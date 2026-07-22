Dual Vision Pro EA

5
DualVision Pro EA ( 赠送配套可视化指标)

 核心特色

  • 完全可视化同步： 随附的配套指标可在图表上精确实时显示 EA 所使用的追踪止损（Trailing Stop）层级与趋势反转信号。

  • 多币种扫描引擎： 仅需挂载至单个图表，即可同时监控并交易多个货币对。

  • 智能资金管理： 内置手数动态调整与实时可用保证金检查，确保在不同资金规模下均能稳定运行。

  • Smoothed Heikin-Ashi 过滤： 采用平滑的价格行为过滤算法，有效规避高波动时段的假突破。

  • 严格的交易执行： 内置持仓追踪机制，杜绝重复开仓，并在趋势反转时自动平仓并翻转持仓，无需人工干预。

  • 兼容各类经纪商与自营自律考评（Prop Firm）： 完美支持 Netting（净额）与 Hedging（套期保值）账户类型，轻松应对高滑点与点差扩大环境。

 策略与交易逻辑

DualVision Pro 基于动态趋势跟踪架构运行：

  1. 趋势识别： 根据 ATR 波动率与 K 线动态，实时计算自适应追踪止损边界。

  2. 反转确认： 仅在 Bar（K线）收盘确认价格突破动态止损边界（多空趋势翻转）时触发交易。

  3. 持仓管理： 自动平掉反向持仓，并顺应当前宏观趋势方向建立新仓。

 推荐设置

参数 推荐值
图表周期 (Timeframe) H1 或 M30
最低资金 (Minimum Deposit) $100 美元 (微型/美分账户) / $1,000 美元 (标准账户)
交易品种 (Pairs) 主要外汇货币对 及 XAUUSD (黄金)
账户类型 (Account Type) ECN / 低点差账户

🔧 输入参数说明 (Inputs)

  • SymbolsList ：需要同时扫描和交易的品种列表（用英文逗号分隔）。

  • LotSize ：单次交易的基础手数量。

  • UseDynamicMargin ：当可用保证金不足时自动按比例缩小手数，以保护资金安全。

  • KeyValue1 ：趋势引擎敏感度（数值越大，止损越宽；数值越小，反应越灵敏）。

  • ATRPeriod1 ：ATR 波动率计算周期。

  • UseHeikinAshi1 ：开启平滑 K 线过滤，获取更干净的趋势信号。

包含组件：

  • DualVision Pro EA (.ex5)

  • DualVision 配套指标 (.ex5)

