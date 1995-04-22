Gold Eagle Pro EA

Gold Eagle Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5

Gold Eagle Pro EA разработан специально для торговли золотом (XAUUSD). Советник уже оптимизирован под этот инструмент и готов к работе сразу после установки на график M15 и выполнения минимальной предварительной настройки.

Gold Eagle Pro EA создавался для трейдеров, которые ценят простую настройку, понятную работу советника и минимальное количество пользовательских параметров. Большинство параметров торговой стратегии уже предварительно оптимизировано разработчиком — пользователю не требуется самостоятельно искать настройки множества внутренних алгоритмов или подбирать сложные комбинации индикаторов. Советник в первую очередь разработан и оптимизирован для торговли золотом (XAUUSD), однако также может использоваться для торговли основными валютными парами Forex, серебром, индексами, нефтью и другими CFD-инструментами после предварительной оптимизации параметров под выбранный рынок.

Для начала торговли достаточно выполнить всего несколько простых действий:

  • выбрать направление торговли: BUY (открывать только покупки), SELL (открывать только продажи) или BOTH (автоматически открывать как покупки, так и продажи в зависимости от текущего торгового сигнала);

  • настроить Stop Loss и Take Profit под условия вашего брокера;

  • при необходимости задать максимально допустимый размер спреда.

В большинстве случаев именно этих настроек достаточно для начала работы советника. После выполнения этих простых настроек советник полностью готов к работе — основная торговая логика уже встроена и не требует дальнейшей оптимизации большинства внутренних параметров.

Gold Eagle Pro открывает сделки только при появлении подтверждённого торгового сигнала, избегая лишних входов при отсутствии подходящих рыночных условий. Объём каждой новой позиции рассчитывается интеллектуальной системой Smart Risk.

В отличие от классического мартингейла, где каждая новая сделка сопровождается увеличением объёма, Smart Risk постепенно уменьшает размер последующих ордеров восстановления.

Пример распределения объёма Smart Risk при балансе 5000 USD:

1-й ордер 0.05
2-й ордер 0.04
3-й ордер 0.03
4-й ордер 0.02
5-й ордер 0.01
6+ 0.01

Такой подход помогает значительно снизить торговую нагрузку на депозит по сравнению с классическими системами усреднения.

ПАРАМЕТРЫ СОВЕТНИКА

Lot Settings (Настройки лота)

LotMethod — выбор метода расчёта объёма позиции: Fixed Lot (фиксированный лот) или Smart Risk (автоматический расчёт от размера баланса с уменьшением объёма последующих ордеров восстановления).

FixedLotSize — размер лота для режима фиксированного объёма (применяется только в этом режиме).

Trading Direction (Направление торговли)

TradeDirection — выбор режима торговли.

BUY — советник открывает только сделки на покупку.

SELL — советник открывает только сделки на продажу.

BOTH — советник автоматически открывает покупки и продажи в зависимости от текущего торгового сигнала.

Stop Loss & Take Profit Settings

StopLoss — размер стоп-лосса в пунктах (0 отключает Stop Loss).

TakeProfit — размер тейк-профита в пунктах (0 отключает Take Profit).

Trading Rules (Правила торговли)

MaxSpread — максимально допустимый спред в пунктах для открытия сделок; при более широком спреде открытие новых позиций временно блокируется.

Display Settings (Оформление графика)

ShowPanel — включение или выключение информационной панели.

ShowProfitStats — отображение статистики прибыли (день, неделя, месяц, всего) на панели.

ShowTradeHistory — отображение истории сделок на графике.

ShowSignalArrows — отображение стрелки в точке открытия сделки.

BuyArrowColor / SellArrowColor — цвета сигнальных стрелок покупки и продажи.

BuyTradeColor / SellTradeColor — цвета маркеров в истории сделок.

TradeFontSize — размер шрифта подписей результата на графике.

PanelBackColor / PanelTextColor / PanelEditColor — цвета фона, текста и полей информационной панели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Gold Eagle Pro EA объединяет авторскую сигнальную стратегию, интеллектуальное управление капиталом Smart Risk и встроенную систему восстановления в одном полностью автоматическом торговом советнике для MetaTrader 5.

Советник уже оптимизирован для торговли XAUUSD (золотом), а после предварительной оптимизации параметров также может использоваться для торговли другими инструментами. Благодаря минимальному количеству пользовательских настроек советник легко адаптировать под условия вашего брокера, а подготовка к работе занимает всего несколько минут.

Система Smart Risk автоматически рассчитывает объём каждой новой позиции и при работе системы восстановления постепенно уменьшает размер последующих ордеров вместо их увеличения, помогая сделать управление риском более контролируемым по сравнению с классическими системами усреднения.

Встроенная информационная панель, визуальная история сделок и отображение торговых сигналов позволяют удобно контролировать работу советника и анализировать результаты торговли непосредственно на графике. Полная поддержка Netting и Hedging делает Gold Eagle Pro EA совместимым с большинством современных брокеров MetaTrader 5.

