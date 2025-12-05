Gold Zone EA

5

Gold Zone EA — полностью автоматизированный торговый советник, который анализирует структуру рынка с помощью зон спроса и предложения (Supply & Demand) и открывает сделки на основе определённых ценовых реакций.
Советник сочетает обнаружение зон, анализ импульса, EMA-фильтр, несколько уровней Take Profit, Break Even, Trailing Stop и встроенную панель ручной торговли прямо на графике.

EA работает на многих инструментах, включая:

XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, USDJPY, BTCUSD
а также на различных валютных парах, индексах и CFD.
Внешние DLL не требуются.

Логика работы

Определение зон спроса и предложения

Советник определяет структурные ценовые области, используя:

  • базовые свечи

  • фильтры свечных паттернов

  • опциональную EMA-оценку тренда

  • проверку размеров зон и их пересечений

  • автоматическое удаление недействительных зон

Зоны остаются активными, пока цена не пробьёт их несколько раз или не будет достигнут счётчик инвалидации.

Активация зоны

Зона становится активной («armed»), когда цена:

  • закрывается выше нижней границы зоны предложения

  • закрывается ниже верхней границы зоны спроса

Только активные зоны могут давать сигналы.

Вход по импульсной свече

Сделка открывается, если:

  • формируется выраженная импульсная свеча в направлении зоны

  • тело свечи достигает минимального размера

  • расстояние до зоны находится в допустимых пределах

Сделка не открывается при слишком высоком спреде, наличии позиции в том же направлении, несоответствии EMA-фильтра или недостаточной марже.

Управление сделками

  • Несколько Take Profit: три позиции с уровнями TP1, TP2 и TP3

  • Динамический Stop Loss: на основе последних n свечей, с дополнительным буфером и опцией минимального/максимального SL

  • Break Even: перенос SL на цену входа после достижения заданной прибыли

  • Trailing Stop: по пунктам или по свечам

  • Логика противоположного сигнала: может закрывать текущие сделки и открывать позицию в противоположную сторону

  • Маркировка входов: каждая сделка отображается визуально на графике

Интегрированная панель торговли

Передвижная панель включает:

  • переключатель автоторговли

  • кнопки BUY / SELL

  • настройку лота

  • ручной Break Even

  • кнопку Close All

  • отображение прибыли: текущей, последней закрытой, за последние X дней

  • индикатор спреда

  • счётчик сделок, процент прибыльных и фактор прибыли

Панель позволяет использовать полностью автоматическую, ручную или комбинированную торговлю.

Подходящие рынки

Советник подходит для инструментов со стабильной ценовой структурой:

  • золото (XAUUSD)

  • валютные пары

  • криптовалюты (например, BTCUSD)

  • индексы (GER40, SPX500, US30)

  • сырьевые товары (WTI, Brent)

Рекомендуемые таймфреймы: M15, H1 и H4.

Примечания

  • Советник не сохраняет историю результатов и не выполняет автоматическую оптимизацию.

  • Стратегия основана только на структуре цены, силе тренда и текущем рыночном поведении.

  • Ручная панель может использоваться в любое время независимо от автоторговли.


Отзывы 4
javann
24
javann 2025.12.19 16:02 
 

Até agora operando sem perdas... estou gostando! teste em conta demo com lot minino. sem perdas ate agora! 7 dias....

Erwin Hardiansyah
18
Erwin Hardiansyah 2025.12.08 17:08 
 

simple to use