  • 预设文件 (Presets) 与安装指南


评分 1
Mactrade1718
391
Mactrade1718 2026.07.27 09:29 
 

Very good EA as compare to lot of EA, and user support are great too

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4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
专家
SixtyNine EA – 一款适用于 MetaTrader 5 的黄金交易专家顾问，具备 6 个集成策略层、每笔交易预设 Stop Loss，以及不使用马丁格尔、Recovery 系统或网格交易的清晰交易结构。 公开实盘信号：$500 初始资金，固定 0.02 手，500%+ 增长，实盘运行超过 20 周 公开实盘信号是 SixtyNine EA 最重要的运行证明。该账户以 $500 余额 开始交易，采用 每笔交易固定 0.02 手 ，并已持续进行超过 20 周 的真实交易。在此期间，实现了超过 500% 的总增长 。 该信号同时展示了系统在真实市场环境中的风险表现，包括约 20% 的回撤 。由于该信号是在较小的 $500 账户中使用固定 0.02 手交易，偏好更低风险的用户可以根据市场情况和经纪商执行条件选择更小的手数设置以及更保守的 set 文件。 LIVE SIGNAL HERE 价格： $299 → 下一阶段： $499 → 最终： $999 SixtyNine EA 专为 MetaTrader 5 平台上的黄金（XAUUSD）交易 设计。它结合了 6 个集成策略层
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
专家
请注意，我不会通过任何第三方经销商、代理或其他分销渠道销售此 EA。 监控 -  实时信号 公开频道 - 这里 此 EA 交易两个品种，并寻找它们之间的短期失衡。当两个品种的走势偏离它们通常的正常关系时，EA 可以开仓，并在失衡变小时平仓。 这不是网格 EA。这不是马丁格尔。EA 不会打开很多恢复订单。每个品种只使用 1 个持仓。 它不是为了在回撤中持仓很多天而设计的。 EA 在开仓前使用过滤器。如果市场条件不好，它可以跳过交易。 EA 输入参数: 主要交易品种 - 用于交易的第一个品种。 次要品种 - 用于比较和交易的第二个品种。 分析时间周期 - 用于计算的时间周期。 历史数据深度 - EA 检查多少根K线用于计算。 Entry Threshold - EA 开仓前失衡必须有多强。数值越高，交易越少，但信号越强。 Exit Threshold - EA 判断失衡已经变小并且可以平仓的水平。 Close Target - 平仓的利润目标。较小的值可以更快平仓。较大的值可以等待更多利润。 Beta Smoothing - 使信号更稳定，并减少市场噪音。 Min Correlation
作者的更多信息
Asian Manipulation Detector Plus Alert Indicator
Godwin Edward Enyali
指标
亚洲操纵检测器 + 伦敦入场方向系统 概述 亚洲操纵检测器是一款基于SMC（智能资金概念）的交易指标，旨在识别亚洲交易时段中的机构市场行为，并确认伦敦交易时段的方向偏向。 该系统结合了亚洲时段区间分析、H4结构确认以及突破验证，提供高概率的买入和卖出方向信号，并配备实时提醒和手机推送通知。 工作原理 1. 亚洲时段区间识别 指标会自动识别00:00的第一根H4亚洲时段K线，并绘制： 最高价 最低价 完整区间框 时段开始的垂直线 该区间代表初始流动性区域，也是机构常进行市场操纵的位置。 2. 操纵识别逻辑 系统使用基于ATR的波动率过滤器来衡量亚洲区间，只筛选有意义的价格波动。 随后对04:00的第二根H4 K线进行确认： 如果价格跌破亚洲最低点 → 表示卖方流动性被扫 如果价格突破亚洲最高点 → 表示买方扩展 3. 方向确认规则（Bias） 卖出方向确认（Sell Bias） 当满足以下条件时确认卖出方向： 亚洲区间超过ATR阈值 且第二根H4 K线收于亚洲最低点下方，或扫过该低点（取决于模式） 买入方向确认（Buy Bias） 当满足以下条件时确认买入方向： 第二根H4 K
Multi Engine UT Bot Trend Tracker Matrix
Godwin Edward Enyali
指标
Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix (MT5) Multi-Engine UT Bot Trend Tracker Matrix 是一款专为 MetaTrader 5 平台设计的高级多层技术分析指标。该指标专为精准趋势跟踪而打造，将两个完全独立的跟踪引擎与内置的高性能移动平均滤波器以及屏幕上的战术动量看板完美结合。 与普通的移动止损（Trailing Stop）变体不同，该系统采用了 条件依赖执行模型 。这意味着在确认高概率交易信号之前，需要多个市场条件在不同灵敏度下完全对齐。 核心结构特性 引擎 1（方向锚定 / Engine 1）： 作为主要的宏观趋势过滤器。它使用基于 ATR 的移动矩阵来确立基础市场格局（牛市/熊市）。 引擎 2（依赖执行引擎 / Engine 2）： 一个次级的、高度灵敏的微观引擎。 仅当 其方向与引擎 1 确立的状态完美一致时，它才会生成入场执行警报，从而在震荡市或剧烈的趋势转换期间彻底过滤掉市场噪音。 多模式趋势过滤 MA： 内置移动平均滤波器，支持五种结构类型： SMA、EMA、SMMA、LWMA 以及高响
Price Action Demand and Supply Reversal Dashboard
Godwin Edward Enyali
指标
