ADX Scalper Pro EA — Автоматический советник для трендовой торговли по индикатору ADX на MetaTrader 5

ОПИСАНИЕ

ADX Scalper Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, использующий индикатор Average Directional Index (ADX) для оценки силы тренда и линии +DI/−DI для определения направления сделок. Если значение ADX ниже заданного порога, рынок считается боковым и новые сделки не открываются. Торговля начинается только после подтверждения достаточной силы тренда. Для сопровождения сделок применяются управление капиталом Smart Risk, контролируемая сеточная торговля, Trailing Stop, Break Even, фильтр времени и встроенные механизмы защиты капитала.

Советник поддерживает неттинговые и хеджинговые счета и подходит для торговли золотом (XAU/USD), валютными парами Forex, индексами и другими инструментами.

КЛЮЧЕВЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

Отсев бокового рынка — ADX измеряет силу движения, а не направление, поэтому советник пропускает участки, на которых направленные стратегии обычно теряют деньги

Направление по +DI и −DI — вход строго в сторону преобладающего давления, а не по субъективной оценке тренда

Два режима сигнала — вход по моменту пересечения линий даёт редкие точные сделки, вход по их взаимному положению — больше возможностей в течение всего тренда

Мультитаймфреймовый расчёт — силу тренда можно оценивать на старшем таймфрейме, а сделки исполнять на рабочем

Smart Risk — объём каждого следующего ордера сетки уменьшается, а не увеличивается, что снижает нагрузку на депозит по мере её расширения

Регулируемая частота торговли — комбинированный фильтр по времени и расстоянию с четырьмя режимами позволяет настроить советник как на редкие входы, так и на активную работу

Комплексная защита капитала — контроль спреда, свободной маржи, фильтр времени, дневной лимит сделок и автоматическая проверка торговых условий перед каждым входом

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

ADX Trend Filter

Smart Risk

Grid Trading

Trade Direction

Time Filter

Spread Control

Daily Limit

Stop Loss & Take Profit

Break Even

Trailing Stop

Netting & Hedging

Trade History

КАК РАБОТАЕТ СОВЕТНИК

На закрытии каждого бара советник получает значения ADX, +DI и −DI на выбранном таймфрейме и оценивает два условия.

Сила тренда. Значение ADX сравнивается с порогом. Если оно ниже, рынок считается боковым, и советник не рассматривает вход вообще, независимо от остальных условий.

Направление. Если тренд достаточно силён, проверяется взаимное положение направленных линий. Покупка рассматривается при +DI выше −DI, продажа — при обратном соотношении. В строгом режиме дополнительно требуется, чтобы на предыдущем баре линии располагались наоборот — то есть именно в этот момент произошло пересечение.

Открытие сделок. Когда сигнал сформирован и соответствует выбранному режиму направления, применяются общие правила безопасности: проверяются интервал и расстояние между сделками согласно выбранному режиму фильтра, текущий спред, состояние торговой сессии, фильтр времени и достаточность свободной маржи. Объём при необходимости корректируется под требования брокера. После открытия позиция сопровождается стоп-лоссом, тейк-профитом, трейлинг-стопом и безубытком, а при включённой сеточной торговле советник может добавлять ордера по мере движения рынка против позиции.

ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА

ADX Settings

ADXTimeframe — таймфрейм, на котором рассчитывается индикатор ADX. Может отличаться от рабочего графика: это позволяет оценивать тренд на старшем таймфрейме, а исполнять сделки на младшем.

ADXPeriod — период расчёта индикатора. Большие значения делают оценку тренда более сглаженной и медленной, меньшие — более чувствительной к текущему движению.

ADXThreshold — минимальное значение ADX, при котором разрешена торговля. Ниже этого порога рынок считается боковым и сделки не открываются. Чем выше значение, тем строже отбор и тем реже совершаются сделки.

RequireDICross — определяет момент входа. При включённом параметре сделка открывается только на баре пересечения линий +DI и −DI, что даёт меньше сигналов, но более точные точки входа. При отключённом советник торгует на протяжении всего тренда, пока сохраняется превосходство одной линии над другой.

Lot Settings

LotMethod — метод расчёта объёма позиции: фиксированный лот или Smart Risk (автоматический расчёт от размера баланса).

FixedLotSize — размер лота, используемый в режиме фиксированного объёма. Применяется только когда выбран этот режим.

Grid Trading Settings

UseGrid — включает или отключает сеточную торговлю при сопровождении открытых позиций.

GridStep — расстояние в пунктах между соседними уровнями сетки. Этот же параметр используется как минимальное расстояние между новыми входами при работе фильтра по расстоянию.

MaxGridOrders — максимальное количество ордеров, которое советник может открыть в одном направлении при работе сетки. Ограничивает совокупный риск.

Trading Direction

TradeDirection — определяет разрешённое направление торговли: только покупки (BUY), только продажи (SELL) или в обе стороны (BOTH). В режиме BOTH направление конкретной сделки определяет индикатор.

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss — размер стоп-лосса в пунктах для каждой новой позиции. Значение 0 отключает использование Stop Loss.

TakeProfit — размер тейк-профита в пунктах для автоматической фиксации прибыли. Значение 0 отключает использование Take Profit.

Trailing Stop & BreakEven Settings

TrailingStop — включает или отключает автоматическое сопровождение прибыльных позиций трейлинг-стопом.

TrailingStart — минимальная прибыль в пунктах, после достижения которой активируется трейлинг-стоп.

