Dominika — Автоматический торговый советник.





Dominika — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, сочетающий интеллектуальный анализ рынка, продуманное управление капиталом, дисциплинированную систему построения сетки и комплекс механизмов сопровождения открытых позиций.





Советник самостоятельно определяет благоприятные моменты для открытия позиций, контролирует уже открытые сделки и сопровождает их без постоянного участия пользователя.





Dominika — это не отдельный сигнал и не набор случайных правил, а комплексная система, в которой алгоритмы анализа рынка, управления объёмом, построения сетки и защиты капитала работают совместно, как единый механизм.





Главная цель советника — не максимальное количество сделок, а поиск качественных торговых возможностей при сохранении контролируемого уровня риска на протяжении всей торговой серии.









Интеллектуальная торговая система





Dominika самостоятельно анализирует рыночную ситуацию и открывает сделки только после появления подтверждённых условий для входа.





Перед открытием каждой позиции советник дополнительно проверяет:





расстояние между ордерами;

время между сделками;

выбранное направление торговли;

текущий спред;

доступность торговой сессии;

размер свободной маржи.





Эти проверки выполняются перед каждым входом и позволяют отсеивать сделки, не отвечающие текущим условиям торговли, делая работу советника более дисциплинированной и предсказуемой.









Smart Risk — адаптивное управление объёмом





Одна из ключевых особенностей Dominika — встроенная система Smart Risk.





Большинство сеточных советников увеличивают объём каждой новой сделки, постепенно наращивая нагрузку на депозит. Dominika работает по противоположному принципу: после открытия первой позиции объём каждой следующей сделки автоматически уменьшается.





Пример работы Smart Risk (при балансе счёта 5000 USD):





1-я сделка — 0.05

2-я — 0.04

3-я — 0.03

4-я — 0.02

5-я и последующие — 0.01





В отличие от систем, где риск растёт вместе с каждой новой сделкой в серии, Smart Risk последовательно снижает торговый объём по мере развития серии, уменьшая общую нагрузку на депозит на каждом следующем шаге.





Размер каждой позиции рассчитывается автоматически на основании текущего баланса счёта и затем корректируется с учётом уровня сетки и ограничений торгового счёта.









Продуманная система сетки





Каждый новый уровень сетки в Dominika открывается только после того, как одновременно выполнены все условия торговой системы.





Советник не открывает дополнительные позиции хаотично — каждая новая сделка в серии проходит полный комплекс встроенных проверок, прежде чем будет отправлена брокеру.





Одновременно контролируются:





расстояние между уровнями сетки;

минимальный интервал между сделками;

максимально допустимое количество ордеров в серии;

выбранное направление торговли;

ограничения брокера по объёму;

доступность текущей торговой сессии.





Такой подход обеспечивает дисциплинированное развитие торговой серии без резкого и бесконтрольного увеличения числа открытых позиций.









Дневной лимит сделок — дополнительная защита депозита





Пользователь задаёт максимально допустимое количество новых сделок за один торговый день.





После достижения установленного лимита советник прекращает открытие новых позиций до начала следующего торгового дня. Ограничивается только открытие новых ордеров — уже открытые сделки при этом не закрываются принудительно и не остаются без внимания.





Если соответствующие функции включены пользователем в настройках советника, продолжают работать:





Trailing Stop;

BreakEven;

Stop Loss;

Take Profit;

сопровождение уже открытых торговых серий.





Иными словами, дневной лимит ограничивает собственную активность советника по открытию новых сделок, но не отключает управление уже существующими позициями — оно определяется исключительно теми функциями, которые включены в настройках.





После начала следующего торгового дня счётчик автоматически сбрасывается, после чего советник вновь получает возможность открывать новые сделки при выполнении всех условий торговой системы.









Максимальная защита капитала





Перед отправкой каждого торгового приказа выполняется ряд проверок:





достаточность свободной маржи;

допустимый торговый объём;

ограничения брокера;

величина текущего спреда;

корректность расчётного торгового объёма;

доступность торговой сессии.





Если рассчитанный объём позиции невозможно открыть в соответствии с требованиями брокера, советник автоматически приводит размер позиции к ближайшему допустимому значению.









Совместимость





Dominika автоматически определяет доступность торговой сессии на стороне брокера. Если рынок по инструменту закрыт, советник не отправляет торговые запросы; после открытия рынка работа возобновляется автоматически, без вмешательства пользователя.





Советник поддерживает работу на счетах:





Hedging;

Netting.





Внутренняя логика сетки учитывает особенности обоих типов счетов. Фактические результаты торговли могут отличаться в зависимости от условий конкретного брокера, включая торговые часы, размер спреда, комиссии и особенности исполнения ордеров.









Простота использования





Для начала работы достаточно:





установить советник на график;

выбрать направление торговли;

настроить параметры управления капиталом;

запустить тестирование или торговлю.





Остальные процессы советник выполняет самостоятельно.









Принцип работы





Dominika не стремится открывать максимально возможное количество сделок. Основной принцип работы советника заключается в последовательном поиске торговых возможностей с одновременным контролем риска на каждом этапе торговой серии.





Все встроенные механизмы — анализ рынка, Smart Risk, система построения сетки, дневной лимит сделок и защитные проверки — работают совместно как единый алгоритм. Такой подход позволяет сохранять дисциплинированную логику торговли независимо от текущей рыночной ситуации.









Основные возможности





Полностью автоматическая торговля

Интеллектуальная система анализа рынка

Smart Risk — автоматическое уменьшение объёма каждой следующей сделки

Автоматический расчёт торгового объёма на основе баланса счёта

Интеллектуальная система управления сеткой

Независимое сопровождение торговых серий Buy и Sell

Работа в режимах Buy, Sell или Buy & Sell одновременно

Дневной лимит новых сделок

Автоматическая проверка открытия торговой сессии

Контроль доступности рынка перед каждой сделкой

Автоматическое возобновление торговли после открытия рынка

Контроль минимального времени между сделками

Контроль минимального расстояния между ордерами

Ограничение максимального количества ордеров в серии

Stop Loss

Take Profit

Trailing Stop

BreakEven

Контроль максимально допустимого спреда

Автоматическая проверка свободной маржи перед каждой сделкой

Автоматическая адаптация торгового объёма под ограничения брокера

Поддержка счетов Hedging и Netting

Информационная панель на графике

Отображение истории сделок на графике









Предупреждение о рисках





Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере вложенных средств.





Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его в Стратегическом тестере MetaTrader 5, а также на демо-счёте, и убедиться, что его поведение соответствует ожиданиям пользователя.





Результаты тестирования и результаты торговли в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем.





Пользователь самостоятельно принимает решение об использовании советника и несёт полную ответственность за результаты собственной торговли, включая выбор торговых параметров, инструмента и торгового счёта.





Автор и разработчик не несут ответственности за финансовые потери, упущенную выгоду или иные последствия, связанные с использованием данного программного обеспечения.



