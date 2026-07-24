ADX Scalper Pro EA

ADX Scalper Pro EA — Автоматический советник для трендовой торговли по индикатору ADX на MetaTrader 5

ОПИСАНИЕ

ADX Scalper Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, использующий индикатор Average Directional Index (ADX) для оценки силы тренда и линии +DI/−DI для определения направления сделок. Если значение ADX ниже заданного порога, рынок считается боковым и новые сделки не открываются. Торговля начинается только после подтверждения достаточной силы тренда. Для сопровождения сделок применяются управление капиталом Smart Risk, контролируемая сеточная торговля, Trailing Stop, Break Even, фильтр времени и встроенные механизмы защиты капитала.

Советник поддерживает неттинговые и хеджинговые счета и подходит для торговли золотом (XAU/USD), валютными парами Forex, индексами и другими инструментами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Отсев бокового рынка — ADX измеряет силу движения, а не направление, поэтому советник пропускает участки, на которых направленные стратегии обычно теряют деньги
  • Направление по +DI и −DI — вход строго в сторону преобладающего давления, а не по субъективной оценке тренда
  • Два режима сигнала — вход по моменту пересечения линий даёт редкие точные сделки, вход по их взаимному положению — больше возможностей в течение всего тренда
  • Мультитаймфреймовый расчёт — силу тренда можно оценивать на старшем таймфрейме, а сделки исполнять на рабочем
  • Smart Risk — объём каждого следующего ордера сетки уменьшается, а не увеличивается, что снижает нагрузку на депозит по мере её расширения
  • Регулируемая частота торговли — комбинированный фильтр по времени и расстоянию с четырьмя режимами позволяет настроить советник как на редкие входы, так и на активную работу
  • Комплексная защита капитала — контроль спреда, свободной маржи, фильтр времени, дневной лимит сделок и автоматическая проверка торговых условий перед каждым входом

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

  • ADX Trend Filter
  • Smart Risk
  • Grid Trading
  • Trade Direction
  • Time Filter
  • Spread Control
  • Daily Limit
  • Stop Loss & Take Profit
  • Break Even
  • Trailing Stop
  • Netting & Hedging
  • Trade History

КАК РАБОТАЕТ СОВЕТНИК

На закрытии каждого бара советник получает значения ADX, +DI и −DI на выбранном таймфрейме и оценивает два условия.

Сила тренда. Значение ADX сравнивается с порогом. Если оно ниже, рынок считается боковым, и советник не рассматривает вход вообще, независимо от остальных условий.

Направление. Если тренд достаточно силён, проверяется взаимное положение направленных линий. Покупка рассматривается при +DI выше −DI, продажа — при обратном соотношении. В строгом режиме дополнительно требуется, чтобы на предыдущем баре линии располагались наоборот — то есть именно в этот момент произошло пересечение.

Открытие сделок. Когда сигнал сформирован и соответствует выбранному режиму направления, применяются общие правила безопасности: проверяются интервал и расстояние между сделками согласно выбранному режиму фильтра, текущий спред, состояние торговой сессии, фильтр времени и достаточность свободной маржи. Объём при необходимости корректируется под требования брокера. После открытия позиция сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом, трейлинг-стопом и безубытком, а при включённой сеточной торговле советник может добавлять ордера по мере движения рынка против позиции.

ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА

ADX Settings

ADXTimeframe — таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор ADX. Может отличаться от рабочего графика: это позволяет оценивать тренд на старшем таймфрейме, а исполнять сделки на младшем.

ADXPeriod — период расчёта индикатора. Большие значения делают оценку тренда более сглаженной и медленной, меньшие — более чувствительной к текущему движению.

ADXThreshold — минимальное значение ADX, при котором разрешена торговля. Ниже этого порога рынок считается боковым и сделки не открываются. Чем выше значение, тем строже отбор и тем реже совершаются сделки.