Price Action Demand & Supply Reversal Dashboard 是一款强大的多品种扫描指标，用于在您的市场观察列表中识别高概率的价格反转机会，并通过实时仪表盘清晰展示。 该指标融合了核心的智能资金概念（SMC）与价格行为分析，帮助交易者无需手动分析大量图表即可快速找到最强的反转机会。 核心功能 多品种反转扫描器 指标会自动扫描 Market Watch 中的所有交易品种，并基于以下因素进行评分： 流动性扫盘（Liquidity Sweep） 市场结构变化（ChoCH） 订单块（Order Block） 公允价值缺口（FVG） 供需区域（Supply and Demand Zones） 每个条件都会为总评分提供权重，从而实现对交易机会的客观排序。 智能评分系统 每个品种都会被赋予 0 到 100 的反转强度评分： 70 及以上 表示有效反转信号 85 及以上 表示高置信度强信号 同时给出方向判断： 看涨反转 看跌反转 中性 前10交易品种筛选（核心功能） 仪表盘会自动： 按评分对所有品种排序 仅显示评分最高的前10个品种 帮助您专注于最佳交易机会 该功能显
FREE
Institutional Buy Sell Zones with Alerts
Godwin Edward Enyali
指标
机构买卖区及警报 概述： “机构买卖区及警报”是一款专业的全能型指标，将每日趋势线、性格变化信号（CHoCH）以及过去7天的机构供需区结合在一起，为交易者提供清晰的市场结构、趋势方向和高概率反转点的可视化。 主要功能： 每日趋势线检测： 自动绘制从前一天高/低点到当天高/低点的趋势线。 识别趋势线突破，并发出潜在的CHoCH反转信号。 性格变化（CHoCH）警报： 仅在趋势线被突破且价格收盘穿过趋势线时显示市场反转信号。 显示买入/卖出箭头，并可选择触发警报。 每日支撑与阻力区： 绘制前一天高/低点、中线、前一天开盘价及当天收盘价的垂直线。 可调节区域宽度和厚度，确保可视化清晰。 7天机构区： 高亮过去7天的主要机构买入（需求）和卖出（供应）区域。 识别价格拒绝及三次触碰设置，用于高概率反转。 交易确认逻辑： 仅在发生CHoCH、趋势线被突破并且蜡烛收盘穿越趋势线时才考虑交易。 过滤掉虚假信号，专注于强趋势反转的交易设置。 警报与通知： 提供CHoCH、趋势线突破以及供需区拒绝的推送、邮件和声音警报。 随时提醒交易者高概率交易机会。 高度可定制： 可调整趋势线、每日支撑阻力区和7天区
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Institutional Liquidity Flow System Plus Alert
Godwin Edward Enyali
指标
机构流动性流动系统（Institutional Liquidity Flow System） 该指标是一种混合型机构流动性与突破回踩延续策略系统，旨在通过前一日高点与前一日低点水平、平滑移动平均过滤器以及结构化突破回踩逻辑，识别高概率的市场反应与趋势延续入场机会。 它将流动性扫盘行为、趋势确认以及延续入场整合为一个统一的交易模型。 核心组件 关键流动性水平 PDH 与 PDL 该指标会自动绘制： 前一日最高价（PDH） 前一日最低价（PDL） 这些水平作为机构流动性区域，价格往往会在这些位置： 扫描流动性（sweep liquidity） 发生反转 或突破后继续运行 日内结构可视化 系统显示垂直分隔线，用于标识： 前一日开始位置 当前日开始位置 当前交易日结构与走势进程 帮助交易者清晰对齐价格行为与日内周期。 移动平均趋势过滤器 MA 7 SMMA 系统使用7周期平滑移动平均线（SMMA）基于收盘价进行趋势过滤： 价格在均线上方 → 多头环境 价格在均线下方 → 空头环境 用于确保只考虑同方向的动量确认信号。 流动性反应确认（反转逻辑） PDL区域的多头反应 当价格扫过或触及 PDL
TrendSeeker Dashboard
Godwin Edward Enyali
指标
TrendSeeker Dashboard —— 高概率交易的智能市场过滤器 TrendSeeker Dashboard 是一款强大的多品种市场智能分析工具，旨在帮助交易者避开震荡行情，只专注于 H4 时间周期 上的高质量趋势交易品种。 该仪表盘会持续扫描所有可用交易品种，并将每个品种自动分类为： 上升趋势（Trending UP） 下降趋势（Trending DOWN） 震荡 / 不交易状态（Ranging / No-Trade） 通过结合 EMA 趋势方向、ADX 趋势强度 以及 ATR 波动率 ，TrendSeeker 能即时揭示真正存在动能的市场，并明确指出哪些行情应当回避。 如何使用 TrendSeeker 作为独立工具使用 TrendSeeker 可独立作为市场扫描器和趋势偏向仪表盘使用，帮助交易者： 一眼识别当前的趋势交易品种 避开低概率的震荡市场 在交易前建立明确的方向偏向（只做 BUY 或只做 SELL） 即使单独使用，TrendSeeker 也能为交易者带来显著的专业优势。 与 H4 + M30 Turning Point 交易系统配合使用（最佳效果） 为了获得更高
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Smc Mtf Reversal Indicator Plus Alert
Godwin Edward Enyali
指标
SMC Reversal Indicator Pro Plus Alert 利用强大的 蓝线 (%K) 交叉 ，即时捕捉市场反转！当蓝线上升超过 20 时，立即显示 买入箭头 ；当蓝线下降低于 80 时，显示 卖出箭头 。每个信号都伴随 即时提醒 ——在屏幕上、带声音，或者直接发送到手机。 以前所未有的方式可视化价格的转折点，通过 反转区（Reversal Zones） ——在 H4 和 D1 图表上精美标注的供需区域，显示价格最可能反转的地方。对于波动性较高的工具，如 黄金 (XAUUSD) 和 比特币 (BTCUSD) ，区域宽度会自动扩展至 2000 点 ，确保高影响力区域清晰显示。 将 智能随机指标信号 与高概率反转区结合，获得一个 快速、可靠且易于解读 的交易优势。有了这个指标，你再也不会错过反转！ 重要提示： 为获得最佳效果，请使用提供的截图中的 默认设置 。按照 超买超卖规则 开仓买入或卖出会更加安全，这可以有效避免在震荡市场和陷阱中入场。
Multi Timeframe Supply Demand Histogram
Godwin Edward Enyali
4 (1)
指标
