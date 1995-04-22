Gold Eagle Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5

Gold Eagle Pro EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Советник уже оптимизирован под этот инструмент и готов к работе сразу после установки на график M15 и выполнения минимальной предварительной настройки.

Gold Eagle Pro EA создавался для трейдеров, которые ценят простую настройку, понятную работу советника и минимальное количество пользовательских параметров. Большинство параметров торговой стратегии уже предварительно оптимизировано разработчиком — пользователю не требуется самостоятельно искать настройки множества внутренних алгоритмов или подбирать сложные комбинации индикаторов. Советник в первую очередь разработан и оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD), однако также может использоваться для торговли основными валютными парами Forex, серебром, индексами, нефтью и другими CFD-инструментами после предварительной оптимизации параметров под выбранный рынок.

Для начала торговли достаточно выполнить всего несколько простых действий:

выбрать направление торговли: BUY (открывать только покупки), SELL (открывать только продажи) или BOTH (автоматически открывать как покупки, так и продажи в зависимости от текущего торгового сигнала);

настроить Stop Loss и Take Profit под условия вашего брокера;

при необходимости задать максимально допустимый размер спреда.

В большинстве случаев именно этих настроек достаточно для начала работы советника. После выполнения этих простых настроек советник полностью готов к работе — основная торговая логика уже встроена и не требует дальнейшей оптимизации большинства внутренних параметров.

Gold Eagle Pro открывает сделки только при появлении подтверждённого торгового сигнала, избегая лишних входов при отсутствии подходящих рыночных условий. Объём каждой новой позиции рассчитывается интеллектуальной системой Smart Risk.

В отличие от классического мартингейла, где каждая новая сделка сопровождается увеличением объёма, Smart Risk постепенно уменьшает размер последующих ордеров восстановления.

Пример распределения объёма Smart Risk при балансе 5000 USD:

1-й ордер 0.05

2-й ордер 0.04

3-й ордер 0.03

4-й ордер 0.02

5-й ордер 0.01

6+ 0.01

Такой подход помогает значительно снизить торговую нагрузку на депозит по сравнению с классическими системами усреднения.

ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА

Lot Settings (Настройки лота)

LotMethod — выбор метода расчёта объёма позиции: Fixed Lot (фиксированный лот) или Smart Risk (автоматический расчёт от размера баланса с уменьшением объёма последующих ордеров восстановления).

FixedLotSize — размер лота для режима фиксированного объёма (применяется только в этом режиме).

Trading Direction (Направление торговли)

TradeDirection — выбор режима торговли.

BUY — советник открывает только сделки на покупку.

SELL — советник открывает только сделки на продажу.

BOTH — советник автоматически открывает покупки и продажи в зависимости от текущего торгового сигнала.

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss — размер стоп-лосса в пунктах (0 отключает Stop Loss).

TakeProfit — размер тейк-профита в пунктах (0 отключает Take Profit).

Trading Rules (Правила торговли)

MaxSpread — максимально допустимый спред в пунктах для открытия сделок; при более широком спреде открытие новых позиций временно блокируется.

Display Settings (Оформление графика)

ShowPanel — включение или выключение информационной панели.

ShowProfitStats — отображение статистики прибыли (день, неделя, месяц, всего) на панели.

ShowTradeHistory — отображение истории сделок на графике.

ShowSignalArrows — отображение стрелки в точке открытия сделки.

BuyArrowColor / SellArrowColor — цвета сигнальных стрелок покупки и продажи.

BuyTradeColor / SellTradeColor — цвета маркеров в истории сделок.

TradeFontSize — размер шрифта подписей результата на графике.

PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor — цвета фона, текста и полей информационной панели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Gold Eagle Pro EA объединяет авторскую сигнальную стратегию, интеллектуальное управление капиталом Smart Risk и встроенную систему восстановления в одном полностью автоматическом торговом советнике для MetaTrader 5.

Советник уже оптимизирован для торговли XAUUSD (золотом), а после предварительной оптимизации параметров также может использоваться для торговли другими инструментами. Благодаря минимальному количеству пользовательских настроек советник легко адаптировать под условия вашего брокера, а подготовка к работе занимает всего несколько минут.

Система Smart Risk автоматически рассчитывает объём каждой новой позиции и при работе системы восстановления постепенно уменьшает размер последующих ордеров вместо их увеличения, помогая сделать управление риском более контролируемым по сравнению с классическими системами усреднения.

Встроенная информационная панель, визуальная история сделок и отображение торговых сигналов позволяют удобно контролировать работу советника и анализировать результаты торговли непосредственно на графике. Полная поддержка Netting и Hedging делает Gold Eagle Pro EA совместимым с большинством современных брокеров MetaTrader 5.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Советник не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранных настроек, условий брокера и индивидуального подхода трейдера к управлению рисками. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется предварительно протестировать советник в MetaTrader 5 Strategy Tester и на демо-счёте вашего брокера, после чего подобрать значения Stop Loss, Take Profit и максимально допустимого спреда, соответствующие выбранному инструменту и условиям вашего брокера.