RequireDICross — определяет момент входа. При включённом параметре сделка открывается только на баре пересечения линий +DI и −DI, что даёт меньше сигналов, но более точные точки входа. При отключённом советник торгует на протяжении всего тренда, пока сохраняется превосходство одной линии над другой.

Lot Settings

LotMethod — метод расчёта объёма позиции: фиксированный лот или Smart Risk (автоматический расчёт от размера баланса).

FixedLotSize — размер лота, используемый в режиме фиксированного объёма. Применяется только когда выбран этот режим.

Grid Trading Settings

UseGrid — включает или отключает сеточную торговлю при сопровождении открытых позиций.

GridStep — расстояние в пунктах между соседними уровнями сетки. Этот же параметр используется как минимальное расстояние между новыми входами при работе фильтра по расстоянию.

MaxGridOrders — максимальное количество ордеров, которое советник может открыть в одном направлении при работе сетки. Ограничивает совокупный риск.

Trading Direction

TradeDirection — определяет разрешённое направление торговли: только покупки (BUY), только продажи (SELL) или в обе стороны (BOTH). В режиме BOTH направление конкретной сделки определяет индикатор.

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss — размер стоп-лосса в пунктах для каждой новой позиции. Значение 0 отключает использование Stop Loss.

TakeProfit — размер тейк-профита в пунктах для автоматической фиксации прибыли. Значение 0 отключает использование Take Profit.

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop — включает или отключает автоматическое сопровождение прибыльных позиций трейлинг-стопом.

TrailingStart — минимальная прибыль в пунктах, после достижения которой активируется трейлинг-стоп.

TrailingDistance — расстояние в пунктах между текущей ценой и уровнем трейлинг-стопа после его активации.

TrailingStep — минимальное изменение цены, необходимое для очередного перемещения трейлинг-стопа.

BreakEven — включает или отключает автоматический перевод позиции в безубыток.

BreakEvenStart — размер прибыли в пунктах, необходимый для активации безубытка.

BreakEvenOffset — смещение стоп-лосса в плюс относительно цены открытия после перевода позиции в безубыток.

Trading Rules

MaxSpread — максимально допустимый спред в пунктах для открытия новых сделок. Если текущий спред выше этого значения, открытие новых позиций временно блокируется.

MinutesBetweenTrades — минимальный интервал времени в минутах между открытиями новых сделок.

FilterMode — режим работы фильтра входов: только по времени, только по расстоянию, по времени ИЛИ расстоянию, либо одновременно по времени И расстоянию. Позволяет регулировать частоту торговли.

MagicNumber — уникальный идентификатор, позволяющий советнику отличать собственные сделки от сделок других советников или ручной торговли.

TradeComment — комментарий, автоматически добавляемый ко всем сделкам, открываемым советником.

DailyLimit — включает или отключает ограничение на максимальное количество новых сделок в течение одного торгового дня.

MaxOrdersPerDay — максимальное количество сделок, которое советник может открыть за один торговый день.

Time Filter

EnableTimeFilter — включает или отключает фильтр времени. Когда он выключен, торговля разрешена в любое время и остальные параметры этой группы не действуют.

TradeMonday, TradeTuesday, TradeWednesday, TradeThursday, TradeFriday, TradeSaturday, TradeSunday — переключатели дней недели. Для каждого дня можно отдельно разрешить или запретить торговлю. Учитывается день по серверному времени брокера.

StartHour — час начала торгового окна (0–23) по серверному времени брокера.

StartMinute — минута начала торгового окна (0–59).

EndHour — час окончания торгового окна (0–23) по серверному времени брокера.

EndMinute — минута окончания торгового окна (0–59). Если время начала больше времени окончания, окно переходит через полночь.

Display Settings

ShowPanel — включает или отключает отображение информационной панели на графике.

ShowProfitStats — отображает статистику прибыли за день, неделю, месяц и весь период работы советника.

ShowTradeHistory — включает отображение истории совершённых сделок непосредственно на графике.