多时间框架供需直方图 描述： 多时间框架供需直方图是一款强大且简洁的指标，可显示多个时间框架（特别是 H4 和 D1）下的市场供需强度。它通过直方图突出显示买方或卖方的主导地位，使交易者能够快速识别关键的市场压力区域。 主要特点： H4 与 D1 直方图： 清晰展示高时间框架的市场力量。 直方图变化提醒： 可选通知，当供需发生变化时提醒交易者。 图表整洁： 仅关注最重要的信号，避免杂乱。 可自定义显示： 可启用或禁用各时间框架的直方图，可选择是否接收提醒。 推荐使用 15 分钟图表： 非常适合日内波段交易设置。 与 Ultimate Scalpers Zone 指标结合效果最佳： 多重确认交易信号。 优势： 快速识别高概率支撑和阻力区域。 一眼掌握多时间框架的市场动量。 为活跃交易者提供清晰、精确且可操作的见解。
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Industry Machine
Godwin Edward Enyali
指标
Industry Machine 是一个多功能交易工具，集成了动态仪表盘、供需区域、反转信号和多时间框架柱状图分析，为交易者提供市场的全面视图。它能够让交易者一眼就掌握市场动态。 系统核心是 仪表盘 ，它实时跟踪所有交易对，并显示它们在不同时间框架下的状态。仪表盘会标记每个交易对在 H4 和 M30 时间框架下是多头还是空头，显示价格力量百分比，并突出潜在的入场点。这让交易者能够快速识别最强和最弱的交易对，并判断值得关注的交易机会。 静态买卖标签 为交易者提供参考。例如，“DODGER BLUE upon RED” 标签表示在突破趋势线时可能出现的上涨反转，而“LIME upon DODGER BLUE” 指示价格在趋势线之上延续上涨。对应的卖出标签，如“LIME upon MAROON”，提示可能的下跌反转，而“MAROON upon RED” 表示价格在趋势线下延续下跌。当所有信号完全一致时，会出现“强买入”或“强卖出”标签，帮助交易者区分普通信号和高可靠机会。 供需区域 辅助分析，它会识别价格的关键高点和低点，并在这些重要区域绘制矩形。当价格触及这些区域时，系统会生成 反转箭头
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Artemis Sub Window Reversal System
Godwin Edward Enyali
指标
ARTEMIS 子窗口反转系统 是一款功能强大的无重绘外汇指标，旨在通过结合 Smart Money Concepts（智能资金概念）和随机动量分析来识别高概率的反转交易机会。 该指标专为追求精准入场的交易者设计，将流动性扫单检测、市场结构变化以及动量确认整合为一个简洁且专业的交易工具。 为什么这个指标脱颖而出 大多数指标都会给出随机信号，而 ARTEMIS 专注于真实的市场行为： 检测流动性扫单（猎杀止损） 确认市场结构变化（ChoCH） 使用 K/D 交叉进行入场时机判断 提供清晰的买入/卖出箭头 基于无重绘逻辑构建 这意味着更少的虚假信号，以及更高质量的交易机会。 完美买入信号系统（核心优势） 该指标在做多（Buy）方面尤为强大： 步骤 1：空头动能减弱 随机指标 K 和 D 显示动能开始变化。 步骤 2：流动性扫单 价格跌破前低，触发止损猎杀。 步骤 3：结构反转确认 市场向上转变，确认看涨意图。 步骤 4：精准买入箭头 在反转区域出现明确的 Buy 信号。 步骤 5：看涨柱状图确认 动能柱状图转为多头，确认趋势一致。 这一组合为交易者提供高置信度的买入信号。 完美卖出信号系统
Ultimate market move master trend
Godwin Edward Enyali
5 (1)
指标
终极市场趋势大师 精准掌握市场方向的力量 Ultimate Market Master Trend 是一款为追求 清晰、精准与信心 的交易者打造的多功能市场趋势分析指标。 它融合了 智能趋势识别系统、多时间周期随机指标 以及 动态可视信号，帮助您轻松捕捉高胜率的买卖机会。  核心功能 1. 智能趋势系统（主图显示） 采用 LWMA200（线性加权移动平均线） 来确定市场主方向。 通过颜色区分趋势状态： 绿色云层 = 多头趋势（买入） 红色云层 = 空头趋势（卖出） 当价格与趋势线交互时显示 实时买卖箭头，帮助您及时识别趋势反转点。 2. 多时间周期随机指标面板（副窗口显示） 同时显示多个时间周期（如 M5、M15、M30）的随机指标信号。 每个时间周期以颜色代表动能方向：  绿色 → 上升动能  红色 → 下降动能  黄色 → 中性震荡 让您轻松确认主要趋势与当前周期的一致性，避免逆势操作。 3. 智能信号与提醒系统 仅在 趋势真正变化或确认交叉 时发送提醒。 启用 每日一次信号模式，避免重复提示。 适用于 手动交易者、信号服务提供者 与 EA 策略开发者。 4. 完全可调节参数
Super Reversal Indicator with Alert
Godwin Edward Enyali
指标
Super Reversal Indicator with Alert 概述 Super Reversal Indicator with Alert 是一款多时间周期交易工具，旨在通过结合随机指标动量、供需区域以及价格反转信号，帮助交易者识别高概率的市场反转机会。 该指标通过清晰的视觉信号和实时提醒，帮助交易者发现潜在的市场转折点。 核心功能 多时间周期随机指标分析 使用来自更高时间周期的随机振荡器（用户可自定义） 识别动量变化和交叉信号 包含超买和超卖水平，帮助实现更精准的入场 反转拒绝信号 检测关键价位上的强烈拒绝形态 识别以下位置的反转 日内高点卖出反转 日内低点买入反转 在图表上直接绘制箭头，直观清晰 供需区域 自动绘制来自 H4 和 D1 时间周期的重要区域 标记 供应区（潜在卖出区域） 需求区（潜在买入区域） 区域会动态更新并延伸至图表 智能提醒系统 弹出提醒 声音提醒 手机推送通知 邮件提醒（可选） 提醒触发条件包括 随机指标信号 拒绝信号 价格进入区域 可视化信号 在图表上显示买入和卖出箭头 清晰标注反转条件 界面简洁，易于阅读 交易逻辑 该指标结合三大核心要素来识别反
Trend Reversal Zone and Alert
