Gold Zone EA
- Эксперты
- Simon Reger
- Версия: 1.4
- Обновлено: 11 декабря 2025
Gold Zone EA — полностью автоматизированный торговый советник, который анализирует структуру рынка с помощью зон спроса и предложения (Supply & Demand) и открывает сделки на основе определённых ценовых реакций.
Советник сочетает обнаружение зон, анализ импульса, EMA-фильтр, несколько уровней Take Profit, Break Even, Trailing Stop и встроенную панель ручной торговли прямо на графике.
EA работает на многих инструментах, включая:
XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD
а также на различных валютных парах, индексах и CFD.
Внешние DLL не требуются.
Логика работы
Определение зон спроса и предложения
Советник определяет структурные ценовые области, используя:
-
базовые свечи
-
фильтры свечных паттернов
-
опциональную EMA-оценку тренда
-
проверку размеров зон и их пересечений
-
автоматическое удаление недействительных зон
Зоны остаются активными, пока цена не пробьёт их несколько раз или не будет достигнут счётчик инвалидации.
Активация зоны
Зона становится активной («armed»), когда цена:
-
закрывается выше нижней границы зоны предложения
-
закрывается ниже верхней границы зоны спроса
Только активные зоны могут давать сигналы.
Вход по импульсной свече
Сделка открывается, если:
-
формируется выраженная импульсная свеча в направлении зоны
-
тело свечи достигает минимального размера
-
расстояние до зоны находится в допустимых пределах
Сделка не открывается при слишком высоком спреде, наличии позиции в том же направлении, несоответствии EMA-фильтра или недостаточной марже.
Управление сделками
-
Несколько Take Profit: три позиции с уровнями TP1, TP2 и TP3
-
Динамический Stop Loss: на основе последних n свечей, с дополнительным буфером и опцией минимального/максимального SL
-
Break Even: перенос SL на цену входа после достижения заданной прибыли
-
Trailing Stop: по пунктам или по свечам
-
Логика противоположного сигнала: может закрывать текущие сделки и открывать позицию в противоположную сторону
-
Маркировка входов: каждая сделка отображается визуально на графике
Интегрированная панель торговли
Передвижная панель включает:
-
переключатель автоторговли
-
кнопки BUY / SELL
-
настройку лота
-
ручной Break Even
-
кнопку Close All
-
отображение прибыли: текущей, последней закрытой, за последние X дней
-
индикатор спреда
-
счётчик сделок, процент прибыльных и фактор прибыли
Панель позволяет использовать полностью автоматическую, ручную или комбинированную торговлю.
Подходящие рынки
Советник подходит для инструментов со стабильной ценовой структурой:
-
золото (XAUUSD)
-
валютные пары
-
криптовалюты (например, BTCUSD)
-
индексы (GER40, SPX500, US30)
-
сырьевые товары (WTI, Brent)
Рекомендуемые таймфреймы: M15, H1 и H4.
Примечания
-
Советник не сохраняет историю результатов и не выполняет автоматическую оптимизацию.
-
Стратегия основана только на структуре цены, силе тренда и текущем рыночном поведении.
-
Ручная панель может использоваться в любое время независимо от автоторговли.