BuyTradeColor — цвет отображения сделок на покупку.

SellTradeColor — цвет отображения сделок на продажу.

TradeFontSize — размер шрифта подписей истории сделок на графике.

PanelBackColor — цвет фона информационной панели.

PanelTextColor — цвет текста информационной панели.

PanelEditColor — цвет полей со значениями внутри информационной панели.

SMART RISK

Smart Risk — режим автоматического расчёта объёма позиции от размера баланса. Объём сделки растёт вместе с депозитом и уменьшается при его сокращении, поэтому нагрузка на счёт остаётся соразмерной его текущему состоянию.

Ключевая особенность режима проявляется при работе сетки: объём каждого следующего ордера уменьшается, а не увеличивается. Это принципиально отличает Smart Risk от классического мартингейла, где каждый последующий ордер удваивается и нагрузка на депозит растёт лавинообразно.

Перед открытием любой позиции советник проверяет доступную свободную маржу и при необходимости уменьшает объём, приводя его к допустимому шагу лота брокера.

GRID TRADING

При включённой сеточной торговле советник не ограничивается одной позицией. По мере движения рынка против открытой стороны он добавляет новые ордера через заданный шаг в пунктах, формируя сетку усреднения. Общее количество ордеров в одном направлении ограничено параметром MaxGridOrders.

Советник ведёт собственный учёт уровней сетки и цен входа, поэтому сеточная логика работает одинаково корректно на неттинговых и хеджинговых счетах. После полного закрытия стороны счётчик обнуляется, и новый сигнал начинает свежий цикл с первого уровня.

TIME FILTER

Фильтр времени позволяет ограничить торговлю определёнными днями недели и временем суток. Он управляется параметром EnableTimeFilter и по умолчанию отключён.

При включении фильтра торговля разрешается только если выполнены оба условия: текущий день недели отмечен как разрешённый и текущее время находится внутри заданного окна. Если время начала окна больше времени окончания, окно считается переходящим через полночь. Все проверки выполняются по серверному времени брокера.

TRADE DIRECTION

BUY ONLY — советник открывает только сделки на покупку; сигналы на продажу игнорируются.

SELL ONLY — советник открывает только сделки на продажу; сигналы на покупку игнорируются.

BOTH — разрешены обе стороны. Направление конкретной сделки определяется индикатором: покупки при превосходстве +DI, продажи при превосходстве −DI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ADX Scalper Pro EA объединяет классический индикатор Average Directional Index, управление капиталом Smart Risk, контролируемую сеточную торговлю, фильтр времени и полный набор защитных механизмов в одном полностью автоматическом торговом советнике для MetaTrader 5. Отсев боковых участков рынка, гибкая настройка чувствительности и полная поддержка неттинговых и хеджинговых счетов делают его применимым как для торговли золотом, так и для валютных пар, индексов и других инструментов.

Советник не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранных настроек, условий брокера и подхода трейдера к управлению рисками. Перед использованием на реальном счёте обязательно проведите тестирование в Strategy Tester и на демо-счёте.