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Trend Reversal Zone and Alert 专业级多周期供需区 + 精准趋势反转信号 Trend Reversal Zone and Alert 是一款 不重绘（Non-Repainting） 的专业市场结构指标，专为希望在 机构级关键价位 捕捉 高概率趋势反转 的交易者而设计。 该指标智能融合了 高周期（H4 与 D1）的供给/需求区 与 当日高低点的强势影线拒绝信号 ，帮助交易者在 M15、M30、H1 等低周期上实现 精准进场 。  为什么它如此强大   多周期机构级供需区 自动识别 H4 与 D1 的供给 / 需求区 清晰投射到低周期图表 帮助交易始终 顺应高周期资金方向 区域 稳定不重绘 ，仅在新交易日更新  精准趋势反转识别 实时监控 当日最高价与最低价 识别 强势影线拒绝（Wick Rejection） 仅在条件完全满足时绘制 Buy / Sell 箭头 目标是 抓住反转初期 ，而非追涨杀跌  智能预警系统 当出现以下情况时立即提醒： 价格进入供给或需求区 当日高/低点形成有效拒绝K线 支持多种提醒方式： 弹窗提示 声音提醒 手机推送通知 邮件提醒 每个品
Extreme Pro Engine
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EXTREME PRO ULTRA CLEAN 将复杂的市场分析转化为清晰直观的决策框架，旨在识别高概率的交易环境。 该系统不依赖滞后指标或主观判断，而是通过以下真实市场条件进行评估： 平均日波幅（ADR） 基于每日开盘价的方向偏向 价格位移强度 概率评分模型 机构级决策矩阵 最终呈现为一个简洁的仪表盘，清晰显示何时交易、何时等待，以及何时避免不利的市场条件。 机构级概率引擎 该指标基于真实市场行为计算一个 0 至 100 的统一概率评分。 两个仪表盘使用相同的计算引擎： 图表引擎 市场扫描器 这确保所有交易品种的 ADR 和评分读数完全一致。 引擎仪表盘（图表视图） 显示内容： 方向偏向（上涨或下跌） 距离每日开盘价的距离 ADR 使用百分比 机构评分 质量评级 交易决策 界面布局旨在实现即时清晰阅读，同时避免图表杂乱。 市场扫描器仪表盘 扫描 Market Watch 中的所有交易品种，并通过结构化表格对机会进行排名： PAIR | DIR | ADR | SCORE | QUALITY | ACTION 功能： 最佳交易机会自动排序至顶部 实时概率对比 高质量交易设置高亮显示 单
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Follow the Labels Indicator
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Follow The Labels 指标 — 这是一个多功能 MT4 指标，旨在为交易者提供跨多个维度的市场状况综合可视化概览。它将趋势分析、前一日的价格水平、随机指标动量以及拒绝信号整合到一个易于阅读的界面中。 主要功能： 多时间框架 MA200 趋势滤波器 (H1→M15) 显示 MA200（LWMA）在三个时间框架上的对齐情况：H1、M30、M15。 显示整体趋势标签：看涨、看跌或混合。 当趋势对齐发生变化时，可选择弹窗、推送或邮件提醒。 前一日趋势 + 随机指标摘要 + 拒绝箭头 整体趋势：看跌。 标签 1：前一日价格上涨。 标签 2：前一日随机指标下跌。 分析前一日的价格走势和随机指标生成摘要。 标签显示前一日是看涨、看跌还是中性。 拒绝箭头（买入/卖出）每天仅绘制一次，基于蜡烛影线行为。 标签在图表上保持可见，方便快速参考。 Ultimate Levels：前一日高/低 + 中线 + 垂直线 绘制前一日的最高价、最低价和中线。 添加标记前一日开始和当日结束的垂直线。 价格突破或测试这些水平时提供警报（弹窗、推送、邮件）。 Ultimate Stochastics（独立子窗
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Ultimate Pro Panel with Trade Zone
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ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM (MT4) 指标描述 ULTIMATE PRO PANEL WITH TRADE THE RANGE SYSTEM 是一款高级决策支持指标，用于 MetaTrader 4，将复杂的市场分析转化为简单直观的交易系统。 该指标通过量化市场行为模型评估实时市场状况，帮助识别高概率交易机会和价格区间。 系统结合概率分析与区间逻辑，使交易者了解市场何时处于扩展、趋势或价格控制范围内。 核心分析参数 指标使用三大机构级参数： 1. 市场评分（动量强度） 衡量方向性压力，包括： 相对动量失衡 货币强弱偏差 价格行为 高分表明市场存在强烈方向性意图。 2. ADR 剩余（每日扩展潜力） 显示每日平均波动范围（ADR）内价格仍可移动的空间。 低 ADR 表明市场接近疲软，价格可能进入整理区间。 3. AI 概率（%） 结合动量强度和剩余波动潜力的概率模型： AI Probability = (Score + ADR Remaining) / 2 以百分比显示价格延续或扩展区间的可能性。 Trade the Ra
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Ultimate Daily Zones Arrow
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Ultimate Daily Zone Arrow — 指标说明（中文） Ultimate Daily Zone Arrow 是一款智能交易指标，通过自动识别市场的“上方日区间（Upper Daily Zone）”和“下方日区间（Lower Daily Zone）”，并在关键区域给出 精确的买卖箭头信号 。 它适用于所有金融品种，包括外汇、黄金、指数、加密货币等。  指标主要功能  自动绘制每日上、下价格区间 指标会识别当天的重要高点和低点区域。 区域以清晰的图形显示，便于交易者观察市场结构。  上方区域出现红色下跌箭头（Sell Signal） 当价格触及或进入上方的日区间，并出现反转迹象时：  指标会在图表上自动显示 红色向下箭头 ，提示可能的卖出机会。  下方区域出现绿色上升箭头（Buy Signal） 当价格触及或进入下方的日区间，并出现反转迹象时：  指标会显示 绿色向上箭头 ，提示潜在买入机会。  清晰直观、对新手友好 无需复杂设置，开图即用。 非常适合： 日内交易 区间反转策略 顺势与逆势结合交易 想要图表上“看到箭头就能理解”的交易者  不重绘、不延迟 所有信号在满足
