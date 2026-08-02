Gold Eagle Pro

Gold Eagle Pro — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5

Gold Eagle Pro — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5, созданный на основе той же авторской торговой логики, которая используется в полностью автоматическом советнике Gold Eagle Pro EA.

Рекомендуемый рабочий таймфрейм: M15.
Индикатор разработан для работы на таймфрейме M15, где выполняется весь анализ рынка и формируются торговые сигналы в соответствии с авторской торговой стратегией.

Если вы предпочитаете полностью автоматическую торговлю без ручного открытия и сопровождения сделок, вы можете использовать Gold Eagle Pro EA, который самостоятельно анализирует рынок, открывает позиции и сопровождает их до закрытия.

Gold Eagle Pro EA:
https://www.mql5.com/en/market/product/188463?source=Site

Gold Eagle Pro предназначен для трейдеров, которые предпочитают самостоятельно принимать торговые решения, используя качественные торговые сигналы и сохраняя полный контроль над открытием и сопровождением сделок.

Индикатор может использоваться как для поиска новых торговых возможностей, так и для подтверждения уже существующего торгового анализа.

Индикатор анализирует рынок в режиме реального времени и отображает только подтверждённые торговые сигналы, не перегружая график лишней информацией. Вся авторская торговая логика полностью интегрирована в индикатор и автоматически выполняет необходимые расчёты, отображая на графике только торговые сигналы, цену входа и уровни Take Profit.

Индикатор в первую очередь оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD). Настройки по умолчанию также успешно протестированы на EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAGUSD (серебро), WTI Crude Oil, Brent Crude Oil и BTCUSD. При необходимости параметры могут быть дополнительно оптимизированы для других валютных пар, индексов и CFD-инструментов.

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

  • отображение подтверждённых сигналов BUY и SELL;

  • сигналы без перерисовки;

  • автоматическое отображение цены входа;

  • два динамических уровня Take Profit (TP1 и TP2), рассчитываемые на основе текущей волатильности рынка (ATR);

  • встроенная информационная панель;

  • отображение уровней непосредственно на графике;

  • всплывающие уведомления (Popup Alerts);

  • звуковые уведомления;

  • Push-уведомления на мобильное устройство;

  • уведомления по электронной почте;

  • минимальное количество пользовательских настроек.

TAKE PROFIT TARGETS (ATR)

Вместо фиксированных целей индикатор автоматически рассчитывает два уровня Take Profit с использованием текущего значения ATR (Average True Range).

Благодаря этому уровни Take Profit автоматически адаптируются к текущей волатильности рынка.

При спокойном рынке цели располагаются ближе к цене входа.

При высокой волатильности расстояние до целей автоматически увеличивается.

Такой подход позволяет получать более гибкие и актуальные цели без необходимости постоянной ручной корректировки параметров.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАСТРОЙКЕ ATR

По умолчанию индикатор использует параметры, оптимизированные для торговли золотом (XAUUSD). Настройки по умолчанию также успешно протестированы на EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAGUSD (серебро), WTI Crude Oil, Brent Crude Oil и BTCUSD, что позволяет использовать индикатор на широком спектре популярных торговых инструментов. При необходимости параметры можно дополнительно оптимизировать под особенности любого другого рынка.

Если вы хотите подстроить цели Take Profit под свой стиль торговли, рекомендуются следующие диапазоны настроек.

TP1 ATR Multiplier
Рекомендуемый диапазон: 0.5 – 1.5

  • 0.5–0.75 — первая цель располагается ближе к цене входа и достигается чаще;

  • 1.0–1.5 — первая цель располагается дальше, увеличивая потенциальную прибыль сделки.

TP2 ATR Multiplier
Рекомендуемый диапазон: 1.5 – 2.5

  • рекомендуется всегда устанавливать значение TP2 ATR Multiplier больше значения TP1 ATR Multiplier;

  • 1.5–1.8 — сбалансированное расстояние до второй цели;

  • 2.0–2.5 — подходит для торговли в условиях сильных трендовых движений.