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Важная информация: Поддержка и ответы на вопросы только тут:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: Тайвань ); Zoomini — это небольшой набор моделей машинного обучения из последнего исследования проекта GoGoPips от 07.2026. Данные модели предназначены только для XAUUSD H1 / Gold . Сигнал: www.mql5.com/en/signals/2381994 Что важно знать: Модели торгуют только одним ордером с равными SL/TP. Поддерживаются Netting-счета и любые кредитные плечи. Поддерживаются крупные депози
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.65 (23)
Эксперты
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (4)
Эксперты
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper — это торговый советник, разработанный для автоматической торговли золотом на платформе MetaTrader 5. Советник предназначен для XAUUSD и GOLD на таймфрейме M15. Он использует собственный многофакторный алгоритм принятия решений для определения подходящих торговых возможностей и автоматического управления позициями. Система анализирует рыночную структуру, направление тренда, качество свечей, объем, импульс и условия исполнения. Советник ожидает подходящих
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.43 (130)
Эксперты
Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
Эксперты
Smart Gold Impulse теперь доступен на этапе специального раннего запуска. Это советник (EA), который я сейчас использую с впечатляющими результатами на своем реальном сигнальном счете в Ultima Markets. Вы можете проверить текущую доходность в результатах живых сигналов Ultima, где Smart Gold Impulse уже продемонстрировал очень сильный потенциал в реальных рыночных условиях. Тот же сет-файл (set file), который используется на моем реальном счете в Ultima, будет предоставлен исключительно поку''
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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Gold Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Gold Eagle Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5 Gold Eagle Pro EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Советник уже оптимизирован под этот инструмент и готов к работе сразу после установки на график M15 и выполнения минимальной предварительной настройки. Gold Eagle Pro EA  создавался для трейдеров, которые ценят простую настройку, понятную работу советника и минимальное количество пользовательских параметров. Большинство параметров торговой стратег
HMA Scalper Pro
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Индикаторы
HMA Scalper Pro для MetaTrader 5 HMA Scalper Pro — трендовый индикатор для MetaTrader 5, основанный на алгоритме Hull Moving Average (HMA) , впервые опубликованном Alan Hull в 2005 году. Индикатор предназначен для анализа направления текущего тренда и отображения сглаженной линии, построенной на основе алгоритма Hull Moving Average. По сравнению с традиционными скользящими средними данный алгоритм разработан для уменьшения задержки при сохранении плавности линии. HMA Scalper Pro позволяет нагляд
FREE
Gold Eagle Pro
Vladimir Shumikhin
Индикаторы
Gold Eagle Pro — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5 Gold Eagle Pro — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5, созданный на основе той же авторской торговой логики, которая используется в полностью автоматическом советнике Gold Eagle Pro EA. Рекомендуемый рабочий таймфрейм: M15. Индикатор разработан для работы на таймфрейме M15 , где выполняется весь анализ рынка и формируются торговые сигналы в соответствии с авторской торговой стратегией. Если вы предпочитае
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Renko Trading Bot EA — Автоматический советник для торговли по графикам Renko на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Renko Trading Bot EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, построенный на методологии Renko. В основе системы лежит принцип построения ценовых «кирпичей» (bricks): новый кирпич формируется только тогда, когда цена проходит заданное расстояние, а обычные колебания и рыночный шум внутри этого диапазона игнорируются. Такой подход отфильтровывает незначительные движения
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Golden Scalper EA — Автоматический советник для скальпинга с анализом свечных паттернов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Golden Scalper EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, предназначенный для полностью автоматической торговли на основе классического анализа японских свечных паттернов с возможностью дополнительного подтверждения сигналов фильтром Moving Average (MA). Советник распознаёт устойчивые свечные модели разворота и открывает сделки в соответствии с выбранн
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
Stochastic Gold Scalper Автоматический советник для MetaTrader 5, торгующий по свечным паттернам с опциональным подтверждением осциллятором Stochastic, контролируемой сеточной стратегией и гибким управлением капиталом ОПИСАНИЕ Stochastic Gold Scalper — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, созданный для полностью автоматической и дисциплинированной торговли на основе классического свечного анализа. Вместо торговли по субъективным ощущениям система работает по об
