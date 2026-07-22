Dual Vision Pro EA
- 专家
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- 版本: 2.2
- 激活: 5
核心特色
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完全可视化同步： 随附的配套指标可在图表上精确实时显示 EA 所使用的追踪止损（Trailing Stop）层级与趋势反转信号。
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多币种扫描引擎： 仅需挂载至单个图表，即可同时监控并交易多个货币对。
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智能资金管理： 内置手数动态调整与实时可用保证金检查，确保在不同资金规模下均能稳定运行。
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Smoothed Heikin-Ashi 过滤： 采用平滑的价格行为过滤算法，有效规避高波动时段的假突破。
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严格的交易执行： 内置持仓追踪机制，杜绝重复开仓，并在趋势反转时自动平仓并翻转持仓，无需人工干预。
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兼容各类经纪商与自营自律考评（Prop Firm）： 完美支持 Netting（净额）与 Hedging（套期保值）账户类型，轻松应对高滑点与点差扩大环境。
策略与交易逻辑
DualVision Pro 基于动态趋势跟踪架构运行：
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趋势识别： 根据 ATR 波动率与 K 线动态，实时计算自适应追踪止损边界。
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反转确认： 仅在 Bar（K线）收盘确认价格突破动态止损边界（多空趋势翻转）时触发交易。
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持仓管理： 自动平掉反向持仓，并顺应当前宏观趋势方向建立新仓。
推荐设置
|参数
|推荐值
|图表周期 (Timeframe)
|H1 或 M30
|最低资金 (Minimum Deposit)
|$100 美元 (微型/美分账户) / $1,000 美元 (标准账户)
|交易品种 (Pairs)
|主要外汇货币对 及 XAUUSD (黄金)
|账户类型 (Account Type)
|ECN / 低点差账户
🔧 输入参数说明 (Inputs)
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SymbolsList ：需要同时扫描和交易的品种列表（用英文逗号分隔）。
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LotSize ：单次交易的基础手数量。
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UseDynamicMargin ：当可用保证金不足时自动按比例缩小手数，以保护资金安全。
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KeyValue1 ：趋势引擎敏感度（数值越大，止损越宽；数值越小，反应越灵敏）。
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ATRPeriod1 ：ATR 波动率计算周期。
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UseHeikinAshi1 ：开启平滑 K 线过滤，获取更干净的趋势信号。
包含组件：
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DualVision Pro EA (.ex5)
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DualVision 配套指标 (.ex5)
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预设文件 (Presets) 与安装指南
Very good EA as compare to lot of EA, and user support are great too