TrailingDistance — расстояние в пунктах между текущей ценой и уровнем трейлинг-стопа после его активации.

TrailingStep — минимальное изменение цены, необходимое для очередного перемещения трейлинг-стопа.

BreakEven — включает или отключает автоматический перевод позиции в безубыток.

BreakEvenStart — размер прибыли в пунктах, необходимый для активации безубытка.

BreakEvenOffset — смещение стоп-лосса в плюс относительно цены открытия после перевода позиции в безубыток.

Trading Rules

MaxSpread — максимально допустимый спред в пунктах для открытия новых сделок. Если текущий спред выше этого значения, открытие новых позиций временно блокируется.

MinutesBetweenTrades — минимальный интервал времени в минутах между открытиями новых сделок.

FilterMode — режим работы фильтра входов: только по времени, только по расстоянию, по времени ИЛИ расстоянию, либо одновременно по времени И расстоянию. Позволяет регулировать частоту торговли.

MagicNumber — уникальный идентификатор, позволяющий советнику отличать собственные сделки от сделок других советников или ручной торговли.

TradeComment — комментарий, автоматически добавляемый ко всем сделкам, открываемым советником.

DailyLimit — включает или отключает ограничение на максимальное количество новых сделок в течение одного торгового дня.

MaxOrdersPerDay — максимальное количество сделок, которое советник может открыть за один торговый день.

Time Filter

EnableTimeFilter — включает или отключает фильтр времени. Когда он выключен, торговля разрешена в любое время и остальные параметры этой группы не действуют.

TradeMonday, TradeTuesday, TradeWednesday, TradeThursday, TradeFriday, TradeSaturday, TradeSunday — переключатели дней недели. Для каждого дня можно отдельно разрешить или запретить торговлю. Учитывается день по серверному времени брокера.

StartHour — час начала торгового окна (0–23) по серверному времени брокера.

StartMinute — минута начала торгового окна (0–59).

EndHour — час окончания торгового окна (0–23) по серверному времени брокера.

EndMinute — минута окончания торгового окна (0–59). Если время начала больше времени окончания, окно переходит через полночь.

Display Settings

ShowPanel — включает или отключает отображение информационной панели на графике.

ShowProfitStats — отображает статистику прибыли за день, неделю, месяц и весь период работы советника.

ShowTradeHistory — включает отображение истории совершённых сделок непосредственно на графике.

BuyTradeColor — цвет отображения сделок на покупку.

SellTradeColor — цвет отображения сделок на продажу.

TradeFontSize — размер шрифта подписей истории сделок на графике.

PanelBackColor — цвет фона информационной панели.

PanelTextColor — цвет текста информационной панели.

PanelEditColor — цвет полей со значениями внутри информационной панели.

SMART RISK

Smart Risk — режим автоматического расчёта объёма позиции от размера баланса. Объём сделки растёт вместе с депозитом и уменьшается при его сокращении, поэтому нагрузка на счёт остаётся соразмерной его текущему состоянию.

Ключевая особенность режима проявляется при работе сетки: объём каждого следующего ордера уменьшается, а не увеличивается. Это принципиально отличает Smart Risk от классического мартингейла, где каждый последующий ордер удваивается и нагрузка на депозит растёт лавинообразно.

Перед открытием любой позиции советник проверяет доступную свободную маржу и при необходимости уменьшает объём, приводя его к допустимому шагу лота брокера.

GRID TRADING

При включённой сеточной торговле советник не ограничивается одной позицией. По мере движения рынка против открытой стороны он добавляет новые ордера через заданный шаг в пунктах, формируя сетку усреднения. Общее количество ордеров в одном направлении ограничено параметром MaxGridOrders.

Советник ведёт собственный учёт уровней сетки и цен входа, поэтому сеточная логика работает одинаково корректно на неттинговых и хеджинговых счетах. После полного закрытия стороны счётчик обнуляется, и новый сигнал начинает свежий цикл с первого уровня.

TIME FILTER

Фильтр времени позволяет ограничить торговлю определёнными днями недели и временем суток. Он управляется параметром EnableTimeFilter и по умолчанию отключён.

При включении фильтра торговля разрешается только если выполнены оба условия: текущий день недели отмечен как разрешённый и текущее время находится внутри заданного окна. Если время начала окна больше времени окончания, окно считается переходящим через полночь. Все проверки выполняются по серверному времени брокера.

TRADE DIRECTION

BUY ONLY — советник открывает только сделки на покупку; сигналы на продажу игнорируются.

SELL ONLY — советник открывает только сделки на продажу; сигналы на покупку игнорируются.

BOTH — разрешены обе стороны. Направление конкретной сделки определяется индикатором: покупки при превосходстве +DI, продажи при превосходстве −DI.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ADX Scalper Pro EA объединяет классический индикатор Average Directional Index, управление капиталом Smart Risk, контролируемую сеточную торговлю, фильтр времени и полный набор защитных механизмов в одном полностью автоматическом торговом советнике для MetaTrader 5. Отсев боковых участков рынка, гибкая настройка чувствительности и полная поддержка неттинговых и хеджинговых счетов делают его применимым как для торговли золотом, так и для валютных пар, индексов и других инструментов.

Советник не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранных настроек, условий брокера и подхода трейдера к управлению рисками. Перед использованием на реальном счёте обязательно проведите тестирование в Strategy Tester и на демо-счёте.