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Grid Master Pro EA — Автоматический советник для сеточной торговли на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Grid Master Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, реализующий гибкую сеточную стратегию (Grid Trading). Советник самостоятельно размещает серию Buy Stop и Sell Stop ордеров на равном расстоянии друг от друга, используя рыночные колебания внутри выбранного ценового диапазона. Grid Master Pro EA автоматически определяет ценовой диапазон на основе выбранного периода (день, нед
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Goldix EA — профессиональный автоматический советник для MetaTrader 5, основанный на торговле пробоями адаптивного ценового канала в направлении основного тренда КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Goldix EA — это профессиональный Expert Advisor, сочетающий торговлю пробоями адаптивного ценового канала, трендовую фильтрацию по EMA и систему управления капиталом Smart Risk. Советник самостоятельно анализирует рынок, сопровождает открытые позиции и адаптируется к изменению рыночной волатильности. Особое внимание при
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Советник Elliott Wave EA Описание Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта. Ключевые особенности Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точност
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
ATR Grid Trader Pro Автоматический советник для торговли на MetaTrader 5 на основе волатильности ATR и контролируемой сеточной стратегии ОПИСАНИЕ ATR Grid Trader Pro — это профессиональный автоматический торговый советник для MetaTrader 5, предназначенный для системной и полностью автоматизированной торговли с жёстким контролем рисков. Советник принимает торговые решения не на основе эмоций или субъективных сигналов, а на основе реальной рыночной волатильности, измеряемой индикатором Average Tr
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Quantum Forex EA — многоиндикаторная торговая система Описание Quantum Forex EA — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, который использует комбинацию из четырех популярных технических индикаторов для принятия торговых решений. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках с гибкой настройкой параметров и надежной системой управления рисками. Ключевые особенности Многоиндикаторная торговая система: Moving Average (MA) — анализ пересечения быстрой и медле
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (3)
Эксперты
Golden Eagle Pro EA Профессиональный автоматический советник для MetaTrader 5 с многофреймовым анализом рынка, системой управления капиталом Smart Risk, контролируемой сеточной стратегией и гибкими инструментами управления рисками. ОПИСАНИЕ Golden Eagle Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для полностью автоматической торговли с использованием многофреймового анализа рынка, гибкого управления позициями и современных инструментов контроля р
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro — это многофункциональный автоматизированный торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли на популярных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.), драгоценных металлах (Gold/XAUUSD), нефти (WTI, Brent) и криптовалютах (BTCUSD и прочих). Советник основан на принципе «супер-сигналов» (Super Signals), которые определяют локальные максимумы и минимумы (потенциальные точки разворота или коррекции) на выбранном тай
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Эксперты
Pivot Levels Pro EA — Автоматический советник для торговли по уровням Pivot на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Pivot Levels Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, построенный на торговле по уровням Pivot (Pivot Point Strategy). Советник автоматически рассчитывает и отображает на графике уровни поддержки и сопротивления, избавляя трейдера от ручных вычислений, и принимает торговые решения на основе положения цены относительно центрального уровня Pivot. Поддерживаются пять
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Bollinger Bands Trader Pro — мощный советник для профессиональной сеточной торговли на основе индикатора полос Боллинджера (Bollinger Bands). Он сочетает в себе гибкую настройку параметров рисков, интеллектуальное управление позициями, продвинутые функции Trailing Stop, перевода в безубыток (BreakEven), а также дневные ограничения на торговлю и статистику доходности. Советник автоматически определяет точки входа в рынок по Bollinger Bands, создаёт сетку ордеров (Grid), контролирует риск и может
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Gartley Butterfly Pattern EA — профессиональный торговый советник на основе гармонических паттернов для MetaTrader 5 Gartley Butterfly Pattern EA — это профессиональный автоматический торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, предназначенный для полностью автоматической торговли на основе гармонических паттернов, коэффициентов Фибоначчи, алгоритмического анализа рынка и интеллектуального управления капиталом. Советник непрерывно сканирует график, автоматически обнаруживает сформировав
Dominika
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Dominika  —   Автоматический торговый советник. Dominika — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, сочетающий интеллектуальный анализ рынка, продуманное управление капиталом, дисциплинированную систему построения сетки и комплекс механизмов сопровождения открытых позиций. Советник самостоятельно определяет благоприятные моменты для открытия позиций, контролирует уже открытые сделки и сопровождает их без постоянного участия пользователя. Dominika — это не отдельный сигнал и не набо
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