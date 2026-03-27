MT5 Quantum Gold Pro

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2. MT QUANTUM GOLD PRO

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MT QUANTUM GOLD PRO — Абсолютная институциональная система для торговли золотом

Точность. Устойчивость. Подтвержденная эффективность.

 

Важная информация: После покупки отправьте личное сообщение на MQL5, чтобы получить оптимизированные set-файлы для XAUUSD M1, инструкции по установке и персональную поддержку 24/7.

 

Ограниченная стартовая акция: 49 $ (Обычная цена 499 $ после 3 продаж)

Цена будет постепенно увеличиваться в период акции.

Бонус: Свяжитесь со мной в личных сообщениях, чтобы получить дополнительный EA.

 

Введение

Я — MT QUANTUM GOLD PRO. Я представляю собой институциональную систему, разработанную Гая CHIBANE, профессиональным трейдером и разработчиком институциональных торговых ботов. MT QUANTUM GOLD PRO — это значительный шаг вперед: адаптивный самокалибрующийся GRID EA для XAUUSD (золото), оптимизированный для 2024–2026 годов.

 

Спецификации и рекомендации

- Торговая пара: ТОЛЬКО XAUUSD (золото)

- Таймфрейм: M1

- Минимальный баланс: 1 000 $ (рекомендуется 10 000 $)

- Тип счета: Netting или Hedging

- Минимальное кредитное плечо: 1:100

- Тип исполнения: любой (ECN, Market Maker)

- VPS: обязателен для стабильной работы 24/7

- Рекомендуемый лот: FIXED 0.01 на 10 000 $ (режим FIXED по умолчанию)

- Совместимость с Prop-фирмами: 100% (FTMO, The5ers, FundedNext)

 

Операционная философия: 7 систем, 1 цель

MT QUANTUM GOLD PRO объединяет 7 независимых стратегий для полной адаптивности:

1. HASARD Risk Management (динамическое управление риском)

2. VAS Geometric Compounding (экспоненциальный рост)

3. Houdini Escape System (восстановление при просадке)

4. Auto-калибровка брокера (адаптация к спреду/комиссиям)

5. Dynamic Grid ATR (шаг сетки по волатильности)

6. Live Dashboard и диагностика No-Trade

7. Физический Hard SL (защита от гэпов D1/W1)

 

Основная торговая система

- Институциональный адаптивный GRID без слепого мартингейла.

- Автокалибровка брокера (автоматическое определение спреда и комиссий).

- Абсолютная защита: Hard SL 2000 пунктов на каждую сделку.

- Фильтр Flash Crash (ATR H1).

- Дашборд в реальном времени (Drawdown, PnL, сделки, статус).

- Понятная и наглядная диагностика отсутствия сделок.

 

Управление рисками и совместимость с Prop-фирмами

Продвинутая система защиты капитала:

- DD Velocity Protection: замедление при ускорении просадки.

- Динамическая максимальная экспозиция: от 25% до 3% в зависимости от просадки.

- Survival Mode: снижение целей при просадке выше 8%.

- Автоматический Equity Take Profit.

- Hedge Lock: защита в обе стороны.

Включены специальные конфигурации для Prop-фирм.

 

Гибкость для разных счетов

- 3 режима лота: FIXED, BALANCE%, EQUITY%.

- Настраиваемый Magic Number.

- Поддержка разных символов (XAUUSDm, GOLD, XAUUSDa).

- Автоматический адаптивный фильтр спреда.

 

Бэктестинг и предупреждение

Используйте только set-файлы, полученные в личных сообщениях после покупки. Стандартные параметры не оптимизированы и могут давать другие результаты.

Тест M1 XAUUSD с качеством 99.9%: Profit Factor 3.27, Max DD 18.6%.

 

Почему выбрать MT QUANTUM GOLD PRO

- Подтвержденный Profit Factor 3.27.

- Контролируемая максимальная просадка (система HASARD).

- Профессиональный дашборд с встроенной диагностикой.

- Автокалибровка для всех брокеров.

- VIP-поддержка в личных сообщениях.

 

Подробное руководство пользователя

1. Установка:

- Скопируйте EA в платформу MT5.

- Прикрепите к графику XAUUSD M1.

- Установите MagicNumber = 103210, LotMode = FIXED, BaseLotSize = 0.01.

- Включите AutoTrading (рекомендуется VPS).

 

2. Рекомендуемые параметры:

- BaseBalance = 10 000 $

- BaseLotSize = 0.01 (FIXED для 10k$)

- EquityTPPercent = 0.1%

- HardStopLossPoints = 2000

- MaxSpreadPoints = 150

 

3. Мониторинг:

- Дашборд отображает ключевые данные в реальном времени.

- Автоматическая диагностика запускается, если нет сделок более 30 минут.

 

4. Продвинутые настройки:

- Режим BALANCE% для растущих счетов.

- Частная поддержка для настройки BaseScalpTargetUSD.

 

При возникновении вопросов свяжитесь со мной в личных сообщениях. Я предоставляю персональную поддержку, оптимизированные set-файлы и регулярные обновления.

 

Заключение

MT QUANTUM GOLD PRO — это институциональная система, созданная для долгосрочной эффективности. Получите ее сейчас по стартовой цене.

Отзывы 3
Darence25
339
Darence25 2026.05.28 04:47 
 

can have set file ?

khushab
944
khushab 2026.04.02 09:55 
 

This is an excellent EA . yesterday Gold volatility increase and this EA performed excellent . Author is amazing and very helpful . BEST EA for Gold.

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Фильтр:
Chatchai Chaiwichetkul
184
Chatchai Chaiwichetkul 2026.06.16 18:04 
 

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Darence25
339
Darence25 2026.05.28 04:47 
 

can have set file ?

khushab
944
khushab 2026.04.02 09:55 
 

This is an excellent EA . yesterday Gold volatility increase and this EA performed excellent . Author is amazing and very helpful . BEST EA for Gold.

Gaya Chibane
1528
Ответ разработчика Gaya Chibane 2026.04.02 12:29
Thank you so much for the 5-star review, Khushab. MT QUANTUM GOLD PRO is designed to perform precisely in these high gold volatility conditions—consistent and reliable results. If you need anything at all, feel free to contact me anytime.
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