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Советник не гарантирует получение прибыли. Результаты торговли зависят от рыночных условий, выбранных настроек, условий брокера и индивидуального подхода трейдера к управлению рисками. Перед использованием на реальном счёте рекомендуется предварительно протестировать советник в MetaTrader 5 Strategy Tester и на демо-счёте вашего брокера, после чего подобрать значения Stop Loss, Take Profit и максимально допустимого спреда, соответствующие выбранному инструменту и условиям вашего брокера.


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Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
Эксперты
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
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HMA Scalper Pro
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Индикаторы
HMA Scalper Pro для MetaTrader 5 HMA Scalper Pro — трендовый индикатор для MetaTrader 5, основанный на алгоритме Hull Moving Average (HMA) , впервые опубликованном Alan Hull в 2005 году. Индикатор предназначен для анализа направления текущего тренда и отображения сглаженной линии, построенной на основе алгоритма Hull Moving Average. По сравнению с традиционными скользящими средними данный алгоритм разработан для уменьшения задержки при сохранении плавности линии. HMA Scalper Pro позволяет нагляд
FREE
Gold Eagle Pro
Vladimir Shumikhin
Индикаторы
Gold Eagle Pro — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5 Gold Eagle Pro — профессиональный сигнальный индикатор для MetaTrader 5, созданный на основе той же авторской торговой логики, которая используется в полностью автоматическом советнике Gold Eagle Pro EA. Рекомендуемый рабочий таймфрейм: M15. Индикатор разработан для работы на таймфрейме M15 , где выполняется весь анализ рынка и формируются торговые сигналы в соответствии с авторской торговой стратегией. Если вы предпочитае
FREE
HMA Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
HMA Scalper Pro EA — Автоматический советник для торговли по индикатору Hull Moving Average (HMA) на MetaTrader 5 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ HMA Scalper Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, работающий по направлению скользящей средней Hull (Hull Moving Average, HMA). Индикатор HMA определяет текущее направление тренда, а советник открывает сделки в его сторону, дополняя вход управлением капиталом Smart Risk, адаптивной сеточной торговлей, трейлинг-стопом, безубыт
Renko Trading Bot EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Renko Trading Bot EA — Автоматический советник для торговли по графикам Renko на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Renko Trading Bot EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, построенный на методологии Renko. В основе системы лежит принцип построения ценовых «кирпичей» (bricks): новый кирпич формируется только тогда, когда цена проходит заданное расстояние, а обычные колебания и рыночный шум внутри этого диапазона игнорируются. Такой подход отфильтровывает незначительные движения
Golden Scalper EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Golden Scalper EA — Автоматический советник для скальпинга с анализом свечных паттернов на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Golden Scalper EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, предназначенный для полностью автоматической торговли на основе классического анализа японских свечных паттернов с возможностью дополнительного подтверждения сигналов фильтром Moving Average (MA). Советник распознаёт устойчивые свечные модели разворота и открывает сделки в соответствии с выбранн
Stochastic Gold Scalper
Vladimir Shumikhin
5 (2)
Эксперты
Stochastic Gold Scalper Автоматический советник для MetaTrader 5, торгующий по свечным паттернам с опциональным подтверждением осциллятором Stochastic, контролируемой сеточной стратегией и гибким управлением капиталом ОПИСАНИЕ Stochastic Gold Scalper — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, созданный для полностью автоматической и дисциплинированной торговли на основе классического свечного анализа. Вместо торговли по субъективным ощущениям система работает по об
Grid Master Pro EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Grid Master Pro EA — Автоматический советник для сеточной торговли на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Grid Master Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, реализующий гибкую сеточную стратегию (Grid Trading). Советник самостоятельно размещает серию Buy Stop и Sell Stop ордеров на равном расстоянии друг от друга, используя рыночные колебания внутри выбранного ценового диапазона. Grid Master Pro EA автоматически определяет ценовой диапазон на основе выбранного периода (день, нед
Goldix EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Goldix EA — профессиональный автоматический советник для MetaTrader 5, основанный на торговле пробоями адаптивного ценового канала в направлении основного тренда КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ Goldix EA — это профессиональный Expert Advisor, сочетающий торговлю пробоями адаптивного ценового канала, трендовую фильтрацию по EMA и систему управления капиталом Smart Risk. Советник самостоятельно анализирует рынок, сопровождает открытые позиции и адаптируется к изменению рыночной волатильности. Особое внимание при
Elliott Wave EA
Vladimir Shumikhin
5 (1)
Эксперты