Важно: для корректной работы рекомендуется, чтобы значение TP2 ATR Multiplier всегда было больше значения TP1 ATR Multiplier, иначе второй уровень Take Profit может оказаться ближе первого.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПАНЕЛЬ

Встроенная информационная панель отображает наиболее важную информацию о текущем сигнале и работе индикатора.

На панели отображаются:

  • направление последнего сигнала;

  • цена входа;

  • уровень TP1;

  • уровень TP2;

  • текущий статус сигнала.

Компактный дизайн панели не перегружает рабочее пространство и обеспечивает быстрый доступ к необходимой информации.

ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА

Take Profit Targets (ATR)

Show TP1 / TP2 Levels — включает или отключает отображение уровней TP1 и TP2 непосредственно на графике.

TP1 ATR Multiplier — множитель ATR, используемый для расчёта первого уровня Take Profit.

TP2 ATR Multiplier — множитель ATR, используемый для расчёта второго уровня Take Profit.

Alerts, Email & Push

Popup Alert — включает отображение всплывающих уведомлений при появлении нового торгового сигнала.

Email Alert — включает отправку уведомлений по электронной почте.

Push Notification — включает отправку Push-уведомлений на мобильное устройство MetaTrader.

Sound Alert — включает звуковое уведомление при появлении нового торгового сигнала.

Buy Sound — выбор звукового файла для сигналов BUY.

Sell Sound — выбор звукового файла для сигналов SELL.

Display Settings

Show Signal Arrows — отображение стрелок BUY и SELL на графике.

Arrow Size — размер сигнальных стрелок.

Buy Arrow Color — цвет стрелок BUY.

Sell Arrow Color — цвет стрелок SELL.

Entry Color — цвет линии и подписи цены входа.

TP1 Color — цвет первого уровня Take Profit.

TP2 Color — цвет второго уровня Take Profit.

Show Info Panel — включает или отключает отображение информационной панели.

Panel Font Size — размер шрифта информационной панели.

ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ ИНДИКАТОР

Gold Eagle Pro отлично подойдёт трейдерам, которые:

  • предпочитают самостоятельно открывать сделки;

  • ищут качественные сигналы без перерисовки;

  • хотят получать автоматически рассчитанные уровни Take Profit;

  • используют систему уведомлений для контроля рынка;

  • торгуют золотом, валютными парами Forex, серебром, индексами, нефтью и другими CFD-инструментами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Gold Eagle Pro объединяет авторскую систему анализа рынка, сигналы без перерисовки, динамические уровни Take Profit на основе ATR, встроенную информационную панель и систему уведомлений в одном современном индикаторе для MetaTrader 5.

Индикатор по умолчанию оптимизирован для торговли XAUUSD (Gold), а также успешно протестирован на EURUSD, GBPUSD, USDJPY, XAGUSD (серебро), WTI Crude Oil, Brent Crude Oil и BTCUSD. При необходимости параметры могут быть дополнительно оптимизированы для других финансовых инструментов.

Если вам необходима полностью автоматическая торговля без ручного открытия и сопровождения сделок, рекомендуем обратить внимание на Gold Eagle Pro EA, использующий ту же авторскую торговую логику и выполняющий все торговые операции автоматически.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Gold Eagle Pro предназначен для отображения торговых сигналов и расчёта целевых уровней Take Profit. Индикатор не совершает торговых операций автоматически и не заменяет собственный анализ рынка трейдера.

Перед использованием на реальном счёте рекомендуется протестировать индикатор на демо-счёте и при необходимости подобрать оптимальные значения параметров для выбранного инструмента и условий вашего брокера.

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Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Atbot
Zaha Feiz
4.69 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
Smc Pro ToolKit
Talal N Z Aljarusha
5 (4)
Индикаторы
SMC Pro ToolKit  is a professional chart-based Smart Money Concepts indicator for MetaTrader 5. It helps traders read market structure, identify key liquidity areas, organize trade context, and plan setups directly from the chart. This is not a simple buy/sell arrow indicator. It is a complete visual trading toolkit that combines Smart Money Concepts, multi-timeframe analysis, session context, setup planning, risk assistance, and professional dashboard tools in one clean workspace. Watch setup
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
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