Ultimate Super Rejection Zones
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Ultimate Super Rejection Zones is a powerful MT4 indicator designed to detect accurate intraday reversal points using a combination of: Previous Day High & Low Midline equilibrium zone Rejection candle patterns Double-layer confirmation using two Stochastic filters Smart alert and arrow system Daily auto-reset filtering Optional trend filter using Moving Averages The indicator helps traders find high-probability reversal entries at premium and discount zones. It automatically marks:  Sell Reject
Buy and Sell Levels with Alerts
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Buy & Sell Levels with Alerts 是一款强大的综合交易指标，将随机指标（Stochastics）、前一天关键价格水平、多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）以及蜡烛反转检测整合在一起。它帮助交易者快速识别重要支撑/阻力区域、市场趋势方向以及高概率反转信号，并通过可视化箭头和自动提醒提供辅助。 主要功能： 随机指标（Stochastic Oscillator）： 在独立窗口中显示快速线 (%K) 和慢速线 (%D) 帮助识别超买与超卖行情区域 前一天价格水平（Previous Day Levels）： 在图表上绘制前一天的最高价、最低价和中间线 当价格突破、回测或接近关键水平时给出提醒 反转信号箭头（Rejection Arrows）： 利用影线长度、实体大小和 Pin Bar（针形线）形态检测买卖反转 绘制买/卖箭头并发送提醒，提示潜在反转机会 多周期趋势仪表（MTF Trend Meter）： 使用 LWMA 显示 M5、M15、M30 周期的趋势方向 快速判断市场是偏多还是偏空 自定义提醒与通知： 当价格触达关键水平或反转区域时自动通知 可开启或
Ultimate HTF Bias Plus Smart Turning Point System
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利用 H4 & M30 Turning Point PRO 最大化您的趋势交易！ 告别猜测和混乱的图表。这个高级指标结合了高时间框架的趋势检测与精确的短期转折点信号，为您提供清晰的买入和卖出机会。 交易者为何喜爱它： H4 EMA200 趋势偏向： 一目了然地掌握主导趋势，仅按趋势方向交易。 M30 执行箭头： 等待高概率转折点，由趋势、结构和波动性确认。 智能标签： 始终知道何时等待 BUY 或 SELL 箭头——无混乱，无遗漏信号。 可选提醒： 弹出窗口、推送通知和邮件每个设置仅触发一次，避免提醒过载。 可自定义线条与视觉效果： 显示或隐藏 H4 & M30 EMA 线，并附清晰标签，实现专业图表布局。 Swing + ATR 过滤器： 仅在强劲市场结构时触发信号——自信交易！ 适用人群： 希望按趋势入场的外汇、贵金属及差价合约交易者。 需要可靠 M30 执行信号的活跃交易者。 希望通过清晰视觉提示交易而不造成图表混乱的新手。 推荐时间框架： H4： 决定趋势偏向 M30： 执行与转折点 专业提示： 配合适当的风险管理以最大化成功。仅当 M30 转折点箭头与 H4 趋势一致时入场。
Ultimate Scalper Zone
Godwin Edward Enyali
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Scalpers Zone – 终极供需区 + 随机指标反转 & 三次触碰指标 Scalpers Zone 专为寻找高概率短线入场点的交易者设计。它能够识别日线和7日的供需区，并突出显示这些区域完美重合的地方，标示出最强的潜在反转点。对于波动性大的资产，如加密货币和黄金，可增加区域厚度以提高可见性和精确度。 主要功能： 重合区检测： 日线和7日供需区重叠 → 高概率入场点。 随机指标反转提示： 确认关键区域的超买/超卖反应。 三次触碰反转检测： 在强支撑/阻力位进行重复触碰，提供额外确认。 自定义提示与可视化： 彩色箭头与厚实阴影区域，支持声音、邮件和推送通知。 可调节区域厚度： 特别适用于波动性大的资产，如加密货币和黄金。 为什么选择 Scalpers Zone： 在重合区交易最强的反转点。 通过随机指标和三次触碰确认，过滤虚假信号。 非常适合外汇、加密货币和黄金的短线交易。
Trade The Range