Советник Elliott Wave EA Описание Elliott Wave EA - это профессиональное торговое решение, основанное на M & W волновых паттернах, описанных А. Мерриллом. Этот мощный Эксперт Советник идентифицирует и торгует волновыми формациями с высокой точностью, предоставляя трейдерам надежное автоматизированное решение для использования теории волн Эллиотта. Ключевые особенности Интеллектуальное распознавание паттернов - Продвинутый алгоритм идентифицирует M & W волновые паттерны с исключительной точност
ATR Grid Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
ATR Grid Trader Pro Автоматический советник для торговли на MetaTrader 5 на основе волатильности ATR и контролируемой сеточной стратегии ОПИСАНИЕ ATR Grid Trader Pro — это профессиональный автоматический торговый советник для MetaTrader 5, предназначенный для системной и полностью автоматизированной торговли с жёстким контролем рисков. Советник принимает торговые решения не на основе эмоций или субъективных сигналов, а на основе реальной рыночной волатильности, измеряемой индикатором Average Tr
Quantum Forex EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Quantum Forex EA — многоиндикаторная торговая система Описание Quantum Forex EA — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, который использует комбинацию из четырех популярных технических индикаторов для принятия торговых решений. Советник разработан для автоматической торговли на финансовых рынках с гибкой настройкой параметров и надежной системой управления рисками. Ключевые особенности Многоиндикаторная торговая система: Moving Average (MA) — анализ пересечения быстрой и медле
Golden Eagle Pro EA
Vladimir Shumikhin
5 (3)
Эксперты
Golden Eagle Pro EA Профессиональный автоматический советник для MetaTrader 5 с многофреймовым анализом рынка, системой управления капиталом Smart Risk, контролируемой сеточной стратегией и гибкими инструментами управления рисками. ОПИСАНИЕ Golden Eagle Pro EA — это профессиональный торговый робот (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для полностью автоматической торговли с использованием многофреймового анализа рынка, гибкого управления позициями и современных инструментов контроля р
Smart Super Signals Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Smart Super Signals Pro Smart Super Signals Pro — это многофункциональный автоматизированный торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный для торговли на популярных валютных парах (EURUSD, GBPUSD, USDJPY и т.д.), драгоценных металлах (Gold/XAUUSD), нефти (WTI, Brent) и криптовалютах (BTCUSD и прочих). Советник основан на принципе «супер-сигналов» (Super Signals), которые определяют локальные максимумы и минимумы (потенциальные точки разворота или коррекции) на выбранном тай
Pivot Levels Pro EA
Vladimir Shumikhin
1 (1)
Эксперты
Pivot Levels Pro EA — Автоматический советник для торговли по уровням Pivot на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ Pivot Levels Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, построенный на торговле по уровням Pivot (Pivot Point Strategy). Советник автоматически рассчитывает и отображает на графике уровни поддержки и сопротивления, избавляя трейдера от ручных вычислений, и принимает торговые решения на основе положения цены относительно центрального уровня Pivot. Поддерживаются пять
Bollinger Bands Trader Pro
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Bollinger Bands Trader Pro — мощный советник для профессиональной сеточной торговли на основе индикатора полос Боллинджера (Bollinger Bands). Он сочетает в себе гибкую настройку параметров рисков, интеллектуальное управление позициями, продвинутые функции Trailing Stop, перевода в безубыток (BreakEven), а также дневные ограничения на торговлю и статистику доходности. Советник автоматически определяет точки входа в рынок по Bollinger Bands, создаёт сетку ордеров (Grid), контролирует риск и может
Gartley Butterfly Pattern EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Gartley Butterfly Pattern EA — профессиональный торговый советник на основе гармонических паттернов для MetaTrader 5 Gartley Butterfly Pattern EA — это профессиональный автоматический торговый советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, предназначенный для полностью автоматической торговли на основе гармонических паттернов, коэффициентов Фибоначчи, алгоритмического анализа рынка и интеллектуального управления капиталом. Советник непрерывно сканирует график, автоматически обнаруживает сформировав
Dominika
Vladimir Shumikhin
Эксперты
Dominika  —   Автоматический торговый советник. Dominika — автоматический торговый советник для MetaTrader 5, сочетающий интеллектуальный анализ рынка, продуманное управление капиталом, дисциплинированную систему построения сетки и комплекс механизмов сопровождения открытых позиций. Советник самостоятельно определяет благоприятные моменты для открытия позиций, контролирует уже открытые сделки и сопровождает их без постоянного участия пользователя. Dominika — это не отдельный сигнал и не набо
ADX Scalper Pro EA
Vladimir Shumikhin
Эксперты
ADX Scalper Pro EA — Автоматический советник для трендовой торговли по индикатору ADX на MetaTrader 5 ОПИСАНИЕ ADX Scalper Pro EA — полностью автоматический торговый советник для MetaTrader 5, использующий индикатор Average Directional Index (ADX) для оценки силы тренда и линии +DI/−DI для определения направления сделок. Если значение ADX ниже заданного порога, рынок считается боковым и новые сделки не открываются. Торговля начинается только после подтверждения достаточной силы тренда. Для сопр
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