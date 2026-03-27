MT5 Quantum Gold Pro
- Эксперты
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- Версия: 1.13
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2. MT QUANTUM GOLD PRO
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MT QUANTUM GOLD PRO — Абсолютная институциональная система для торговли золотом
Точность. Устойчивость. Подтвержденная эффективность.
Важная информация: После покупки отправьте личное сообщение на MQL5, чтобы получить оптимизированные set-файлы для XAUUSD M1, инструкции по установке и персональную поддержку 24/7.
Ограниченная стартовая акция: 49 $ (Обычная цена 499 $ после 3 продаж)
Цена будет постепенно увеличиваться в период акции.
Бонус: Свяжитесь со мной в личных сообщениях, чтобы получить дополнительный EA.
Введение
Я — MT QUANTUM GOLD PRO. Я представляю собой институциональную систему, разработанную Гая CHIBANE, профессиональным трейдером и разработчиком институциональных торговых ботов. MT QUANTUM GOLD PRO — это значительный шаг вперед: адаптивный самокалибрующийся GRID EA для XAUUSD (золото), оптимизированный для 2024–2026 годов.
Спецификации и рекомендации
- Торговая пара: ТОЛЬКО XAUUSD (золото)
- Таймфрейм: M1
- Минимальный баланс: 1 000 $ (рекомендуется 10 000 $)
- Тип счета: Netting или Hedging
- Минимальное кредитное плечо: 1:100
- Тип исполнения: любой (ECN, Market Maker)
- VPS: обязателен для стабильной работы 24/7
- Рекомендуемый лот: FIXED 0.01 на 10 000 $ (режим FIXED по умолчанию)
- Совместимость с Prop-фирмами: 100% (FTMO, The5ers, FundedNext)
Операционная философия: 7 систем, 1 цель
MT QUANTUM GOLD PRO объединяет 7 независимых стратегий для полной адаптивности:
1. HASARD Risk Management (динамическое управление риском)
2. VAS Geometric Compounding (экспоненциальный рост)
3. Houdini Escape System (восстановление при просадке)
4. Auto-калибровка брокера (адаптация к спреду/комиссиям)
5. Dynamic Grid ATR (шаг сетки по волатильности)
6. Live Dashboard и диагностика No-Trade
7. Физический Hard SL (защита от гэпов D1/W1)
Основная торговая система
- Институциональный адаптивный GRID без слепого мартингейла.
- Автокалибровка брокера (автоматическое определение спреда и комиссий).
- Абсолютная защита: Hard SL 2000 пунктов на каждую сделку.
- Фильтр Flash Crash (ATR H1).
- Дашборд в реальном времени (Drawdown, PnL, сделки, статус).
- Понятная и наглядная диагностика отсутствия сделок.
Управление рисками и совместимость с Prop-фирмами
Продвинутая система защиты капитала:
- DD Velocity Protection: замедление при ускорении просадки.
- Динамическая максимальная экспозиция: от 25% до 3% в зависимости от просадки.
- Survival Mode: снижение целей при просадке выше 8%.
- Автоматический Equity Take Profit.
- Hedge Lock: защита в обе стороны.
Включены специальные конфигурации для Prop-фирм.
Гибкость для разных счетов
- 3 режима лота: FIXED, BALANCE%, EQUITY%.
- Настраиваемый Magic Number.
- Поддержка разных символов (XAUUSDm, GOLD, XAUUSDa).
- Автоматический адаптивный фильтр спреда.
Бэктестинг и предупреждение
Используйте только set-файлы, полученные в личных сообщениях после покупки. Стандартные параметры не оптимизированы и могут давать другие результаты.
Тест M1 XAUUSD с качеством 99.9%: Profit Factor 3.27, Max DD 18.6%.
Почему выбрать MT QUANTUM GOLD PRO
- Подтвержденный Profit Factor 3.27.
- Контролируемая максимальная просадка (система HASARD).
- Профессиональный дашборд с встроенной диагностикой.
- Автокалибровка для всех брокеров.
- VIP-поддержка в личных сообщениях.
Подробное руководство пользователя
1. Установка:
- Скопируйте EA в платформу MT5.
- Прикрепите к графику XAUUSD M1.
- Установите MagicNumber = 103210, LotMode = FIXED, BaseLotSize = 0.01.
- Включите AutoTrading (рекомендуется VPS).
2. Рекомендуемые параметры:
- BaseBalance = 10 000 $
- BaseLotSize = 0.01 (FIXED для 10k$)
- EquityTPPercent = 0.1%
- HardStopLossPoints = 2000
- MaxSpreadPoints = 150
3. Мониторинг:
- Дашборд отображает ключевые данные в реальном времени.
- Автоматическая диагностика запускается, если нет сделок более 30 минут.
4. Продвинутые настройки:
- Режим BALANCE% для растущих счетов.
- Частная поддержка для настройки BaseScalpTargetUSD.
При возникновении вопросов свяжитесь со мной в личных сообщениях. Я предоставляю персональную поддержку, оптимизированные set-файлы и регулярные обновления.
Заключение
MT QUANTUM GOLD PRO — это институциональная система, созданная для долгосрочной эффективности. Получите ее сейчас по стартовой цене.
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