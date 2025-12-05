Gold Zone EA — полностью автоматизированный торговый советник, который анализирует структуру рынка с помощью зон спроса и предложения (Supply & Demand) и открывает сделки на основе определённых ценовых реакций.

Советник сочетает обнаружение зон, анализ импульса, EMA-фильтр, несколько уровней Take Profit, Break Even, Trailing Stop и встроенную панель ручной торговли прямо на графике.

EA работает на многих инструментах, включая:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD

а также на различных валютных парах, индексах и CFD.

Внешние DLL не требуются.

Логика работы

Определение зон спроса и предложения

Советник определяет структурные ценовые области, используя:

базовые свечи

фильтры свечных паттернов

опциональную EMA-оценку тренда

проверку размеров зон и их пересечений

автоматическое удаление недействительных зон

Зоны остаются активными, пока цена не пробьёт их несколько раз или не будет достигнут счётчик инвалидации.

Активация зоны

Зона становится активной («armed»), когда цена:

закрывается выше нижней границы зоны предложения

закрывается ниже верхней границы зоны спроса

Только активные зоны могут давать сигналы.

Вход по импульсной свече

Сделка открывается, если:

формируется выраженная импульсная свеча в направлении зоны

тело свечи достигает минимального размера

расстояние до зоны находится в допустимых пределах

Сделка не открывается при слишком высоком спреде, наличии позиции в том же направлении, несоответствии EMA-фильтра или недостаточной марже.

Управление сделками

Несколько Take Profit: три позиции с уровнями TP1, TP2 и TP3

Динамический Stop Loss: на основе последних n свечей, с дополнительным буфером и опцией минимального/максимального SL

Break Even: перенос SL на цену входа после достижения заданной прибыли

Trailing Stop: по пунктам или по свечам

Логика противоположного сигнала: может закрывать текущие сделки и открывать позицию в противоположную сторону

Маркировка входов: каждая сделка отображается визуально на графике

Интегрированная панель торговли

Передвижная панель включает:

переключатель автоторговли

кнопки BUY / SELL

настройку лота

ручной Break Even

кнопку Close All

отображение прибыли: текущей, последней закрытой, за последние X дней

индикатор спреда

счётчик сделок, процент прибыльных и фактор прибыли

Панель позволяет использовать полностью автоматическую, ручную или комбинированную торговлю.

Подходящие рынки

Советник подходит для инструментов со стабильной ценовой структурой:

золото (XAUUSD)

валютные пары

криптовалюты (например, BTCUSD)

индексы (GER40, SPX500, US30)

сырьевые товары (WTI, Brent)

Рекомендуемые таймфреймы: M15, H1 и H4.

Примечания