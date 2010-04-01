Советник Gold Angel MT4 предназначен для автоматизированной торговли золотом на платформе MetaTrader 4, обеспечивая трейдерам уникальные инструменты и стратегии для достижения максимальной прибыли. Используя сложные алгоритмы анализа рыночных данных, данный советник способен выявлять выгодные точки входа и выхода, что значительно снижает риски и увеличивает возможности успешной торговли.

Gold Angel MT4 предлагает интуитивно понятный интерфейс, который позволяет как опытным трейдерам, так и новичкам легко настраивать параметры торговли и следить за результатами в реальном времени. Он поддерживает различные стратегии, включая скальпинг и торговлю на новостях, что дает возможность гибко адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям.



Благодаря интеграции с системой управления рисками и автоматическим настройкам, Gold Angel MT4 обеспечивает стабильный доход, минимизируя эмоциональную нагрузку на трейдера. В дополнение к этому, советник предоставляет графические и аналитические инструменты, позволяющие более глубоко анализировать рынок и принимать обоснованные решения.



Gold Angel MT4 — это надежный партнер для каждого трейдера, стремящегося к успеху в мире торговли золотом.

Валютная пара: XAUUSD (GOLD)

Таймфрейм: М5

Минимальный депозит: 50 долларов США.

Тип счета: любой тип счета, но лучше использовать счета ECN и Raw спред.

Кредитное плечо: Любое

Тип аккаунта: Любой

Используйте VPS, чтобы советник работал 24/7 (рекомендуется)



Основные характеристики:



+ Нет сетки

+ Нет Мартингейла

+ Нет рискованного управления капиталом.



Используйте движущий небольшой стоп-лосс и стимулирующий тейк-профит, встроенные многочисленные методы закрытия, быстро закрывайте позиции и защищайте прибыль.

Торгуйте только одну парой за раз. Никакого мартингейла, никакой сетки.

Нужен всего один график, и можно загрузить все валютные пары.

Предупреждение о риске:Прежде чем купить Gold Angel , осознайте связанные с этим риски.Прошлые результаты не являются гарантией будущей прибыльности (EA также может понести убытки).Показанные бэк-тесты (например, на скриншотах) сильно оптимизированы для поиска лучших параметров, но поэтому результаты не могут быть перенесены в реальную торговлю.Эта стратегия всегда будет использовать стоп-лосс, но исполнение SL все равно зависит от вашего брокера.







