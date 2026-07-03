HMA Scalper Pro для MetaTrader 5

HMA Scalper Pro — трендовый индикатор для MetaTrader 5, основанный на алгоритме Hull Moving Average (HMA), впервые опубликованном Alan Hull в 2005 году.

Индикатор предназначен для анализа направления текущего тренда и отображения сглаженной линии, построенной на основе алгоритма Hull Moving Average. По сравнению с традиционными скользящими средними данный алгоритм разработан для уменьшения задержки при сохранении плавности линии.

HMA Scalper Pro позволяет наглядно отслеживать изменение направления тренда и может использоваться при техническом анализе различных финансовых инструментов.

Возможности индикатора

Построение линии Hull Moving Average (HMA).

Автоматическое изменение цвета линии при смене направления тренда.

Поддержка всех таймфреймов MetaTrader 5.

Выбор типа цены для расчета.

Звуковое уведомление при смене направления тренда.

Простой и понятный интерфейс.

Низкая нагрузка на терминал MetaTrader 5.

Совместимость с любыми брокерами MetaTrader 5.

Настройки

Timeframe — выбор таймфрейма, на котором выполняется расчет индикатора.

Apply To — выбор типа цены, используемой при расчете Hull Moving Average.

Period — период расчета индикатора.

Alert On — включает или отключает звуковое уведомление при смене направления тренда.

Принцип работы

Индикатор рассчитывает линию Hull Moving Average для выбранного символа и таймфрейма. При изменении направления движения линия автоматически изменяет свой цвет, что позволяет быстрее оценивать текущую динамику рынка.

HMA Scalper Pro является пользовательским индикатором технического анализа. Он не открывает и не закрывает сделки автоматически и не является торговым советником.

Если вам необходима автоматическая торговля с использованием аналогичного алгоритма, обратите внимание на торговый советник HMA Scalper Pro EA, разработанный на основе той же концепции.

HMA Scalper Pro EA:

https://www.mql5.com/ru/market/product/134420?source=Site+Market+My+Products+Page

Область применения

Индикатор может использоваться для:

анализа направления тренда;

визуального подтверждения изменения рыночного движения;

дополнительной оценки текущей рыночной ситуации;

анализа различных финансовых инструментов;

работы на любых таймфреймах MetaTrader 5.

Поддерживаемые рынки

Индикатор работает с любыми символами, доступными в MetaTrader 5, включая:

Forex;

драгоценные металлы;

фондовые индексы;

акции;

CFD;

криптовалюты.

Совместимость

MetaTrader 5;

счета Hedging;

счета Netting;

любые брокеры MetaTrader 5.

Преимущества

HMA Scalper Pro использует алгоритм Hull Moving Average, широко известный в техническом анализе благодаря сочетанию плавности линии и уменьшенной задержки по сравнению с классическими скользящими средними.

Минималистичный интерфейс содержит только наиболее востребованные параметры, что делает настройку индикатора простой и удобной. Поддержка различных таймфреймов и типов цен позволяет использовать HMA Scalper Pro при анализе различных рынков и торговых инструментов.

HMA Scalper Pro подходит как начинающим, так и опытным трейдерам, которым необходим простой, удобный и наглядный инструмент для анализа направления тренда без лишних настроек и дополнительных элементов интерфейса.