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Trade the Range – H4 区间市场检测器与每日支撑/阻力区及烛芯反转提醒 概述： “Trade the Range” 是一款专为希望 专注于高概率区间市场 的交易者设计的精密工具。 与其盲目跟随每一个趋势，这个指标能够 自动识别 H4 时间框架的盘整阶段 ，并帮助您自信地在区间的顶部和底部进行交易。 主要功能： H4 区间检测： 自动识别 H4 时间框架是处于区间还是趋势状态。 在 左上角显示清晰标签 ： H4 区间 → 显示副标题，引导您在区间的顶部和底部进行交易。 H4 趋势 → 标签更新为趋势方向，区间交易建议隐藏。 每日支撑和阻力区： 绘制前一日高点和低点区域，可配置厚度。 高亮显示 中线 、 前一日开盘价 和 当前收盘价 ，提高精度。 区域颜色编码，便于视觉识别： 绿色表示支撑，红色表示阻力 。 烛芯反转箭头： 在每日支撑/阻力水平检测强烈烛芯反转，用于确认潜在反转点。 买入/卖出箭头会自动出现在反转烛上，减少猜测。 提醒与通知： 可配置提醒：MT4 弹窗、移动通知、电子邮件及自定义声音。 提醒仅在新确认时触发，避免重复信号。 可视化清晰与易用性： 主标签和
TrendSeeker Dashboard Pro
Godwin Edward Enyali
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TrendSeeker Pro —— 终极趋势与拐点交易仪表盘 + H4 区间识别器 Ultimate Trend & Turning Point Dashboard（终极趋势与拐点仪表盘） 是一套完整的多时间框架市场决策系统，旨在帮助交易者始终顺势而为，过滤低概率的震荡行情，并以高度自信捕捉精准的拐点入场机会。 这不仅仅是一个指标——它是一套完整的交易框架，在你下单之前清晰回答三个核心问题： 市场是在趋势中还是震荡中？ H4 高时间框架的市场方向（Bias）是什么？ 最安全、最可靠的拐点入场位置在哪里？ 1. 智能多品种趋势仪表盘（基于 H4） 内置的趋势仪表盘会自动扫描所有可用交易品种，并基于 H4 时间框架的 EMA、ADX 与 ATR 逻辑，对每一个品种进行即时分类。 每个交易品种都会清晰显示： PAIR —— 交易品种 TREND → UP / DOWN / RANGE（上涨 / 下跌 / 震荡） BIAS → BUY / SELL（做多 / 做空） ACTION → WAIT BUY / WAIT SELL / NO TRADE（等待做多 / 等待做空 / 不交易） 仪表盘
Trend Reversal Zone and Alert EA
Godwin Edward Enyali
专家
Trend Reversal Zone and Alert EA 智能供需区趋势反转交易系统 Trend Reversal Zone and Alert EA 是一款专业的、 不重绘（Non-Repainting） 的智能交易系统（EA），专为捕捉 机构级供需区域中的高概率趋势反转 而设计，并通过 日内高点/低点的影线拒绝（Wick Rejection）价格行为 进行确认。 该 EA 将 多时间周期的市场结构 与 精准的入场时机 相结合，使交易者能够在趋势反转的早期介入，同时保持严格的风险控制。  核心交易逻辑 本 EA 采用 三重确认机制 ： 1. 高时间周期供需区域 自动识别以下时间周期中的关键 摆动高点与低点 ： H4（4 小时） D1（日线） 这些区域代表 机构级决策区间 。 只有当价格位于 有效的供给区或需求区内 时，才允许开仓。 2. 日内高点 / 低点影线拒绝确认 EA 持续监控 当日最高价（High）与最低价（Low） 。 只有在出现以下条件时才会触发交易： 明显而强烈的 影线拒绝 清晰的 看涨或看跌蜡烛形态结构 此机制可有效避免 追高/追低 和 假突破 。 3. 每
Premium Supply and Demand Zones with Alerts
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PREMIUM SUPPLY AND DEMAND ZONES WITH ALERTS Premium Supply and Demand Zones with Alerts 是一款专业级 Smart Money（聪明资金）交易指标 ，将 机构级供需区 与 多时间周期趋势直方图 相结合，用于捕捉 高置信度的价格回调与拒绝信号 。 该指标会在主图上自动识别 高质量供需区域 ，并通过 强势影线拒绝逻辑 确认进场信号。所有交易信号 仅在主导趋势方向上触发 ，而该趋势由 供需直方图清晰判定 。 核心优势 直方图即趋势过滤器。 它直观显示在高时间周期中， 需求还是供给占据主导 ，确保交易始终顺势而为，而非逆势操作。 区域质量控制（您的核心优势） 通过调节 SwingDepth 参数 ，交易者可以精准定义 高质量（Premium）供需区域 ： 更大的 SwingDepth → 更强、更可靠的机构级区域 更小的 SwingDepth → 更频繁但强度较低的区域 这使您能够有效 过滤市场噪音 ，只专注于 最佳价格结构 ，以 机构级视角 参与市场。 核心功能 主图显示 高级供需区域 有效区域内的 价格
Moving Average of Supply and Demand
Godwin Edward Enyali
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Moving Average of Supply and Demand 是一款功能强大且非常适合初学者使用的趋势跟随指标，旨在帮助交易者清晰地识别市场方向，并在交易中建立信心，即使没有深厚的技术分析基础也能轻松使用。 与传统基于价格计算的移动平均线不同，该指标将移动平均平滑技术应用于供需力量本身，并以动态图表直方图区的形式直接显示在价格图表上。 这种方式可以清楚直观地展示当前市场是由买方还是卖方主导，使趋势变化即使对新手交易者来说也一目了然。 指标的工作原理如下。 当需求占据主导时，指标会在价格下方绘制看涨的供需直方图。 当供应占据主导时，指标会在价格上方绘制看跌的直方图。 直方图经过平滑处理，有效减少市场噪音，使真实趋势更加突出。 当价格短暂进入直方图区并随后被拒绝返回时，通常意味着趋势有较高概率继续。 新手交易者无需预测市场。 只需等待趋势形成，然后顺势而为。 拒绝信号逻辑基于清晰而严格的规则。 买入拒绝信号出现在供需趋势为看涨状态时，价格向下刺破看涨区域，但蜡烛收盘重新回到区域之上。 卖出拒绝信号出现在供需趋势为看跌状态时，价格向上刺破看跌区域，但蜡烛收盘重新回到区域之下。 这
