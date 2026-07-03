HMA Scalper Pro

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HMA Scalper Pro для MetaTrader 5

HMA Scalper Pro — трендовый индикатор для MetaTrader 5, основанный на алгоритме Hull Moving Average (HMA), впервые опубликованном Alan Hull в 2005 году.

Индикатор предназначен для анализа направления текущего тренда и отображения сглаженной линии, построенной на основе алгоритма Hull Moving Average. По сравнению с традиционными скользящими средними данный алгоритм разработан для уменьшения задержки при сохранении плавности линии.

HMA Scalper Pro позволяет наглядно отслеживать изменение направления тренда и может использоваться при техническом анализе различных финансовых инструментов.

Возможности индикатора

  • Построение линии Hull Moving Average (HMA).
  • Автоматическое изменение цвета линии при смене направления тренда.
  • Поддержка всех таймфреймов MetaTrader 5.
  • Выбор типа цены для расчета.
  • Звуковое уведомление при смене направления тренда.
  • Простой и понятный интерфейс.
  • Низкая нагрузка на терминал MetaTrader 5.
  • Совместимость с любыми брокерами MetaTrader 5.

Настройки

Timeframe — выбор таймфрейма, на котором выполняется расчет индикатора.

Apply To — выбор типа цены, используемой при расчете Hull Moving Average.

Period — период расчета индикатора.

Alert On — включает или отключает звуковое уведомление при смене направления тренда.

Принцип работы

Индикатор рассчитывает линию Hull Moving Average для выбранного символа и таймфрейма. При изменении направления движения линия автоматически изменяет свой цвет, что позволяет быстрее оценивать текущую динамику рынка.

HMA Scalper Pro является пользовательским индикатором технического анализа. Он не открывает и не закрывает сделки автоматически и не является торговым советником.

Если вам необходима автоматическая торговля с использованием аналогичного алгоритма, обратите внимание на торговый советник HMA Scalper Pro EA, разработанный на основе той же концепции.

HMA Scalper Pro EA:

https://www.mql5.com/ru/market/product/134420?source=Site+Market+My+Products+Page

Область применения

Индикатор может использоваться для:

  • анализа направления тренда;
  • визуального подтверждения изменения рыночного движения;
  • дополнительной оценки текущей рыночной ситуации;
  • анализа различных финансовых инструментов;
  • работы на любых таймфреймах MetaTrader 5.

Поддерживаемые рынки

Индикатор работает с любыми символами, доступными в MetaTrader 5, включая:

  • Forex;
  • драгоценные металлы;
  • фондовые индексы;
  • акции;
  • CFD;
  • криптовалюты.

Совместимость

  • MetaTrader 5;
  • счета Hedging;
  • счета Netting;
  • любые брокеры MetaTrader 5.

Преимущества

HMA Scalper Pro использует алгоритм Hull Moving Average, широко известный в техническом анализе благодаря сочетанию плавности линии и уменьшенной задержки по сравнению с классическими скользящими средними.

Минималистичный интерфейс содержит только наиболее востребованные параметры, что делает настройку индикатора простой и удобной. Поддержка различных таймфреймов и типов цен позволяет использовать HMA Scalper Pro при анализе различных рынков и торговых инструментов.

HMA Scalper Pro подходит как начинающим, так и опытным трейдерам, которым необходим простой, удобный и наглядный инструмент для анализа направления тренда без лишних настроек и дополнительных элементов интерфейса.


Отзывы 1
Detleff Böhmer
3261
Detleff Böhmer 2026.07.15 06:50 
 

Ein sehr genauer Indikator für die Trendrichtung der in keinem Chart bei mir fehlt und auf den ich mich verlassen kann. Danke für diesen Indikator!!! SEHR GUT GEMACHT!!!

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AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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Vladimir Shumikhin
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Фильтр:
Detleff Böhmer
3261
Detleff Böhmer 2026.07.15 06:50 
 

Ein sehr genauer Indikator für die Trendrichtung der in keinem Chart bei mir fehlt und auf den ich mich verlassen kann. Danke für diesen Indikator!!! SEHR GUT GEMACHT!!!

Vladimir Shumikhin
4218
Ответ разработчика Vladimir Shumikhin 2026.07.15 09:22
Vielen Dank für Ihre großartige Bewertung! Es freut mich sehr zu wissen, dass HMA Scalper Pro für Sie nützlich ist und Ihnen dabei hilft, die Trendrichtung zu bestimmen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Trading und stets stabile Gewinne!
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