнительный EA.

Введение

Я — MT QUANTUM GOLD PRO. Я представляю собой институциональную систему, разработанную Гая CHIBANE, профессиональным трейдером и разработчиком институциональных торговых ботов. MT QUANTUM GOLD PRO — это значительный шаг вперед: адаптивный самокалибрующийся GRID EA для XAUUSD (золото), оптимизированный для 2024–2026 годов.

Спецификации и рекомендации

- Торговая пара: ТОЛЬКО XAUUSD (золото)

- Таймфрейм: M1

- Минимальный баланс: 1 000 $ (рекомендуется 10 000 $)

- Тип счета: Netting или Hedging

- Минимальное кредитное плечо: 1:100

- Тип исполнения: любой (ECN, Market Maker)

- VPS: обязателен для стабильной работы 24/7

- Рекомендуемый лот: FIXED 0.01 на 10 000 $ (режим FIXED по умолчанию)

- Совместимость с Prop-фирмами: 100% (FTMO, The5ers, FundedNext)

Операционная философия: 7 систем, 1 цель

MT QUANTUM GOLD PRO объединяет 7 независимых стратегий для полной адаптивности:

1. HASARD Risk Management (динамическое управление риском)

2. VAS Geometric Compounding (экспоненциальный рост)

3. Houdini Escape System (восстановление при просадке)

4. Auto-калибровка брокера (адаптация к спреду/комиссиям)

5. Dynamic Grid ATR (шаг сетки по волатильности)

6. Live Dashboard и диагностика No-Trade

7. Физический Hard SL (защита от гэпов D1/W1)

Основная торговая система

- Институциональный адаптивный GRID без слепого мартингейла.

- Автокалибровка брокера (автоматическое определение спреда и комиссий).

- Абсолютная защита: Hard SL 2000 пунктов на каждую сделку.

- Фильтр Flash Crash (ATR H1).

- Дашборд в реальном времени (Drawdown, PnL, сделки, статус).

- Понятная и наглядная диагностика отсутствия сделок.

Управление рисками и совместимость с Prop-фирмами

Продвинутая система защиты капитала:

- DD Velocity Protection: замедление при ускорении просадки.

- Динамическая максимальная экспозиция: от 25% до 3% в зависимости от просадки.

- Survival Mode: снижение целей при просадке выше 8%.

- Автоматический Equity Take Profit.

- Hedge Lock: защита в обе стороны.

Включены специальные конфигурации для Prop-фирм.

Гибкость для разных счетов

- 3 режима лота: FIXED, BALANCE%, EQUITY%.

- Настраиваемый Magic Number.

- Поддержка разных символов (XAUUSDm, GOLD, XAUUSDa).

- Автоматический адаптивный фильтр спреда.

Бэктестинг и предупреждение

Используйте только set-файлы, полученные в личных сообщениях после покупки. Стандартные параметры не оптимизированы и могут давать другие результаты.

Тест M1 XAUUSD с качеством 99.9%: Profit Factor 3.27, Max DD 18.6%.

Почему выбрать MT QUANTUM GOLD PRO

- Подтвержденный Profit Factor 3.27.

- Контролируемая максимальная просадка (система HASARD).

- Профессиональный дашборд с встроенной диагностикой.

- Автокалибровка для всех брокеров.

- VIP-поддержка в личных сообщениях.

Подробное руководство пользователя

1. Установка:

- Скопируйте EA в платформу MT5.

- Прикрепите к графику XAUUSD M1.

- Установите MagicNumber = 103210, LotMode = FIXED, BaseLotSize = 0.01.

- Включите AutoTrading (рекомендуется VPS).

2. Рекомендуемые параметры:

- BaseBalance = 10 000 $

- BaseLotSize = 0.01 (FIXED для 10k$)

- EquityTPPercent = 0.1%

- HardStopLossPoints = 2000

- MaxSpreadPoints = 150

3. Мониторинг:

- Дашборд отображает ключевые данные в реальном времени.

- Автоматическая диагностика запускается, если нет сделок более 30 минут.

4. Продвинутые настройки:

- Режим BALANCE% для растущих счетов.

- Частная поддержка для настройки BaseScalpTargetUSD.

При возникновении вопросов свяжитесь со мной в личных сообщениях. Я предоставляю персональную поддержку, оптимизированные set-файлы и регулярные обновления.

Заключение

MT QUANTUM GOLD PRO — это институциональная система, созданная для долгосрочной эффективности. Получите ее сейчас по стартовой цене.