Impulse Zone Hunter
Godwin Edward Enyali
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Impulse Zone Hunter – 精准交易工具 Impulse Zone Hunter 是一款 高性能的MT4指标 ，旨在为交易者提供 视觉上的优势 ，帮助检测高概率的市场走势。它专注于 供求区、订单区块 和 ChoCH（市场特征变化） ，直接在您的价格图表上提供 清晰的信号 。 主要功能： 双模式交易 可选择显示 供求区 或 订单区块与ChoCH线 。 轻松切换模式，其他设置保持不变。 蜡烛图拒绝信号 自动识别 关键区域内的高概率反转蜡烛 。 自动绘制 买卖箭头 ，帮助快速决策。 订单区块与ChoCH分析 检测 多头和空头订单区块 ，并检查是否被消解。 绘制 ChoCH水平线 ，标识趋势变化和突破点。 自定义警报 提供 视觉、音频和推送通知 ，每次信号生成时都会提醒。 不错过任何 重要的市场反转 。 完全自定义 为 供求区 和 订单区块 设置独立的颜色。 调整 区域厚度 、 箭头偏移 和 蜡烛图拒绝敏感度 。 智能多时间框架过滤 使用 高时间框架趋势 来过滤信号，确保高概率交易。 为什么选择 Impulse Zone Hunter？ Impulse Zone Hunter
FibStrike Fibonacci with Zone Rejection
Godwin Edward Enyali
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FibStrike Rejection 是一款功能强大的 MT4 指标，专为希望使用斐波那契回撤结合烛芯反转信号来可视化高概率买卖区的交易者设计。 该指标会根据可自定义的回溯周期自动识别最近的高点和低点，并绘制 100% 到 40% 的斐波那契水平。在这些水平内，高亮显示买入和卖出区域。 此外，指标会检测斐波那契区间和当日最高/最低价的烛芯反转，只在 定义的区域内生成箭头，从而减少噪音和错误信号。警报可选，包括声音提醒、手机通知和电子邮件提醒。 此指标适合使用 价格行为（Price Action）、烛芯反转或智能资金（Smart Money Concepts）进行入场的交易者，有助于识别关键区间内的强烈反转。 功能特点： 使用斐波那契回撤自动检测买卖区（100% → 40%） 烛芯反转箭头仅在 BUY/SELL 区域内显示 检测当日最高/最低烛芯反转，可选警报 斐波那契和每日烛芯检测参数分开设置 可配置箭头颜色、代码和阈值 支持弹窗、声音、手机和邮件提醒 区域标签及矩形高亮显示，便于视觉参考 可自定义回溯周期和区域延伸长度 工作原理： 检测回溯周期内的最新高点和低点。 在 100% 到
Liquidity Sentinel Dashboard Pro with alert
Godwin Edward Enyali
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Liquidity Sentinel Pro – 多时间框架仪表盘与烛芯反转警报 描述： Liquidity Sentinel Pro 是一款功能强大的 MT4 综合指标，能够为交易者提供完整的市场动态视图，通过结合多时间框架趋势分析、供需强度和精确的烛芯反转警报。 该工具可提供可操作的见解，帮助识别哪些货币对或资产处于趋势中，高概率反转点，以及过滤市场噪音，让交易者在顺应市场动量的情况下自信下单。 主要功能： 多时间框架趋势仪表盘 显示两个可选时间框架（例如 H4 和 M30）的趋势方向。 根据强势信号快速识别买入（BUY）或卖出（SELL）机会。 仪表盘警报提示交易对何时准备好潜在交易。 供需柱状图 可视化买盘（需求）和卖盘（供给）力量。 跟踪两个独立时间框架的市场动量，清晰呈现市场概况。 帮助识别超买/超卖走势及潜在反转区域。 智能烛芯反转警报 检测当日的看涨和看跌烛芯反转。 仅在仪表盘趋势一致时发出警报，避免误报。 支持声音、手机和电子邮件通知，及时更新。 可自定义警报与可视化 可更改箭头颜色、烛芯阈值和警报偏好，适应您的交易风格。 高亮关键市场时刻，同时保持图表整洁。 自信交
FibRadar
Godwin Edward Enyali
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FibRadar v1 方向性斐波那契雷达与日内拒绝信号 FibRadar v1 是一款基于价格行为和斐波那契结构的方向性技术指标，用于识别市场方向、高概率区域以及结合日内结构和动能的拒绝信号。 该指标会自动分析近期价格极值，绘制斐波那契雷达圆，并通过严格的方向过滤规则，帮助交易者始终顺应市场的主导趋势。 核心原理 FibRadar 以动态价格中心为基础，该中心由指定回溯周期内的最高价和最低价计算得出。围绕该中心，指标构建按斐波那契比例缩放的圆形区域，用于直观展示价格扩展、动能强弱以及潜在衰竭区。 同时，FibRadar 会判断当前市场处于多头还是空头状态，并只在对应方向上给出交易信号。 斐波那契雷达圆 使用的斐波那契比例 0.236 0.382 0.5 0.618 0.786 1.0 1.272 1.618 雷达圆基于最近的高点和低点构建 会随市场波动性自动调整大小 颜色随市场方向变化 多头方向使用绿色 空头方向使用红色 当价格突破 0.618 比例范围时，指标会将其识别为强势方向性行情，并触发动能提示。 市场方向过滤 FibRadar 持续分析市场结构以确定当前方向。 多头模式仅允
筛选:
Mactrade1718
391
Mactrade1718 2026.07.27 09:29 
 

Very good EA as compare to lot of EA, and user support are great too

Godwin Edward Enyali
4781
来自开发人员的回复 Godwin Edward Enyali 2026.07.27 10:33
Thanks for your feedback
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