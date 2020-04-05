Dominika

Dominika  Автоматический торговый советник.

Dominika — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, сочетающий интеллектуальный анализ рынка, продуманное управление капиталом, дисциплинированную систему построения сетки и комплекс механизмов сопровождения открытых позиций.

Советник самостоятельно определяет благоприятные моменты для открытия позиций, контролирует уже открытые сделки и сопровождает их без постоянного участия пользователя.

Dominika — это не отдельный сигнал и не набор случайных правил, а комплексная система, в которой алгоритмы анализа рынка, управления объёмом, построения сетки и защиты капитала работают совместно, как единый механизм.

Главная цель советника — не максимальное количество сделок, а поиск качественных торговых возможностей при сохранении контролируемого уровня риска на протяжении всей торговой серии.


Интеллектуальная торговая система

Dominika самостоятельно анализирует рыночную ситуацию и открывает сделки только после появления подтверждённых условий для входа.

Перед открытием каждой позиции советник дополнительно проверяет:

расстояние между ордерами;
время между сделками;
выбранное направление торговли;
текущий спред;
доступность торговой сессии;
размер свободной маржи.

Эти проверки выполняются перед каждым входом и позволяют отсеивать сделки, не отвечающие текущим условиям торговли, делая работу советника более дисциплинированной и предсказуемой.


Smart Risk — адаптивное управление объёмом

Одна из ключевых особенностей Dominika — встроенная система Smart Risk.

Большинство сеточных советников увеличивают объём каждой новой сделки, постепенно наращивая нагрузку на депозит. Dominika работает по противоположному принципу: после открытия первой позиции объём каждой следующей сделки автоматически уменьшается.

Пример работы Smart Risk (при балансе счёта 5000 USD):

1-я сделка — 0.05
2-я — 0.04
3-я — 0.03
4-я — 0.02
5-я и последующие — 0.01

В отличие от систем, где риск растёт вместе с каждой новой сделкой в серии, Smart Risk последовательно снижает торговый объём по мере развития серии, уменьшая общую нагрузку на депозит на каждом следующем шаге.

Размер каждой позиции рассчитывается автоматически на основании текущего баланса счёта и затем корректируется с учётом уровня сетки и ограничений торгового счёта.


Продуманная система сетки

Каждый новый уровень сетки в Dominika открывается только после того, как одновременно выполнены все условия торговой системы.

Советник не открывает дополнительные позиции хаотично — каждая новая сделка в серии проходит полный комплекс встроенных проверок, прежде чем будет отправлена брокеру.

Одновременно контролируются:

расстояние между уровнями сетки;
минимальный интервал между сделками;
максимально допустимое количество ордеров в серии;
выбранное направление торговли;
ограничения брокера по объёму;
доступность текущей торговой сессии.

Такой подход обеспечивает дисциплинированное развитие торговой серии без резкого и бесконтрольного увеличения числа открытых позиций.


Дневной лимит сделок — дополнительная защита депозита

Пользователь задаёт максимально допустимое количество новых сделок за один торговый день.

После достижения установленного лимита советник прекращает открытие новых позиций до начала следующего торгового дня. Ограничивается только открытие новых ордеров — уже открытые сделки при этом не закрываются принудительно и не остаются без внимания.

Если соответствующие функции включены пользователем в настройках советника, продолжают работать:

Trailing Stop;
BreakEven;
Stop Loss;
Take Profit;
сопровождение уже открытых торговых серий.

Иными словами, дневной лимит ограничивает собственную активность советника по открытию новых сделок, но не отключает управление уже существующими позициями — оно определяется исключительно теми функциями, которые включены в настройках.

После начала следующего торгового дня счётчик автоматически сбрасывается, после чего советник вновь получает возможность открывать новые сделки при выполнении всех условий торговой системы.


Максимальная защита капитала

Перед отправкой каждого торгового приказа выполняется ряд проверок:

достаточность свободной маржи;
допустимый торговый объём;
ограничения брокера;
величина текущего спреда;
корректность расчётного торгового объёма;
доступность торговой сессии.

Если рассчитанный объём позиции невозможно открыть в соответствии с требованиями брокера, советник автоматически приводит размер позиции к ближайшему допустимому значению.


Совместимость

Dominika автоматически определяет доступность торговой сессии на стороне брокера. Если рынок по инструменту закрыт, советник не отправляет торговые запросы; после открытия рынка работа возобновляется автоматически, без вмешательства пользователя.

Советник поддерживает работу на счетах:

Hedging;
Netting.

Внутренняя логика сетки учитывает особенности обоих типов счетов. Фактические результаты торговли могут отличаться в зависимости от условий конкретного брокера, включая торговые часы, размер спреда, комиссии и особенности исполнения ордеров.


Простота использования

Для начала работы достаточно:

установить советник на график;
выбрать направление торговли;
настроить параметры управления капиталом;
запустить тестирование или торговлю.

Остальные процессы советник выполняет самостоятельно.


Принцип работы

Dominika не стремится открывать максимально возможное количество сделок. Основной принцип работы советника заключается в последовательном поиске торговых возможностей с одновременным контролем риска на каждом этапе торговой серии.

Все встроенные механизмы — анализ рынка, Smart Risk, система построения сетки, дневной лимит сделок и защитные проверки — работают совместно как единый алгоритм. Такой подход позволяет сохранять дисциплинированную логику торговли независимо от текущей рыночной ситуации.


Основные возможности

Полностью автоматическая торговля
Интеллектуальная система анализа рынка
Smart Risk — автоматическое уменьшение объёма каждой следующей сделки
Автоматический расчёт торгового объёма на основе баланса счёта
Интеллектуальная система управления сеткой
Независимое сопровождение торговых серий Buy и Sell
Работа в режимах Buy, Sell или Buy & Sell одновременно
Дневной лимит новых сделок
Автоматическая проверка открытия торговой сессии
Контроль доступности рынка перед каждой сделкой
Автоматическое возобновление торговли после открытия рынка
Контроль минимального времени между сделками
Контроль минимального расстояния между ордерами
Ограничение максимального количества ордеров в серии
Stop Loss
Take Profit
Trailing Stop
BreakEven
Контроль максимально допустимого спреда
Автоматическая проверка свободной маржи перед каждой сделкой
Автоматическая адаптация торгового объёма под ограничения брокера
Поддержка счетов Hedging и Netting
Информационная панель на графике
Отображение истории сделок на графике


Предупреждение о рисках

Торговля на финансовых рынках связана с высоким уровнем риска и может привести к частичной или полной потере вложенных средств.

Перед использованием советника на реальном счёте рекомендуется протестировать его в Стратегическом тестере MetaTrader 5, а также на демо-счёте, и убедиться, что его поведение соответствует ожиданиям пользователя.

Результаты тестирования и результаты торговли в прошлом не гарантируют аналогичных результатов в будущем.

Пользователь самостоятельно принимает решение об использовании советника и несёт полную ответственность за результаты собственной торговли, включая выбор торговых параметров, инструмента и торгового счёта.

Автор и разработчик не несут ответственности за финансовые потери, упущенную выгоду или иные последствия, связанные с использованием данного программного обеспечения.

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Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Vladimir Shumikhin
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