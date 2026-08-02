Gold Eagle Pro — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5

Gold Eagle Pro — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5, созданный на основе той же авторской торговой логики, которая используется в полностью автоматическом советнике Gold Eagle Pro EA.

Рекомендуемый рабочий таймфрейм: M15.

Индикатор разработан для работы на таймфрейме M15, где выполняется весь анализ рынка и формируются торговые сигналы в соответствии с авторской торговой стратегией.



Если вы предпочитаете полностью автоматическую торговлю без ручного открытия и сопровождения сделок, вы можете использовать Gold Eagle Pro EA, который самостоятельно анализирует рынок, открывает позиции и сопровождает их до закрытия.

Gold Eagle Pro EA:

https://www.mql5.com/en/market/product/188463?source=Site

Gold Eagle Pro предназначен для трейдеров, которые предпочитают самостоятельно принимать торговые решения, используя качественные торговые сигналы и сохраняя полный контроль над открытием и сопровождением сделок.

Индикатор может использоваться как для поиска новых торговых возможностей, так и для подтверждения уже существующего торгового анализа.

Индикатор анализирует рынок в режиме реального времени и отображает только подтверждённые торговые сигналы, не перегружая график лишней информацией. Вся авторская торговая логика полностью интегрирована в индикатор и автоматически выполняет необходимые расчёты, отображая на графике только торговые сигналы, цену входа и уровни Take Profit.

Индикатор в первую очередь оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD). Настройки по умолчанию также успешно протестированы на EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAGUSD (серебро), WTI Crude Oil, Brent Crude Oil и BTCUSD. При необходимости параметры могут быть дополнительно оптимизированы для других валютных пар, индексов и CFD-инструментов.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

отображение подтверждённых сигналов BUY и SELL;

сигналы без перерисовки;

автоматическое отображение цены входа;

два динамических уровня Take Profit (TP1 и TP2), рассчитываемые на основе текущей волатильности рынка (ATR);

встроенная информационная панель;

отображение уровней непосредственно на графике;

всплывающие уведомления (Popup Alerts);

звуковые уведомления;

Push-уведомления на мобильное устройство;

уведомления по электронной почте;

минимальное количество пользовательских настроек.

TAKE PROFIT TARGETS (ATR)

Вместо фиксированных целей индикатор автоматически рассчитывает два уровня Take Profit с использованием текущего значения ATR (Average True Range).

Благодаря этому уровни Take Profit автоматически адаптируются к текущей волатильности рынка.

При спокойном рынке цели располагаются ближе к цене входа.

При высокой волатильности расстояние до целей автоматически увеличивается.

Такой подход позволяет получать более гибкие и актуальные цели без необходимости постоянной ручной корректировки параметров.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ATR

По умолчанию индикатор использует параметры, оптимизированные для торговли золотом (XAUUSD). Настройки по умолчанию также успешно протестированы на EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAGUSD (серебро), WTI Crude Oil, Brent Crude Oil и BTCUSD, что позволяет использовать индикатор на широком спектре популярных торговых инструментов. При необходимости параметры можно дополнительно оптимизировать под особенности любого другого рынка.

Если вы хотите подстроить цели Take Profit под свой стиль торговли, рекомендуются следующие диапазоны настроек.

TP1 ATR Multiplier

Рекомендуемый диапазон: 0.5 – 1.5

0.5–0.75 — первая цель располагается ближе к цене входа и достигается чаще;

1.0–1.5 — первая цель располагается дальше, увеличивая потенциальную прибыль сделки.

TP2 ATR Multiplier

Рекомендуемый диапазон: 1.5 – 2.5

рекомендуется всегда устанавливать значение TP2 ATR Multiplier больше значения TP1 ATR Multiplier;

1.5–1.8 — сбалансированное расстояние до второй цели;

2.0–2.5 — подходит для торговли в условиях сильных трендовых движений.

Важно: для корректной работы рекомендуется, чтобы значение TP2 ATR Multiplier всегда было больше значения TP1 ATR Multiplier, иначе второй уровень Take Profit может оказаться ближе первого.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Встроенная информационная панель отображает наиболее важную информацию о текущем сигнале и работе индикатора.

На панели отображаются:

направление последнего сигнала;

цена входа;

уровень TP1;

уровень TP2;

текущий статус сигнала.

Компактный дизайн панели не перегружает рабочее пространство и обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации.

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА

Take Profit Targets (ATR)

Show TP1 / TP2 Levels — включает или отключает отображение уровней TP1 и TP2 непосредственно на графике.

TP1 ATR Multiplier — множитель ATR, используемый для расчёта первого уровня Take Profit.

TP2 ATR Multiplier — множитель ATR, используемый для расчёта второго уровня Take Profit.

Alerts, Email & Push

Popup Alert — включает отображение всплывающих уведомлений при появлении нового торгового сигнала.

Email Alert — включает отправку уведомлений по электронной почте.

Push Notification — включает отправку Push-уведомлений на мобильное устройство MetaTrader.

Sound Alert — включает звуковое уведомление при появлении нового торгового сигнала.

Buy Sound — выбор звукового файла для сигналов BUY.

Sell Sound — выбор звукового файла для сигналов SELL.

Display Settings

Show Signal Arrows — отображение стрелок BUY и SELL на графике.

Arrow Size — размер сигнальных стрелок.

Buy Arrow Color — цвет стрелок BUY.

Sell Arrow Color — цвет стрелок SELL.

Entry Color — цвет линии и подписи цены входа.

TP1 Color — цвет первого уровня Take Profit.

TP2 Color — цвет второго уровня Take Profit.

Show Info Panel — включает или отключает отображение информационной панели.

Panel Font Size — размер шрифта информационной панели.

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ИНДИКАТОР

Gold Eagle Pro отлично подойдёт трейдерам, которые:

предпочитают самостоятельно открывать сделки;

ищут качественные сигналы без перерисовки;

хотят получать автоматически рассчитанные уровни Take Profit;

используют систему уведомлений для контроля рынка;

торгуют золотом, валютными парами Forex, серебром, индексами, нефтью и другими CFD-инструментами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Gold Eagle Pro объединяет авторскую систему анализа рынка, сигналы без перерисовки, динамические уровни Take Profit на основе ATR, встроенную информационную панель и систему уведомлений в одном современном индикаторе для MetaTrader 5.

Индикатор по умолчанию оптимизирован для торговли XAUUSD (Gold), а также успешно протестирован на EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAGUSD (серебро), WTI Crude Oil, Brent Crude Oil и BTCUSD. При необходимости параметры могут быть дополнительно оптимизированы для других финансовых инструментов.

Если вам необходима полностью автоматическая торговля без ручного открытия и сопровождения сделок, рекомендуем обратить внимание на Gold Eagle Pro EA, использующий ту же авторскую торговую логику и выполняющий все торговые операции автоматически.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Gold Eagle Pro предназначен для отображения торговых сигналов и расчёта целевых уровней Take Profit. Индикатор не совершает торговых операций автоматически и не заменяет собственный анализ рынка трейдера.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать индикатор на демо-счёте и при необходимости подобрать оптимальные значения параметров для выбранного инструмента и условий вашего брокера.